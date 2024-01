Hundreds missing from Gaza’s Al-Aqsa Hos­pi­tal amid Israeli bombardment Attacks have seen waves of patients arriving at central Gaza hospital, which is operating with 30 percent of staff.

Hunderte Vermisste im Al-Aqsa-Krankenhaus in Gaza unter israelischem Beschuss

Nach Angaben von WHO- und UN-Beamten treffen alle paar Minuten Patienten im zentralen Krankenhaus in Gaza ein, das mit 30 Prozent des Personals arbeitet.

8 Jan 2024

Hunderte von Patienten und Mitarbeitern werden im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus im Zentrum des Gazastreifens vermisst, das unter den heftigen Luftangriffen auf die Enklave zu leiden hat.

Der Großteil des medizinischen Personals sowie rund 600 Patienten mussten den Komplex verlassen und wurden an unbekannte Orte gebracht, ohne dass ihr Verbleib bekannt ist, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Vereinten Nationen (UN) am Montag mitteilten.

Die beiden Institutionen berichten von chaotischen Szenen, da die verbliebenen Mitarbeiter des Krankenhauses weiterhin versuchen, den Zustrom von Verletzten zu bewältigen, während „die schweren israelischen Bombardierungen aus der Luft, vom Land und vom Meer aus in weiten Teilen des Gazastreifens zunehmen“.

Mitarbeiter der WHO und des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) besuchten am Sonntag das einzige funktionierende Krankenhaus im Gouvernement Deir el-Balah im Zentrum des Gazastreifens. Sie stellten fest, dass viele Menschen aufgrund der starken Bombardierung medizinische Hilfe in der Al-Aqsa suchen mussten.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei den israelischen Angriffen vom 5. bis 7. Januar 225 Palästinenser getötet und 296 Menschen verletzt.

Die Beamten erklärten, dass eine große Zahl von Verwundeten von sehr wenig Personal in der Einrichtung behandelt wurde, und forderten mehr Schutz für die medizinischen Zentren.

Der Direktor des Krankenhauses berichtete, dass aufgrund der zunehmenden Feindseligkeiten und der anhaltenden Evakuierungsbefehle die meisten Mitarbeiter des örtlichen Gesundheitswesens und etwa 600 Patienten gezwungen waren, die Einrichtung an unbekannte Orte zu verlassen.

Der WHO-Beamte Sean Casey sagte, dass alle paar Minuten neue Patienten im Krankenhaus einträfen, und fügte hinzu, dass aufgrund der Evakuierungsanordnungen und der gefährlichen Situation nur noch fünf Ärzte übrig seien, um Hunderte von Notfällen und Verletzten zu betreuen.

„Es ist wirklich eine chaotische Situation. Der Direktor des Krankenhauses hat gerade mit uns gesprochen und gesagt, dass seine einzige Bitte darin besteht, dass dieses Krankenhaus geschützt wird, obwohl viele seiner Mitarbeiter das Krankenhaus verlassen haben“, so Casey.

„Dieses Krankenhaus arbeitet derzeit mit etwa 30 Prozent des Personals, das es noch vor wenigen Tagen hatte. In einigen Fällen werden täglich Hunderte von Verletzten in einer kleinen Notaufnahme behandelt.“

Medical Aid for Palestinians (MAP) und das International Rescue Committee (IRC) erklärten, dass ihr medizinisches Notfallteam aufgrund der zunehmenden israelischen Militäraktivitäten gezwungen war, die Aktivitäten im Krankenhaus einzustellen und die Einrichtung zu verlassen.

Abscheuliche Szenen

Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte, seine Mitarbeiter hätten „erschütternde Szenen von Menschen aller Altersgruppen gesehen, die auf blutverschmierten Böden und in chaotischen Gängen behandelt wurden“.

„Al Aqsa ist das wichtigste Krankenhaus im Nahen Osten des Gazastreifens und muss funktionstüchtig bleiben und geschützt werden, damit es lebensrettende Dienste leisten kann“, so Ghebreyesus.

„Eine weitere Aushöhlung seiner Funktionstüchtigkeit kann nicht zugelassen werden – dies wäre angesichts eines solchen Traumas, solcher Verletzungen und humanitären Leids ein moralischer und medizinischer Skandal.“

Casey sagte, sein Team habe am Sonntag einige medizinische Hilfsgüter und Betten für Tausende von Patienten, die eine Dialyse- und Traumabehandlung benötigen, in das Krankenhaus gebracht.

Er fügte hinzu, die WHO prüfe die Entsendung von Notfallpersonal für das Al-Aqsa-Krankenhaus, das wie viele andere medizinische Einrichtungen im Gazastreifen „auf den Knien liegt“.

Trotz des zunehmenden internationalen Drucks für einen Aufschub setzt Israel seine Angriffe auf die Gesundheitseinrichtungen und Wohngebiete im Gazastreifen fort.

Nach Angaben der WHO sind die Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen völlig außer Betrieb.

Ghebreyesus zeigte sich schockiert über das Ausmaß der gesundheitlichen Notlage und der Zerstörung im nördlichen Gazastreifen, nachdem die WHO aus Sicherheitsgründen einen Besuch im Al-Awda-Krankenhaus der Region abgesagt hatte.

„Wir brauchen dringend sicheren und ungehinderten Zugang zu der Region, um humanitäre Hilfe leisten zu können. Weitere Verzögerungen werden zu mehr Tod und Leid für viel zu viele Menschen führen“, erklärte er.

Insgesamt wurden seit dem 7. Oktober bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen nach Angaben der Behörden in der Enklave mindestens 22.835 Menschen getötet, darunter 9.600 Kinder. Nach israelischen Angaben wurden bei dem Angriff der Hamas am 7. Oktober etwa 1.139 Menschen getötet.

