Here are the latest examples of the astonishingly dishonest ‚NYTimes‘ coverage of Israel’s war on Gaza The New York Times continues to set new records for dishonesty in its coverage of Israel’s war on Gaza, including blaming the Palestinian victims of Israel’s „Flour Massacre“ for their own deaths.

Die New York Times stellt in ihrer Berichterstattung über Israels Krieg gegen den Gazastreifen weiterhin neue Rekorde in Sachen Unehrlichkeit auf, einschließlich der Tatsache, dass die palästinensischen Opfer des israelischen „Mehlmassakers“ für ihren eigenen Tod verantwortlich gemacht werden.

Hier sind die neuesten Beispiele für die erstaunlich unehrliche Berichterstattung der NYTimes über Israels Krieg gegen Gaza

Von James North

3. März 2024

Die New York Times stellt in ihrer Berichterstattung über Israels Krieg gegen Gaza immer neue Rekorde der Unehrlichkeit auf.

Erstens: Anstatt ihre fragwürdigen Berichte über sexuelle Gewalt während des Hamas-Angriffs am 7. Oktober zu korrigieren, führt die Zeitung eine interne Hexenjagd durch, die sich gegen ihre Mitarbeiter im Nahen Osten und in muslimischen Ländern richtet, um die Quellen der undichten Stellen über den Skandal aufzuspüren. Zweitens gibt die Times den Opfern des Gazastreifens weiterhin die Schuld an dem Massaker vom 29. Februar, bei dem israelische Soldaten das Feuer auf eine Menge hungriger Palästinenser eröffneten und mehr als 100 Menschen töteten und 700 weitere verletzten.

The Intercept setzt seine wertvolle Berichterstattung über die verpfuschte Berichterstattung der Times über die sexuelle Gewalt fort. Die Zeitung stützte sich auf interne Quellen und übersetzte auch einen hebräischen Podcast von Anat Schwartz, einer der „Reporterinnen“ der weit verbreiteten Geschichten, in einem langen Bericht, der noch mehr Zweifel an der Wahrheit aufkommen ließ. Wir wussten bereits, dass zwei der drei Autoren der Times-Berichte Israelis waren, die keine Erfahrung im Journalismus hatten und von denen einer bereits in den sozialen Medien eine bösartige antipalästinensische Voreingenommenheit an den Tag gelegt hatte.

„Wir fordern die Times auf, diese destruktive und rassistisch motivierte Hexenjagd einzustellen.“

Susan DeCarava, Präsidentin der NewsGuild of New York

Anstatt Maßnahmen zu ergreifen, um das Problem zu lösen, startete die Zeitung eine interne Hexenjagd, um die undichten Stellen zu finden. Der Gewerkschaftsvorsitzende der Times wehrte sich und warf der Zeitung vor, dass sich die Ermittlungen gegen bestimmte Mitarbeiter mit nahöstlichem oder nordafrikanischem Hintergrund „aufgrund ihrer nationalen Herkunft, ethnischen Zugehörigkeit und Rasse“ richteten. Die Gewerkschaftsvorsitzende Susan DeCarava sagte: „Wir fordern die Times auf, diese destruktive und rassistisch motivierte Hexenjagd einzustellen.“

Die Times hat eine einfache Lösung parat. Sie muss echte Reporter damit beauftragen, die Geschichten über sexuelle Gewalt noch einmal zu schreiben. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht die Zeitung offenbar keinen Grund, dies zu tun. In Bezug auf den heftig kritisierten Bericht sagte Phil Pan, Redakteur der Times International, gegenüber The Intercept: „Wir sind nach wie vor von der Genauigkeit unserer Berichterstattung überzeugt und stehen zu der Untersuchung des Teams.“

In der Zwischenzeit geht die atemberaubende Voreingenommenheit der Zeitung an anderer Stelle weiter. Heute Morgen veröffentlichte die Zeitung Patrick Kingsleys „Nachrichtenanalyse“ des Flour-Massakers, in der Israel vollständig entlastet wird. Hier ist die Schlagzeile: „Fehlender Plan für die Verwaltung des Gazastreifens bildete den Hintergrund für das tödliche Verkehrschaos“

Und obwohl der Artikel hart umkämpft war, ist hier der beleidigendste Satz:

„Mehr als 100 Menschen wurden getötet und 700 verletzt, so die Gesundheitsbehörden des Gazastreifens, nachdem sich Tausende hungriger Zivilisten auf einen Konvoi von Hilfslieferwagen gestürzt hatten, was zu einer Massenpanik führte und israelische Soldaten veranlasste, auf die Menge zu schießen.“

Die Unehrlichkeit in diesem Satz ist erstaunlich. Nehmen wir einmal an, dass es eine „Massenflucht“ gab (obwohl Kingsley selbst in Jerusalem war und der Bericht niemanden zitiert, der tatsächlich vor Ort war). Wie rechtfertigt ein verzweifelter Ansturm von unbewaffneten Menschen auf Nahrung die Erschießung von 800 von ihnen, wobei 100 getötet wurden? Der Satz zitiert schlitzohrig „Gesundheitsbeamte des Gazastreifens“, aber wir können bezweifeln, dass sie es waren, die das israelische Militär beschönigt haben.

Aber Kingsleys Unehrlichkeit ist hier noch größer. Jeder, der Israels mörderische Invasion in den alternativen Medien verfolgt hat, weiß, dass das israelische Militär viele Male dabei erwischt wurde, wie es Zivilisten tötete und folterte und stolz Häuser im Gazastreifen schändete. Die Times hat sich fast vollständig geweigert, über diese Gräueltaten des israelischen Militärs zu berichten. Patrick Kingsley hielt es also offensichtlich nicht für nötig, den Kontext zu liefern, der den Lesern zumindest einen Hinweis darauf gegeben hätte, was am 29. Februar tatsächlich geschah – nämlich dass eine Armee, die seit fast fünf Monaten Kriegsverbrechen begeht, beschloss, weitere hungernde und wehrlose Menschen abzuschlachten, die keine Bedrohung darstellten.

