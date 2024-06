Israel unlawfully used white phosphorus in south Lebanon, HRW warns Human Rights Watch verified photos and videos revealing the use of the weapon over densely populated residential areas

Rauchentwicklung während der israelischen Bombardierung des Dorfes Alma al-Chaab im Libanon am 25. April 2024 (AFP)

Human Rights Watch verifiziert Fotos und Videos, die den Einsatz der Waffe über dicht besiedelten Wohngebieten zeigen

HRW warnt vor unrechtmäßigem Einsatz von weißem Phosphor durch Israel im Südlibanon

Von MEE-Mitarbeitern

5. Juni 2024

Die israelischen Streitkräfte haben rechtswidrig weiße Phosphormunition auf dicht besiedelte Gebiete im Südlibanon abgeworfen, wie Human Rights Watch warnte.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht erklärte die Menschenrechtsorganisation, sie habe Bilder und Filmmaterial von mehreren Artillerieabwürfen mit weißem Phosphor in mindestens 17 Gemeinden seit Oktober 2023 verifiziert, darunter fünf Gemeinden, in denen der Phosphor rechtswidrig auf bewohnte Wohngebiete abgeworfen wurde, was zur Vertreibung von Zivilisten führte.

Der Einsatz von weißem Phosphor aus der Luft auf Gebiete mit dichter Zivilbevölkerung ist nach dem Völkerrecht verboten, da die Waffe wahllos Zivilisten Schaden zufügt.

Weißer Phosphor ist ein chemischer Brandsatz, der sich bei Kontakt mit der Luft entzündet und bei Menschen oder Gebäuden, mit denen er in Berührung kommt, schwere Verbrennungen verursachen kann.

Bilder und Filmmaterial, die den Forschern zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, dass die Munition Wohngebäude in den südlibanesischen Grenzdörfern Kafr Kila, Mays al-Jabal, Boustane, Markaba und Aita al-Chaab getroffen hat.

Weißer Phosphor hat auch Hunderte von Waldbränden im Libanon verursacht, und Umweltexperten warnen vor weiteren Waldbränden, wenn die Temperaturen im Sommer ansteigen.

Nach einem Angriff am 15. Oktober wurden zwei Menschen aus dem Dorf Boustane ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie nach Angaben des Bürgermeisters weißen Phosphor eingeatmet hatten und daran erstickt waren.

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bis zum 28. Mai 173 Menschen durch weißen Phosphor verwundet.

Bedarf an strengeren Gesetzen

Von HRW befragte Personen sagten, der Einsatz der Waffe in bewohnten Gebieten habe viele Bewohner dazu veranlasst, aus mehreren Dörfern an der libanesisch-israelischen Grenze zu fliehen.

„Israels weit verbreiteter Einsatz von weißem Phosphor im Südlibanon unterstreicht die Notwendigkeit eines strengeren internationalen Rechts für Brandwaffen“, heißt es in dem HRW-Bericht.

Er fügte hinzu, dass Israel nicht Vertragspartei des Protokolls III des Übereinkommens über konventionelle Waffen ist, dem einzigen rechtsverbindlichen Instrument, das sich speziell mit Brandwaffen befasst. Der Libanon ist Vertragspartei des Protokolls.

Das Einatmen von weißem Phosphor kann zu Atemwegsverletzungen und Erstickungsanfällen führen und Verbrennungen zweiten und dritten Grades auf der Haut hervorrufen.

Im Oktober deckte HRW auf, dass die israelischen Streitkräfte die Waffe im dicht besiedelten Gazastreifen und in zwei ländlichen Gebieten entlang der israelisch-libanesischen Grenze eingesetzt hatten.

Die Feindseligkeiten entlang der Grenze, die seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen im Oktober 2023 andauern, haben sich in den letzten Tagen verschärft, wobei sowohl das israelische Militär als auch die Hisbollah ihre Angriffe über den üblichen Grenzstreifen hinaus ausdehnten, wo sich die Feuergefechte konzentrierten.

