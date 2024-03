Katastrophe mit Ansage: Irak-Kriegsplaner in USA wollen Neuauflage in Gaza Jim Lobe

Katastrophe mit Ansage: Irak-Kriegsplaner in USA wollen Neuauflage in Gaza Neocon-Plan sieht „Deradikalisierung“ wie in Irak vor. Israelisches Militär und westliche Söldner sollen Gaza kontrollieren. Wer dahintersteckt. Gastbeitrag.

Unter der US-Besatzungsmacht führen irakische Soldaten mutmaßliche Aufständische während der Peninsula-Operation ab, 2005. Bild: Arthur Hamilton / Public Domain

Mehrere maßgebliche Architekten der US-Invasion und Besetzung des Irak vor 21 Jahren haben einen Plan für den Wiederaufbau und die „Entradikalisierung“ der Bevölkerung des Gazastreifens, die den Krieg überlebt, vorgelegt, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass Israel die „Handlungsfreiheit“ behält, um seine Operationen gegen die Hamas und den Islamischen Dschihad fortzusetzen.

Jim Lobe ist Senior Advisor und Redakteur bei Responsible Statecraft.

Der Plan, der am Donnerstag in Form eines Berichts des neokonservativen Jüdischen Instituts für Nationale Sicherheitsfragen (JINSA) und der Vandenberg-Koalition veröffentlicht wurde, fordert die Gründung einer privaten Einrichtung, des „International Trust for Gaza Relief and Reconstruction“, die von einer „Gruppe arabischer Länder wie Saudi-Arabien, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten“ geleitet und „von den Vereinigten Staaten und anderen Nationen unterstützt“ werden soll.

Westliche Söldnertruppen in Gaza

Im Hinblick auf die palästinensische Beteiligung sieht der Bericht der „Gaza Futures Task Force“ einen Beirat vor, der sich „hauptsächlich aus Nicht-Hamas-Gazabewohnern aus dem Gazastreifen, dem Westjordanland und der Diaspora“ zusammensetzt.Weiterlesen bei telepolis.de

