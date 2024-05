Israeli rights group admits it helped spread false claims about 7 Oct. rapes Mea culpa by Physicians for Human Rights-Israel is too little, too late.

Israelische Menschenrechtsgruppe gibt zu, dass sie an der Verbreitung falscher Behauptungen über Vergewaltigungen am 7. Oktober beteiligt war

Ali Abunimah

Rechte und Rechenschaftspflicht

19 Mai 2024

Der Bericht von Physicians for Human Rights-Israel spielte eine Schlüsselrolle bei der Verbreitung von Israels falschen Behauptungen über Massenvergewaltigungen am 7. Oktober.

Eine israelische Menschenrechtsgruppe nimmt ihre Unterstützung für Israels beweislose Behauptungen über eine systematische Kampagne sexueller Gewalt durch Hamas-Kämpfer am 7. Oktober zurück.

Das von Physicians for Human Rights-Israel im November veröffentlichte „Positionspapier“ war monatelang ein wichtiges Argument für israelische Propagandisten gewesen.

„Es wird immer deutlicher, dass die gegen Frauen, Männer und Kinder verübte Gewalt auch weit verbreitete sexuelle und geschlechtsspezifische Verbrechen umfasst“, heißt es in dem Positionspapier.

Doch nun versucht die Menschenrechtsgruppe, sich von dem Schaden freizusprechen, den ihre unverantwortlichen Behauptungen angerichtet haben, und bietet Rechtfertigungen und Entschuldigungen dafür an, warum sie einen Bericht veröffentlicht hat, der mit Unwahrheiten gespickt ist, die dazu benutzt wurden, Israels Völkermord in Gaza zu rechtfertigen und anzuheizen.

„In den umfangreichen Untersuchungen, die in den Monaten nach der Veröffentlichung des Positionspapiers im November durchgeführt wurden, wurden einige der darin enthaltenen Aussagen bestritten oder als nicht überprüfbar eingestuft, und weitere könnten in Zukunft einer ähnlichen Prüfung unterzogen werden“, sagte Physicians for Human Rights-Israel diesen Monat in einer „Klarstellung“, die sie auch der Online-Version ihres Berichts vom November hinzugefügt haben.

„Wir bedauern, dass sie in das Positionspapier aufgenommen wurden“, erklärt die Gruppe und behauptet, dass „ein wesentlicher Teil der jetzt verfügbaren Informationen nicht zugänglich war, als das Dokument ursprünglich verfasst wurde“.

Gesichtswahrung

Physicians for Human Rights-Israel räumt auch ein, dass sie „nicht über genügend Personal, Ressourcen oder professionelles Handwerkszeug verfügt, um eine gründliche und kompetente Untersuchung durchzuführen“, wie sie es in ihrem Novemberpapier gefordert hatte.

Sie behauptet nun, dass ihr Aufruf dazu beigetragen habe, „eine Untersuchung durch ein professionelles Gremium zu veranlassen – ein Team unter der Leitung der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für sexuelle Gewalt in Konflikten, Frau Pramila Patten“.

Dies ist jedoch nur ein weiterer gesichtswahrender Trick.

Israel und seine Propagandisten haben den Bericht des Patten-Teams Anfang März als Bestätigung der UNO für ihre Lügen über Massenvergewaltigungen dargestellt – was dadurch erleichtert wurde, dass die UNO-Autoren sich bei ihren Versuchen, den israelischen Behauptungen Glaubwürdigkeit zu verleihen, verbogen haben.

Aber das Patten-Team hatte kein Mandat, eine unabhängige Untersuchung durchzuführen, und verließ sich fast ausschließlich auf Informationen, die von Israel und israelischen Organisationen bereitgestellt wurden, darunter erwiesene Lügner und Fälscher wie die jüdische extremistische Gruppe ZAKA.

Trotz der Art und Weise, wie der UN-Bericht in den Mainstream-Medien verbreitet wurde, hat das Patten-Team am Ende viele der sensationellsten israelischen Behauptungen über sexuelle Gewalt entlarvt, wie wir in einer kürzlichen Folge des Livestreams der elektronischen Intifada gezeigt haben.

So untersuchten die Mitglieder des UN-Teams Tausende von Fotos und Videos, die ihnen von Israel zur Verfügung gestellt wurden, und kamen zu dem Schluss, dass „keine greifbaren Hinweise auf Vergewaltigungen festgestellt werden konnten“.

Das Patten-Team räumte auch ein, dass einige der am weitesten verbreiteten und aufsehenerregenden israelischen Gräueltaten, die sich im Kibbutz Be’eri ereignet haben sollen, „unbegründet“ waren.

„Insgesamt war das Missionsteam nicht in der Lage festzustellen, ob es im Kibbutz Be’eri zu sexueller Gewalt gekommen ist“, heißt es im UN-Bericht – eine großzügige Formulierung, die die Tatsache verschleiern soll, dass das UN-Team keine glaubwürdigen Beweise gefunden hat.

Patten schreckt zurück

Pramila Patten – keine unabhängige Akteurin, sondern eine politische Beauftragte des UN-Generalsekretärs – hat sich anfangs gerne von Israel benutzen lassen, scheint aber jetzt davor zurückzuschrecken, das UN-Gesicht für Tel Avivs Gräuelpropaganda zu sein.

Bis vor kurzem noch Israels Liebling, verärgerte Patten letzte Woche offenbar die Diplomaten des Völkermordregimes in New York, als sie sich von einem von der US-Regierung organisierten Briefing des UN-Sicherheitsrates zurückzog, das den Titel trug: „Verurteilung der Geiselnahme in Israel am 7. Oktober als psychologisches Mittel des Terrorismus“.

Die Sitzung fand ohne Patten statt und wurde vorhersehbar als Plattform für israelische Gräuelpropaganda, einschließlich der unbegründeten Vergewaltigungsvorwürfe, genutzt.

Verstecken hinter UN-Bericht

Die Physicians for Human Rights-Israel sind von ihrem unverantwortlichen Bericht vom November abgerückt und behaupten nach wie vor, „dass traumatische Erinnerungen aufgrund ihres fragmentarischen Charakters oft unvollständig, verworren oder widersprüchlich wiedergegeben werden. Daher ist es für Personen, die nicht über die erforderlichen Fachkenntnisse und Instrumente verfügen, weder genau noch gerecht, die Glaubwürdigkeit von Zeugen zu beurteilen“.

„Dementsprechend werden wir uns in Zukunft auf den Patten-Bericht und, sofern verfügbar, auf weitere Berichte und Dokumente der zuständigen Untersuchungsstellen stützen“, erklärt die Gruppe. „Wir werden deren Ergebnisse und Berichte weiterhin beobachten und die notwendigen professionellen Schlussfolgerungen ziehen.“

Es ist unklar, auf welche anderen „kompetenten Untersuchungsgremien“ sich Physicians for Human Rights-Israel bezieht, da keine glaubwürdigen unabhängigen Untersuchungen bekannt sind, die stattfinden.

Eine weithin angepriesene Initiative, eine so genannte „zivile Kommission“ zur Untersuchung angeblicher Sexualverbrechen am 7. Oktober, wurde von israelischen Medien als Betrug entlarvt.

Sich auf diese Weise hinter dem Patten-Bericht zu verstecken, kommt einer Ablehnung der Rolle unabhängiger Journalisten gleich, deren Beitrag entscheidend dazu beigetragen hat, die falschen Gräuelgeschichten zu entlarven, zu deren Verbreitung Physicians for Human Rights-Israel ursprünglich selbst beigetragen hat.

Physicians for Human Rights-Israel sollte stattdessen anerkennen, dass es keiner besonderen Fachkenntnisse bedurfte, um Israels Lügen zu entlarven, und dass unabhängige Journalisten dies lange vor Pattens „professionellem“ Team getan hatten, das ihre Erkenntnisse bestätigte.

Es bedurfte lediglich einer konsequenten Aufmerksamkeit für die Beweise – oder das Fehlen von Beweisen – und des Widerwillens, sich vom Massenwahn mitreißen zu lassen.

Zu wenig, zu spät

Nach mehr als sieben Monaten des israelischen Völkermords in Gaza – ein Wort, das Physicians for Human Rights-Israel immer noch nicht verwenden will – räumt die Gruppe ein, dass „die israelische Regierung und andere Stellen Berichte über sexuelle Gewalt auf manipulative und zynische Weise ausgenutzt haben“.

Sie fügt hinzu: „Sexuelle Gewalt und Behauptungen über sexuelle Gewalt dürfen niemals als Mittel der Kriegsführung oder Propaganda eingesetzt werden.“

Zu wenig, zu spät!

Obwohl es sich um eine israelische Organisation handelt, ist es erwähnenswert, dass Physicians for Human Rights-Israel seit vielen Jahren eine konsequente Rolle bei der Unterstützung von Palästinensern spielt, die gegen ihre Inhaftierung ohne Anklage oder Gerichtsverfahren durch Israel lange Hungerstreiks geführt haben.

Die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen, das Physicians for Human Rights-Israel durch diesen Beitrag über viele Jahre hinweg aufgebaut haben mag, hat einen schweren, möglicherweise tödlichen Schlag erlitten.

Der Schaden, der dem Ruf von Physicians for Human Rights-Israel zugefügt wurde, wird durch dieses partielle und qualifizierte mea culpa über seine Rolle bei der Verbreitung von völkermörderischer, antipalästinensischer Gräuelpropaganda im Namen des Regimes in Tel Aviv nicht wieder gutgemacht werden können – wenn überhaupt.

