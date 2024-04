Aid to Gaza suspended after Israel murders World Central Kitchen workers Aid charity coordinated with Israeli army.

Hilfe für Gaza nach der Ermordung von Mitarbeitern der World Central Kitchen durch Israel ausgesetzt

Von Tamara Nassar

Rechte und Verantwortlichkeit

3. April 2024

Palästinenser inspizieren die schwer beschädigten Fahrzeuge nach den israelischen Angriffen auf die Mitarbeiter der in den USA ansässigen Organisation World Central Kitchen in Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, am 2. April. Omar Ashtawy APA images / Polaris

Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht zum Dienstag in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens einen Konvoi von Entwicklungshelfern angegriffen und dabei sieben Mitarbeiter der in den USA ansässigen Hilfsorganisation World Central Kitchen getötet.

Das Team war mit zwei gepanzerten Fahrzeugen, die das WCK-Logo trugen, und einem Fahrzeug mit weicher Außenhaut in einer entschärften Zone unterwegs“, so WCK.

Lokale Medien verbreiteten Filmmaterial, das die Folgen des Treffers auf das Fahrzeug zeigt. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Rakete ein großes Banner durchschlägt, das auf dem Dach angebracht ist und auf dem der Name und das Logo der Organisation zu erkennen sind.

Die bei dem Angriff getöteten Mitarbeiter der Hilfsorganisation stammten aus Australien, Polen, dem Vereinigten Königreich und Palästina, einer von ihnen war Doppelstaatsbürger der USA und Kanadas.

In den sozialen Medien kursierten grafische Bilder von den Leichen der Helfer, die mit kugelsicheren Westen mit dem Logo der World Central Kitchen bekleidet waren.

„Einige von ihnen waren [nur noch] Körperteile, anderen wurde das Gesicht amputiert, einige verloren Teile des Ober- oder Unterkörpers – Deformationen, die zeigen, dass sie von einer Rakete getroffen wurden, die ihre Autos traf“, sagte Marwan al-Hams, Direktor des al-Najjar-Krankenhauses.

„Sie werden derzeit im Najjar-Krankenhaus festgehalten, bis ihre Botschaften oder konsularischen Vertreter vor Ort sind“, fügte al-Hams hinzu.

Alle 3 britischen Staatsbürger, die bei dem israelischen Angriff auf @WCKitchen getötet wurden, sind ehemalige Veteranen der Spezialeinheiten des Militärs, die für die zwielichtige britische Sicherheits-/Intelligenzfirma @SolaceGlobal arbeiten. Waren sie auf „Sicherheitsmission“ oder als humanitäre „Freiwillige“ dort? pic.twitter.com/7DeZIu2mPU

– Ali Abunimah (@AliAbunimah) April 2, 2024

Die WCK kündigte die sofortige Aussetzung aller ihrer Operationen in der Region an. Berichten zufolge kehrten Schiffe, die bereits im Rahmen der WCK-Operationen von Zypern aus in See gestochen waren, um.

Anera, eine US-amerikanische Wohltätigkeitsorganisation, die humanitäre Hilfe für die Palästinenser leistet, kündigte ebenfalls an, ihre Tätigkeit im Gazastreifen einzustellen. Sie war nach dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNRWA) die zweitgrößte humanitäre Hilfsorganisation im Gaza-Streifen.

„Das beispiellose Ausmaß des derzeitigen Konflikts und die Missachtung des Völkerrechts machen diese historische Pause unserer Operationen notwendig“, erklärte die Gruppe.

Der Logistik- und Unterstützungskoordinator der Gruppe für den Gazastreifen, Mousa Shawwa, wurde im vergangenen Monat bei einem israelischen Angriff auf Deir al-Balah ebenfalls getötet.

„Jeder macht, was er will“

„So etwas passiert in Kriegszeiten“, sagte Premierminister Benjamin Netanjahu zu den Tötungen.

„Wir untersuchen den Vorfall gründlich, stehen in Kontakt mit den Regierungen [der Ausländer unter den Toten] und werden alles tun, damit sich so etwas nicht wiederholt“, fügte er laut der Jerusalem Post hinzu.

Er sagte, die Tötungen seien „unbeabsichtigt“ gewesen.

Der israelische Generalstabschef Herzl Halevi sagte, dass „der Angriff nicht mit der Absicht durchgeführt wurde, WCK-Hilfsarbeiter zu verletzen“.

Er fügte hinzu: „Es war ein Fehler, der auf eine falsche Identifizierung folgte – in der Nacht während eines Krieges unter sehr komplexen Bedingungen. Es hätte nicht passieren dürfen.“

Ungenannte Quellen der israelischen Armee erklärten gegenüber Haaretz, dass die Tötung „auf schlechte Disziplin unter den Feldkommandeuren zurückzuführen sei und nicht auf einen Mangel an Koordination zwischen der Armee und den Hilfsorganisationen.“

Eine Quelle des israelischen Geheimdienstes sagte der Zeitung, dass das südliche Armeekommando „genau weiß, was die Ursache des Angriffs war – in Gaza macht jeder, was er will“.

John Kirby, Sprecher des US-Außenministeriums, sagte, es gebe „keine Beweise“ dafür, dass die israelische Armee die WCK-Mitarbeiter absichtlich getötet habe.

Kirby versicherte, das US-Außenministerium habe „keine Vorfälle gefunden, bei denen die Israelis das humanitäre Völkerrecht verletzt haben“.

„Gezielter“ Angriff?

Der Geschäftsführer von World Central Kitchen bezeichnete den Vorfall jedoch als „gezielten Angriff“ der israelischen Armee.

Die Wohltätigkeitsorganisation arbeitet sehr eng mit der israelischen Armee zusammen, wie diese selbst bestätigt hat.

„Man geht davon aus, dass WCK am engsten mit der israelischen Armee zusammenarbeitet und anscheinend eine Vorzugsbehandlung genießt, weil sie aus ihrer Sicht ’neutral‘ ist (d. h. keine Lobbyarbeit leistet)“, sagte Tania Hary, die Geschäftsführerin der israelischen Menschenrechtsorganisation Gisha.

Die Art des Angriffs lässt den Verdacht aufkommen, dass es sich um einen vorsätzlichen Angriff gehandelt haben könnte.

„Eine israelische Drohne feuerte drei Raketen nacheinander ab“, sagten ungenannte „Verteidigungsquellen“, die in die Einzelheiten des Angriffs eingeweiht waren, gegenüber der Tel Aviver Zeitung Haaretz.

Die Quelle gab an, dass die israelische Armee den Angriff aufgrund des „Verdachts, dass ein Terrorist mit dem Konvoi reiste“, durchführte, berichtete die Zeitung.

Die Einsatzzentrale der israelischen Armee, die mit der Koordinierung und Sicherung der Route des Hilfskonvois beauftragt war, soll „einen bewaffneten Mann auf dem Lastwagen identifiziert und vermutet haben, dass es sich um einen Terroristen handelt“, berichtete Haaretz unter Berufung auf ungenannte Quellen, die mit den Einzelheiten des Angriffs vertraut sind.

„Bis die Aktionen, die dem Angriff vorausgingen und von einer [Elbit] Hermes 450 Drohne durchgeführt wurden, abgeschlossen waren, erreichte der Lastwagen das Lagerhaus mit den drei Autos der World Central Kitchen,“ einschließlich der sieben Helfer, berichtete Haaretz.

Minuten später verließen drei Lastwagen der Gruppe das Lagerhaus, „ohne den Lastwagen, auf dem sich der angeblich bewaffnete Mann befand“, berichtete Haaretz.

Die Zeitung fügte hinzu, dass der „bewaffnete Mann das Lagerhaus nicht verlassen hat“, und berief sich dabei auf ungenannte „Verteidigungsquellen“.

Obwohl weder der Mann noch der Lastwagen, in dem er sich befand, das Lagerhaus verlassen haben oder den Konvoi nach dessen Abfahrt begleitet haben – was so oder so nicht die Tötung von humanitären Helfern rechtfertigt -, bleibt unklar, warum die israelische Luftwaffe den Angriff auf diese Weise durchgeführt hat.

Die Hilfsfahrzeuge, in denen sich die sieben Mitarbeiter befanden, fuhren weiterhin auf der von der israelischen Armee genehmigten Route, wie Haaretz berichtet, und stimmten sich weiterhin mit ihr ab.

„Als der Konvoi auf der genehmigten Route fuhr, befahl die Einsatzzentrale der für die Sicherheit der Route zuständigen Einheit den Drohnenbetreibern, eines der Fahrzeuge mit einer Rakete anzugreifen“, berichtete Haaretz.

Einigen Helfern gelang es, nach dem Einschlag der Rakete aus dem Fahrzeug auszusteigen und zu einem der beiden anderen Fahrzeuge zu gelangen.

„Sie fuhren weiter und informierten sogar die Verantwortlichen, dass sie angegriffen wurden, aber Sekunden später schlug eine weitere Rakete in ihr Auto ein“, berichtete Haaretz.

„Das dritte Auto im Konvoi näherte sich, und die Insassen begannen, die Verwundeten, die den zweiten Einschlag überlebt hatten, in dieses Auto zu bringen – um sie aus der Gefahr zu bringen. Doch dann schlug eine dritte Rakete in sie ein.

Die Forscher identifizierten die Orte, von denen aus die drei Raketen abgefeuert wurden:

Eine ungenannte Quelle der israelischen Armee, die von „Haaretz“ zitiert wird, versucht, hochrangige Entscheidungsträger von dem Angriff zu distanzieren und deutet an, dass die Entscheidung zum Abschuss vor Ort getroffen wurde.

„Es ist frustrierend“, sagte die Quelle gegenüber Haaretz.

„Wir versuchen unser Bestes, Terroristen genau zu treffen, und nutzen jeden Faden der Geheimdienstinformationen, und am Ende entscheiden die Einheiten im Feld, Angriffe ohne jegliche Vorbereitung zu starten, in Fällen, die nichts mit dem Schutz unserer Streitkräfte zu tun haben.“

Dies unterstreicht nur die Dreistigkeit der schießwütigen israelischen Soldaten und der israelischen Luftwaffe, die sich sicher sind, dass ihr Handeln keine Konsequenzen nach sich zieht.

Berichten zufolge war dies nicht das erste Mal, dass Mitarbeiter der World Central Kitchen unter israelischen Beschuss geraten sind.

Erst vor wenigen Tagen beschoss ein israelischer Scharfschütze ein Fahrzeug, das auf dem Weg zu einem Lebensmittellager der Organisation im südlichen Khan Younis war.

Die Schüsse trafen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs, der Helfer wurde jedoch nicht verletzt.

Die World Central Kitchen reichte sofort eine Beschwerde bei der israelischen Armee ein, berichtete Haaretz, und forderte sie auf, den Beschuss ihrer Mitarbeiter bei Lebensmittellieferungen einzustellen.

Heuchelei

„Ich bin untröstlich und trauere um ihre Familien und Freunde und unsere gesamte WCK-Familie“, sagte José Andrés, der Starkoch, der die Organisation leitet.

„Die israelische Regierung muss dieses wahllose Töten stoppen. Sie muss aufhören, die humanitäre Hilfe einzuschränken, Zivilisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen zu töten und Lebensmittel nicht länger als Waffe einzusetzen.“

Andrés‘ Äußerungen unterschieden sich deutlich von seiner früheren offenen Unterstützung der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen, die einige Tage nach dem Beginn der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen erfolgte und in der er sich offen dazu bekannte, Lebensmittel als Waffe zur Bestrafung der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens einzusetzen.

„Als Minister müssen Sie zuerst anerkennen, dass der Angriff der Hamas auf die Zivilbevölkerung ein terroristischer Akt ist“, schrieb Andrés am 16. Oktober als Antwort an die spanische Ministerin Ione Belarra.

Belarra prangerte Israels Völkermord im Gazastreifen an und warf Israel vor, „Kriegsverbrechen im Gazastreifen, massive Bombardierungen, Wasser- und Stromsperren“ zu begehen und „keine humanitäre Hilfe zuzulassen“.

Andrés ließ sich davon nicht beirren und forderte Belarra auf, anzuerkennen, dass Israel „seine Bürger verteidigt, dann können Sie um Zurückhaltung und Respekt für das Leben der Zivilisten in Gaza bitten.“

Der Starkoch setzte seinen Angriff auf Belarra fort.

„Sind Sie pro-Russland und pro-Hamas? Sie repräsentieren weder mich noch Spanien. Sie hat es nicht verdient, Ministerin zu sein.“

Aus den Trümmern gebaut

Israels Völkermord im Gazastreifen wurde in den letzten sechs Monaten von Versuchen überschattet, die von Menschen verursachte Katastrophe durch humanitäre Gesten zu beschönigen.

Das jüngste Gesicht dieser Bemühungen ist die World Central Kitchen, die sich selbst als „die erste an der Frontlinie, die Mahlzeiten als Antwort auf humanitäre, klimatische und gemeinschaftliche Krisen liefert“ beschreibt.

Mitte März schickte die Organisation ihre erste Hilfslieferung nach Gaza.

Ein von der Gruppe veröffentlichtes Video mit hoffnungsvollem Soundtrack zeigt lächelnde Arbeiter beim Bau eines provisorischen Piers an der Küste des Gazastreifens vor dem Hintergrund einer Küstenenklave, die von der israelischen Armee in riesige Schlachtfelder und Trümmerhaufen verwandelt wurde.

Die erste WCK-Hilfslieferung auf dem Seeweg erreichte den nördlichen Gazastreifen. Dieser humanitäre Korridor kann genutzt werden, um Millionen von Mahlzeiten zu den vom Hunger bedrohten Palästinensern zu bringen. @openarms_fund war das erste Boot, das Gaza seit fast 2 Jahrzehnten erreicht hat, wir arbeiten daran, noch viele weitere zu schicken.#ChefsForThePeople pic.twitter.com/y8AngI4SpQ

– World Central Kitchen (@WCKitchen) March 20, 2024

Die Aufnahmen zeigen, wie Arbeiter eilig eine provisorische Anlegestelle errichten, um die Ankunft des Hilfsschiffs mit 200 Tonnen Lebensmitteln, Medikamenten, Vorräten und anderen lebenswichtigen Gütern zu ermöglichen.

„Dies war das erste Schiff, das Gaza seit fast zwei Jahrzehnten erreicht hat“, so WCK.

Dies ist nicht wahr.

Kurz nachdem Israel 2007 seine Belagerung des Gazastreifens auf dem Land-, Luft- und Seeweg verhängt hatte, gelang es internationalen Aktivisten, die Seeblockade zu durchbrechen, indem sie der israelischen Besatzung trotzend Hilfsgüter per Boot lieferten.

Trotz einiger erfolgreicher Versuche griff die israelische Marine die Boote immer wieder an und tötete und entführte im Fall der Mavi Marmara im Jahr 2010 Aktivisten an Bord.

Der einzige Grund, warum die World Central Kitchen in der Lage war, Hilfsgüter per Boot in den Gazastreifen zu bringen, ist, dass die Völkermörder von Gaza ihnen grünes Licht und eine sichere Durchfahrt gegeben haben, um dies zu tun.

„Jeder Schritt wurde mit der Erlaubnis des israelischen Militärs durchgeführt“, berichtete die New York Times und sprach mit dem Leiter der Nothilfeabteilung der Organisation.

Israel blockiert seit 17 Jahren die Ein- und Ausfuhr von Hilfsgütern, Waren und Personen in den und aus dem Gazastreifen – ein Akt der kollektiven Bestrafung für die 2,3 Millionen Palästinenser in dem winzigen Gebiet.

Abschaffung und Ersetzung des UNRWA

Israels Ziel ist es, das UNRWA in seiner Rolle als etablierter Versorger und Koordinator der Hilfsverteilung im Gazastreifen zu beseitigen und zu ersetzen.

Im Januar beschuldigte Israel grundlos eine Handvoll UNRWA-Mitarbeiter, an der Militäroperation vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Diese Anschuldigungen stützten sich auf Geständnisse, die wahrscheinlich unter Folter von palästinensischen Gefangenen erlangt wurden.

Dies veranlasste die Geberländer, darunter die USA, der größte Geldgeber des Hilfswerks, zur Aussetzung von Hilfen in Höhe von 440 Millionen Dollar.

In den letzten Wochen gaben mehrere Länder – darunter Australien, Schweden und Kanada – bekannt, dass sie ihre finanziellen Beiträge an das UNRWA wieder aufgenommen haben.

Kein Selbstbestimmungsrecht

World Central Kitchen war Teil des Plans für einen „maritimen Korridor“ zu der Küstenenklave, den US-Präsident Joe Biden letzten Monat angekündigt hatte.

Länder, die Israels Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen stets unterstützt oder sich geweigert haben, einen Waffenstillstand zu fordern, haben diesen Plan für einen „maritimen Korridor“ mitgetragen.

Israel, der Verursacher der Hungersnot im Gazastreifen, war der erste, der die Idee der Einrichtung eines Seekorridors unterstützte, um eine Krise zu bewältigen, die es ausgelöst hat und die sich nun verschlimmert.

Am Dienstag bezeichnete der israelische Militärsprecher Daniel Hagari die Arbeit von World Central Kitchen sogar als „entscheidend“.

Es gibt jedoch keinen technischen Grund, warum Hilfsgütertransporte nicht auf dem Landweg in den Gazastreifen gelangen können sollten. Dies ist die effizienteste, kostengünstigste und sicherste Methode, um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen, und die Hilfsgütertransporter sitzen weiterhin am Rafah-Übergang zu Ägypten fest und können nicht in den Gazastreifen einfahren, weil Israel sie nicht hineinlässt.

Washington weigert sich, seinen enormen Einfluss geltend zu machen, um Tel Aviv zu zwingen, dies zu tun oder die Belagerung des Gazastreifens ganz zu beenden.

Der Bau eines provisorischen Piers und der Abwurf von Hilfspaketen aus der Luft sind politische Gesten, die darauf abzielen, die politischen Realitäten vor Ort zu manövrieren und herzustellen.

Zu diesem Zweck haben sich die von der jordanischen Luftwaffe unterstützten Abwürfe humanitärer Hilfsgüter zu Werbegags für Regierungen entwickelt, die Israels Abschlachten und Zerstörungsfeldzug in Gaza unterstützt, gefördert und verteidigt haben.

Diese Regierungen versuchen, ihre aktive Rolle beim Völkermord zu beschönigen, um die Unterstützung für Israels Tötungsmaschinerie aufrechtzuerhalten – und die Bemühungen, sie zu stoppen, zu behindern.

Ziel ist es, die Geschichte eines Krieges, der unbestreitbar gegen die Zivilbevölkerung geführt wird, umzugestalten, indem der Schwerpunkt von den politischen Wurzeln auf die „Lösung“ einer vagen humanitären Krise verlagert wird, die Israel begonnen hat und durch seinen Krieg gegen das UNRWA noch verschlimmert.

Diese Entpolitisierung dient dazu, die wahre Natur des Völkermords und der drohenden Hungersnot zu verschleiern, indem sie auf eine Reihe tragischer und unerklärlicher Fälle von Hunger und Tod in einer „vom Krieg zerrissenen“ Landschaft reduziert wird.

Währenddessen unterstützen westliche Länder Israel bei der systematischen Zerstörung des UNRWA, das am ehesten in der Lage ist, humanitäre Hilfe in großem Umfang in Gaza zu organisieren.

Dies entbindet Israel nicht nur von seiner Verpflichtung, das Abschlachten und absichtliche Aushungern der Palästinenser zu stoppen, sondern macht die Palästinenser auch von internationaler Hilfe und Nothilfe abhängig – die von derselben Armee behindert wird, die sich angeblich mit denjenigen, die für die Bereitstellung der Hilfe verantwortlich sind, abstimmt und diese nun tötet.

Die Schaffung eines Umfelds, in dem die Palästinenser von Hilfe abhängig sind, hindert sie daran, die Selbstbestimmung auszuüben, die notwendig ist, um sich selbst zu regieren.

Die Beseitigung dieser Selbstbestimmung ist ein zentraler, erkennbarer Grundsatz des israelischen Völkermordes in Gaza.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …