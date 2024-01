„Die Ergebnisse der Untersuchung“:

IDF Murdered Israeli Hostages with Poison Gas

IDF ermordete israelische Geiseln mit Giftgas Geiselmutter schreit verzweifelt gegen eine Armee und einen Staat, die ihren Sohn vergifteten

von Richard Silverstein

18. Januar 2024

von Richard Silverstein

18. Januar 2024

Ron Sherman war einer der IDF-Soldaten, die am 7.10. von der Hamas gefangen genommen wurden. Sie brachten ihn nach Gaza und versteckten ihn in einem Tunnel.

Israel sagte, es würde Giftgas einsetzen, um Hamas-Kämpfer zu töten oder aufzuscheuchen. Es hat nicht gesagt, dass es dabei seine eigenen Soldaten, seine eigenen Geiseln ermorden würde. Und bevor jemand dies als unglücklichen Unfall bezeichnet, dass die IDF dies niemals getan hätte, wenn sie gewusst hätte, dass er dort war. Lesen Sie dies von Mayan Sherman, der Mutter von Ron, die Israel beschuldigt, ihren Sohn vorsätzlich zu ermorden und dabei die gleichen Methoden wie die Nazis in Auschwitz anzuwenden:

Ron wurde aufgrund der kriminellen Nachlässigkeit der Armeeführung und dieser verkommenen Regierung gefangen genommen, die den Befehl gab, ihn zu beseitigen, um mit einem Terroristen aus Jabalya abzurechnen.

Man fand mehrere zertrümmerte Finger, die offenbar von seinen misslungenen Versuchen herrührten, dem Giftgrab zu entkommen, in das ihn die Armee steckte, als er versuchte, Luft zu atmen, aber stattdessen IDF-Gift einatmete.

Mein Geliebter. Ich wünschte, ich hätte an deiner Stelle sterben können. Was für ein Horror, den du ertragen hast. Tod mit schrecklichem Leiden. Und das alles auf Befehl der israelischen Verteidigungsstreitkräfte und des Kriegskabinetts, dem du so sehr vertraut hast und das du so sehr schätzt. Es gibt keine Zukunft für dieses Land, wenn das die Art und Weise ist, wie man dich gefoltert hat, nachdem man dich an diesem Schabbat im Stich gelassen hat.

Was wäre passiert, wenn der Sohn von Bibi im Tunnel gewesen wäre… oder der Enkel von Gallant oder der Sohn von [IDF-Stabschef] Herzi Halevi?

Hätten sie sie mit Gasbomben vergiftet?“

Maayan Shermans zweiter Beitrag nach der Beerdigung

Nach der Beerdigung ihres Sohnes veröffentlichte sie einen weiteren Facebook-Post, in dem sie sich ebenso verzweifelt zeigte:

In der anhaltenden Vertuschung der Fakten [von Rons Tod] durch die IDF und das Verteidigungsministerium:

Der Grabstein, den ich auf dem Grab meines Sohnes platziert habe – ein Grabstein, der mir als seine Mutter wichtig war – ich habe für diesen Grabstein mit meinem Geld bezahlt und die Erlaubnis vom Traueroffizier erhalten, ihn auf seinem Grab zu platzieren – wurde gestohlen / mitgenommen, sobald ich die Gedenkfeier auf dem Friedhof verließ, von einer Frau namens Oshrit vom Verteidigungsministerium.

Genauso wie sie es vertuschen, indem sie behaupten, dass sie während der Mission zur Tötung von [Hamas-Kommandeur] Rendor gestorben sind. Sie glauben, dass die Entfernung des Steins von Rontyushs [Diminutiv für „Ron“] Grab die Tatsachen, wie sie sind, bereinigen wird.

Ron wurde wegen einer monströsen, verkommenen Regierung und einer gescheiterten Armee entführt.

Ron wurde vom schlechtesten Verteidigungsminister [Gallant] in der Geschichte des Landes im Stich gelassen … und von einem gescheiterten Geheimdienst.

Wir mussten Ron begraben, um einen Terroristen zu töten, den sie 15 Jahre lang am Leben gelassen haben.

Derzeit lügen sie und behaupten, sie hätten nicht gewusst, dass der hochrangige Terrorist von Geiseln umgeben war, obwohl ein IDF-General mir sagte, sie hätten immer gewusst, wo Ron festgehalten wurde.

Schließlich wurde das Einzige, was sie mir als seiner Mutter hinterlassen haben – der Grabstein, den sie mir erlaubten, auf sein Grab zu legen und der nicht wenig gekostet hat und den ich aus meiner Tasche bezahlt habe – hinter meinem Rücken entfernt, sobald ich mich vom Grab entfernte – vom Verteidigungsministerium, um seine Ermordung weiter zu vertuschen…

Also noch einmal – das ist die Regierung und das Verteidigungsministerium. Das ist es, was sie sind.

Vertuschung, Beseitigung von kriminellen Beweisen, Opferung der Entführten, Vernachlässigung der trauernden Eltern.

Alles wegen der Inkompetenz der katastrophalen Regierung, die ein ganzes Jahr lang mit dem Wahnsinn beschäftigt war, mit der Ansammlung von menschlichem Müll [eine Anspielung auf Smotrich und Ben Gvir und ihren Extremismus], aus dem sie besteht. Anstatt sich um die Sicherheit der Bürger des Landes zu kümmern.

Der Grabstein wird zurückgegeben oder es wird kein Grab geben.

Und zu dieser Freude des Verteidigungsministeriums – gebt sofort zurück, was ihr von Rons Grab gestohlen habt. Oder dies wird das letzte Mal sein, dass ich das Grab meines Sohnes betrete.

Wie traurig, dass er nicht hier ist, um uns beide von dir zu befreien.

Grabstein: „Sgt. Ron Sherman, entführt, verlassen und geopfert in Gaza von einer katastrophalen Regierung während der Katastrophe 10/7/23. Wir vermissen ihn und lieben ihn.“

Die Armee, die im vergangenen Monat die Leichen von drei getöteten Geiseln nach Israel zurückbrachte, veröffentlichte eine Erklärung, die ein Lügengespinst ist:

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte teilten den Familien der verstorbenen Geiseln Ron Sherman, Nik Beizer und Elia Toledano am Mittwoch mit, dass sie die Todesursache nicht feststellen konnten.

Die Armee, die die Leichen der Geiseln im Dezember aus dem Gazastreifen zurückgebracht hatte, teilte mit, dass „zum jetzigen Zeitpunkt weder geleugnet noch bestätigt werden kann, dass sie durch Strangulation, Erstickung, Vergiftung oder infolge eines IDF-Angriffs oder einer Hamas-Operation ums Leben gekommen sind“.

Ron Sherman

Die Armee hat über einen Monat gebraucht, um den Familien mitzuteilen, wie die drei Geiseln gestorben sind. Selbst dann hat sie einen Bericht verfasst, der die Wahrheit absichtlich verschleiert. Und Rons Mutter hat sie für ihre Gefühllosigkeit gerügt.

Wenn die IDF Palästinenser tötet, sagt sie nichts, weil sie nichts bedeuten. Wenn sie Palästinenser tötet und dabei gefilmt wird, veröffentlicht sie eine Erklärung, in der es heißt, der Vorfall werde untersucht. Aber wenn sie drei ihrer eigenen Soldaten tötet, die versuchen, sich zu ergeben, dann enthüllt sie tatsächlich etwas (aber nicht alles) von der Inkompetenz und Pflichtverletzung, die den Vorfall verursacht hat. Wenn sie einen israelischen Soldaten tötet und glaubt, damit durchzukommen, sagt sie, dass die Todesursache „nicht festgestellt werden kann“. Sie kann nicht festgestellt werden, weil sie sie nicht festgestellt haben will. Vielmehr kennen sie die Todesursache. Und sie wissen, dass sie in der Hölle schmoren werden, wenn sie die Wahrheit sagen. Also lügen sie.

Sie lügen über Ron Shermans Tod, genauso wie sie über den Tod von Hauptmann Tomer Eiges gelogen haben. Sie können es nicht sagen. Es ist ein Rätsel. Wir werden es nie erfahren. Aber sie wissen es. Rons Mutter weiß es. Eine Mutter weiß es. Und sie hat Recht.

Dies ist ein krimineller Staat, der seine eigenen Leute ungestraft tötet. Er legt keinen Wert auf das Leben seiner eigenen Geiseln, weil dies den Völkermord, den er in Gaza verübt, einschränken würde. Es würde Israel dazu zwingen, die Kämpfe einzustellen und über die Freilassung der Geiseln zu verhandeln.

Auch wenn es unglaublich erscheint: Netanjahu sind die Geiseln egal. Vielleicht will er sie nicht einmal freilassen. Es ist schwer zu verstehen, warum. Aber sein Verhalten lässt keine andere Erklärung zu. Er kann sicherlich nicht glauben, dass ein Kampf bis zum Ende die Geiseln befreien wird.



