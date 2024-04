Live blog: Hamas sticking to its demands for ceasefire in Gaza – Haniyeh Israel’s war on besieged Palestinians of Gaza – now in its 180th day – has killed at least 32,975 Palestinians and wounded 75,577 others as outrage grows globally following Israel’s strike and killing of aid workers in Gaza.



Israel hat seit dem 7. Oktober letzten Jahres über 24.000 palästinensische Frauen und Kinder im Gazastreifen getötet. / Foto: AA-Archiv

Live-Blog: Hamas hält an ihren Forderungen nach Waffenstillstand in Gaza fest – Haniyeh

Israels Krieg gegen die belagerten Palästinenser im Gazastreifen – der nun schon 180 Tage andauert – hat mindestens 32.975 Palästinenser getötet und 75.577 weitere verwundet, während die Empörung über den israelischen Angriff und die Tötung von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen im Gazastreifen weltweit wächst.

Mittwoch, 3. April 2024

1408 GMT – Hamas-Chef Ismail Haniyeh hat erklärt, dass die Gruppe an ihren Bedingungen für einen Waffenstillstand festhält, einschließlich eines israelischen Militärrückzugs.

„Wir halten an unseren Forderungen fest: dauerhafter Waffenstillstand, umfassender und vollständiger Rückzug des Feindes aus dem Gazastreifen, Rückkehr aller Vertriebenen in ihre Häuser, Ermöglichung aller für unsere Bevölkerung im Gazastreifen benötigten Hilfsgüter, Wiederaufbau der Enklave, Aufhebung der Blockade und ein ehrenhafter Gefangenenaustausch“, sagte Haniyeh in einer Fernsehansprache zum Al-Quds-Tag.

Damit meinte er die Freilassung palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen im Austausch gegen israelische Geiseln, die von der Gruppe seit dem 7. Oktober in Gaza festgehalten werden.

1330 GMT – Demonstranten, die die Freilassung der Geiseln fordern, beschmieren das israelische Parlament mit Farbe

Eine Gruppe von Israelis, die ihre Regierung auffordert, mehr für die Freilassung der von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln zu tun, protestierte im Parlament. Einige von ihnen beschmierten die Trennwand zwischen der Besuchertribüne und dem Plenum mit Farbe.

Sie riefen den Abgeordneten zu: „Jetzt! Jetzt!“ und hinterließen gelbe Flecken auf dem Glas – der Farbe ihrer Kampagne – als sie von den Saaldienern abgeführt wurden.

Der Protest folgte auf dreitägige Anti-Regierungs-Demonstrationen in Jerusalem, bei denen Tausende auf die Straße gingen und weitere Maßnahmen zur Befreiung der Geiseln und Neuwahlen zur Ablösung von Premierminister Benjamin Netanjahu forderten.

1327 GMT – Libanonische Hisbollah und Israel liefern sich weiterhin einen Schlagabtausch

Die libanesische Hisbollah und die israelischen Streitkräfte haben sich grenzüberschreitende Angriffe geliefert, während die Eskalation an der Grenze zwischen Libanon und Israel weiter zunahm.

Die Hisbollah erklärte, ihre Kämpfer hätten einen neu errichteten Kommandoposten hinter der Branit-Kaserne im Norden Israels mit Raketen beschossen.

Hisbollah-Kämpfer griffen auch den Ort Raheb und eine Ansammlung israelischer Soldaten nahe der libanesisch-israelischen Grenze mit Raketen an.

1325 GMT – Papst erneuert Aufruf zum Waffenstillstand im Gazastreifen

Papst Franziskus hat seinen Appell für einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen bekräftigt.

„Ich erneuere meinen Appell, der erschöpften und leidenden Zivilbevölkerung Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewähren und die Geiseln sofort freizulassen“, sagte er bei seiner wöchentlichen Generalaudienz im Vatikan.

Der Pontifex drückte auch sein „tiefes Bedauern“ für die Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen aus, die bei der Verteilung von humanitärer Hilfe in Gaza getötet wurden, und versicherte, dass er für sie und ihre Familien bete.

1254 GMT – Arabische Liga beruft Dringlichkeitssitzung zum Gaza-Krieg ein

In der ägyptischen Hauptstadt Kairo hat eine Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga begonnen, um über die anhaltende israelische Offensive im Gazastreifen zu beraten.

Der palästinensische Delegierte Mahend al-Aklouk warnte vor einem israelischen Bodenangriff auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens, in die mehr als 1,4 Millionen Menschen vor dem israelischen Krieg geflohen sind.

„Der israelische Angriff wird schwerwiegende Auswirkungen auf die mehr als eine Million Vertriebenen in der Stadt haben“, sagte er.

1221 GMT – Die Leichen der von Israel getöteten ausländischen Entwicklungshelfer sind in Ägypten eingetroffen

Ägyptische Medien haben berichtet, dass die Leichen von sechs bei israelischen Angriffen getöteten ausländischen Entwicklungshelfern aus dem Gazastreifen überführt worden sind.

Den Berichten zufolge werden die Leichen von Vertretern ihrer Heimatländer in Empfang genommen und dann in ihre jeweiligen Länder zurückgebracht.

1049 GMT – UN-Menschenrechtsrat prüft Forderung nach Waffenembargo gegen Israel

Der UN-Menschenrechtsrat wird sich mit einem Resolutionsentwurf befassen, in dem ein Waffenembargo gegen Israel gefordert wird und auf die „plausible Gefahr eines Völkermords in Gaza“ hingewiesen wird.

Sollte der Resolutionsentwurf angenommen werden, wäre dies das erste Mal, dass das oberste Menschenrechtsgremium der Vereinten Nationen zum Krieg in Gaza Stellung bezieht.

Der Text verurteilt „den Einsatz von Explosivwaffen mit großflächiger Wirkung durch Israel“ in bewohnten Gebieten des Gazastreifens und fordert, dass Israel „seine rechtliche Verantwortung zur Verhinderung von Völkermord wahrnimmt“.

Der Text wurde von Pakistan im Namen von 55 der 56 UN-Mitgliedsstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) eingebracht – mit Ausnahme von Albanien.

0951 GMT – Israelische Armee beschuldigt Hisbollah der Verwundung von UN-Friedenstruppen

Das israelische Militär teilte mit, es habe Informationen erhalten, die darauf hindeuten, dass eine Sprengladung der Hisbollah die Explosion verursacht hat, bei der letzte Woche UN-Friedenstruppen im Libanon verwundet wurden.

Die UN-Friedenstruppe erklärte, drei Militärbeobachter und ein Übersetzer seien bei der Explosion am Samstag im Südlibanon verwundet worden, wo sich Israel und die Hisbollah-Kämpfer häufig grenzüberschreitenden Beschuss liefern.

„Nach den Informationen, die der Armee vorliegen, ereignete sich die Explosion am 30. März, nachdem eine UNIFIL-Patrouille eine Sprengladung überquert hatte, die zuvor von der Hisbollah in dem Gebiet platziert worden war“, sagte Armeesprecher Avichay Adraee auf X.

0932 GMT – Freedom Flotilla Coalition will diesen Monat Hilfsgüter und internationale Beobachter nach Gaza bringen

Die Freedom Flotilla Coalition (FCC) wird Mitte April mehrere Schiffe mit 5.500 Tonnen humanitärer Hilfe und Hunderten von internationalen Beobachtern in den belagerten Gazastreifen bringen, teilte ihr spanischer Ableger Rumbo a Gaza in einer an Anadolu gesendeten Erklärung mit.

Rumbo a Gaza lehnte die Kontrolle Israels über den Eingang der humanitären Hilfe ab und erklärte, dass es Israel nicht erlauben werde, die Transporte zu kontrollieren.

„Um die Sicherheit aller zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Hilfe diejenigen erreicht, die sie brauchen, wird der FFC Hunderte von internationalen humanitären Beobachtern aus vielen Ländern und mit unterschiedlichem Hintergrund mitnehmen“, hieß es in der Erklärung.

Ziel der Reise ist es, „die derzeitige illegale israelische Blockade des Gazastreifens in Frage zu stellen“.

0907 GMT – Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen nähert sich 33.000 inmitten der anhaltenden israelischen Angriffe

Seit Oktober letzten Jahres sind insgesamt 32.975 Palästinenser bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen getötet worden, so das Gesundheitsministerium in der belagerten Enklave.

Das Gesundheitsministerium in Gaza gab diese Erklärung ab, als der tödliche israelische Angriff auf die Enklave in seinen 180sten Tag ging. Bei den anhaltenden Angriffen seien außerdem 75.577 Palästinenser verletzt worden.

In den vergangenen 24 Stunden habe Israel fünf Massaker an Familien im Gazastreifen verübt, bei denen 59 Menschen getötet und 83 weitere verletzt worden seien, hieß es.

„Viele Menschen sind noch immer unter Trümmern und auf den Straßen eingeschlossen und können von den Rettungskräften nicht erreicht werden“, hieß es.

0906 GMT – Nach zweiwöchiger Razzia hinterlässt Israel das Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen in Trümmern

Nachdem das al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen nach zweiwöchigen Angriffen der israelischen Armee stark beschädigt wurde, erklärten palästinensische Ärzte, das gesamte Krankenhaus sei durch Feuer und Bomben zerstört worden, so dass es unbrauchbar sei.

Marwan Abu Sada, Leiter der chirurgischen Abteilung des Krankenhauses, sagte gegenüber Anadolu, die israelische Armee habe sich aus dem al-Shifa-Krankenhaus zurückgezogen und in den Gebäuden und Einrichtungen des Krankenhauses große Zerstörungen hinterlassen.

Abu Sada betonte, dass die von der israelischen Armee angerichteten Zerstörungen die Wiederaufnahme der medizinischen Operationen zur Versorgung der Verwundeten und Patienten unmöglich gemacht haben.

0850 GMT – Israelischer Präsident und Armeechef entschuldigen sich für die Tötung ausländischer Helfer in Gaza

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog und Armeechef Herzi Halevi haben sich für die Tötung von Mitarbeitern der US-amerikanischen Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) durch die israelische Armee im Gazastreifen entschuldigt.

Wie sein Büro mitteilte, führte Herzog ein Telefonat mit dem WCK-Gründer Jose Anders, in dem er „seine tiefe Trauer und aufrichtige Entschuldigung über den tragischen Verlust von WCK-Mitarbeitern im Gazastreifen“ zum Ausdruck brachte.

Der Stabschef der israelischen Armee, Halevi, entschuldigte sich ebenfalls für den israelischen Luftangriff auf den Hilfskonvoi in Gaza.

0626 GMT – Britischer Abgeordneter wirft Israel Völkermord im Verborgenen“ vor

Ein unabhängiger britischer Abgeordneter hat Israels Tötung internationaler Mitarbeiter von Hilfsorganisationen angeprangert und gesagt, Israel sei „außer Kontrolle“.

Unter Bezugnahme auf den tödlichen Angriff auf Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) am Montag im Gazastreifen sagte Claudia Webbe auf X, dass Israel die Kontrolle verloren habe und internationale Mitarbeiter von Hilfsorganisationen „absichtlich töte“.

Sie bezog sich auch auf Israels jüngsten Schritt, den katarischen Fernsehsender Al Jazeera zu verbieten, und betonte, dass das Land ein Gesetz zum „Verbot von Journalisten“ erlassen habe.

„Israel tötet Palästinenser in Gaza. Mord und Völkermord in aller Öffentlichkeit. Sie wollen nicht, dass man die Wahrheit erfährt“, betonte Webbe.

0435 GMT – Britischer Gesetzgeber fordert Untersuchung der Frage, ob von Großbritannien gelieferte Waffen bei israelischem Angriff auf Entwicklungshelfer verwendet wurden

Ein britischer Gesetzgeber hat die Regierung aufgefordert, eine Untersuchung der israelischen Tötung von humanitären Helfern im Gazastreifen einzuleiten. Der Angriff zeige, warum Großbritannien die Waffenverkäufe an Israel sofort aussetzen sollte.

In einem Brief an Außenminister David Cameron forderte der Labour-Abgeordnete Richard Burgon die Regierung auf, unverzüglich eine umfassende Untersuchung darüber einzuleiten, ob bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen am Montag, bei dem sieben Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK), darunter drei britische Staatsbürger, getötet wurden, Waffen aus Großbritannien eingesetzt wurden.

„Dieser Angriff unterstreicht einmal mehr, warum das Vereinigte Königreich die Waffenverkäufe an Israel sofort aussetzen sollte, angesichts der Rolle, die diese bei solchen tödlichen Angriffen auf Gaza und sogar bei Kriegsverbrechen der israelischen Regierung spielen könnten“, so der Abgeordnete für East Leeds.

0425 GMT – Vier verletzte Polizisten bei Rammattacke in Israel: Polizei

Vier israelische Polizisten wurden bei einem Rammangriff auf einen Kontrollpunkt im Zentrum des Landes verletzt, teilte die Polizei mit. Der Angreifer wurde getötet, nachdem er versucht hatte, andere Sicherheitskräfte zu erstechen.

Der 26-jährige Mann rammte vier Polizisten an einem Kontrollpunkt in der Stadt Kochav Yair, die an das besetzte Westjordanland grenzt und nordöstlich von Tel Aviv liegt.

Die Beamten erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht, so die israelische Polizei.

0405 GMT – US führt humanitäre Abwürfe in Gaza durch

Das US Central Command (CENTCOM) hat eine weitere Runde von Abwürfen humanitärer Hilfe in den nördlichen Gazastreifen durchgeführt, um die vom Krieg betroffene Zivilbevölkerung zu unterstützen.

„An der gemeinsamen Operation waren vier C-130-Flugzeuge der US-Luftwaffe und Soldaten der US-Armee beteiligt, die auf die Lieferung von humanitären Hilfsgütern aus der Luft spezialisiert sind“, teilte das CENTCOM auf X mit.

Die Flugzeuge warfen mehr als 50.680 US-Mehläquivalente im nördlichen Gazastreifen ab, heißt es weiter.

0106 GMT – Israel sagt, dass der Angriff, bei dem Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet wurden, ein „schwerer Fehler“ war

Israels Verteidigungsminister bezeichnete den Angriff, bei dem sieben Mitarbeiter von Hilfsorganisationen im Gazastreifen getötet wurden, als „schweren Fehler“, nachdem der Vorfall international verurteilt worden war.

„Dieser Vorfall war ein schwerer Fehler“, sagte der israelische Militärchef Herzi Halevi in einer Videobotschaft zu dem Schlag, der am Montag einen Konvoi der World Central Kitchen (WCK) traf.

„Es hätte nicht passieren dürfen“, sagte Halevi, der den Angriff auf eine „falsche Identifizierung – in der Nacht während eines Krieges unter sehr komplexen Bedingungen“ zurückführte.

„Wir bedauern den unbeabsichtigten Schaden für die Mitglieder der WCK.“

0042 GMT – Biden sagt, Israel habe „nicht genug getan, um Entwicklungshelfer zu schützen

US-Präsident Joe Biden hat sich „empört“ und „untröstlich“ über einen israelischen Luftangriff im Gazastreifen geäußert, bei dem sieben Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ums Leben kamen, und betont, dass Israel „nicht genug getan hat, um die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen zu schützen“.

„Sie versorgten hungrige Zivilisten mitten im Krieg mit Lebensmitteln. Sie waren mutig und selbstlos. Ihr Tod ist eine Tragödie“, sagte Biden in einer Erklärung.

Er wies darauf hin, dass Israel eine gründliche Untersuchung der Tötungen zugesagt hat, und sagte: „Diese Untersuchung muss schnell erfolgen, sie muss Rechenschaft ablegen, und die Ergebnisse müssen veröffentlicht werden.“

2130 GMT – Palästina bewirbt sich erneut um einen vollen UN-Sitz inmitten des israelischen Krieges

Palästina hat seinen Antrag auf einen Vollmitgliedschaftsstatus bei den Vereinten Nationen offiziell wieder aufgenommen, wie aus einem Schreiben seines UN-Gesandten hervorgeht.

„Auf Anweisung der palästinensischen Führung habe ich die Ehre, darum zu bitten, dass der Sicherheitsrat diesen Antrag im April 2024 erneut prüft“, schrieb der UN-Gesandte Riyad Mansour in dem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der dem Rat übermittelt wurde.

Die Palästinenser, die seit 2012 einen Beobachterstatus in der Weltorganisation haben, bemühen sich seit Jahren um eine Vollmitgliedschaft, die auf die Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit hinauslaufen würde, die bereits von den meisten UN-Mitgliedstaaten anerkannt wird.

2100 GMT – Raketenangriff aus dem Libanon auf den Norden Israels: Berichte

Mindestens 14 Raketen wurden vom Libanon aus auf die Stadt Nahariyya und illegale Siedlungen im westlichen Galiläa im Norden Israels abgefeuert, berichten israelische Medien.

Zwei Raketen seien abgefangen worden, und sieben seien in offenem Gelände niedergegangen, berichtete die Tageszeitung Yedioth Ahronoth, ohne das Schicksal der übrigen Raketen zu nennen.

Zum ersten Mal seit November letzten Jahres ertönten nach Angaben der Zeitung in der Stadt Nahariya in der Nacht Sirenen. Bislang wurden keine Verletzten gemeldet.

