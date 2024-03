Heinz Klippert Frieden? Sichern! Westendverlag

In der Tat, wir brauchen eine Anleitung zur Belebung des pazifistischen Denkens. Besonders in dieser „von Kopf bis Fuß“ propagandisierten Zeit der Mobilmachung skrupelloser Kriegsstimmung. Es ist beängstigend, wie schnell sich diese Kriegsstimmung entwwickelte, unter rot-grün-gelb-schwarzer Anleitung. Geradezu erschreckend, der Gedanke an die zügellose politische-Kriegsführung, die sich schneller, als jeder Taurus zu einem Krieg auch bei uns entwickeln kann. Fast ist man geneigt, dass alles als gewollt, geradezu herbeigesehnt inszeniert wurde.

Im so wichtiger, dass es Menschen und Autoren wie Heinz Klippert gibt, die uns Wege zeigen, um aus der Trostlosigkeit der Alternativlosigkeit politischer und militärischer Konfrontation herauszufinden.

Ob sie tauglich sind, bei diesen Politikern? Man will es gern hoffen, aber daran glauben? Auf jeden Falll ein anregendes und wichtiges Buch auf diesem Weg der Friedenssicherung die wir dringender als je zuvor brauchen.

Evelyn Hecht-Galinski

Produktinformationen „Frieden? Sichern!“ Pazifistisches Denken gilt als veraltet, wenn nicht gar als naiv und unmoralisch, wie die jüngst bemühte, skandalöse Vokabel des „Lumpenpazifismus“ bezeugt. Populär ist dagegen eine neue politische Entschlossenheit, die den Krieg als Mittel der Friedenssicherung verklärt. Heinz Klippert beleuchtet die Hintergründe menschlicher Destruktivität, kommentiert die Aufrüstungs-, Entspannungs- und Friedenspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg und plädiert für einen reflektierten Pazifismus, der Waffeneinsätze zwar nicht ausschließt, wohl aber dem sensiblen Hinterfragen, Verstehen und Deeskalieren internationaler Konflikte die absolute Priorität zuweist. Das Buch richtet sich an alle, die der Alternativlosigkeit politischer und militärischer Konfrontation widersprechen und pazifistische Denkweisen retten möchten. Denn Schwarz-Weiß-Malerei bringt keinen Frieden! „In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten.“ (Egon Bahr)

„Pazifistisches Denken zielt auf einen Ausbruch aus dem fatalen Teufelskreis“ Heinz Klippert richtet sich gegen die radikale Abkehr von der zurückliegenden Entspannungs- und Abrüstungspolitik der 1970er- bis 1990er.

