Israel-Hamas-Krieg live: Dutzende Tote bei Angriff auf Lager Jabalia – Gaza-Beamter

Palästinenser suchen am Ort der israelischen Angriffe auf Häuser im Flüchtlingslager Jabalia nach Opfern

Von Usaid Siddiqui, Edna Mohamed, Joseph Stepansky und Farah Najjar

31. Oktober 2023



Nach Angaben des Innenministeriums von Gaza hat ein israelischer Luftangriff Wohnblocks in einem Wohngebiet des Flüchtlingslagers Jabalia im Norden des Gazastreifens getroffen, wobei Dutzende von Menschen getötet und verletzt wurden. Laut dem Direktor des nahe gelegenen indonesischen Krankenhauses wurden mindestens 50 Menschen getötet.

Israelische Truppen dringen tiefer in den Gazastreifen ein. Zeugen berichten von schweren Zusammenstößen, nachdem Panzer ein Wohngebiet in Gaza-Stadt erreicht haben.

Überall in dem belagerten Gebiet werden Bombardierungen gemeldet, während Premierminister Netanjahu Forderungen nach einem Waffenstillstand zurückweist.

Seit dem 7. Oktober wurden im Gazastreifen mindestens 8.525 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet. Mehr als 1.400 Menschen wurden in Israel getötet.

Vor 3m (16:05 GMT)

Al-Qassam-Brigaden: Kämpfer „sprengen“ Fahrzeug in die Luft

Die al-Qassam-Brigaden – der bewaffnete Flügel der Hamas – erklären, dass ihre Kämpfer mit Fahrzeugen kollidiert sind, die in das Viertel Zeitoun im Zentrum des Gazastreifens „eingedrungen“ sind.

Ihren Kämpfern sei es gelungen, eines der Fahrzeuge auf der Ostseite des Viertels in die Luft zu jagen“.

Was die Hamas ist und wofür sie steht | Explainer

vor 7m (16:00 GMT)

Schnelle Fakten: Das Flüchtlingslager Jabalia

Jabalia ist das größte der acht Flüchtlingslager des Gazastreifens.

Das dicht besiedelte Lager im Norden der belagerten Enklave erstreckt sich über eine Fläche von nur 1,4 Quadratkilometern. Nach Angaben der Vereinten Nationen leben in dem Lager rund 116.000 registrierte Flüchtlinge.

Das israelische Militär hat das Lager seit Beginn des Krieges wiederholt angegriffen, unter anderem am 9., 12., 19. und 22. Oktober, wobei Hunderte von Menschen getötet und verwundet wurden.

In dem Lager befinden sich drei von den Vereinten Nationen betriebene Schulen, die zu Unterkünften für Hunderte von vertriebenen Familien umfunktioniert wurden.

Nach Angaben der UNO leidet das Lager unter Überbelegung und Platzmangel.

„Die Unterkünfte sind in unmittelbarer Nähe zueinander gebaut, und es fehlt generell an Erholungs- und Sozialräumen. In vielen Fällen mussten die Bewohner zusätzliche Stockwerke zu ihren Unterkünften hinzufügen, um ihre Familien unterzubringen. Oft sind diese Stockwerke unzureichend geplant. Viele leben unter minderwertigen Bedingungen“, heißt es in dem Bericht.

INTERAKTIV – Gazas Wohnviertel KARTE NORD-GAZA-1697976016

(Al Jazeera)

Vor 27m (15:40 GMT)

Roter Halbmond versucht, Verletzte zu verlegen, Situationen „absolut schrecklich

Ein Sprecher des Palästinensischen Roten Halbmonds sagt, dass die Teams vor Ort versuchen, die Verletzten nach dem Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia in ein Krankenhaus zu bringen.

„Die Situation ist absolut entsetzlich“, sagte Nebal Farsakh gegenüber Al Jazeera aus Ramallah. „Wir beobachten, dass die Zahl der Opfer unter der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufgrund der Angriffe auf Wohngebäude, Häuser, Straßen, Gotteshäuser und Krankenhäuser steigt.

„Die Krankenhäuser sind bereits überlastet und können die stündlich steigende Zahl der Opfer kaum noch bewältigen“, sagte Farsakh.

„Sie arbeiten mit voller Kapazität. Gleichzeitig brechen alle Krankenhäuser buchstäblich zusammen, weil es an medizinischem Material und Medikamenten mangelt und ihnen der dringend benötigte Treibstoff ausgeht“.

Palästinenser suchen am Ort der israelischen Angriffe auf Häuser im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen nach Opfern [Anas al-Shareef/Reuters].

vor 32m (15:35 GMT)

Ehemaliger UN-Beamter sagt: ‚Wir sehen einen Völkermord live‘.

Aicha Elbasri vom Arabischen Zentrum für Forschung und politische Studien sagt, dass das grüne Licht der internationalen Gemeinschaft für Israels „Verbrechen“ bedeutet, dass das Gemetzel nur weitergehen wird.

„Was wir heute erleben, ist eine der dunkelsten Stunden unserer Zeit. Wir beobachten live einen Völkermord – das Verbrechen der Verbrechen“, so der ehemalige UN-Beamte gegenüber Al Jazeera.

Auf die Frage, warum Israel weiterhin Massaker an Zivilisten in Gaza begeht, antwortete Elbasri: „Israel muss sich nicht rechtfertigen – Israel steht über dem Gesetz. Israel steht über dem moralischen Kompass. Es darf die schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen, ohne dass es irgendjemandem gegenüber zur Rechenschaft gezogen werden kann.

„Solange Washington auf seiner Seite ist, solange die Europäer ihm die Lizenz zum Töten geben, solange auch die Araber keine Schritte unternehmen, die Israel dazu bringen könnten, seinen Plan zu überdenken – ich glaube nicht, dass wir etwas anderes sehen werden.“

Gaza-Viertel durch israelische Angriffe dem Erdboden gleichgemacht

vor 37m (15:30 GMT)

Die meisten Häuser in Jabalia „sehr einfach

Safwat Kahlout

Bericht aus Gaza

Ich komme aus dem Flüchtlingslager Jabalia. Ich bin dort geboren und aufgewachsen … es ist ein sehr dicht besiedeltes Gebiet.

Die Menschen, die in Jabalia leben, wurden 1948 aus ihren ursprünglichen Dörfern vertrieben. Die meisten Häuser – nicht nur in Jabalia, sondern auch in anderen Lagern – sind sehr einfach, mit einfachen Dächern. Ein großer Überfall reicht aus, um große Teile des Lagers zu zerstören.

In Jabalia leben große Familien in kleinen Häusern; manchmal leben 20 Personen auf einer oder zwei Etagen.

Dutzende Tote bei israelischem Großangriff auf Flüchtlingslager in Gaza

vor 42m (15:25 GMT)

Bombardierung von Jabalia ein „Erdbeben

Der Bewohner von Jabalia, Ragheb Aqal, beschrieb die Bombardierung als ein „Erdbeben“, das das gesamte Flüchtlingslager erschütterte.

„Ich bin hingegangen und habe die Zerstörung gesehen … Häuser, die unter den Trümmern begraben waren, Leichenteile, Märtyrer und Verwundete in großer Zahl“, sagte der 41-Jährige der Nachrichtenagentur AFP.

„Es ist nicht übertrieben, wenn sie von Hunderten von Märtyrern und Verwundeten sprechen.

Es werden immer noch „die Überreste von Kindern, Frauen und älteren Menschen transportiert“, fügte er hinzu.

Vor 48m (15:20 GMT)

24 Stunden unerbittliches Bombardement in Gaza

Youmna ElSayed

Bericht aus Gaza

Alles, was wir hören und sehen, sind die Geräusche von Kampfjets, Raketen und Rauch, der vom Himmel aufsteigt. Wir können immer noch das Geräusch der Panzer hören, die immer wieder beschossen werden.

Der massive Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia heute war der größte dieser Bombardements, die im nördlichen Teil des Gazastreifens stattgefunden haben.

Die Lage im nahe gelegenen indonesischen Krankenhaus, das unter Treibstoffmangel leidet, ist katastrophal. Die Patienten und Verletzten liegen auf dem Boden des Krankenhauses, da es nicht genügend Betten gibt, um die große Zahl der Verletzten unterzubringen.

Gleichzeitig mangelt es dem Krankenhaus an Medikamenten, medizinischem Personal und allen medizinischen Hilfsmitteln, so dass es den Teams unmöglich ist, die Verletzten, die dorthin gebracht werden, zu operieren und zu retten.

Palästinenser suchen am Ort der israelischen Angriffe auf Häuser im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen nach Verletzten [Anas al-Shareef/Reuters].

vor 53m (15:15 GMT)

Die Welt unterschreibt das Todesurteil“ für die verwundeten Menschen im Gazastreifen

Ahmad al-Kahlout, Leiter des Zivilschutzes im Gazastreifen, hat um internationale Hilfe gebeten, um die überlasteten Krankenhäuser mit Treibstoff zu versorgen, nachdem bei dem jüngsten israelischen Angriff Hunderte von Menschen im Flüchtlingslager Jabalia getötet und verwundet wurden.

„Die Betten reichen nicht aus, die Toten und Verwundeten liegen auf dem Boden. Wir können keine Behandlung für irgendjemanden garantieren. Ohne Treibstoff werden unsere Operationen völlig zum Erliegen kommen. Die Patienten auf der Intensivstation und die Nierenpatienten werden alle ihr Leben verlieren. Die Welt unterschreibt das Todesurteil für diese Menschen“, sagte al-Kahlout gegenüber Al Jazeera.

Das Al Jazeera Media Network ist einer beispiellosen Welle von Cyberangriffen ausgesetzt, die darauf abzielen, seine Website und Sendekapazitäten lahmzulegen, während es über den Krieg im Gazastreifen berichtet.

Diese Angriffe gehören zu den schwersten und intensivsten, denen das Netzwerk bisher ausgesetzt war.

Die Teams von Al Jazeera, die an der Entschärfung dieser Angriffe arbeiten, haben herausgefunden, dass ein erheblicher Teil der Angriffe von IP-Adressen ausgeht, die mit Einrichtungen verbunden sind, die aktiv in den laufenden Konflikt verwickelt sind.

Außerdem wurde festgestellt, dass bestimmte IP-Adressen Taktiken anwenden, um ihre wahre Herkunft zu verschleiern.

Die Art dieser Cyberangriffe ist hartnäckig und gut koordiniert, offensichtlich in der Absicht, erhebliche Störungen zu verursachen.

Sie zeugen von einem systematischen und methodischen Vorgehen, verbunden mit dem Einsatz ausgefeilter Techniken.

Al Jazeera Media Network behält sich das Recht vor, die Verantwortlichen für diese vorsätzlichen und gezielten Cyberangriffe ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen.

Der Hauptsitz von Al Jazeera Media Network in Doha, Katar [Showkat Shafi/Al Jazeera]

vor 1 Stunde (14:54 GMT)

Chaotische Szenen im Lager Jabalia

Die neuesten Bilder und Videos aus dem Flüchtlingslager Jabalia zeigen schwer beschädigte Gebäude, während Rettungskräfte und Freiwillige mit bloßen Händen in den riesigen Betontrümmern nach Überlebenden suchen.

„Es ist ein massives Massaker. Es ist schwer zu zählen, wie viele Gebäude hier zerstört wurden“, berichtet Anas Al Shareef von Al Jazeera, der sich vor Ort befindet.

In verschiedenen Teilen des verwüsteten Gebietes sind Menschen zu sehen, die verzweifelt versuchen, Menschen aus den Trümmern zu ziehen – viele der Opfer sind Frauen und Kinder. Andere stehen da und weinen, weil sie befürchten, dass Familienmitglieder und Freunde unter den Toten sein könnten.

Zerstörte Fahrzeuge liegen am Tatort herum. Mitglieder des Zivilschutzes sind vor Ort und suchen nach Überlebenden. Eine Luftaufnahme des Gebiets zeigt hohe Gebäude, die völlig dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Palästinenser suchen am Ort der israelischen Angriffe auf Häuser im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen nach Opfern [Abed Sabah/Reuters]. Übersetzt mit Deepl.com



