Craig Murray Whistleblower nach britischem Terrorismusgesetz inhaftiert, Polizei stellt seine Unterstützung für Assange in Frage i Craig Murray Whistleblower nach britischem Terrorismusgesetz inhaftiert, Polizei stellt seine Unterstützung für Assange in Frage

Police Questioned Whistleblower Over Support For Assange Craig Murray, former UK ambassador to Uzbekistan and whistleblower, recalls how police detained him in Glasgow Airport over advocacy for Assange

Craig Murray, Autor, Menschenrechtsaktivist, Whistleblower und ehemaliger Botschafter des Vereinigten Königreichs in Usbekistan | Credit: Mohamed Elmaazi

Craig Murray

Whistleblower nach britischem Terrorismusgesetz inhaftiert, Polizei stellt seine Unterstützung für Assange in Frage



Von Mohamed Elmaazi

31. Oktober 2023

Auf dem Rückflug von Island wurde der britische Whistleblower und ehemalige Diplomat Craig Murray am schottischen Flughafen Glasgow von der Polizei angehalten und gemäß Schedule 7 des United Kingdom Terrorism Act 2000 verhört.

Murray wurde am 16. Oktober fast eine Stunde lang einem Sperrfeuer von Fragen ausgesetzt.

Die Fragen konzentrierten sich unter anderem auf seine Einkommensquellen und seine Verbindung zu WikiLeaks, der Kampagne „Don’t Extradite Assange“ sowie zu WikiLeaks-Gründer Julian Assange und seiner Familie.

Der ehemalige Diplomat hat sich inzwischen in die Schweiz begeben, um, wie er sagte, „Schutz bei den Vereinten Nationen zu suchen“. Sharof Azizov von der in der Schweiz ansässigen Gruppe Justice for All International und der emeritierte Professor für internationales Recht, Douwe Korff, haben gemeinsam einen Brief verfasst, in dem sie Murrays Situation schildern und ihre „große Besorgnis“ über seinen Schedule-7-Stopp zum Ausdruck bringen.

In dem Schreiben, das an eine Reihe von UN-Sonderberichterstattern mit Sitz in Genf gerichtet ist, wird ein dringendes Treffen gefordert, um Murrays Fall und die Anwendung von Terrorismusgesetzen zur „Einschüchterung“ und zum „Schweigen“ von Journalisten und Aktivisten zu diskutieren.

Zu den in dem Schreiben angesprochenen UN-Experten gehören der Sonderberichterstatter für die Förderung und den Schutz des Rechts auf Meinungsfreiheit und der Sonderberichterstatter für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus.

Sie haben kein Recht auf einen Anwalt

Die Befugnisse der „Untersuchungsbeamten“ zur Befragung von Personen, die im Vereinigten Königreich in einem Luft-, See- oder Landhafen ankommen, sind unglaublich weit gefasst. Eine Person kann bis zu sechs Stunden lang festgehalten und verhört werden, ohne dass sie festgenommen wird. Die normalen Rechte, die Personen haben, die von der Polizei befragt werden („Miranda-Warnungen“, wie sie in den USA genannt werden), gelten nicht.

Murray, der sagte, er sei „daran gewöhnt, dass das Leben ein bisschen seltsam ist“, erzählte The Dissenter, dass drei Polizeibeamte, zwei Männer und eine Frau, nach der Passkontrolle auf ihn warteten. „Sie kamen einfach auf mich zu, gaben sich als Polizisten zu erkennen und verlangten meinen Pass zu sehen.

„Sie brachten mich dann in einen kleinen Raum, es war wie ein kleines Büro. Ich setzte mich hin und sie sagten: ‚Wir halten Sie fest. Sie sind nicht verhaftet, Sie sind in Gewahrsam, deshalb haben Sie kein Recht auf einen Anwalt, Sie haben nicht das Recht zu schweigen“, fügte Murray hinzu.

Als die Polizei ihn nach seinem Beruf fragte, gab er sich ausdrücklich als „Journalist“ zu erkennen.

„Sie haben sich überhaupt nicht identifiziert. Sie zeigten nichts, auf dem ihr Name stand. Sie trugen keine Abzeichen, sie waren einfach nur in Zivil“, sagte er.

Das Terrorismusgesetz aus dem Jahr 2000 war zu dem Zeitpunkt umstritten, als es vom britischen Parlament über ein Jahr vor den Terroranschlägen vom 11. September 2001 verabschiedet wurde. Das Gesetz erlaubt eine Inhaftierung ohne Anklageerhebung für 48 Stunden, und spätere Änderungen erlauben eine Inhaftierung von bis zu 28 Tagen ohne Anklageerhebung, „die längste in allen Ländern mit Gewohnheitsrecht“, so die britische Bürgerrechtsorganisation JUSTICE.

Die Regierung kann Organisationen verbieten und die Verbindung mit diesen Organisationen sowie Äußerungen, die als Unterstützung für diese Gruppen oder Organisationen gelten, unter Strafe stellen.

Zu den nach dem Terrorismusgesetz verbotenen Gruppen gehören solche, die mit dem baskischen, kurdischen, tamilischen und palästinensischen Kampf um Selbstbestimmung in Verbindung stehen. Ganze Diaspora-Gemeinschaften mit Sitz in Großbritannien sind im Rahmen der verschiedenen britischen Terrorismusgesetze Kontrollen, Verhören, Überwachungen, Verhaftungen und Beschlagnahmungen von Vermögenswerten ausgesetzt.

Rückkehr vom Assange-Verteidigungstreffen in Island

Murray erinnerte sich, dass eine Broschüre auf dem Tisch lag, die Informationen über Schedule 7 enthielt, aber er hatte keine Gelegenheit, sie vor Beginn des Verhörs zu lesen. „Sie fingen sofort an, mir Fragen zu stellen“.

„Sie lasen mir aus einem Papier vor… alles, was sie zu mir sagten, ‚Sie haben kein Recht zu schweigen, Sie haben kein Recht auf einen Anwalt‘, wurde vorgelesen… Er las aus einem Skript vor“, erinnerte sich Murray. Sie teilten Murray weder mit, welche Rechte er hatte, noch, ob es eine zeitliche Begrenzung gab.

Murray, ein langjähriger Unterstützer des inhaftierten WikiLeaks-Verlegers und Journalisten Julian Assange, sagte, er sei gefragt worden, wo er gewesen sei und was er gemacht habe.

„Ich war in Island bei einem Koordinierungstreffen der Kampagne für Julian Assange. Während ich dort war, habe ich an einer Demonstration über Palästina vor dem isländischen Parlament teilgenommen“, erzählte er.

„Sie fragten mich, ob ich an Palästina-Demos in Großbritannien teilnehmen würde. Ich sagte: ‚Ich habe keine Pläne, aber wahrscheinlich ja‘. Dann fragten sie mich, wie ich auswähle, mit wem ich bei Demonstrationen das Podium teile, was eine seltsame Frage ist. Ich antwortete, dass ich normalerweise nicht weiß, mit wem ich eine Plattform teile, dass diese Dinge ewig dauern können. Er teilte der Polizei mit, dass er normalerweise seine Erklärung verliest und dann die Bühne verlässt.

Murray erwähnte gegenüber der Polizei, dass er der Stop the War Coalition vertraue und deshalb auf deren Veranstaltungen sprechen würde.

‚Werden Sie von WikiLeaks finanziert?‘

„Sie wollten mich unbedingt mit Assange oder WikiLeaks in Verbindung bringen“, sagte Murray. Sie fragten: „‚Werden Sie von [Don’t Extradite Assange] finanziert? Werden Sie von WikiLeaks finanziert? Werden Sie von der Familie Assange finanziert?“ Die Antwort auf alle diese Fragen war „Nein“, fügte Murray hinzu.

„Ich wüsste nicht einmal, warum [sie diese Fragen stellten]. Selbst wenn die Antwort ja wäre, wüsste ich nicht, was das Verbrechen wäre.“ Die Polizei wollte auch wissen, ob Murray irgendeiner Gruppe angehört.

„Ich gehöre eigentlich keiner Gruppe an“, sagte er, abgesehen von der pro-schottischen Unabhängigkeitspartei Alba Party und der FDA, einer Gewerkschaft für Staatsbedienstete.

Laut Murray war die Polizei auf einem „Angelausflug“.

„Sie haben meine Taschen durchsucht. Was ist das? Und was ist das?“ Unter seinen Gegenständen befand sich eine alte Bordkarte für Dublin. „Was haben Sie in Dublin gemacht?“, fragten sie. „Eine Debatte am Trinity College“, antwortete er. „Was haben Sie in Brüssel gemacht?“, fragten sie. „Ich habe an einer Menschenrechtskonferenz teilgenommen, bei der es um Julian Assange ging“, antwortete er.

Insgesamt beschrieb Murray die Befragung als „vage und unkonzentriert“. Aber sie schenkten seinen Finanzen besondere Aufmerksamkeit. „Sie fragten mich: Woher kommt Ihr Einkommen? Ich antwortete, von den Abonnenten meines Blogs und meiner Pension im öffentlichen Dienst.

Die Vernehmungsbeamten beschlagnahmten Murrays Laptop und Telefon und fertigten Fotokopien aller seiner Dokumente an, einschließlich Bankkarten, Bibliotheksausweis und Mitgliedsausweis der Alba-Partei.

Während der Laptop zurückgegeben wurde, hat Murray sein Telefon noch nicht zurückerhalten.

Das Gesetz besagt, dass beschlagnahmte Gegenstände innerhalb von sieben Tagen zurückgegeben werden müssen. Ihm wurde gesagt, dass sein Telefon für „Ermittlungszwecke“ einbehalten wird, obwohl Murray noch nicht weiß, für welche Ermittlungen. „Ich weiß immer noch nicht, was zum Teufel hier los ist.

Journalisten und Menschenrechtsaktivisten im Visier

Journalisten, Aktivisten und Menschenrechtsaktivisten gehören zu den Hunderttausenden von Männern, Frauen und Kindern, die im Alltag von den Kontrollen nach Schedule 7 betroffen sind.

Nach Schedule 7, das vor zehn Jahren noch weiter ausgedehnt wurde, können Polizei, Zollbeamte und Einwanderungsbeamte jeden Erwachsenen und jedes Kind anhalten und befragen.

Es sind keine Beweise oder Verdachtsmomente erforderlich, damit eine Person nach Liste 7 angehalten werden kann.

Die Weigerung, Fragen zu beantworten, ist eine Straftat nach dem Terrorismusgesetz. Häufig werden den Verhörten DNA und Fingerabdrücke abgenommen, was im Fall von Murray jedoch nicht geschah.

Normalerweise können Antworten, die bei einer Kontrolle nach Schedule 7 gegeben werden, vor Gericht nicht als Beweismittel gegen eine Person verwendet werden, obwohl es eine Reihe von Ausnahmen gibt, z. B. wenn eine Person eine Durchsuchung oder ein Verhör „vorsätzlich behindert“ oder „vereitelt“ hat.

Der britische Journalist Matt Broomfield, der das im Nordosten Syriens ansässige Rojava Information Center mitbegründet hat, wurde im August zum zweiten Mal fünf Stunden lang nach Schedule 7 zu seiner Berichterstattung verhört.

Im Mai wurde der Enthüllungsjournalist Kit Klarenberg, der für The Dissenter schreibt, ebenfalls angehalten und fünf Stunden lang zu seiner journalistischen Arbeit und seinen politischen Ansichten befragt. Dies geschah auf der Grundlage von Schedule 3 des Anti-Terrorismus- und Grenzsicherheitsgesetzes (Counter Terrorism and Border Security Act 2019), das den Behörden dieselben verdachtslosen Anhaltebefugnisse einräumt, die auch in Schedule 7 des Terrorismusgesetzes enthalten sind.

Der französische Journalist und Redakteur Ernest Moret wurde im April dieses Jahres verhaftet, nachdem er sich geweigert hatte, der Polizei die Passwörter für sein Telefon und seinen Computer zu geben, als er zur Londoner Buchmesse kam und nach Schedule 7 kontrolliert wurde.

Im Jahr 2017 wurde Muhammad Rabbani, der Direktor der britischen Menschenrechtsgruppe CAGE, nach dem Terrorismusgesetz verurteilt, weil er sich geweigert hatte, der Polizei bei einer Schedule-7-Kontrolle das Passwort für seinen Computer zu geben, auf dem sich Informationen über Folterüberlebende befanden.

David Miranda, brasilianischer Gesetzgeber und Ehemann des US-Journalisten Glenn Greenwald, wurde 2013 auf seiner Reise durch Großbritannien neun Stunden lang festgehalten und verhört, während Greenwald Dokumente des NSA-Whistleblowers Edward Snowden veröffentlichte.

Murray wird nun von Aamer Anwar, einem bekannten schottischen Menschenrechtsanwalt, vertreten. Sie haben sich an die Behörden gewandt, um zu erfahren, warum er inhaftiert wurde.

Der 59-jährige pensionierte Diplomat wurde 2004 von seinem Posten als britischer Botschafter in Usbekistan abberufen, nachdem ein Memo durchgesickert war, in dem er „ernsthafte Zweifel“ an der „Weisheit der amerikanischen und britischen Politik“ in dem zentralasiatischen Land äußerte.

Nach seinem Rücktritt aus dem britischen Außenministerium im folgenden Jahr wurde Murray ein prominenter Blogger und Kommentator, der sich auf Politik, Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten konzentriert.

Im Dezember 2021 veröffentlichte The Dissenter ein Exklusivinterview mit dem ehemaligen Karrierediplomaten, nachdem er wegen seiner Berichterstattung über den Strafprozess gegen den ehemaligen schottischen Premierminister Alexander Salmond vier Monate im Gefängnis verbracht hatte. Nach Angaben seiner Anwälte war er die erste Person, die seit 70 Jahren wegen Missachtung des Gerichts durch die Medien inhaftiert wurde.

Murray beendete im September eine Vortragsreise durch die USA. „Niemand bezahlt mich dafür, dass ich hier bin, um für Julian zu werben, abgesehen von den Abonnenten dieses Blogs, die im weiteren Sinne alle meine Aktivitäten finanzieren“, schrieb er am 16. September. „Wo es bezahlte Veranstaltungen gab, ist das Geld nicht für mich. Ich habe einige Spesenbeiträge erhalten, die sich auf insgesamt etwa 850 Dollar belaufen, was nicht einmal meine anfänglichen [Flugkosten] deckt.“

Laut den von CAGE analysierten Daten wurden zwischen 2009 und 2019 419.000 Personen nach Schedule 7 angehalten. Von diesen wurden nur 83 wegen einer Straftat angeklagt und nur 30 Personen, also weniger als 0,007 % der Angehaltenen, wurden wegen einer Straftat verurteilt.

Die Regierung weigert sich, die ihr vorliegenden Daten über die zwischen 2000 und 2009 angehaltenen und verhörten Personen herauszugeben, einschließlich der Daten über ihre tatsächliche oder vermeintliche Religion. In einem Bericht der Universität Cambridge aus dem Jahr 2014 wurde jedoch festgestellt, dass 88 Prozent der angehaltenen Personen Muslime waren.

Obwohl die Anwendung der Liste 7 rückläufig ist, hat ihr Einsatz gegen minderjährige Kinder und die Verfolgung von Posts in sozialen Medien laut CAGE ein „Rekordniveau“ erreicht.

Seit dem Jahr 2000 hat die britische Regierung im Durchschnitt alle anderthalb Jahre ein neues „Terror“- oder „National Security“-Gesetz verabschiedet. Das National Security Act 2023, nach dem Journalisten mit lebenslanger Haft bestraft werden können, ist die jüngste drakonische Erweiterung des nationalen Sicherheitsstaates in Großbritannien.

Zu den Personen, die von den britischen Behörden unter Berufung auf die Gesetze zur „nationalen Sicherheit“ und zum „Terrorismus“ (z. B. Schedule 7) ins Visier genommen werden, gehören Personen, die mit der kurdischen, tamilischen, palästinensischen, baskischen und somalischen Selbstbestimmungsbewegung in Verbindung stehen, Personen, die diesen ethnischen Gemeinschaften angehören (unabhängig davon, ob sie sich politisch engagieren), Kritiker des von den USA geführten „Krieges gegen den Terror“ und generell Kritiker der Außenpolitik der westlichen Regierungen.

Auch die Anwendung von „Terror“-Befugnissen gegen Journalisten im Vereinigten Königreich hat stetig zugenommen, wobei Craig Murray das jüngste Beispiel ist. Übersetzt mit Deepl.com

Mohamed Elmaazi ist ein Journalist, der über alle Anhörungen von Julian Assange berichtet hat. Seine Arbeiten sind in Jacobin, The Canary, The Grayzone und The Real News erschienen.



