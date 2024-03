Die Geschichte von Bundeswehr-Offizieren, die die Brücke von Kertsch mit Taurus-Raketen in die Luft jagen wollten und damit durchkamen, ist ein Geschenk, das nicht aufhört zu geben.

Präsident Putin hat es in seinem umfassenden Interview mit Dmitri Kiselev für Russia 1/RIA Novosti nicht versäumt, dies anzusprechen:

„Sie phantasieren, sie ermutigen sich selbst, zuallererst. Zweitens versuchen sie, uns einzuschüchtern. Was die Bundesrepublik Deutschland betrifft, so gibt es dort verfassungsrechtliche Probleme. Sie sagen richtigerweise: Wenn diese Stiere diesen Teil der Krimbrücke treffen, der natürlich auch nach ihren Vorstellungen russisches Territorium ist, dann ist das ein Verstoß gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.“

Doch es wird immer kurioser.

Als das Transkript des Taurus-Leaks von RT veröffentlicht wurde, konnte jeder hören, wie Brigadegeneral Frank Gräfe – Chef der Operationen der deutschen Luftwaffe – mit Oberstleutnant Fenske vom Deutschen Raumfahrtkommando Luftoperationen über den Plan sprach, Taurus-Systeme in der Ukraine einzusetzen.

Ein wichtiger Punkt ist, dass die beiden während des Plots erwähnen, dass die Pläne bereits „vor vier Monaten“ mit „Schneider“, dem Nachfolger von „Wilsbach“, besprochen wurden.

Nun, das sind natürlich deutsche Namen. Daher kam niemandem in den Sinn, dass (Kevin) Schneider und (Kenneth) Wilsbach stattdessen… Amerikaner sein könnten.

Doch das ließ den deutschen Enthüllungsjournalisten Dirk Pohlmann – den ich vor Jahren in Berlin kennenlernen durfte – und seinen Kollegen Tobias Augenbraun aufhorchen.

Sie fanden heraus, dass die deutsch klingenden Namen tatsächlich Amerikaner identifizierten. Und nicht nur das: keine Geringeren als die ehemaligen und aktuellen Kommandeure der U.S. Pacific Air Forces.

Das Four (eigentlich Six) Stooges-Element erhält einen zusätzlichen Schub, wenn man feststellt, dass Leberwurstkanzler Scholz und sein Totalenkriegsminister Pistorius nicht weniger als vier Monate später von dem Taurus-Plan erfuhren.

Hier haben wir also einen klaren Fall, in dem hochrangige deutsche Militärs direkte Befehle für einen Angriff auf die Krim – Teil der Russischen Föderation – direkt von amerikanischen Offizieren der Pazifischen Luftstreitkräfte erhalten haben.

Das allein eröffnet dem Dossier ein breites Spektrum, das von Landesverrat (gegen Deutschland) bis zum casus belli (aus Sicht Russlands) reicht.

Natürlich wird nichts davon in den deutschen Mainstream-Medien diskutiert.

Das Einzige, was Brigadegeneral Gräfe zu stören scheint, ist, dass die deutschen Medien anfangen könnten, die Methoden der Multiple Stooges der Bundeswehr ernsthaft zu hinterfragen.

Die einzigen, die wirklich gründlich recherchiert haben, waren Pohlmann und Augenbaun.

Es wäre zu viel erwartet, dass deutsche Medien vom Typ „Bild“ analysieren, was die russische Antwort auf die Multiple Stooges-Methoden gegen die Krim sein würde: ein verheerender Vergeltungsschlag gegen Berliner Vermögenswerte.

Es ist so kalt in Alaska

Während des fröhlichen Bundeswehrgesprächs wird noch ein weiterer „Plan“ erwähnt:

„Nee, nee. Ich mein wegen der anderen Sache.“ („Nein, nein. Ich meine wegen der anderen Sache.“) Dann: „Ähm … meinst du Alaska jetzt?“ („Ahm, du meinst Alaska jetzt?“)

Saftiger wird es, als bekannt wird, dass der Offizier des Deutschen Raumfahrtkommandos Florstedt am kommenden Dienstag, 19. März, in Alaska keinen Geringeren als Schneider treffen wird.

Und auch Gräfe wird „zurück nach Alaska müssen“, um Schneider alles noch einmal zu erklären, denn er ist „neu“ auf dem Posten.

Die Frage ist also: Warum Alaska?

Ein amerikanisches Schattenspiel über eine Reihe von „Aktivitäten“ in Alaska – die zufällig nichts anderes als China betreffen.

Und damit nicht genug: Während des Gesprächs taucht auch noch ein weiterer „Plan“ („Auftrag“) auf, der einen nicht klar verständlichen Codenamen trägt, der wie „Kumalatra“ klingt.

All das zeigt uns, dass die Crash-Test-Dummy-Administration im Weißen Haus, die CIA und das Pentagon in ihrer Verzweiflung auf einen totalen Krieg in der schwarzen Erde von Noworossija zu setzen scheinen.

Und jetzt sprechen sie es laut aus, ohne Schattenspiel, und direkt vom Chef der CIA, William Burns, der offensichtlich ein schlechter Geheimnisträger ist.

Dies sagte Burns Anfang dieser Woche den Mitgliedern des Geheimdienstausschusses des US-Senats:

„Ich denke, ohne zusätzliche Unterstützung im Jahr 2024 werden Sie mehr Avdeevkas sehen, und das – so scheint es mir – wäre ein massiver und historischer Fehler für die Vereinigten Staaten.“

Das verdeutlicht, wie sehr das Trauma von Awdejewka die Psyche des US-Geheimdienstapparats geprägt hat.

Doch das ist noch nicht alles: „Mit zusätzlicher Unterstützung kann die Ukraine bis 2024 und Anfang 2025 an der Front bestehen bleiben. Die Ukraine kann Russland weiterhin Kosten aufbürden, nicht nur mit tiefgreifenden Angriffen auf der Krim, sondern auch gegen die russische Schwarzmeerflotte.“

Da haben wir’s: Die Krim von vorne.

Burns glaubt tatsächlich, dass das gigantische neue „Hilfspaket“ in Höhe von 60 Milliarden Dollar, das vom US-Kongress genehmigt werden muss, Kiew in die Lage versetzen wird, bis Ende 2024 eine „Offensive“ zu starten.

Das Einzige, was er richtig sieht, ist, dass es ohne das neue Paket „in diesem Jahr zu erheblichen Gebietsverlusten für die Ukraine kommen wird.“

Burns ist vielleicht nicht die hellste Glühbirne im – Geheimdienst – Raum. Vor langer Zeit war er als Diplomat und CIA-Agent in Moskau tätig, und er scheint nichts gelernt zu haben.

Abgesehen davon, dass er jede Menge Katzen und Kätzchen aus dem Sack gelassen hat. Es geht nicht nur um den Angriff auf die Krim. Diese Meldung wird in Peking mit großem Vergnügen gelesen:

„Die USA unterstützen die Ukraine unter anderem deshalb, weil solche Aktivitäten dazu beitragen, China einzudämmen.“

Burns hat die Katze aus dem Sack gelassen, als er sagte: „Wenn man sieht, dass wir uns von der Unterstützung für die Ukraine zurückziehen, wird das nicht nur Zweifel bei unseren Verbündeten und Partnern im indopazifischen Raum schüren, sondern auch die Ambitionen der chinesischen Führung in Bereichen, die von Taiwan bis zum Südchinesischen Meer reichen“.

Der unschätzbare Andrei Martyanov hat die erstaunliche Inkompetenz, gespickt mit geschmacklosem Exzeptionalismus, die diesen Auftritt von Burns durchzieht, perfekt auf den Punkt gebracht.

Es gibt Dinge, „die sie aufgrund ihres niedrigen Bildungsniveaus und ihrer Kultur nicht begreifen können. Dies ist ein neues Paradigma für sie – sie alle sind ‚Absolventen‘ der Schule des ‚Prügelns der Scheiße aus wehrlosen Nationen‘ strategischer ‚Studien‘, und mit dem Niveau der wirtschaftlichen ‚Wissenschaft‘ im Westen können sie nicht begreifen, wie das alles abläuft.“

Was also bleibt, ist Panik, wie sie Burns im Senat zum Ausdruck brachte, gepaart mit der Ohnmacht, eine „andere Kriegskultur“ wie die russische zu verstehen: „Sie haben einfach keine Bezugspunkte.“

Und dennoch entscheiden sie sich für den Krieg, wie Rostislav Ishchenko meisterhaft analysiert hat.

Und das, obwohl die CIA und 17 weitere US-Geheimdienste in einem Bericht, der Anfang dieser Woche dem Kongress vorgelegt wurde, zu dem Schluss gekommen sind, dass Russland „mit ziemlicher Sicherheit“ einen direkten militärischen Konflikt mit der NATO vermeiden will und seine Politik so kalibrieren wird, dass ein globaler Krieg vermieden wird.

Schließlich geht es im Imperium des Chaos um Kriege auf ewig. Und wir alle befinden uns mitten in einer „do or die“-Affäre. Das Imperium kann sich die kosmische Demütigung der NATO in Noworossija einfach nicht leisten.

Dennoch ist jeder „Plan“ – im Stil von Taurus auf der Krim – ein Bluff. Russland kennt einen Bluff nach dem anderen. Die westlichen Karten liegen jetzt alle auf dem Tisch. Die Frage ist nur, wann und wie schnell Russland den Bluff durchschauen wird.