‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 146: Israeli forces massacre civilians waiting for humanitarian aid Israeli tanks and warplanes reportedly targeted civilians waiting for aid, killing at least 77 and wounding hundreds. Meanwhile, international aid groups say airdrops of aid are so „negligible“ that they „perpetuate the overall blockade strategy.“

Die Palästinenser sind von extremem Hunger und einer möglichen Hungersnot bedroht, da die israelischen Streitkräfte das Feuer auf Palästinenser eröffnen, die auf Luft warten. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Israelische Panzer und Kampfflugzeuge haben Berichten zufolge Zivilisten angegriffen, die auf Hilfe warteten. Dabei wurden mindestens 77 Menschen getötet und Hunderte verwundet. Internationale Hilfsorganisationen bezeichnen die abgeworfenen Hilfsgüter als so unbedeutend“, dass sie die Blockadestrategie insgesamt aufrechterhalten“.

Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 146: Israelische Streitkräfte massakrieren Zivilisten, die auf humanitäre Hilfe warten

Von Leila Warah

29. Februar 2024

Todesopfer

Mehr als 30.035 Tote* und mindestens 70.457 Verwundete im Gaza-Streifen.

380+ getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem

Israel revidiert seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.147.

582 getötete israelische Soldaten seit dem 7. Oktober und mindestens 3.221 Verletzte.

*Diese Zahl wurde vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens über den Telegram-Kanal bestätigt. Einige Menschenrechtsgruppen schätzen die Zahl der Todesopfer auf 35.000, wenn man die mutmaßlichen Toten mit einbezieht.

** Diese Zahl wurde vom israelischen Militär veröffentlicht und zeigt die Soldaten, deren Namen „veröffentlicht werden durften“.

Wichtige Entwicklungen

Ein Journalist berichtet, dass seine Familie bei israelischem Bombardement in Gaza-Stadt getötet wurde.

Kamal Adwan Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen außer Betrieb.

Am Mittwoch brach im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis ein Feuer aus, berichtet Al Jazeera.

Das letzte funktionierende Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen, Al-Awda, wurde geschlossen, berichtet Wafa.

Laut MTV Libanon wurden bei israelischen Angriffen auf den Südlibanon eine Frau getötet und ihre Tochter verwundet.

PRCS zeigt sich besorgt um das Wohlergehen von 7 inhaftierten Medizinern.

Mehr als 100.000 Menschen stimmen bei den Vorwahlen in Michigan wegen Bidens Gaza-Politik nicht ab.

UN: Die Wasserversorgung im Gazastreifen beträgt nur noch 7 Prozent des Stands von vor Oktober.

UN: Schätzungsweise 339 Hektar Gewächshäuser sind zerstört worden.

Gesundheitsministerium in Gaza: Sieben Kinder starben am Mittwoch an Unterernährung.

Rechte Gruppe: Britische Waffenlieferungen an Israel verstoßen möglicherweise gegen internationales Recht.

Ehepaar bei israelischen Angriffen auf Südlibanon getötet.

Das israelische Kriegskabinett macht einen Rückzieher bei den Einschränkungen für die Al-Aqsa-Moschee, berichtet Channel 12, zitiert von Al Jazeera.

Israelischer Minister sagt, keine Normalisierung mit Saudi-Arabien, wenn dies einen palästinensischen Staat bedeutet, berichtet Al Jazeera.

Israelische Streitkräfte erschießen palästinensischen Jugendlichen an Kontrollpunkt in Nablus, berichtet Wafa.

Chef von Refugees International: Humanitäre Luftabwürfe unterstützen Israels „Blockadestrategie“.

Amnesty-Chef fordert die Europäische Union auf, das UNRWA „unverzüglich“ zu finanzieren.

Gesundheitsministerium in Gaza: Israelische Streitkräfte töten mindestens 77 Palästinenser, die in der Nähe von Gaza-Stadt auf Nahrungsmittelhilfe warten.

Der israelische Kriegsdienstverweigerer Tal Mitnick wird zu einer dritten Haftstrafe verurteilt.

Israelisches Massaker an hungernden Zivilisten

Am Donnerstag griffen israelische Streitkräfte hungernde Palästinenser an, die in der Nähe von Gaza-Stadt auf Nahrungsmittelhilfe warteten, und töteten dabei nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 77 Menschen.

Nach dem Angriff wurden Leichen am Boden gefunden, die die Retter wegen der Gefahr weiterer israelischer Angriffe nicht erreichen konnten, berichtete Al Jazeera.

Ein Mann sagte, er habe seit Dienstag auf die Ankunft der Hilfe gewartet.

„Gegen 4:30 Uhr heute Morgen kamen die ersten Lastwagen. Als wir uns den Hilfstransportern näherten, begannen die israelischen Panzer und Kampfflugzeuge auf uns zu schießen, als ob es eine Falle wäre“, berichtete der Mann dem Quds News Network, das von Al Jazeera zitiert wird.

„Als das israelische Militär das Feuer auf die Hilfesuchenden eröffnete, rückten israelische Panzer vor und überfuhren viele der Toten und Verletzten im Südwesten von Gaza-Stadt. Das ist ein Massaker, das noch zu der Hungersnot hinzukommt, die den Bürgern in Gaza droht“, sagte Al Jazeera-Korrespondent Ismail al-Ghoul.

Über 250 Palästinenser wurden bei dem Angriff verletzt, die meisten von ihnen wurden in das al-Shifa-Krankenhaus und das Kamal Adwan-Krankenhaus gebracht.

„Einige der anderen werden in das Ahli und jordanische Krankenhäuser gebracht. Die Zahl der Toten wird noch steigen. Die Krankenhäuser sind nicht mehr in der Lage, die große Zahl von Patienten zu versorgen, weil es ihnen an Treibstoff, geschweige denn an Medikamenten fehlt. Den Krankenhäusern ist auch das Blut ausgegangen“, fügte al-Goul hinzu.

Der Mann, der Zeuge des Angriffs war, fügte hinzu: „Den arabischen Staaten sage ich: Wenn ihr uns töten lassen wollt, warum schickt ihr dann Hilfsgüter? Wenn das so weitergeht, wollen wir überhaupt keine Hilfslieferungen mehr. Jeder Konvoi, der kommt, bedeutet ein weiteres Massaker.“

„Viele junge Männer und Frauen wurden getötet und viele weitere verletzt, als sie sich auf den Weg machten, um die Hilfsgüter zu empfangen. Es entspricht dem gesunden Menschenverstand, dass bei der Lieferung von Hilfsgütern ein Waffenstillstand eingehalten werden muss. Das geschieht vor Ort nicht… das ist ein Verbrechen, eine Sünde“, schloss er.

Nach dem Angriff erklärte Jadallah al-Shafei, Leiter der Krankenschwesternabteilung des al-Shifa-Krankenhauses, gegenüber Al Jazeera, die Situation sei „mit Worten nicht zu beschreiben“.

„Es erinnert an die düsteren Szenen im Baptistenkrankenhaus vor vier Monaten, wo 500 Menschen bei einem einzigen israelischen Luftangriff getötet wurden“, sagte er.

„Seit den frühen Morgenstunden ist das Krankenhaus mit Dutzenden von Toten und Hunderten von Verletzten überflutet worden. Die meisten der Opfer erlitten Schusswunden und Schrapnelle im Kopf und im Oberkörper. Sie wurden durch direkten Artilleriebeschuss, Drohnenraketen und Schüsse getroffen.

„Wir haben keine Operationssäle mehr, geschweige denn medizinisches Personal. Wir haben kein medizinisches Material und keinen Treibstoff mehr, um das Krankenhaus zu betreiben. Wir hoffen, dass wir den Verwundeten lebensrettende Hilfe zukommen lassen können. Sie liegen alle in kritischem Zustand auf dem Boden. Wir stehen hilflos vor diesem Mangel an Material und Personal“, erklärte al-Shafei.

Das palästinensische Außenministerium hat das seiner Meinung nach kaltblütige „Massaker“ an Zivilisten verurteilt.

In einer Presseerklärung erklärte das Ministerium, der Angriff sei Teil des anhaltenden „völkermörderischen Krieges“ Israels. Die Erklärung forderte die internationale Gemeinschaft auf, „dringend einzugreifen“, um einen Waffenstillstand zu erreichen, da dies „der einzige Weg sei, die Zivilisten zu schützen“.

Ähnlich äußerte sich das Medienbüro der Regierung von Gaza: „Wir machen die US-Regierung, die internationale Gemeinschaft, die [israelische] Besatzung und internationale Organisationen für die Tötung von Zivilisten angesichts ihrer Aushungerung durch die [israelische] Besatzung verantwortlich“, zitiert Al Jazeera.

Nördliche Krankenhäuser in Gaza sind nicht funktionsfähig

Angesichts der anhaltenden Angriffe Israels und der brutalen Belagerung hat das Gesundheitswesen in Gaza drastisch gelitten und kann mit der steigenden Zahl von Patienten nicht Schritt halten.

Eine weitere medizinische Einrichtung im nördlichen Gazastreifen, das Kamal-Adwan-Krankenhaus, wurde für außer Betrieb erklärt, nachdem der Treibstoff ausgegangen war.

Ahmed al-Kahlout, der Direktor des Krankenhauses, sagte, die Einstellung aller medizinischen Aktivitäten würde Tausende von Patienten ihres Rechts auf medizinische Versorgung berauben, wie Al Jazeera berichtet.

Das Al-Awda-Krankenhaus in der Stadt Jabalia im Norden des Gazastreifens hat ebenfalls die vollständige Einstellung aller medizinischen Dienste angekündigt, da es an Treibstoff und medizinischem Material mangelt.

Der Direktor der Überwachungs- und Bewertungsabteilung in al-Awda, Dr. Muhammad Salha, warnte in einer Presseerklärung, dass die Entwicklung zu einem „vollständigen Entzug der grundlegenden Gesundheitsdienste für die Bürger führen würde, insbesondere angesichts der Einstellung des Dienstes durch alle Krankenhäuser im Norden“, so die Nachrichtenagentur Wafa.

Dr. Salha appellierte dringend an alle internationalen, humanitären und Menschenrechtsorganisationen, Druck auf Israel auszuüben, damit das Krankenhaus mit Medikamenten, Verbrauchsmaterialien, medizinischem Material und Treibstoff versorgt wird.

Die Hamas hat erklärt, dass die Schließung des Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen die gesundheitliche und humanitäre Krise in dem Gebiet verschärfen wird, wie Al Jazeera berichtet.

Erschwerend kommt hinzu, dass Israel den Krankenhäusern nicht nur aktiv eine angemessene Versorgung vorenthält, sondern die Armee die Einrichtungen auch weiterhin angreift.

Die israelischen Streitkräfte belagerten das al-Awda-Krankenhaus 18 Tage lang und verursachten schwere Schäden in den oberen Stockwerken des Gebäudes und zerstörten mehrere Krankenwagen, so Wafa weiter.

Außerdem brach am Mittwoch in einem der Gebäude des Nasser Medical Complex in Khan Younis ein Feuer aus, nachdem israelische Artilleriegranaten das Gelände in der südlichen Stadt getroffen hatten, berichtete Al Jazeera Arabic und zeigte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Teile des Krankenhauses in Flammen aufgehen, obwohl versucht wurde, sie zu löschen.

Tania Hary, Geschäftsführerin des Gisha-Legal Center for Freedom of Movement, sagt, dass die israelische Regierung weiterhin „Chaos sät und ihre Verantwortung gegenüber der Bevölkerung verleugnet“, während die öffentliche Ordnung im Gazastreifen angesichts der wachsenden Verzweiflung und des Hungers zerfällt.

Die vorläufige Maßnahme des IGH [Internationaler Gerichtshof] besagt, dass Israel „sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen muss, um die Bereitstellung dringend benötigter grundlegender Dienstleistungen zu ermöglichen“ und nicht die humanitären Helfer verhöhnen, verspotten und gefährden darf, die versuchen, 2,2 Millionen Palästinensern im Gazastreifen Hilfe zu leisten“, so Hary auf X weiter.

Medizinisches Personal immer noch unrechtmäßig inhaftiert

Während die israelischen Streitkräfte medizinische Einrichtungen brutal angreifen, nehmen sie auch weiterhin medizinisches Personal ins Visier. Die Armee hat sieben Mitglieder des Palästinensischen Roten Halbmonds (PRCS) den 20. Tag in Folge in Gewahrsam genommen, darunter Sanitäter, Anästhesisten und einen Arzt.

„Sie wurden bei der Razzia der israelischen Besatzer im Al-Amal-Krankenhaus verhaftet, und ihr Schicksal ist derzeit noch unbekannt. PRCS ist äußerst besorgt um die Sicherheit der inhaftierten Teams und fordert ihre sofortige Freilassung“, so PRCS.

Nach Angaben von Amani Sarhaneh von der Palästinensischen Gefangenengesellschaft werden Menschen, die in der belagerten Küstenenklave festgehalten werden, vom israelischen Militär zum Verschwinden gebracht.

„Israel weigert sich, Informationen über den Verbleib oder das Schicksal der Gefangenen herauszugeben“, so Sarhaneh gegenüber Al Jazeera.

Sie fügte hinzu, dass freigelassene Gefangene von „schrecklichen Folterpraktiken gesprochen haben, die während ihrer Inhaftierung in israelischen Lagern an ihnen durchgeführt wurden“.

„Seit dem 7. Oktober haben sich die Haftbedingungen radikal verändert. Palästinensische Gefangene werden systematisch gefoltert, gedemütigt und misshandelt“, sagte sie und fügte hinzu, dass zehn Gefangene in der Haft gestorben seien.

Die Gefangenen sind außerdem unterernährt und die Zellen sind überfüllt. Darüber hinaus haben die israelischen Gefängnisbehörden den Gefangenen zu Beginn der Wintersaison warme Kleidung und Decken weggenommen, sie daran gehindert, täglich zu duschen und ihnen Besuche von Familienangehörigen und Anwälten verweigert, sagte Sarahneh.

Sieben Säuglinge sterben an Unterernährung

Die Situation in den Gemeinden des Gazastreifens verschlechtert sich von Stunde zu Stunde, da die Gefahr einer von Menschen verursachten Hungersnot über der belagerten Enklave schwebt.

Der Direktor des Kamal Adwan Krankenhauses, Ahmad al-Kahlout, erklärte gegenüber Al Jazeera Arabic, dass inzwischen sieben Kinder an Unterernährung gestorben seien. Der medizinischen Einrichtung selbst ist der Treibstoff für den Betrieb der Generatoren ausgegangen.

Wenige Stunden bevor der Treibstoff im Krankenhaus ausging, erklärte Dr. Hossam Abu Safia, Leiter der Kinderklinik des Krankenhauses, gegenüber Al Jazeera, dass das Krankenhaus täglich zwischen 1.000 und 1.200 Babys aufnehme, während es vor dem Krieg nur 500 bis 600 waren.

„Wir stellen fest, dass alle Patienten Anzeichen von Blässe und Schwäche zeigen. Selbst Neugeborene sind abgemagert“, sagte er.

„Die meisten Neugeborenen, die wir heute im Kamal Adwan Krankenhaus behandeln, sind ohne Eltern. Sie wurden von Notunterkünften oder anderen Krankenhäusern an uns überwiesen und sind ohne ihre Mütter“, sagte Abu Safia.

Er fügte hinzu, dass das Krankenhaus Mühe hat, genügend Milch für die Babys zu finden, obwohl viele von ihnen Milch brauchen, um ihr Immunsystem zu stärken.

„Die Milch, die wir haben, wird gleichmäßig auf alle aufgeteilt, und das wirkt sich definitiv auf das Gewicht der Babys und ihre täglichen Fortschritte aus“, sagte er.

Project Hope, eine humanitäre Organisation, die eine Klinik im Gazastreifen betreibt, berichtet, dass 21 Prozent der schwangeren Frauen, die sie in den letzten drei Wochen behandelt hat, an Unterernährung leiden. Außerdem sind 11 Prozent der Kinder unter fünf Jahren, die im gleichen Zeitraum behandelt wurden, unterernährt.

„Die Menschen haben berichtet, dass sie sich nur von Weißbrot ernähren, da Obst, Gemüse und andere nährstoffreiche Lebensmittel kaum zu finden oder zu teuer sind“, so die Gruppe weiter.

Auch die Wasserversorgung des Gazastreifens ist durch die strengen Beschränkungen für Treibstofflieferungen und das Fehlen funktionierender Entsalzungsanlagen stark beeinträchtigt.

„Unterernährung, epidemische Krankheiten und Traumata sind allgegenwärtig“, sagte Jan Egeland, Generalsekretär des Norwegischen Flüchtlingsrats, bei einem Besuch in Rafah im südlichen Gazastreifen.

Beim Besuch einer Schule, in der rund 4.500 Vertriebene untergebracht sind, die aus Gaza-Stadt im Norden der Enklave und dem nahe gelegenen Khan Younis geflohen sind, zeigte sich Egeland in den sozialen Medien „schockiert über die Bedingungen“, unter denen die Menschen leben müssen.

„Die Behinderten, die Schwangeren und die Neugeborenen teilen sich 18 Latrinen mit 4.500 anderen“, schrieb er in den sozialen Medien.

In einem früheren Beitrag vom Grenzübergang Rafah nach Gaza sagte Egeland, dass Hunderte von Hilfstransportern darauf warteten, in das palästinensische Gebiet zu fahren, um „einer hungernden Zivilbevölkerung“ zu helfen.

„Das System ist kaputt“, sagte er über das Verfahren, mit dem Hilfsgüter nach Gaza zugelassen werden.

„Israel könnte es zum Wohle der Unschuldigen in Ordnung bringen“, fügte er hinzu.

„Das Ausmaß der humanitären Bedürfnisse der Menschen in Gaza kennt keine Grenzen. Krankheiten sind weit verbreitet. Die Nahrungsmittelproduktion ist zum Stillstand gekommen. Mehr als ein Viertel der Wasserbrunnen wurde zerstört“, erklärte das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) in einem Beitrag in den sozialen Medien.

„Es droht eine Hungersnot. Krankenhäuser haben sich in Schlachtfelder verwandelt. 1 Million Kinder sind einem täglichen Trauma ausgesetzt.“

Meinie Nicolai, Direktor der Gruppe Ärzte ohne Grenzen (MSF), sagte, die Menschen in Gaza seien „verzweifelt“.

„Sie leben in Behelfsunterkünften. Es ist kalt. Es gibt nicht genug Essen. Es gibt nicht genug Wasser. Es gibt nicht genügend medizinische Versorgung“, sagte Nicolai.

„Die Gesundheitsversorgung wurde angegriffen, sie bricht zusammen. Das ganze System ist zusammengebrochen. Wir arbeiten von Zelten aus und versuchen zu tun, was wir können. Wir versorgen die Verwundeten. Durch die Vertreibungen haben sich die Wunden der Menschen infiziert. Und ich spreche nicht einmal von den seelischen Wunden. Die Menschen sind verzweifelt. Sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen.“

„Der Ort ist sehr dunkel, und Licht kommt nur durch schmale Öffnungen zwischen den Trümmerresten herein“, zitiert das UNRWA die 12-jährige Alaa, die mit ihrer Familie in einem zerstörten Gebäude in Rafah Schutz suchen musste.

„Für die Bevölkerung des Gazastreifens gibt es buchstäblich keinen Ausweg mehr“, fügte das UN-Hilfswerk hinzu, begleitet von Fotos der Familie in dem zerbombten Gebäude.

Die Kongressabgeordnete Pramila Jayapal, Vorsitzende des Progressive Caucus, forderte in einem Schreiben die vollständige Wiederherstellung der US-Finanzierung für die wichtigste Hilfsorganisation im Gazastreifen, das UNRWA, das wegen unbegründeter israelischer Anschuldigungen, mehrere seiner Mitarbeiter seien an den Angriffen vom 7. Oktober beteiligt gewesen, aus dem Verkehr gezogen wurde.

Das Schreiben wurde von den Abgeordneten Andre Carson und Jamie Raskin unterzeichnet.

„Die Generalsekretärin von Amnesty International, Agnes Callamard, schrieb in einem Brief an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in dem sie die EU aufforderte, die Finanzierung des UNRWA „unverzüglich“ fortzusetzen, da es alarmierende Anzeichen für einen Völkermord gebe.

Callamard räumte ein, dass die Vorwürfe gegen ein Dutzend der 30.000 UNRWA-Mitarbeiter von unabhängiger Seite untersucht werden müssten, sagte aber auch, dass „die Aussetzung der UNRWA-Finanzierung auch die Praxis der kollektiven Bestrafung von Palästinensern zu legitimieren droht“.

Logistik der Hilfe

Angesichts der alarmierenden Hungersnot im Gazastreifen, die durch Israels Bemühungen, die Hilfe zu behindern, verursacht wird, erwägen immer mehr Länder, darunter auch die USA, den Abwurf humanitärer Hilfe über Gaza aus der Luft.

„Hunderte von Hilfstransportern stehen an den Grenzübergängen Rafah und Kerem Shalom [Karam Abu Salem] Schlange, um die hungernde Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu versorgen“, sagte Jan Egeland, Generalsekretär des Norwegischen Flüchtlingsrats, in einem Social-Media-Post.

„Es gab nicht einen einzigen Tag, an dem wir die benötigten 500 Lastwagen über den Grenzübergang bekommen haben. Das System ist kaputt und Israel könnte es zum Wohle der Unschuldigen in Ordnung bringen“, schrieb Egeland weiter und fügte ein Video hinzu, das zahlreiche aufgereihte Hilfslieferwagen zeigt.

Wie Reuters unter Berufung auf einen US-Beamten berichtet, hat die Regierung von Präsident Joe Biden erklärt, sie erwäge den Abwurf von Hilfsgütern aus US-Militärflugzeugen.

Mehrere Menschenrechtsorganisationen haben jedoch erklärt, dass diese Methode für die drastischen und kritischen Bedürfnisse des Gazastreifens ineffizient sei.

Auch das Welternährungsprogramm (WFP) bezeichnete Luftabwürfe aus mehreren Gründen als letztes Mittel“, unter anderem wegen der relativ geringen Mengen“, die im Vergleich zu einem LKW-Konvoi geliefert werden können.

„Die Erleichterung von Luftabwürfen – und die damit verbundene Medienberichterstattung – erweckt in der Öffentlichkeit den Eindruck, dass Israel mit humanitären Bemühungen kooperiert“, sagte Jeremy Konyndyk, der Präsident von Refugees International.

Konyndyk fügte hinzu, dass die Menge der durch die Abwürfe gelieferten Hilfsgüter so gering“ sei, dass sie dazu beitrage, die allgemeine Blockadestrategie aufrechtzuerhalten“.

„Die Tatsache, dass sie in Betracht gezogen werden müssen, ist ein großes politisches Versagen“, schloss er.

Journalismus unter Beschuss

Journalisten, die über Israels Aggressionen im Gazastreifen berichten, werden weiterhin von Israel angegriffen und behindert.

Ausländischen Reportern wurde seit Beginn des Krieges mit wenigen Ausnahmen der Zugang zu dem belagerten Gebiet verwehrt, während die israelischen Streitkräfte nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) seit dem 7. Oktober mindestens 89 palästinensische Journalisten getötet haben.

Mehr als zwei Dutzend Gesetzgeber aus der Partei von US-Präsident Biden haben einen Brief unterzeichnet, in dem sie Außenminister Antony Blinken auffordern, Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit von Journalisten im Gazastreifen zu schützen und die Pressefreiheit zu gewährleisten.

„Angesichts der Tatsache, dass in drei Monaten mehr Journalisten getötet wurden als jemals zuvor in einem Land in einem ganzen Jahr, sind wir weiterhin besorgt darüber, dass nicht genügend Schritte unternommen wurden, um das Leben der Zivilbevölkerung in Gaza, einschließlich der Journalisten, zu schützen“, schrieben die Kongressmitglieder.

Die Kongressmitglieder forderten außerdem, dass ausländischen Journalisten und allen Pressevertretern (einschließlich Palästinensern, die sich bereits im Gazastreifen aufhalten) Zugang zu persönlicher Schutzausrüstung gewährt wird und sie den Gazastreifen nach Belieben ohne israelische Militäreskorte betreten und verlassen dürfen.

Außerdem forderten die Gesetzgeber, dass die Kommunikationsinfrastrukturen so weit wie möglich geschützt werden müssen.

Eine Gruppe von 55 internationalen Journalisten hat einen offenen Brief verfasst, in dem sie die israelische Regierung auffordern, sie in den Gazastreifen einreisen zu lassen, um über den Krieg zu berichten, berichtet Press Gazette.

In dem Brief heißt es, dass ausländischen Reportern seit Ausbruch des Krieges der Zugang zu dem Gebiet verweigert wurde, „abgesehen von seltenen und begleiteten Reisen mit dem israelischen Militär“, und fordert Israel und Ägypten auf, allen Medien „freien und ungehinderten Zugang“ zu gewähren.

Außerdem werden Maßnahmen zum Schutz der lokalen Journalisten gefordert, von denen nach Angaben des Medienbüros der Regierung von Gaza seit Ausbruch des Krieges 126 getötet worden sind.

Biden unentschlossen

Am Mittwoch hat Präsident Joe Biden die Vorwahlen der Demokraten in Michigan gewonnen. Mehr als 100.000 Menschen stimmten jedoch wegen der Politik der Regierung in Gaza mit „uncommitted“.

„Unsere Bewegung ist heute Abend als Sieger hervorgegangen und hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Zehntausende Demokraten aus Michigan, von denen viele 2020 für Biden gestimmt haben, haben sich wegen des Krieges in Gaza von seiner Wiederwahl distanziert“, twitterte die Gruppe Listen to Michigan, die die Kampagne zur Abwahl organisiert hat.

„Präsident Biden hat die Bomben finanziert, die auf die Familienmitglieder von Menschen fallen, die genau hier in Michigan leben. Menschen, die für ihn gestimmt haben und die sich nun völlig verraten fühlen. Präsident Biden, hören Sie auf Michigan. Zählen Sie nicht mit uns, Joe“, so die Gruppe weiter.

Nach den Ergebnissen erklärte die Kongressabgeordnete Pramila Jayapal, Vorsitzende des Congressional Progressive Caucus, wie folgt: „Die Ergebnisse in Michigan sind eindeutig: Die Wähler sind nicht zufrieden mit dem Umgang der USA mit dem Krieg in Gaza“, sagte Jayapal in einem Social-Media-Posting und bezog sich dabei auf das gute Abschneiden der „ungebundenen“ Wähler bei den gestrigen demokratischen Vorwahlen in Michigan.

„Dies ist eine zutiefst moralische Frage – und es ist an der Zeit, zuzuhören.“

