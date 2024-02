https://www.middleeastmonitor.com/20240217-hamas-wont-accept-anything-less-than-complete-cessation-of-aggression-on-gaza/

Hamas akzeptiert nur die „vollständige Einstellung der Aggression“ gegen Gaza

17. Februar 2024

Der Chef des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniyeh, sagte am Samstag, dass der palästinensische Widerstand „nichts weniger als eine vollständige Einstellung der israelischen Aggression akzeptieren wird“, berichtet die Agentur Anadolu.

„Die Hamas hat die ganze Zeit positiv und verantwortungsbewusst auf die Vermittler reagiert, um die Aggression gegen unser Volk zu stoppen, die ungerechte Belagerung zu beenden und den Fluss von Hilfsgütern, Unterkünften und Wiederaufbau zu ermöglichen“, so Haniyeh in einer Erklärung.

„Die Bewegung hat bei der Behandlung dieser Fragen völlige Flexibilität gezeigt, aber es ist klar, dass die Besatzung in Fragen, die unser Volk betreffen, weiterhin manövriert und zögert, während sich ihre Position um die Freilassung der Geiseln dreht“, so der Beamte.

Haniyeh betonte, dass „der Widerstand nichts Geringeres akzeptieren wird als die vollständige Einstellung der Aggression, den Rückzug der Besatzungsarmee aus dem Gazastreifen, die Aufhebung der ungerechten Belagerung, die Bereitstellung von sicheren und angemessenen Unterkünften für die aufgrund der Verbrechen der Besatzung Vertriebenen, die Rückkehr der Vertriebenen, insbesondere in den nördlichen Gazastreifen, die Beendigung der barbarischen Politik des Aushungerns und die Verpflichtung zum Wiederaufbau“.

All diese Forderungen seien „humanitär und von den Vereinten Nationen, den Menschenrechtsinstitutionen und dem Internationalen Gerichtshof gebilligt“, und er fügte hinzu, dass „die Besatzung sie erfüllen muss“.

Die Verhandlungen zwischen den palästinensischen Widerstandsgruppen und Israel, die von Ägypten und Katar vermittelt werden, gehen weiter.

Am vergangenen Dienstag fand eine Verhandlungssitzung in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt, die jedoch ohne einen Durchbruch endete.

