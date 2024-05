Dank an Ali Abunimah für diese wichtigen Klarstellungen!



ICC warrants both historic and cynical The charges are a much bigger problem for Israel than Hamas, which expected them.

Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs Karim Khan (ICC)

ICC-Haftbefehle sind historisch und zynisch zugleich

Ali Abunimah

Rechte und Verantwortlichkeit

20. Mai 2024

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat am Montag angekündigt, dass er Haftbefehle gegen zwei führende israelische Politiker wegen Verbrechen im Gazastreifen beantragt.

Karim Khan sagte, er habe „vernünftige Gründe zu glauben“, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und der Verteidigungsminister Yoav Gallant „strafrechtliche Verantwortung“ für eine Reihe von internationalen Verbrechen tragen, die seit dem 8. Oktober begangen wurden, darunter Aushungern als Kriegswaffe, Mord, vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten, Ausrottung, Verfolgung und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Die Entscheidung, die schon viel zu lange auf sich warten ließ, ist ebenso ärgerlich wie bedeutsam.

Während die Erleichterung darüber, dass Israels Schutzschild der Immunität und Straffreiheit endlich durchbrochen wird, groß sein dürfte, beschuldigte Khan auch mehrere Führer der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas verschiedener Verbrechen.

Khan behauptet, dass der Führer des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, ihr Führer im Gazastreifen, Yahya Sinwar, und der Chef ihres militärischen Flügels, Muhammad Deif, für Verbrechen wie Ausrottung, Mord, Geiselnahme, Folter und Vergewaltigung verantwortlich sind.

Der politische Charakter der Anklagen gegen die Hamas-Führer wird aus der Tatsache ersichtlich, dass Khan mehr Palästinenser als Israelis angeklagt hat.

Zynisch könnte man meinen, dass Khan nur die beiden israelischen Führer angeklagt hat, die Washington loswerden will, während er zahllose andere israelische Politiker und Militärs vom Haken lässt – zumindest vorerst.

Darüber hinaus hat Khan den Vorwurf der Vergewaltigung und sexuellen Gewalt aufgenommen und damit der israelischen Gräuelpropaganda Glauben geschenkt, die gründlich entkräftet wurde und für die Israel keine glaubwürdigen Beweise vorgelegt hat.

Es ist bemerkenswert, dass Khan den palästinensischen Führern ausdrücklich „Folter“ vorwirft, während dieses Wort in den Anklagen gegen Netanjahu und Gallant nicht vorkommt, obwohl es viele glaubwürdige Berichte über systematische Folterungen von Palästinensern in einem erschreckenden Ausmaß gibt, auch in geschlossenen Gefangenenlagern.

Am eklatantesten ist, dass Khan es versäumt hat, Netanyahu und Gallant gemäß Artikel 6 des Römischen Statuts des IStGH anzuklagen – dem Abschnitt, der sich mit Völkermord befasst.

Er erhob nur Anklage nach den Kapiteln 7 und 8, in denen es um Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen geht – dieselben Artikel, die er auch gegen die Hamas-Führer verwendete.

Khan hätte auch Anklage wegen israelischer Verbrechen in anderen Teilen Palästinas erheben können, zum Beispiel wegen des Baus illegaler Siedlungen im gesamten besetzten Westjordanland – ein Verbrechen, das seit Jahrzehnten andauert.

Indem er dies nicht getan hat, nährt er den falschen Eindruck, dass die Geschichte am 7. Oktober 2023 begann.

Widerstand wird immer kriminalisiert

Khan kann zwar versuchen, all dies als Beweis für gleiche Gerechtigkeit zu vermarkten, aber das ist nicht der Fall: Es ist eine ungeheuerliche und falsche Gleichsetzung. Er könnte kein Fünkchen Glaubwürdigkeit aufrechterhalten, wenn er nichts gegen die israelische Führung unternähme, also hat er das Minimum getan, mit dem er glaubte, davonkommen zu können.

Aber das wird auch niemanden überraschen, am allerwenigsten die Hamas-Führer, die erwartet hätten, dass man sie anklagt, um ein gewisses Maß an internationaler Gerechtigkeit für ihr Volk zu erreichen.

So schrieb Mousa Abu Marzouk, ein hochrangiger Hamas-Führer, im Januar: „Seit 2015 hat die Hamas wiederholt ihr Interesse bekundet, vor dem IStGH zu erscheinen und von ihm verurteilt zu werden, und zwar nicht auf der Grundlage unbegründeter Anschuldigungen und Schreie, sondern von Beweisen und Fakten. Israel hat das nicht getan.“

Abu Marzouk fügte hinzu: „Die Hamas ist bereit, vor dem IStGH mit Zeugen und Live-Aussagen zu erscheinen und die Last jeglicher gerichtlicher Feststellung gegen sie oder ihre Mitglieder zu tragen, nach einem vollständigen und fairen Prozess mit Beweisregeln; mit Untersuchung und Kreuzverhör darüber, was wir in den vielen Jahren unserer Führung als nationale Befreiungsbewegung getan oder nicht getan haben. Ist Israel?“

Und wie Joseph Massad, Professor an der Columbia University, hervorhebt, hat der Westen antikoloniale Kämpfe immer als kriminell betrachtet, während seine eigene koloniale Barbarei stets als „defensiv“ bezeichnet wird.

In diesem Zusammenhang ist Khans unverhohlener politischer Versuch, die Verbrechen Israels herunterzuspielen, eine Selbstverständlichkeit.

Pariah

Die Haftbefehle – die von den Richtern des Gerichtshofs noch formell ausgestellt werden müssen – werden keine unmittelbaren Auswirkungen auf Sinwar oder Deif haben, deren Aufenthaltsort als Führer des Untergrundwiderstands unbekannt ist. Die Verhaftung durch den IStGH ist die geringste ihrer Sorgen.

Der Chef des Hamas-Politbüros, Ismail Haniyeh, lebt in Katar, einem der wenigen Länder, die nicht Mitglied des IStGH sind und daher rechtlich nicht verpflichtet sind, ihn zu verhaften und auszuliefern.

Die Hamas ist bereits verboten und wird von den Vereinigten Staaten und ganz Europa mit Sanktionen belegt, so dass es nicht so aussieht, als würden sich die Führer der Bewegung ohnehin frei bewegen.

Wenn Khans Beschönigung der israelischen Gräueltaten jedoch darauf abzielt, Tel Aviv oder seine Sponsoren zu beschwichtigen, wird sie definitiv fehlschlagen.

Es wird mit Sicherheit zu Wut, Aufruhr und weiteren Drohungen aus Washington und Tel Aviv kommen, wie sie Khan kürzlich zurückgeschlagen hat.

Und obwohl Khan sich zurückgehalten hat, werden die Haftbefehle enorme Auswirkungen auf Israel und seine führenden Politiker haben, die sich nun in noch nie dagewesener Weise geächtet und gegängelt fühlen.

Netanjahu und Gallant werden nicht mehr in Dutzende von Ländern, einschließlich der meisten europäischen Länder, reisen können, ohne eine Verhaftung befürchten zu müssen. Vor allem europäische Länder, die vorgeben, das Völkerrecht zu achten, werden sie entweder festnehmen und dem Gericht ausliefern müssen oder sich offen über ihre rechtlichen Verpflichtungen hinwegsetzen.

Dazu gehört auch Deutschland, das den israelischen Völkermord mit Waffen unterstützt und sich als Verfechter des Völkerrechts ausgibt.

Die Schädigung des Ansehens Israels und sein Abstieg in einen noch größeren Paria-Status ist gewiss, trotz Khans aller Bemühungen, den Schlag abzumildern.

Die Vereinigten Staaten, Israels wichtigster Waffenlieferant und Komplize beim Völkermord, sind ebenfalls kein Mitglied des IStGH und werden bei den Haftbefehlen nicht kooperieren.

Aber selbst für eine Regierung, die sich so wenig um internationales Recht schert wie Washington, erhöht die Anklage der Führer ihres engsten Verbündeten durch den IStGH sowohl die innen- als auch die außenpolitischen Kosten einer bedingungslosen Unterstützung Israels.

Es sei daran erinnert, dass Präsident Joe Biden es begrüßte, als Khan letztes Jahr wegen Moskaus Militäroperation in der Ukraine einen IStGH-Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin beantragte.

Von der heutigen Ankündigung Khans bis zum tatsächlichen Erlass der Haftbefehle durch die Richter könnten bis zu zwei Monate vergehen.

Die einzige wichtige Frage ist vielleicht, ob die Ankündigung vom Montag Israel davon abhalten wird, in der Zwischenzeit seinen Vernichtungsfeldzug in Gaza fortzusetzen.

Übersetzt mit deepl.com

