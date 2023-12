IDF Death Toll Mounts as 10 Senior Officers, Soldiers Killed in Gaza Ambush – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Die Zahl der IDF-Toten steigt: 10 hochrangige Offiziere und Soldaten wurden bei einem Hinterhalt im Gazastreifen getötet

Von Richard Silverstein

13. Dezember 2023

Trotz der rosigen Einschätzungen, die den weltweiten Medien über Israels militärische Erfolge im Gazastreifen und die allmählich enger werdende Schlinge um die Hamas geboten wurden, waren die Ereignisse vor Ort gestern düster. Drei verschiedene IDF-Kontingente gerieten in einen Hinterhalt, bei dem zehn Soldaten getötet wurden. Zwei der Toten waren hohe Offiziere: ein Oberstleutnant und ein Oberst. Als die erste Gruppe in den Hinterhalt geriet. Sie verlor den Kontakt zu ihren Befehlshabern, so dass zu befürchten war, dass sie gefangen genommen werden könnten. Das zweite Kontingent machte sich auf, um sie zu retten. Wäre die erste Gruppe gefangen genommen worden, hätte die Hannibal-Direktive sie aufgefordert, ihre eigenen Soldaten zu töten, da sie befürchteten, in die Gefangenschaft der Hamas zu geraten. Auch die zweite Einheit geriet unter schweren Beschuss, so dass ein drittes Kontingent loszog, um sie zu suchen. Alles in allem war es eine Katastrophe größeren Ausmaßes. Es war der höchste Verlust an Menschenleben an einem einzigen Tag seit Beginn des Krieges.

Am 7.10. wurden 360 IDF-Soldaten bei dem Hamas-Angriff getötet. Seit Beginn des Krieges sind 115 weitere gestorben. 20 (fast 20%) von ihnen wurden durch eigenen Beschuss getötet: insgesamt 475 Tote. 1.600 wurden verwundet. 255 von ihnen wurden schwer verwundet, was dauerhafte körperliche Behinderungen oder Lähmungen bedeuten kann.

Der ehemalige Generalstabschef der IDF und Minister des Kriegskabinetts, Gadi Eisenkot, bei der Beerdigung seines Sohnes

Anfang dieser Woche führte die Armee eine Operation zur Bergung der Leichen von zwei Israelis durch, die am 7.10. als Geiseln genommen worden waren. Dabei kam es jedoch zu einem Gefecht mit Hamas-Verteidigern im Tunnel, bei dem zwei Soldaten getötet wurden. Einer von ihnen war der Neffe des ehemaligen IDF-Stabschefs Gadi Eisenkot, der nach Kriegsbeginn in das Sicherheitskabinett eingetreten war. Er hatte am Tag zuvor seinen eigenen Sohn im Kampf verloren. Diese Militärs sind sicherlich hart im Nehmen und haben viel Leid ertragen. Aber selbst ein General muss Zweifel entwickeln, wenn solche Verluste so herzzerreißend und persönlich werden.

Es stellt sich die Frage: Warum haben die IDF beschlossen, dass es sich lohnt, Soldaten zu verlieren, um die Leichen zu bergen, obwohl sie wussten, dass es dort Verteidiger gab, die sie angreifen wollten? Ja, es ist wichtig, die Leichen der Toten zu ihren Familien zu bringen und sie dort zu bestatten. Aber es ist es sicher nicht wert, die Zahl der Toten noch weiter zu erhöhen.

Die Hamas und die Lektion der städtischen Kriegsführung

Die Hamas hat den IDF eine bittere Lektion in städtischer Kriegsführung erteilt, insbesondere wenn die Verteidiger ein 300 Meilen langes Tunnelnetz aufgebaut haben. Die Militärdoktrin besagt, dass eine Armee, die ihr eigenes Territorium verteidigt, einen deutlichen Vorteil gegenüber den Angreifern hat. Sie kennt das Terrain. Sie kennt den besten Ort für einen Hinterhalt, den besten Ort für eine Flucht, die beste Position, von der aus man das Feld überblicken kann, ohne entdeckt zu werden.

Die IDF gingen in den Krieg in dem Glauben, sie würden die Hamas auslöschen und das war’s. Sie würden einen massiven Angriff starten, alles in Sichtweite zerstören und die Hamas ungeschützt lassen. Von dort aus würde sie kurzen Prozess machen und die letzten Reste des Widerstands auslöschen. Aber jedes Land, das einen Krieg gegen Aufständische im eigenen Land geführt hat, kann Ihnen sagen: Mit Luftmacht kann man keinen Krieg gewinnen. Gegen Aufständische in einem städtischen Umfeld kann man mit massiver Feuerkraft keinen Krieg gewinnen.

Die IDF verfügen zwar über eine starke Infanteriepräsenz, aber sie werden sie nicht in den Untergrund schicken, um die Aufständischen auszurotten. Die Enge der Tunnel macht den Vorteil der Feuerkraft der Armee zunichte. Die Chancen stehen gut für die Hamas, weil sie die Tunnel kennt und für einen solchen Kampf geübt hat, während die IDF in ihrem Training eine Tunnelumgebung nur simulieren konnte.

Wie andere bereits gesagt haben: Die Hamas braucht den Krieg nicht zu gewinnen. Sie muss nur überleben. Ihr Überleben ist der Sieg. Solange die Hamas überlebt (und das wird sie), haben die IDF verloren, ganz gleich, wie viele palästinensische Kämpfer oder Zivilisten sie getötet hat. Selbst wenn es Israel gelänge, die Hamas vollständig zu eliminieren, würde das, wofür sie steht, nicht sterben. Es würde etwas anderes entstehen, das die gleichen palästinensischen Interessen widerspiegelt. Die Chancen stehen gut, dass das, was aus den Leichen der Hamas-Toten hervorgeht, ein noch grausamerer Feind sein wird.

Ich habe hier schon zu oft geschrieben (und es ist müßig, das zu sagen, soweit Israel betroffen ist), dass es keine militärische Lösung für diesen Konflikt gibt. Es gibt nur eine politische Lösung, die Israel nicht in Betracht ziehen will. Wenn die Welt also nicht bereit ist, ihren Willen durchzusetzen, wie sie es in Serbien und im Kosovo getan hat, könnte der Konflikt länger dauern als der Hundertjährige Krieg und viel tödlicher sein.

Weltweit wachsender Widerstand

Heute haben führende Politiker und Organisationen aus aller Welt Erklärungen abgegeben, in denen sie den Krieg sehr viel kritischer sehen. Die Premierminister von Neuseeland, Australien und Kanada, die zu den engsten Verbündeten der USA gehören, forderten in einer gemeinsamen Erklärung einen sofortigen Waffenstillstand. In der UN-Generalversammlung stimmten 153 von 193 Ländern für die Beendigung des Krieges. Selbst Präsident Biden scheint ein paar mehr Wirbel in seiner Wirbelsäule entwickelt zu haben und gab weitaus stärkere und kritischere Erklärungen ab, in denen er die israelische Regierung scharf kritisierte.

Dies ist zweifelsohne zum Teil auf die miserablen Umfragewerte zurückzuführen, die zeigen, dass die amerikanische Öffentlichkeit den Krieg und Bidens Umgang damit ablehnt:

41% (eine Mehrheit) missbilligen Bidens Umgang mit dem Krieg

21% sind der Meinung, dass Biden Israel zu sehr begünstigt (16%, dass er die Palästinenser zu sehr begünstigt)

45% (eine Mehrheit) sagen, dass Israel in diesem Krieg „zu weit gegangen“ ist

48% befürchten, dass der Krieg die Juden in den USA gefährdet

44% sind besorgt darüber, dass der Krieg „sehr lange andauert“.

42% befürchten, dass sich der Krieg auf die gesamte Region ausweiten könnte

41% befürchten einen kriegsbedingten Terroranschlag auf die USA

Es ist unklar, wie lange der Krieg noch andauern kann. Israel möchte sicherlich, dass er auf unbestimmte Zeit fortgesetzt wird. Aber die Welt scheint die Geduld verloren zu haben. Es hilft nicht, dass Israel zunehmend zu beunruhigenden Taktiken gegriffen hat, um die Menschen im Gazastreifen zu demütigen und zu foltern. In den israelischen Medien kursieren Fotos und Videos von Dutzenden halbnackter, mit verbundenen Augen und Handschellen gefesselter Palästinenser, die auf öffentlichen Straßen knien. In einigen Fällen werden die Opfer gezwungen, ein Gewehr in die Höhe zu halten und es abzulegen, als ob sie sich als Kämpfer ergeben würden. Haaretz hat herausgefunden, dass nur 10 % der auf diese entwürdigende Weise Festgenommenen tatsächlich Hamas-Kämpfer sind. Der Rest sind UN-Mitarbeiter, Lehrer und palästinensische Zivilisten, die keine Verbindung zur Hamas haben. Für die IDF spielt das alles keine Rolle.

Dies ist keine Armee. Es ist ein randalierender Mob. Es gibt keine Strategie. Keine Disziplin. Die Entscheidungen sind willkürlich und führen zu katastrophalen Ergebnissen. Es ist eine Armee ohne Führung, ohne klares oder kohärentes Ziel. Das führt zu den oben beschriebenen Verhaltensweisen, was wiederum Abscheu in der Weltöffentlichkeit hervorruft. Das erhöht den Druck auf Israel, die führenden Politiker der Welt und die UNO, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um das Gemetzel zu beenden.

Ertrinkende Ratten in der Kanalisation

Trotz Bunkerbomben, Gas, Hunden und Sprengstoff in den Tunneln des Gazastreifens haben die israelischen Streitkräfte nur geringe Fortschritte bei der Räumung der Tunnel gemacht. Ihr neuester Plan besteht darin, sie mit Meerwasser zu fluten. Wenn man sie nicht mit Raketen und Bomben töten kann, dann kann man sie vielleicht wie Ratten ertränken. Was soll mit den israelischen Geiseln geschehen, die in diesen Tunneln festgehalten werden, nachdem sie geflutet wurden? Ertränkt man auch seine eigenen? Ganz zu schweigen davon, dass die Armee bei 300 Meilen Tunneln nicht hoffen kann, genug Wasser zu pumpen, um sie zu füllen. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, es zu versuchen.

Der Artikel im Wall Street Journal fügt hoffnungsvoll hinzu, dass die Tunnel „innerhalb von Wochen“ überflutet werden könnten. Wie kommt man nur auf solche Ideen und, was noch schlimmer ist, setzt sie auch noch um?

Eine ungenannte Quelle schüttet kaltes [Meer-]Wasser auf den Gesamtplan:

Der wochenlange Prozess der Flutung der Tunnel würde es Hamas-Kämpfern und möglicherweise Geiseln ermöglichen, sich zu entfernen, sagte eine mit dem Plan vertraute Person… „Wir sind nicht sicher, wie erfolgreich das Auspumpen sein wird, da niemand die Details der Tunnel und des Bodens um sie herum kennt“, sagte die Person. „Es ist unmöglich zu wissen, ob das effektiv sein wird, weil wir nicht wissen, wie das Meerwasser in Tunneln abläuft, in denen noch nie jemand gewesen ist.“

Folter im Gazastreifen

Ein Vater und sein Sohn wurden von den israelischen Streitkräften nackt ausgezogen und tagelang geschlagen (Abdelhakim Abu Riash/Al Jazeera)

Eine andere anonyme Quelle erläuterte die Gefahren für die Umwelt in Gaza und die politische Gefahr für Joe Biden selbst:

Die ehemaligen Beamten räumten ein, dass eine solche Operation die Biden-Administration in eine schwierige Lage bringen und möglicherweise eine weltweite Verurteilung nach sich ziehen würde, sagten aber, dass dies eine der wenigen effektiven Möglichkeiten sei, ein Hamas-Tunnelsystem, das sich schätzungsweise über 300 Meilen erstreckt, dauerhaft zu deaktivieren.

Fünf Tage ununterbrochene Folter mit nahendem Tod

Al Jazeera hat einen erschütternden Bericht über fünf Tage Folter veröffentlicht, die Hunderte von palästinensischen Männern abseits von Video- und Handykameras erleiden mussten. 150 Männer in einem einzigen Viertel wurden nackt ausgezogen und alle Wertgegenstände in ihren Häusern von Soldaten geplündert.

Dies sind Auszüge aus ihrem Bericht. Ich habe sie ausgiebig zitiert, denn es ist einfach eine außergewöhnliche Geschichte des Leidens für die Opfer und der Brutalität für die Täter:

In einem der Zimmer des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses hält sich Mahmoud Zindah dicht bei seinem Vater Nader auf, die Schrecken der vergangenen Woche sind in beider Gesichter eingebrannt. Ihre Augen sind groß und blicken umher.

Der 14-Jährige und sein Vater gehörten zu den Hunderten von Palästinensern, die am 5. Dezember von den israelischen Streitkräften aufgegriffen wurden… und fünf Tage lang gefoltert und erniedrigt wurden, bevor sie freigelassen wurden – ohne jede Erklärung.

…Die Männer und Teenager wurden in ein Lagerhaus gebracht, wo sie auf dem nackten Boden saßen…Dort wurden sie geschlagen, verhört und beschimpft…

Mohammed Odeh, 14… und seine Familie saßen fünf Tage lang in ihren Häusern fest und hungerten… Zwei Jungen aus der Nachbarschaft, die sich auf die Suche nach Wasser machten, wurden auf der Straße von israelischen Scharfschützen getötet. Nachdem der Bulldozer die Mauern mehrerer Häuser niedergerissen hatte, zerrten die Soldaten die Männer und Jugendlichen heraus, schlugen, prügelten und traktierten sie mit ihren Gewehren.

„Es gab keine Möglichkeit, mit ihnen zu diskutieren“, erinnert sich Mohammed. „Sie sagten immer wieder: ‚Ihr seid alle Hamas.‘ Sie schrieben Nummern auf unsere Arme. Meine Nummer war 56.“ Wenn er seine Arme ausstreckt, ist die rote Markierung auf seiner Haut immer noch sichtbar.

Lassen Sie das auf sich wirken: Israelische Soldaten verhafteten, schlugen und folterten palästinensische Männer in einer kalten, dunklen Kammer und schrieben ihnen Nummern auf die Arme. Haben wir nicht schon genug Zahlen auf den Armen von Juden gesehen? Müssen wir das auch mit Palästinensern machen?

Der Bericht über die Folterungen geht weiter:

„Sie haben mich in den Rücken geschlagen, wo meine Nieren sind, und in meine Beine. Sie haben meine Familie mitgenommen, und ich weiß nicht, wo sie sind“, sagt er, und seine Stimme bricht.

Bevor sie in das Lagerhaus gezwungen wurden, kamen israelische Soldatinnen und bespuckten die Männer, erinnert sich Mohammed.

In dem Lagerhaus war es üblich, dass Gruppen von fünf Soldaten plötzlich eintraten und eine Person schlugen, während die anderen gezwungen waren, sich ihre Schmerzensschreie anzuhören. Wenn einer der Männer und Jugendlichen vor Erschöpfung einnickte, übergossen die Soldaten ihn mit kaltem Wasser.

… „Einige Leute kamen von den Folterungen nicht zurück“, sagt Nader düster. „Wir hörten ihre Schreie und dann nichts mehr.“

Irgendwann erzählte Mahmoud seinem Vater, dass seine Handgelenke von den Handschellen bluteten. Ein Soldat hörte das, fragte, wo es weh tut, und drückte dann auf die Stelle. Nader versuchte, seinen Sohn zu schützen, und einer der Soldaten versuchte, den Teenager wegzuziehen. Als Mahmoud sich wehrte, wurde er ins Gesicht getreten.

„Mein Vater schrie sie immer wieder an, dass ich ein Kind sei, und warf sich auf mich“, sagt er….

Mit verbundenen Augen und in Handschellen mussten die Männer und Jungen stundenlange Schläge über sich ergehen lassen. Jedes Mal, wenn wir versuchten zu sprechen, wenn wir auf die Toilette gehen wollten oder ein Glas Wasser brauchten, kamen sie und schlugen uns mit den Kolben ihrer M16-Gewehre zusammen.

Die Soldaten verhörten sie und drohten, sie alle zu töten. Sie beschuldigten die Palästinenser, ihre Armeejeeps zu stehlen und israelische Frauen zu vergewaltigen. Als sie Mahmoud fragten, wo er am 7. Oktober war, und er antwortete, dass er zu Hause schlief, schlugen die Soldaten ihn, sagt er.

„Sie haben diesen unglaublichen Rassismus. Sie hassen uns wirklich“, sagt Nader. „Hier geht es nicht um die Hamas. Es geht darum, uns alle auszulöschen. Es geht um einen Völkermord, der von [US-Präsident] Biden abgesegnet wurde.“

…Die Männer bekamen nur ein paar Tropfen Wasser und ein paar Brotreste zu essen. Einige wurden gezwungen, sich an Ort und Stelle zu entleeren, während man anderen einen übel riechenden Eimer reichte.

Am fünften Tag, einem Samstag, wurden Nader, Mahmoud und 10 weitere Männer [freigelassen].

Die Gruppe nahm ihre Augenbinden ab, damit sich ihre Augen nach Tagen der Dunkelheit an das Licht gewöhnen konnten. Sie waren erschöpft und hungrig und hatten immer noch keine Kleidung. Nachdem sie zwei Stunden lang mühsam gelaufen waren, wurden sie von einer Gruppe von Palästinensern entdeckt.

„Sie kleideten uns an und gaben uns Wasser“, sagt Nader. „Ein Krankenwagen wurde gerufen, und wir kamen im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus an…“

All das Gerede von Netanjahu, Gallant, Halevi und sogar Biden, dass der Krieg so lange dauern würde, bis die Hamas beseitigt sei – sogar Bernie Sanders weigerte sich, zu einem Waffenstillstand aufzurufen, weil die Hamas noch nicht besiegt sei – hat nichts gebracht. Solange Israel und die Welt nicht zulassen, dass der Krieg noch Monate, wenn nicht Jahre länger dauert und 50 oder 100.000 Zivilisten getötet werden, wird dieser Krieg in einer Pattsituation enden wie alle anderen zuvor.

Außerdem sind die Pläne der USA, die Palästinensische Autonomiebehörde als neue Regierung des Gazastreifens einzusetzen, ein hoffnungsloser Notbehelf inmitten eines unlösbaren Konflikts, der sich als Morast erweist. Nicht nur, dass Netanjahu diesen Plan ablehnt, auch die Bewohner des Gazastreifens wollen nichts mit der korrupten, dysfunktionalen PA zu tun haben. Eine am 13. Dezember veröffentlichte palästinensische Umfrage zeigt, dass 90 % der Palästinenser den Rücktritt von Abbas fordern. Sie zeigt auch, dass die Unterstützung für die Hamas deutlich zunimmt. Sie ist zwar nicht die erste Wahl der Gazaner, aber die beste unter den schlechteren:

Die Ergebnisse eines palästinensischen Meinungsforschers deuten darauf hin, dass die Nachkriegsvision der Regierung Biden für den Gazastreifen noch schwieriger wird, und werfen Fragen zu Israels erklärtem Ziel auf, die militärischen und regierungspolitischen Fähigkeiten der Hamas zu beenden.

Der Meinungsforscher fügt hinzu, dass das einzig wahrscheinliche Ergebnis des Krieges eine Rückkehr zum Status quo von 2005 ist, ein Ergebnis, das die Regierung Biden ablehnt:

„Israel sitzt in Gaza fest… sie könnten [irgendwann] beschließen, sich einseitig aus Gaza zurückzuziehen. Aber die Vorgabe für die Zukunft, für Israel und Gaza, ist, dass Israel den Gazastreifen vollständig wiederbesetzt.“

Nach 1.400 toten Israelis, Hunderten von Verletzten oder Behinderten und 18.000 toten Palästinensern, von denen 75 % Zivilisten und 70 % Frauen und Kinder sind, sind wir wieder am Anfang. Und wozu das alles? Um Israels Blutdurst nach Rache zu befriedigen? Um eine Endlösung für sein „palästinensisches Problem“ zu finden?

