Heuchelei und Völkermord: Wie Gaza den Westen wie nie zuvor bloßgestellt hat

von Ramzy Baroud

29. Februar 2024

Der israelische Völkermord in Gaza wird als moralischer Zusammenbruch des Westens in die Geschichte eingehen. Von dem Tag an, an dem der israelische Krieg gegen die Palästinenser im Gazastreifen nach der Operation „Al-Aqsa-Flut“ am 7. Oktober begann, wurde jeder moralische oder rechtliche Bezugsrahmen, den Washington und seine westlichen Verbündeten angeblich hochhalten, fallen gelassen. Die westlichen Staats- und Regierungschefs eilten nacheinander nach Israel und boten dem rechtsgerichteten israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seinen Generälen militärische, politische und geheimdienstliche Unterstützung sowie einen Blankoscheck für die Quälerei der Palästinenser an.

US-Außenminister Antony Blinken ging sogar so weit, dass er an der ersten Sitzung des israelischen Kriegskabinetts teilnahm, um an der Diskussion teilzunehmen, die direkt zum Völkermord im Gazastreifen führte. „Ich komme nicht nur als Außenminister der Vereinigten Staaten zu Ihnen, sondern auch als Jude“, sagte er am 12. Oktober. Die Interpretation dieser Worte ist beunruhigend, egal wie man sie dreht und wendet, aber sie bedeutet letztlich auch, dass Blinken jede Glaubwürdigkeit als Amerikaner, als Politiker oder sogar als fairer Mensch verloren hat.

Sein Chef, Präsident Joe Biden, wiederholt seit Jahren wie in einer Endlosschleife: „Man muss kein Jude sein, um ein Zionist zu sein.“ Er hat sich an diese Maxime gehalten und immer wieder erklärt: „Ich bin ein Zionist“. Und das ist er auch.

Wie viele andere US-amerikanische und westliche Beamte und Politiker hat sich der US-Präsident über internationale und humanitäre Gesetze hinweggesetzt; er hat sich sogar über die Gesetze seines eigenen Landes hinweggesetzt. Das Leahy-Gesetz „verbietet es dem US-Außen- und Verteidigungsministerium, ausländischen Sicherheitskräften, die ungestraft Menschenrechte verletzen, militärische Unterstützung zu gewähren.“ Stattdessen hat er sich, wie Blinken, der Stammeszugehörigkeit und ideologischen Vorstellungen verschrieben, die nur noch mehr Öl ins Feuer gießen.

Obwohl es sich bei den Palästinensern um völkerrechtlich „geschützte Personen“ handelt, sind sie offenbar entbehrlich und in der Tat so irrelevant, dass ihr kollektiver Tod für Israel entscheidend zu sein scheint, um seinen „Abschreckungsfaktor“ wiederzuerlangen und sich – in den Worten des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant – gegen die „menschlichen Tiere“ von Gaza zu schützen.

Wenn es ein stärkeres Wort als Heuchelei gäbe, würde es verwendet werden. In der Zwischenzeit muss die Heuchelei genügen.

Zu Beginn des Krieges zogen viele zu Recht eine Parallele zwischen der Reaktion des Westens auf Gaza und der wütenden kollektiven Reaktion auf Russlands Invasion und Krieg in der Ukraine. Als die Zahl der Todesopfer in Gaza zunahm, wurde dieser Vergleich jedoch unzureichend. In 140 Kriegstagen wurden im Gazastreifen über 12 000 Kinder getötet, im Vergleich zu 579 im zweijährigen Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

Als der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, in einem Al Jazeera-Interview am 20. November nach den Verstößen gegen das Völkerrecht in Gaza gefragt wurde, gab er zwei völlig unterschiedliche Antworten. „Ich bin kein Jurist“, sagte er, als die Rechtmäßigkeit der israelischen Gräueltaten in Gaza in Frage gestellt wurde. Als der Interviewer auf die Al-Aqsa-Flut zu sprechen kam, hatte Borrell keine Skrupel in dieser Frage. „Ja“, sagte er, „wir halten das für ein Kriegsverbrechen, weil Zivilisten auf diese offensichtliche Weise ohne jeden Grund getötet wurden.“

In den US-Medien ist so etwas nicht oft zu sehen, einfach weil sich nur wenige Journalisten der Mainstream-Medien die Mühe machen oder, genauer gesagt, es sogar wagen, Israels grausame Aktionen im Gazastreifen zu hinterfragen.

Wenn sich jedoch solche Gelegenheiten boten, war die eklatante Heuchelei nicht zu verbergen. Erstaunlich ist beispielsweise die Reaktion von Matthew Miller, dem Sprecher des US-Außenministeriums, auf Vergewaltigungsvorwürfe sowohl in Gaza als auch in Israel. Als er am 18. Februar zu den Vorwürfen befragt wurde, dass palästinensische Frauen im Gazastreifen von israelischen Soldaten vergewaltigt worden seien, antwortete er, die USA hätten Israel aufgefordert, „glaubwürdige Vorwürfe gründlich und transparent zu untersuchen“.

Vergleichen Sie dies mit seiner Antwort auf eine Frage zu unbeweisbaren Anschuldigungen sexueller Übergriffe gegen Israelis durch Palästinenser, die sogar von Israels eigenen Medien entkräftet wurden. „Sie haben Vergewaltigungen begangen. Wir haben überhaupt keinen Grund, diese Berichte anzuzweifeln“, sagte Miller auf einer Pressekonferenz am 4. Dezember.

Solche Beispiele tauchen jeden Tag dutzendweise bei westlichen Führern, hochrangigen Beamten und Medienorganisationen auf. Selbst jetzt, wo die Zahl der Todesopfer alle Brutalitätsrekorde der jüngeren Menschheitsgeschichte gebrochen hat, sprechen sie immer noch von Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ und ignorieren dabei geflissentlich die Tatsache, dass Israel dieses Recht verwirkt hat, sobald es sich auf diese lang anhaltende Aggression eingelassen hat, die 1948 und nicht am 7. Oktober 2023 begann.

Das internationale Recht über die Regeln von Kriegen und militärischen Besetzungen ist in einem Rahmen angesiedelt – insbesondere in der Vierten Genfer Konvention -, der dazu dient, die Rechte der Besetzten zu schützen, nicht die Rechte des Besetzers. Diese altehrwürdige Wahrheit ist für die überwiegende Mehrheit der Menschheit offensichtlich, abgesehen von Washington, London, Berlin und anderen.

Während Dutzende von Abgesandten aus aller Welt vom 19. bis 26. Februar vor dem Internationalen Gerichtshof aussagten, um gegen Israels schreckliche anhaltende Besatzung und Gewalt sowie gegen die Apartheid zu protestieren, schickten die USA ihren Abgesandten zum höchsten Gerichtshof der Welt, um für etwas ganz anderes zu werben.

Mit dem ironischen Titel „amtierender Rechtsberater des US-Außenministeriums“ forderte Richard Visek den IGH auf bizarre Weise auf, das Völkerrecht gänzlich zu ignorieren. „Der Gerichtshof sollte nicht feststellen, dass Israel rechtlich verpflichtet ist, sich sofort und bedingungslos aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen“, sagte er.

Schon viel zu lange, vor allem aber seit dem 7. Oktober, haben die westlichen Regierungen, allen voran die USA, gegen jeden einzelnen Satz von Ethik, Moral und Gesetzen verstoßen, die sie selbst entwickelt, verfasst, gefördert und dem Rest der Welt jahrzehntelang aufgezwungen haben. Gegenwärtig demontieren sie praktisch ihre eigenen Gesetze und die ethischen Standards, die zu deren Entstehung geführt haben.

Nun, da sich einige westliche Staats- und Regierungschefs angesichts der ungeheuren Ausmaße des Völkermords im Gazastreifen zunehmend unwohl fühlen, erklären einige, wenn auch bescheiden, dass Netanjahu möglicherweise „zu weit geht“. Doch selbst ein offenes Eingeständnis der Verantwortung würde die Tatsache nicht auslöschen, dass sie aktiv an Netanjahus mörderischem Feldzug beteiligt sind und sich mitschuldig machen.

Letzten Endes wird das Blut der erschreckend hohen Zahl palästinensischer Opfer zu gleichen Teilen zwischen Tel Aviv, Washington, Brüssel, London, Sydney und all den anderen Völkermord-Apologeten geteilt werden. Ein Verbrechen dieses Ausmaßes wird niemals vergessen oder verziehen werden.

