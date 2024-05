Helicopter carrying Iranian President Raisi crashes – Iran’s official TV State TV said the incident happened near Jolfa, a city on the border with with the nation of Azerbaijan, some 600 kilometres (375 miles) northwest o f the Iranian capital, Tehran.

Crash reported for helicopter carrying President Raisi in Iran’s northwest Tehran, IRNA – A helicopter carrying Iranian President Ebrahim Raisi and senior officials in northwestern Iran has suffered a crash with no information available yet on potential injuries or damage.

Hubschrauber mit Präsident Raisi an Bord im Nordwesten des Irans abgestürzt

19. Mai 2024

Teheran, IRNA – Ein Hubschrauber mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und hochrangigen Beamten an Bord ist im Nordwesten des Irans abgestürzt, wobei noch keine Informationen über mögliche Verletzungen oder Schäden vorliegen.

Präsident Raisi war auf dem Rückweg von einer Zeremonie zur Eröffnung eines Staudamms an der iranischen Grenze zu Aserbaidschan, als sein Hubschrauber am Sonntag in der Region Varzaqan abstürzte.

Diese Geschichte entwickelt sich weiter.

Hubschrauber mit dem iranischen Präsidenten Raisi stürzt ab – Iranisches Staatsfernsehen

19. Mai 2024

Laut Staatsfernsehen ereignete sich der Vorfall in der Nähe von Jolfa, einer Stadt an der Grenze zu Aserbaidschan, etwa 600 Kilometer nordwestlich der iranischen Hauptstadt Teheran.

Nach Angaben des Staatsfernsehens versuchten die Rettungskräfte, den Unglücksort zu erreichen.

Andere

Nach Angaben des Staatsfernsehens versuchten Rettungskräfte, den Ort zu erreichen.

Ein Hubschrauber mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an Bord erlitt am Sonntag eine „harte Landung“, berichtete das iranische Staatsfernsehen, ohne dies näher zu erläutern.

Raisi war in der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan unterwegs. Laut Staatsfernsehen ereignete sich der Zwischenfall in der Nähe von Jolfa, einer Stadt an der Grenze zu Aserbaidschan, etwa 600 Kilometer nordwestlich der iranischen Hauptstadt Teheran.

Nach Angaben des staatlichen Fernsehens versuchten die Rettungskräfte, den Unglücksort zu erreichen, wurden aber durch die schlechten Wetterbedingungen in der Region behindert. Es wurde von starkem Regen und etwas Wind berichtet.

Raisi war am frühen Sonntag nach Aserbaidschan gereist, um zusammen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew einen Staudamm einzuweihen. Der Damm ist der dritte, den die beiden Länder am Aras-Fluss gebaut haben.

Der Iran setzt in seinem Land eine Reihe von Hubschraubern ein, doch die internationalen Sanktionen erschweren die Beschaffung von Ersatzteilen für diese Maschinen. Auch die militärische Luftflotte des Landes stammt größtenteils noch aus der Zeit vor der Islamischen Revolution von 1979.

Raisi, 63, ist ein Hardliner, der früher das Justizwesen des Landes leitete. Er gilt als Protegé von Irans Oberstem Führer Ali Khamenei, und einige Analysten haben vorgeschlagen, dass er den 85-jährigen Führer nach dessen Tod oder Rücktritt von seinem Amt ersetzen könnte.

Raisi hat die iranischen Präsidentschaftswahlen 2021 gewonnen, eine Wahl mit der niedrigsten Wahlbeteiligung in der Geschichte der Islamischen Republik. Raisi wird von den USA unter anderem wegen seiner Beteiligung an der Massenexekution tausender politischer Gefangener im Jahr 1988 am Ende des blutigen iranisch-irakischen Krieges sanktioniert.

Unter Raisi reichert der Iran nun Uran in nahezu waffenfähiger Menge an und behindert internationale Inspektionen.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte. Weitere Aktualisierungen folgen in Kürze.

