In dieser Fotoillustration sind die Logos von Facebook auf einem Bildschirm in Ankara, Türkei, am 05. Dezember 2023 zu sehen [Didem Mente – Anadolu Agency]

Den Rahmen sprengen“: Wie Facebook die NYT des digitalen Zeitalters wurde

von Ramzy Baroud

17. Februar 2024

„Wenn du versuchst, die Form zu brechen, wirst du nicht lange überleben“, schrieb der berühmte Linguist und Kulturkritiker Noam Chomsky in einem Essay, der im Oktober 1997 im Z Magazine veröffentlicht wurde.

Der Aufsatz mit dem Titel „What Makes Mainstream Media Mainstream“ (Was macht Mainstream-Medien zum Mainstream?) erschien, bevor die sozialen Medien so stark an Bedeutung gewannen, dass sie für die Herausbildung unserer modernen Kultur unerlässlich wurden.

Facebook kam im Jahr 2004 auf den Markt. Ein Jahr später wurde YouTube ins Leben gerufen, gefolgt von Twitter und jetzt X.

Was als kreatives oder sogar jugendliches digitales Phänomen begann, wurde mit der Zeit zu einem bestimmenden Element unserer Wahrnehmung von uns selbst, von anderen und der Welt im Allgemeinen.

Vor dem exponentiellen Wachstum der sozialen Medien gab es im Internet zahlreiche, aber verständliche Herausforderungen in Bezug auf Zugang, Regeln und Vorschriften, finanzielle Tragfähigkeit, Urheberrechte, soziale Ungleichheit und dergleichen.

Aber nichts davon schien unseren Enthusiasmus für die Idee zu schmälern, dass die neuen Medien voller Möglichkeiten sind, die es uns letztendlich ermöglichen würden, uns aus der Enge der Mainstream-Medienagenda, politischer Selektivität und offener Zensur zu befreien.

Dies macht Chomskys Artikel von vor 27 Jahren besonders interessant. Damals kritisierte er die „Agenda-Setter“, definiert als die: „Elitemedien (die) einen Rahmen vorgeben, innerhalb dessen sich andere bewegen.“

Die New York Times zum Beispiel ist nicht nur wegen ihres Inhalts oder der Größe ihrer Leserschaft von Bedeutung, sondern auch wegen der Art der Leser, der „privilegierten Menschen“, die wohlhabend sind „oder zur so genannten politischen Klasse gehören“. Dies sind die „Manager“ der Gesellschaft, sei es durch die Regierung, die Unternehmen oder die Medien und die akademischen Kreise.

Oft werden wir an die wenigen Milliardäre und ihre „Big 6“ erinnert, die größten Medienunternehmen, denen die meisten US-Medien gehören. Viele andere Länder folgen der gleichen Logik der Medienkontrolle. Man stelle sich nur einmal die schiere kulturelle und politische Hegemonie vor, die sich aus diesem verzerrten Paradigma ergibt.

Die Wahrheit ist, dass die meisten Medienorganisationen im Allgemeinen nicht existieren, um die Wahrheit zu sagen, sondern um ihre eigene Wahrheit zu sagen, d. h. das, was sie als vorteilhaft für ihre Eigentümer und deren jeweilige Interessen erachten.

Früher funktionierte die Informationshierarchie so, dass die großen Zeitungen das Standardnarrativ schufen, nach dem sich der Rest der Medien richtete. Diejenigen, die rechts von der New York Times standen, waren zum Beispiel die rechten Medien. Diejenigen auf der linken Seite waren links, wenn nicht sogar radikal.

Daher die Aussage von Chomsky: „Wenn man versucht, die Form zu brechen, wird man nicht lange überleben“. Mit „lange überleben“ bezog er sich auf diejenigen, die in den Mainstream-Medien überleben wollten, als Spiegelbild der „offensichtlichen Machtstrukturen“.

Diese Art von Beschränkungen ermöglichte es den unzensierten digitalen Medien, insbesondere den sozialen Medien, schnell zu einer wichtigen Quelle für alternative Informationen und Plattformen für den Austausch von Ideen, ob politisch oder nicht, zu werden.

Die Tatsache, dass die Regierungen lange brauchten, um das neue Phänomen zu entschlüsseln, geschweige denn, es einzuschränken, gab den Menschen die nötige Zeit, um das anfängliche digitale Chaos in ein funktionierendes System zu verwandeln, das die Menschen über nationale Grenzen, ideologische Polarisierung und kulturelle oder religiöse Hintergründe hinweg zusammenbrachte.

Die Zensur holte schließlich auf. Die anfängliche Zensur wurde jedoch von den Social-Media-Plattformen auferlegt, nicht von der Leitung dieser Plattformen, die sich jahrelang als Hüter der Meinungsfreiheit darstellten und gegen Mainstream-Denken, große Regierungen und unterdrückerische Regime kämpften.

Mit der Zeit begannen sich die Dinge zu ändern, und zwar auf beunruhigende Weise.

In der Anfangsphase der COVID-19-Pandemie wurde Facebook kritisiert, weil es „Verschwörungstheorien“ zuließ, die darauf hindeuteten, dass das tödliche Virus „menschengemacht“ war. Nach heftiger Kritik begann Facebook, diese Art von Inhalten zu zensieren, da sie als Unwahrheiten und Fake News eingestuft wurden.

Nur wenige Monate nach der Einführung eines Verbots für diese „Unwahrheiten“ machte sie einen Rückzieher, wie die Washington Post berichtete, und behauptete, dass aufgrund „laufender Untersuchungen zum Ursprung von COVID-19“ und nach „Konsultationen mit Experten des öffentlichen Gesundheitswesens“ Behauptungen, das Virus sei „menschengemacht“, nicht mehr entfernt werden.

Die Entscheidung war das Ergebnis von politischem und wirtschaftlichem Druck, der Facebook dazu veranlasste, sich so zu verhalten, wie es jede Mainstream-Medienorganisation in der Vergangenheit oder Gegenwart tun würde.

Wenn wir diese Logik auf viele andere heftig umstrittene und zensierte Themen anwenden, vom Gaza-Streifen über den Russland-Ukraine-Krieg bis hin zu den US-Wahlen und vielen anderen, werden wir feststellen, dass sich Facebook nicht mehr wie ein Social-Media-Unternehmen verhält, sondern wie eine echte Mainstream-Medienorganisation mit eigenen Interessen und einer eigenen Agenda.

Der Unterschied zwischen Facebook und der New York Times besteht darin, dass die New York Times die Agenda auf der Grundlage von Inhalten bestimmt, die sie selbst erstellt oder in Auftrag gibt, während Facebook die Agenda auf der Grundlage von nutzergenerierten Inhalten bestimmt, die es zulässt oder verbietet. Im Gegensatz zur New York Times, über die wir wenig Kontrolle haben, sind viele von uns als Facebook-Nutzer unfreiwillige Teilnehmer.

Diese Logik gilt auch für alle anderen großen Social-Media-Plattformen, ob sie nun Mark Zuckerberg, Elon Musk oder anderen gehören.

Als ich kürzlich versuchte, einem Nutzer auf Instagram zu folgen, erhielt ich eine Nachricht, in der ich gebeten wurde, meine Entscheidung zu überdenken, da das Unternehmen oder seine „Inhaltsredakteure“ beschlossen hatten, dass die betreffende Person etwas verbreitet hatte, was sie für eine falsche Information hielten – oder möglicherweise die falsche Meinung.

Auf LinkedIn oder YouTube werden Beiträge oft entfernt, wenn eine bestimmte Anzahl von Personen sie der App-Verwaltung oder den Redakteuren meldet, unter welchen Vorwänden auch immer. Um den Beitrag wieder einzustellen, muss man eine Beschwerde einreichen, um seinen Standpunkt zu begründen.

Mit anderen Worten: Soziale Medienplattformen wiederholen das Verhalten der alten Mainstream-Medien, die den Informationsfluss seit der Erfindung der gedruckten Presse im 15. Sie sind hochgradig politisiert, geschäftsorientiert und sogar ideologisch. Sie fördern westliche Interessen, kümmern sich wenig um Palästina und sehen westliches Denken als allen anderen überlegen an.

Auch wenn es noch einige Zeit dauern wird, bis die Giganten der sozialen Medien ihren festen Platz in den bestehenden Machtstrukturen gefunden haben, so werden sie es doch irgendwann schaffen.

Übersetzt mit deepl.com

