Karim Khan, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (Mitte), kündigt an, dass er bei den Richtern des Gerichtshofs Haftbefehle gegen Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie die Hamas-Führer Yahya Sinwar, Mohammed Deif und Ismail Haniyeh beantragt, 20. Mai 2024. (ICC)

„Ich denke, das ist ein enormer Schritt nach vorne“, sagt der ehemalige UN-Sonderberichterstatter Michael Lynk gegenüber Mondoweiss. „Die heutige Ankündigung hat lange auf sich warten lassen.“

ICC-Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant könnten die ersten von vielen sein, die sich gegen israelische Beamte richten

Von David Kattenburg

20. Mai 2024

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und drei führende Hamas-Anführer beantragt.

Die Haftbefehle müssen von einer Vorverfahrenskammer genehmigt werden, bevor sie ausgestellt werden, und diese Genehmigung kann Monate dauern.

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, erklärte heute Nachmittag in Den Haag in Anwesenheit seiner beiden ranghöchsten Ankläger, dass es „vernünftige Gründe“ dafür gebe, Yahya Sinwar, den Hamas-Führer im Gazastreifen, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (alias Deif), den Oberbefehlshaber des militärischen Flügels der Hamas, der Al-Qassam-Brigaden, und Ismail Haniyeh, den Leiter des politischen Büros der Hamas, wegen einer Reihe von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuklagen, die „mindestens seit dem 7. Oktober“ begangen wurden.

Dazu gehören: Ausrottung, Mord, Geiselnahme, Vergewaltigung und andere Akte sexueller Gewalt, Folter, grausame Behandlung, Verletzung der persönlichen Würde und andere unmenschliche Handlungen.

Die angeblichen Verbrechen der Hamas, so erklärte Khan heute, waren „Teil eines weit verbreiteten und systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung Israels“, der bis heute andauert.

Und dann der Paukenschlag.

Auf der Grundlage von Beweisen, die sein Büro erhalten hat, gab Khan außerdem bekannt, dass Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant „die strafrechtliche Verantwortung“ für eine Reihe von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit tragen.

Dazu gehören: Aushungern der Zivilbevölkerung des Gazastreifens als Methode der Kriegsführung, vorsätzliche Verursachung großen Leids oder schwerer Verletzungen in der belagerten Enklave, vorsätzliche Tötung oder Ermordung, vorsätzliche Leitung von Angriffen gegen die Zivilbevölkerung, Ausrottung durch Aushungern, Verfolgung und andere „unmenschliche Handlungen“, die mindestens seit dem 8. Oktober begangen wurden und alle Teil eines „weit verbreiteten und systematischen Angriffs gegen die palästinensische Zivilbevölkerung gemäß der staatlichen Politik“ waren.

Und es könnten noch mehr folgen.

„Unsere Ermittlungen gehen weiter“, kündigte Khan heute an. „Mein Büro treibt mehrere und miteinander verknüpfte zusätzliche Ermittlungslinien voran, unter anderem in Bezug auf Berichte über sexuelle Gewalt während der Angriffe vom 7. Oktober und im Zusammenhang mit den groß angelegten Bombenangriffen, die so viele zivile Tote, Verletzte und Leid in Gaza verursacht haben und weiterhin verursachen … Mein Büro wird nicht zögern, weitere Anträge auf Haftbefehle zu stellen, wenn wir der Ansicht sind, dass die Schwelle für eine realistische Aussicht auf eine Verurteilung erreicht wurde. Ich erneuere meinen Aufruf an alle Konfliktparteien, sich jetzt an das Gesetz zu halten.“

Khan hat viel zu verfolgen, was bis zum Beginn des zeitlichen Umfangs seiner Palästina-Ermittlungen im Juni 2014 zurückreicht. Dies würde die Operation Protective Edge im Jahr 2014, den Großen Marsch der Rückkehr 2018-2019 und Khans am tiefsten hängende Früchte abdecken, die in der heutigen Haftbefehlserklärung überhaupt nicht erwähnt werden: Israels Siedlungsunternehmen – ein eklatanter Verstoß gegen die Vierte Genfer Konvention und ein Kriegsverbrechen gemäß dem Römischen Statut des IStGH.

„Enormer Schritt nach vorn“

Mondoweiss sprach über die heutige Ankündigung mit Michael Lynk, Rechtsprofessor an der kanadischen Western University und ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtssituation im besetzten Palästina.

„Ich denke, das ist ein enormer Schritt nach vorne“, sagte Lynk gegenüber Mondoweiss.

„Einige von uns waren sich nicht sicher, ob es jemals so weit kommen würde, oder ob es so kommen würde, wie es gekommen ist. Was [Khan] getan hat, ist zu sagen, dass es klare rote Linien in Bezug auf das internationale Recht gibt, dass es Konsequenzen gibt und dass niemand über dem Gesetz steht.“

„Die heutige Ankündigung hat lange auf sich warten lassen“, fügte Lynk hinzu.

In der Tat eine lange Zeit.

Palästina trat dem Römischen Statut des IStGH am 1. Januar 2015 bei – ein Schritt, der von den USA und anderen westlichen Mächten vehement abgelehnt wurde. Die damalige Chefanklägerin Fatou Bensouda reagierte daraufhin mit der Einleitung einer „Voruntersuchung“ zur „Situation in Palästina“.

Palästina legte im Mai 2018 nach und nannte konkrete israelische Verstöße gegen das Römische Statut, die Israel seit dem 13. Juni 2014 begangen hatte. Es war ein strategisches Startdatum. Die israelische Operation „Protective Edge“ fand im Juli und August desselben Jahres statt. Dabei wurden über zweitausend Menschen im Gazastreifen getötet und fast 11.000 verwundet, darunter 3.374 Kinder, von denen über tausend dauerhaft behindert wurden.

Angesichts der „komplexen rechtlichen und faktischen Fragen“, die auf dem Spiel standen, verwies Bensouda den Palästina-Fall Ende 2019 an die Vorverfahrenskammer des Gerichts und fragte, ob der IStGH für das besetzte palästinensische Gebiet territorial zuständig sei.

Die Richter bejahten dies Anfang 2020, und Bensouda fuhr fort. Am 3. März 2021 kündigte sie die Einleitung einer förmlichen Untersuchung an, die „ohne Furcht und Gnade“ durchgeführt werden sollte.

Im Juni 2021 endete Bensoudas Amtszeit, Karim Khans Amtszeit begann, und die Palästina-„Situation“ kam zum Stillstand und sank auf den Boden der staatsanwaltschaftlichen Tatsachen.

Fragen der antipalästinensischen Voreingenommenheit

Khan ist ein knallharter britischer Anwalt, der für seine Ehrlichkeit und Entschlossenheit bekannt ist. Er hat auch eine ausgeprägte Weltanschauung. Im Gegensatz zu Fatou Bensouda, einer Gambierin, ist Khan auf die Interessen der NATO, der USA und Großbritanniens ausgerichtet“, so eine gut informierte Quelle gegenüber Mondoweiss.

Innerhalb eines Monats nach Russlands Einmarsch im Februar 2022 leitete Khan eine Untersuchung ein. Mit beispielloser Schnelligkeit kündigte er fast genau ein Jahr später Haftbefehle gegen Wladimir Putin und den Beauftragten der Russischen Föderation für die Rechte des Kindes an.

Die westlichen Mächte waren begeistert. Niemand hatte mehr zu sagen als die USA, die das Römische Statut nicht unterzeichnet haben, aber Khan gerne bei der Verfolgung Putins unterstützten.

Im Gegensatz dazu schien sich Khan für die „Situation“ in Palästina nicht zu interessieren. Sein Budget für 2023 sprach Bände: Palästina gab in diesem Jahr weniger als eine Million Euro aus (im Gegensatz zur Ukraine mit 4,5 Millionen) und verfügte über sechs Mitarbeiter (23 für Uganda; 12 für die Ukraine).

„Für Khan, zumindest bis Ende Oktober [2023], als er die Grenze von Rafah besuchte … existierte die palästinensische Untersuchung für ihn nicht“, sagte ein europäischer Anwalt, der mit den OPT zu tun hat, gegenüber Mondoweiss. „Er hat nie ein Wort gesagt.“

Khan hat die OPT seit dem 7. Oktober zweimal besucht, aber noch keinen einzigen Ermittler in den Gazastreifen oder das Westjordanland geschickt (was zugegebenermaßen angesichts der Weigerung Israels zur Zusammenarbeit schwierig ist).

Angesichts des zunehmenden Gemetzels in Gaza und des Vorwurfs des Völkermords hätte Khan eine „präventive Erklärung“ abgeben können, so der europäische Anwalt gegenüber Mondoweiss. Bensouda habe eine solche im Oktober 2018 abgegeben, als es um die bevorstehende Räumung der Beduinengemeinde Khan al-Ahmar ging, so der Anwalt. Die israelischen Behörden führten die Zwangsumsiedlung nicht durch.

Stattdessen herrschte am IStGH Schweigen zu Palästina. Und warum?

Weil Russland-Ukraine sein wichtigster Fall war und er ihn nicht gefährden wollte, so mehrere Quellen gegenüber Mondoweiss.

„Er ist stark von den Amerikanern abhängig, wenn es um nachrichtendienstliche Informationen [über die Ukraine] geht“, sagte eine dieser Quellen, eine informierte Menschenrechtswissenschaftlerin, gegenüber Mondoweiss. „Ich denke, die Gegenleistung ist, dass er sich in Bezug auf Israel langsam bewegt.“

Diese Gegenleistung – falls es sie gab – wurde einfach unter den Tisch gekehrt.

Anfang dieses Jahres beauftragte Khan den britischen Top-Anwalt Andrew Cayley mit der Leitung des Palästina-Falles, neben der amerikanischen Anwältin Brenda Hollis. „Beide sind hochkompetent, beide sind hervorragende Fachleute“, so die gut informierte Quelle gegenüber Mondoweiss.

Cayley und Hollis – steif und mit steinerner Miene – flankierten Khan bei der heutigen Videobotschaft des Gerichts.

„Wenn wir nicht zeigen, dass wir bereit sind, das Gesetz gleichmäßig anzuwenden, wenn es selektiv angewendet wird, schaffen wir die Voraussetzungen für seinen Zusammenbruch“, sagte Khan.

„Jetzt müssen wir mehr denn je gemeinsam zeigen, dass das humanitäre Völkerrecht, das die Grundlage für menschliches Verhalten in Konflikten bildet, für alle Menschen gilt und in allen Situationen, mit denen sich mein Amt und der Gerichtshof befassen, gleichermaßen angewendet wird. Auf diese Weise werden wir konkret beweisen, dass das Leben aller Menschen den gleichen Wert hat.

Nach dem Wortlaut der heutigen Ankündigung zu urteilen, könnten jedoch einige Leben für ihn gleichwertiger sein als andere.

„Während meines eigenen Besuchs im Kibbutz Be’eri und im Kibbutz Kfar Aza sowie auf dem Gelände des Supernova-Musikfestivals in Re’im“, schrieb Khan, „habe ich die verheerenden Szenen dieser Angriffe und die tiefgreifenden Auswirkungen der skrupellosen Verbrechen gesehen, die in den heute eingereichten Anträgen angeklagt werden. In Gesprächen mit Überlebenden habe ich erfahren, wie die Liebe innerhalb einer Familie, die tiefsten Bindungen zwischen Eltern und Kindern, verdreht wurden, um durch kalkulierte Grausamkeit und extreme Gefühllosigkeit unermesslichen Schmerz zu verursachen. Für diese Taten muss Rechenschaft abgelegt werden.“

Zu den angeblichen Verbrechen Israels in Gaza hatte Khan nichts Mitfühlendes zu sagen.

„Ich habe nichts Ähnliches gesehen wie [das israelische Leiden] in Bezug auf die 25-mal so vielen Toten in Gaza“, sagte Michael Lynk gegenüber Mondoweiss.

„Ich glaube, er versteht immer noch, dass er in dieser Sache vor einer internationalen Welt, die mit den Vereinigten Staaten beginnt, spielen muss. Aber ich fand es sehr seltsam, dass er in seiner Erklärung den Überlebenden der Geschehnisse vom 7. Oktober sein verdientes Mitgefühl aussprach, aber keine Erklärung von mindestens gleichem Gewicht und Mitgefühl für die Toten und Überlebenden der Geschehnisse in Gaza abgab.“

Wie geht es weiter?

Wann wird die Vorverfahrenskammer Khan grünes Licht für eine Anklage geben, wenn sie es überhaupt tut? Es hat über ein Jahr gedauert, bis die Anfrage von Fatou Bensouda zur Zuständigkeit beantwortet wurde. Khans Antrag an die Richter wird nicht so lange dauern, sagte Michael Lynk gegenüber Mondoweiss.

Zusammen mit seinem Antrag hat Khan der Vorverfahrenskammer die Stellungnahmen eines „unabhängigen Gremiums von Experten für internationales Recht … Experten von großem Ansehen im humanitären Völkerrecht und im internationalen Strafrecht“ vorgelegt.

Dazu gehören: ein ehemaliger Lord Justice of Appeal und ehemaliger Richter des Internationalen Strafgerichtshofs, der Präsident des Menschenrechtsinstituts der Internationalen Anwaltskammer, ein ehemaliger stellvertretender Rechtsberater des britischen Außen- und Commonwealth-Büros sowie Khans zwei Sonderberater – Amal Clooney und der bedeutende israelische Jurist Theodor Meron.

„Ich denke, [das unabhängige Gremium] hat ihm das Vertrauen gegeben, … dass er heute seine Pressekonferenz abhalten und sagen konnte, dass er dies herausgibt“, sagte Michael Lynk gegenüber Mondoweiss. „Er wusste, dass es einen enormen politischen Rückschlag geben würde. Ich vermute, dass es jetzt erst anfängt, sich zu sammeln.“

In der Tat hat es das.

„Diese ungeheuerliche Entscheidung ist wirklich ein Schlag ins Gesicht der unabhängigen israelischen Justiz, die für ihre Unabhängigkeit bekannt ist“, sagte der Senator von South Carolina, Lindsay Graham, heute. „Wir dürfen als Nation nicht vergessen, dass der Internationale Strafgerichtshof damit gedroht hat, gegen die amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan vorzugehen – und wir sind ein Nichtmitglied … Ich werde fieberhaft mit Kollegen auf beiden Seiten des Ganges in beiden Kammern daran arbeiten, vernichtende Sanktionen gegen den ICC zu verhängen.“

Auch andere führende Republikaner haben sich den giftigen Beschimpfungen angeschlossen.

Joe Biden und der Vorsitzende der Demokratischen Partei im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, haben sich ebenfalls mit großer Schärfe zu Wort gemeldet. Khans Haftbefehlsanträge seien „empörend“, sagte Biden.

„Der Haftbefehlsantrag des Internationalen Strafgerichtshofs gegen demokratisch gewählte Mitglieder der israelischen Regierung ist beschämend und unseriös“, erklärte Jeffries. „Amerikas Engagement für Israels Sicherheit ist unumstößlich. Ich schließe mich Präsident Joe Biden an, der jede Gleichsetzung zwischen Israel und der Hamas, einer brutalen Terrororganisation, scharf verurteilt.“

Neben anderen Verbrechen, die noch untersucht werden müssen, könnten politische Drohungen dieser Art die Grundlage für spätere Haftbefehle gemäß Artikel 70 des Römischen Statuts bilden, schlug Khan heute vor.

„Ich bestehe darauf, dass alle Versuche, die Beamten dieses Gerichts zu behindern, einzuschüchtern oder in unzulässiger Weise zu beeinflussen, sofort eingestellt werden müssen“, erklärte Khan heute.

Khans Klage gegen Benjamin Netanjahu, Yoav Gallant und andere noch anzuklagende israelische Regierungs- und Militärbeamte wird wahrscheinlich durch Gerichtsentscheidungen auf der anderen Seite der Stadt, am Internationalen Gerichtshof (IGH), und umgekehrt gestärkt werden.

„Ich kann mir nur vorstellen, dass der IGH noch mehr ermutigt sein wird, Maßnahmen zu ergreifen, die hoffentlich eine vorläufige Anordnung für einen sofortigen Waffenstillstand in dieser Sache beinhalten werden“, sagte Michael Lynk gegenüber Mondoweiss.

Und die israelische Führung hat Grund, besorgt zu sein, sagt Lynk.

„Von all den verschiedenen politischen und juristischen Foren, in denen Israel beschuldigt wurde oder in denen festgestellt wurde, dass es gegen internationales Recht verstoßen hat, beim Internationalen Gerichtshof, beim Menschenrechtsrat, bei der Generalversammlung, beim Sicherheitsrat … ist es der Internationale Strafgerichtshof, der die israelische Führung am meisten beunruhigt“, sagt Lynk.

„Das ist das Forum, vor dem sie am wenigsten verurteilt werden wollen, weil es dort wirklich etwas zu holen gibt.“

„Die Tatsache, dass es 124 Länder gibt – zwei Drittel der Nationen der Welt sind Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs, einschließlich der meisten Länder Europas – bedeutet, dass [Netanjahu und Gallant] keinen Fuß in Europa, Kanada und viele andere Teile der Welt setzen können, ohne dass ein Haftbefehl gegen sie beantragt wird“, so Lynk gegenüber Mondoweiss.

„Und die meisten Länder in Europa sind Mitglieder des ICC. In dem Moment, in dem sie diesen Boden betreten, ist dieser Mitgliedsstaat nach dem Römischen Statut verpflichtet, Haftbefehle gegen die genannten Personen zu vollstrecken. Gallant und Netanjahu können also nicht sicher in ein Land reisen, das Mitglied der Versammlung der Mitgliedsstaaten ist … darunter praktisch ganz Europa.“

