Herz der Finsternis

Von Paul Edwards

13. Dezember 2023

In Conrads meisterhafter Novelle wird Kurtz, die zentrale Figur, zu einem Monster. Der vergebliche Versuch, seine arrogante westliche Dominanz auf das unkontrollierbare Mysterium des ursprünglichen Afrikas zu übertragen, treibt ihn in den Wahnsinn, und am Ende gibt er seine eigene Moral auf und verfällt in Grausamkeit und Mord. Für Conrad ging es darum, dass die unnachgiebige Arroganz westlicher rassistischer Vorurteile, die in eine fremde, einheimische Realität eintauchen, zur Katastrophe führen musste.

Die Gründung und Entwicklung des zionistischen Staates Israel hat diesen bösen, illegitimen Apartheidstaat mit seinem völkermörderischen Angriff auf das palästinensische Volk in Gaza in ähnlicher Weise in den Wahnsinn getrieben. Das zionistische Programm, das vom feigen, amoralischen England unterstützt wurde, bestand von Anfang an darin, das semitische Volk, dessen Vorfahren seit Hunderten von Jahren in Palästina gelebt hatten, gewaltsam zu enteignen und auszurotten.

In der Psychologie ist seit langem bekannt, dass, wenn ein Subjekt absichtlich verletzt wird, der Täter versucht, sein Übel zu rechtfertigen, indem er dem Opfer die Schuld gibt. So war es auch mit dem zionistischen Israel seit seinen Anfängen mit der Nakba in den Jahren 1947-8. Wie im Falle Südafrikas ist Israels bösartige Grausamkeit für die Welt unbestreitbar und unübersehbar geworden. Ihr schamloses Blöken über Antisemitismus zur Verteidigung ihrer mörderischen Schandtaten hat versagt, denn was sie sind und was sie tun, ist offensichtlich und für alle religiösen und ethischen Juden zutiefst beleidigend. Das Judentum ist eine Religion; der Zionismus ist ein politischer Plan der Nazis.

Die Nationen sehen passiv zu, wie unschuldige Palästinenser abgeschlachtet werden, und werden durch die Androhung eines massiven regionalen und vielleicht sogar weltweiten Krieges in ihrer Selbstgefälligkeit erschreckt, sollten sie militärisch intervenieren. Es ist fraglich, ob dieser Stillstand von Dauer sein kann, da die Belastung durch die Untätigkeit angesichts des Rassenmords zunimmt. Die Haltung der Vereinigten Staaten als Hauptunterstützer des Bösen in Israel macht sie zum entscheidenden Faktor bei der Ermöglichung des palästinensischen Völkermords. Das wird auch zu Hause Konsequenzen haben.

Während Amerika moralisch degeneriert ist und sich für den Profit des blutigen Kapitalismus zersetzt hat, ist unsere Regierung, so wie sie ist, der festen Flugbahn von Imperien gefolgt. Ihr ist das Wohlergehen ihres Volkes heute ebenso gleichgültig wie es Rom oder Stalins UdSSR war. Wie alle Imperien beuten seine gewaltigen Mächte seine Untertanen und deren Ressourcen zur obszönen Bereicherung der herrschenden Geldoligarchie aus. Die Bestrebungen und Bedürfnisse seiner entmachteten Bürger werden routinemäßig und verächtlich ignoriert, und weil das Imperium weiß, wie tief es sie indoktriniert hat, hat es jede Angst vor seinem trägen Volk verloren. Wenn es den zionistischen Völkermord weiterhin voll und ganz unterstützt, wird es gezwungen sein, diese Position zu überdenken.

Über Generationen hinweg, aber zunehmend seit dem Zweiten Weltkrieg, war Amerika in der Lage, durch seine finanzielle und militärische Dominanz und seine kulturelle Eminenz, die auf dem Sieg über die Achsenmächte und seiner enormen Wirtschaftsleistung beruhte, die Welt zu drängen, zu schikanieren und zu zwingen, sich seiner Macht zu beugen und zu gehorchen. Sein Status als alleiniger Dominator und absoluter Hegemon im Weltgeschehen ist in den letzten zwanzig Jahren durch eine lange Reihe erstaunlich unfähiger und spektakulärer Fehlschläge von Macht und Willen erodiert und demontiert worden, die seinen Status in der Welt kumulativ verringert und die unanfechtbare Realität offenbart haben, dass das amerikanische Imperium nicht nur im Niedergang begriffen ist, sondern bereits eine ungeheuerliche, offensichtliche Katastrophe ist, die verzweifelt versucht, den Anschein dessen zu bewahren, was sie nicht ist und niemals mehr sein kann.

Neben den monumentalen Fehltritten im Irak, in Afghanistan, Libyen und Syrien und dem Stellvertreterkrieg in der Nazi-Ukraine, der zur blutigen Auslöschung dieses Sumpfes der Korruption geführt hat, hat die schwankende, feige imperiale Elite eine Reihe grotesker, unfähiger Lakaien hervorgebracht. Bei den nächsten Präsidentschaftswahlen haben die Amerikaner die Wahl zwischen einem vulgären, brüllenden, kriminellen Mussolini und einem schmierigen, fettleibigen, kriminellen Einfaltspinsel, der längst senil geworden ist. Eines dieser beiden Exemplare wird das Gesicht des Imperiums und seines erhabenen „Führers“ sein, und sehr wahrscheinlich das letzte. Die Nation ist moralisch und finanziell so blind, grausam, widersprüchlich und bankrott, dass eine katastrophale Kernschmelze wahrscheinlich und sogar wahrscheinlich ist.

Zwei gefährliche, letztlich ruinöse Politiklinien werden mit Sicherheit umgesetzt werden, unabhängig davon, welche der untermenschlichen Monstrositäten als Kühlerfigur auf dem imperialen Clownswagen platziert wird.

Im internationalen Bereich wird sich das Imperium auf immer gefährlichere wahnwitzige Abenteuer einlassen, die ausschließlich auf einem entflammten Ego und dem völligen Unverständnis der strategischen Realitäten beruhen und die Chancen auf die Auslösung eines Weltkriegs dramatisch erhöhen werden, aus dem nur seine katastrophale, vernichtende Zerstörung resultieren kann.

Im nationalen Kontext wird der unvermeidliche Widerstand gegen die tyrannische politische Kontrolle eine strafende, allgegenwärtige und grausame Unterdrückung und Beherrschung des Volkes sowie die brutale Unterdrückung und Aufhebung der verfassungsmäßigen Rechte, die bereits bösartig beschnitten wurden, verstärken und erzwingen, was von unseren herrschenden Verbrechern als höherer Patriotismus gerechtfertigt wird, um ihr zerfallendes, moribundes System zu erhalten.

Diese psychotischen Ave Maria werden dem Imperium nichts anderes bringen als eine prompte und immanente Katastrophe, und doch ist ihre Umsetzung jetzt sicher und unvermeidlich. Das Imperium wird seinen Willen bekommen.

Das zionistische Israel, von Anfang an ein illegaler Schurkenstaat, gegründet auf den Körpern, dem Blut und dem Land seiner überfallenen Opfer, lebt die Rolle des erobernden Schänders, wie Kurtz in Conrads Roman, und folgt demselben unausweichlichen Vektor in den Wahnsinn.

Die Vereinigten Staaten, obwohl noch bösartiger und imperialer in ihrem Ursprung und ihrer Entwicklung, hatten keine unvermeidliche Rolle in dem Horror in Palästina, sondern entschieden sich dafür, sie zu spielen. Indem sie das nationalsozialistische Israel nähren, unterstützen und aufrechterhalten, nehmen sie, wie in der Ukraine, freiwillig am Wahnsinn teil. Für jeden, der im letzten Jahrhundert gelebt hat, ist dies keine Überraschung.

Amerika war der Wegbereiter für das Herz der Finsternis.

Paul Edwards ist ein Schriftsteller und Filmemacher in Montana. Er ist zu erreichen unter: hgmnude@bresnan.net

