Familienangehörige von Palästinensern, die derzeit den Krieg in Gaza erleben, trafen sich am 22. November 2023 mit Papst Franziskus im Vatikan. / Foto: AFP

Hat der Papst die Ereignisse in Gaza als „Völkermord“ bezeichnet? Palästinenser sagen, er tat es

Die Palästinenser sagen, dass der Pontifex sehr wohl weiß, was in Gaza passiert, einschließlich des Mangels an grundlegenden Dienstleistungen und Notwendigkeiten wie Wasser, Strom und Medizin.

Es ist ein Streit darüber ausgebrochen, ob Papst Franziskus bei einem früheren Treffen mit Palästinensern das Wort „Völkermord“ verwendet hat, um die Situation in Gaza zu beschreiben.

Palästinensische Familien, deren Angehörige in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, trafen sich am Mittwoch mit dem Pontifex in seiner Residenz im Vatikan.

„Als wir ihm die Geschichten der Familien erzählten, die (im belagerten Gazastreifen) getötet wurden, sagte er: ‚Ich sehe den Völkermord'“, sagte Shireen Hilal auf einer Pressekonferenz nach dem Treffen.

Sie sagte, der Pontifex wisse sehr wohl, was in Gaza geschehe, einschließlich des Mangels an grundlegenden Dienstleistungen und lebensnotwendigen Gütern wie Wasser, Strom und Medizin.

Auf die Frage von Reportern, ob der Papst das Wort „Völkermord“ benutzt habe, sagte Hilal: „Es war ganz klar, dass das Wort ‚Völkermord‘ nicht von uns stammt. Es kam von Seiner Heiligkeit, Papst Franziskus“.

Sie sagte, sie hätten den Pontifex nach Gaza eingeladen, und er habe gesagt, dies sei „eine gute Idee“ und könne stattfinden, wenn die Bedingungen es zuließen.

Der Sprecher des Vatikans, Matteo Bruni, hat in einer schriftlichen Erklärung nicht bestätigt, dass Papst Franziskus das Wort „Völkermord“ verwendet hat.

„Ich bin mir nicht bewusst, dass er ein solches Wort verwendet hat. Er hat Begriffe verwendet, die er während der Generalaudienz geäußert hat und die auf jeden Fall die schreckliche Situation in Gaza widerspiegeln“, sagte er.

Andere palästinensische Familien, die an dem Treffen mit dem Papst teilnahmen, sagten ebenfalls, sie hätten gehört, dass er das Wort „Völkermord“ benutzt habe.

Als Antwort auf eine Frage zum selben Thema bei einer anderen Veranstaltung sagte der vatikanische Staatssekretär Kardinal Pietro Parolin, dass „Völkermord“ ein sehr technischer Begriff sei, der auf bestimmte Situationen zutreffe.

„Ich weiß nicht, ob wir in diesem Fall von Völkermord sprechen können“, sagte er, wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtete.

In seiner Generalaudienz sagte Papst Franziskus, er habe getrennte Treffen mit israelischen und palästinensischen Delegationen abgehalten.

Übersetzt mit Deepl.comQUELLE: AA

