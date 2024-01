Biden’s ‚day after‘ plan for Gaza reflects ignorance and incompetence The Biden administration plan for the „day after“ in Gaza is rooted in American hubris and ignorance, and therefore doomed to failure.



Biden im Jahr 2019. (Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons)

Der Plan der Biden-Regierung für den „Tag danach“ in Gaza beruht auf amerikanischer Hybris und Ignoranz und ist daher zum Scheitern verurteilt.

Bidens Plan für den „Tag danach“ in Gaza zeugt von Ignoranz und Inkompetenz

Von Mitchell Plitnick

18. Januar 2024

In ihrer Eile, die Aufmerksamkeit von ihrer Komplizenschaft in dem, was jetzt eine rechtliche Anklage gegen Israel wegen Völkermordes in Gaza ist, abzulenken, arbeitet die US-Regierung unter Joe Biden hart daran, ihren Plan für den sogenannten „Tag danach“ zu fördern. Das ist der Tag, an dem Israels Arbeit in Gaza endlich beendet ist, entweder weil es endlich globalen Druck gibt, damit es aufhört, oder weil es seine völkermörderischen Ziele erreicht hat.

Wie praktisch die gesamte Außenpolitik Bidens seit Beginn seiner Amtszeit, vor allem im Nahen Osten, beruhen die Ideen, die aus diesem „Tag danach“ entstehen, auf amerikanischer Hybris und Unkenntnis der Menschen, mit denen sie zu tun haben, und sind daher zum Scheitern verurteilt.

Einer von Bidens Top-Beratern, Brett McGurk, hat einen Plan propagiert, der die sinnlosen Ideen fortsetzt, die die Biden-Administration vor den Ereignissen des 7. Oktobers propagiert hat. McGurk empfiehlt, dass die Vereinigten Staaten die Finanzierung des Wiederaufbaus im Gazastreifen an ein Normalisierungsabkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien knüpfen und dass dieses einen „politischen Horizont“ für einen palästinensischen Staat beinhaltet.

Dies ist die gleiche gescheiterte Politik, die Biden seit seinem ersten Tag im Amt verfolgt, eine Politik, die sich immer weiter von der Realität entfernt hat, anstatt sich ihr anzunähern.

Wenn Ihnen das alles beunruhigend bekannt vorkommt, dann deshalb, weil es so ist. Es handelt sich um dieselbe gescheiterte Politik, die Biden seit seinem ersten Tag im Amt verfolgt, eine Politik, die sich immer weiter von der Realität entfernt hat, statt ihr näher zu kommen. Es ist eine Vorstellung, die, wie ein US-Beamter gegenüber der Huffington Post erklärte, „wahnhaft optimistisch“ ist.

Mehr noch, es ist die eigentliche Definition von Wahnsinn: immer wieder das Gleiche zu versuchen und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Doch in diesem Fall könnte es sein, dass der Erfolg oder Misserfolg des Plans irrelevant ist. McGurk soll gesagt haben, dass er empfiehlt, den Plan, falls er angenommen wird, als außenpolitischen Triumph für Biden zu verkaufen und eine Siegestour durch den Nahen Osten zu unternehmen, um seine Wahlchancen zu erhöhen. Diese Tour würde in den Monaten nach dem Zustandekommen eines Abkommens über die Normalisierung stattfinden.

Damit wird einfach eine Täuschung durch eine andere ersetzt. Es ignoriert nicht nur die Tatsache, dass keine der Parteien, mit Ausnahme vielleicht der Saudis, in der Lage ist, ein solches Abkommen zu akzeptieren, sondern geht auch davon aus, dass sich die Lage im Gazastreifen und in der Region innerhalb weniger Monate nach der Annahme des Abkommens so sehr verändern würde, dass Biden seinen eigenen „Mission accomplished“-Moment erleben könnte, unabhängig davon, ob er sich, wie der von George W. Bush, als tragischer Witz erweisen könnte.

Dies ist nicht nur McGurk, der seine eigene politische Idee vorantreibt, sondern auch Biden, der sich eindeutig dafür einsetzt. Auf dem Weltwirtschaftsforum machte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan deutlich, dass der Normalisierungsplan das zentrale Element in Bidens Überlegungen zur Zukunft Palästinas und Israels ist.

„Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass der beste Ansatz darin besteht, auf ein Gesamtpaket hinzuarbeiten, das eine Normalisierung zwischen Israel und den wichtigsten arabischen Staaten zusammen mit bedeutenden Fortschritten und einem politischen Horizont für das palästinensische Volk beinhaltet“, erklärte Sullivan dem Publikum in Davos.

Sullivans Illusion hielt nicht lange an.

Das Ausmaß von Bidens Ignoranz

Sullivan, der kurz vor dem 7. Oktober gesagt hatte, der Nahe Osten sei „so ruhig wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr“, bewies einmal mehr, dass er und Biden die Verhältnisse in der Region überhaupt nicht kennen. Noch bevor Sullivan diesen Plan erwähnte, hatte der israelische Premierminister bereits Außenminister Antony Blinken mitgeteilt, dass er ihn ablehne.

Ein Bericht in der Times of Israel kurz nach Sullivans Rede bestätigte, was jeder, der sich in Israel auskennt, bereits wusste: dass Netanjahu niemals einen palästinensischen Staat akzeptieren würde, schon gar nicht nur wenige Monate nach dem Start seines völkermörderischen Feldzugs gegen Gaza. Es ist nicht nur so, dass die rechte Flanke in seiner Regierung die Regierung zu Fall bringen würde. Die Idee eines palästinensischen Staates wird von Netanjahus eigener Likud-Partei und dem Rest seiner Koalition doktrinär abgelehnt.

Nach dem 7. Oktober und dem ununterbrochenen Trommelfeuer antipalästinensischer Hetze in den israelischen Nachrichtenmedien werden selbst die israelischen Oppositionsparteien, die offiziell an einer Zweistaatenlösung festhalten – wie Yair Lapids Yesh Atid-Partei oder Benny Gantz‘ blau-weiße Fraktion, die sich beide letzte Woche mit Blinken getroffen haben – einen palästinensischen Staat weder jetzt noch in der Zeit nach der Zerstörung des Gazastreifens befürworten.

Die Opposition, einschließlich des Blocks der Nationalen Einheit, dem Gantz‘ Partei angehört, umfasst auch die Partei der Neuen Hoffnung, die einen palästinensischen Staat ebenso grundsätzlich ablehnt wie der Likud. Es gibt derzeit keine sichtbare israelische Wählerschaft, die bedeutend genug wäre, um realistisch auf ein Zwei-Staaten-Szenario zu hoffen.

Die Vereinigten Staaten haben eine lange Geschichte des Missverständnisses im Nahen Osten, aber dieses Ausmaß an Ignoranz und vorsätzlicher Blindheit übertrifft alles, was wir bisher gesehen haben.

Dass Biden, Blinken, Sullivan und der Rest dieser Regierung so wenig über Israel wissen, geschweige denn über die Palästinenser oder den Rest der Region, sollte für jeden Amerikaner, und in der Tat für einen Großteil der Welt, Anlass zu großer Sorge sein.

Die Vereinigten Staaten haben eine lange Geschichte des Missverstehens des Nahen Ostens, aber dieses Ausmaß an Ignoranz und vorsätzlicher Blindheit übertrifft alles, was wir bisher gesehen haben. Schlimmer noch: Die Tatsache, dass Blinken bereits wusste, dass Netanjahu jede Andeutung eines palästinensischen Staates rundweg abgelehnt hatte, Sullivan das Memo aber irgendwie nicht bekommen hat, zeugt von einem Maß an Inkompetenz, das uns alle in diesen unbeständigen Zeiten erschrecken sollte.

Wenn die Regierung Biden Israel so falsch einschätzt, sollte es nicht überraschen, dass sie in der arabischen Welt, einschließlich Palästina, noch schlechter abschneidet.

Bidens alternative Realität Palästina

Es ist immer gefährlich, wenn Politiker anfangen, ihre eigene Propaganda zu glauben. Sullivan demonstrierte dies, als er sich auf die israelisch-saudische Normalisierung bezog und sagte: „… es war unser Fortschritt in Richtung dieses Ziels, den die Hamas am 7. Oktober zu zerstören versuchte, als sie über die Grenze nach Israel kam, 1.200 Menschen brutal massakrierte, mehr als 200 Geiseln nahm und dann umkehrte und floh…“

Das Narrativ, das Biden fast unmittelbar nach dem 7. Oktober verbreitete, war, dass die Hamas „Angst vor dem Frieden“ habe – dem Frieden, den eine Normalisierung sowohl den Israelis als auch den Palästinensern bringen würde, wie er argumentierte. Diese Behauptung stellt die Realität auf den Kopf.

Eine mögliche Normalisierung war sehr wahrscheinlich ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung der Hamas, den Angriff vom 7. Oktober zu verüben. Aber es war nicht die Furcht vor dem Frieden, die hinter dieser Überlegung stand. Vielmehr war es die Tatsache, dass die israelisch-saudische Normalisierung diplomatisch gesehen eine, wenn nicht sogar die allerletzte Karte ist, die die Palästinenser zu spielen haben. Jahrelang haben Israel und die USA Palästina aus dem Blickfeld und aus dem Zentrum der Nahostdiplomatie gedrängt, wobei das Abraham-Abkommen den größten Schlag darstellte. Die Beziehungen zu den Saudis sind der letzte große Preis, den Israel sich sichern will, und das verschafft den Palästinensern ein gewisses Maß an Einfluss, da die Saudis, anders als beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate, nur ungern als Verlierer der palästinensischen Sache gesehen werden wollen.

Die Fehlinterpretation von Palästina geht jedoch viel tiefer. McGurks Plan sieht vor, dass eine „reformierte“ Palästinensische Autonomiebehörde (PA) die „Kontrolle“ über das Westjordanland und den Gazastreifen übernimmt. Mit „reformiert“ ist eine PA gemeint, die nicht mehr von Mahmoud Abbas geleitet wird, sondern von jemandem, der ebenso nachgiebig und gefügig ist, dessen Ansehen in der palästinensischen Öffentlichkeit aber noch nicht durch die routinemäßigen Demütigungen durch Washington und Israel völlig erschöpft ist.

Ansonsten würde sich wenig ändern, außer vielleicht, dass derjenige, den die USA und Israel zu Abbas 2.0 ernennen, zustimmt, die Zahlungen an die Familien von Palästinensern einzustellen, die wegen gewaltsamen Widerstands gegen Israel getötet oder inhaftiert wurden. Die Führung würde dem palästinensischen Volk aufgezwungen werden. Klingt das wirklich nach einem Plan, den die palästinensische Öffentlichkeit akzeptieren würde, insbesondere nach dem Gemetzel in Gaza?

Die Saudis bleiben natürlich die einzige Partei, die bei all dem die Nase vorn hat. Sie können es sich leisten zu warten, bis die Bedingungen für eine Normalisierung reif sind. Sie können sich weder um Bidens Wahlsorgen noch um Netanjahus rechtliche und politische Krisen scheren. Sie haben bereits deutlich gemacht, dass sie von den Vereinigten Staaten beträchtliche Geschenke in Form von militärischen Vorteilen und Nukleartechnologie verlangen werden, wenn sie einer Normalisierung zustimmen sollen. Das Ausbleiben von Diskussionen über diesen Punkt in den letzten Tagen deutet stark darauf hin, dass Riad davon überzeugt ist, dass es im Falle eines Abschlusses des Abkommens einen Großteil seiner Forderungen erfüllen wird.

Durch die Zerstörung des Gazastreifens haben sich die saudischen Forderungen nur geringfügig geändert. In Anbetracht der Tatsache, dass laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage erstaunliche 96 % der Saudis der Meinung sind, dass nicht nur ihre Regierung eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel ablehnen sollte, sondern dass auch der Rest der arabischen Welt jegliche Beziehungen zu Israel abbrechen sollte, hat die saudische Führung ihre Forderungen nach einem Engagement für einen palästinensischen Staat deutlicher formuliert. In einer Rede in Davos sagte der saudische Außenminister Prinz Faisal Bin Farhan, dass „regionaler Frieden Frieden für Israel bedeutet“, aber „das kann nur mit einem palästinensischen Staat geschehen“.

Was die USA die ganze Zeit über nicht verstanden haben, ist, dass die Saudis viel Zeit haben. Sie haben keinen Grund, die Normalisierung zu überstürzen. Sie kann in fünf, zehn oder mehr Jahren eintreten.

Blinken behauptet, von Netanjahu die Zusage erhalten zu haben, dass er keinen Großangriff auf den Libanon starten wird, und – ein weiteres Zeichen seiner Inkompetenz – er hat den israelischen Premierminister offenbar beim Wort genommen. Auch dies sollte für uns alle Anlass zu großer Besorgnis sein. Diese Art von Leichtgläubigkeit eines führenden amerikanischen Entscheidungsträgers bringt die ganze Welt in Gefahr.

Bis heute haben mehr als 24.000 Palästinenser den ultimativen Preis für Bidens mörderische Bigotterie und grobe Inkompetenz gezahlt, Eigenschaften, die er mit den Spitzenkräften seines Teams im Nahen Osten teilt, darunter Blinken, McGurk und Sullivan, wie sie alle wiederholt unter Beweis stellen. Angesichts der unbekannten Zahl von Menschen, die unter den Trümmern in Gaza begraben sind, ist diese Zahl wahrscheinlich recht niedrig.

Auch die Israelis haben einen schrecklichen Preis für den Rassismus ihres Landes, die korrupte und mörderische Natur ihrer Führung und die amerikanische Politik gezahlt, die den schlimmsten israelischen Ängsten und Bigotterie nachgibt, während sie nichts anbietet, um den Palästinensern ihre unveräußerlichen Rechte zuzugestehen, was der einzige Weg ist, um jemals Sicherheit für alle Menschen zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer zu erreichen.

Auch Jemeniten, Libanesen, Iraker und Syrer zahlen weiterhin den Preis für den Rassismus und die Inkompetenz von Joe Biden und seinen Komplizen. Diese Tragödien müssen ein Ende haben, und wir in den Vereinigten Staaten müssen die Forderung nach einem solchen Wandel anführen.

