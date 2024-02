CounterPunch+ Archives War profiteers are on notice. On 26 January, the International Court of Justice (ICJ) found that South Africa’s case against Israel for its genocide of Palestinians has merit.

IGH-Befehl zur Verhinderung von Völkermord gilt auch für die Regierungen, die Israel bewaffnen

von Ray Acheson

28. Januar 2024

Die Kriegsprofiteure sind gewarnt. Am 26. Januar entschied der Internationale Gerichtshof (IGH), dass die Klage Südafrikas gegen Israel wegen des Völkermords an den Palästinensern begründet ist. Der Gerichtshof hat zwar noch nicht entschieden, ob es sich bei Israels massenhaftem Abschlachten von Palästinensern seit dem 7. Oktober 2023 um Völkermord handelt – ein Urteil, das noch Jahre auf sich warten lassen könnte -, aber er hat Israel angewiesen, völkermörderische Handlungen an Palästinensern zu verhindern und zu unterlassen, die öffentliche Aufstachelung zum Völkermord zu verhindern und zu bestrafen, die Bereitstellung humanitärer Hilfe zu gewährleisten, Beweise für den Vorwurf des Völkermords zu sichern und innerhalb eines Monats einen Bericht über die Einhaltung der Vorschriften vorzulegen. Diese Anordnungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Lieferung von Waffen an Israel: Regierungen, die Völkermord mit Waffen versorgen, können selbst für Völkermord zur Rechenschaft gezogen werden.

Der IGH hat es versäumt, einen Waffenstillstand oder ein Ende der israelischen Militäroperationen in Gaza anzuordnen. Trotz dieses Versagens des Gerichtshofs haben Vertreter des Staates Palästina und Südafrikas zusammen mit vielen Palästinensern und Aktivisten, Akademikern, Rechtsgelehrten und anderen auf der ganzen Welt die vorläufige Entscheidung des Gerichtshofs begrüßt und argumentieren, dass sie als faktischer Waffenstillstand zu betrachten ist. Viele Analysten und Beamte haben darauf hingewiesen, dass Israel die vorläufigen Maßnahmen nicht einhalten kann, ohne seinen mörderischen Amoklauf in Gaza zu beenden.

Mitschuldig am Völkermord

Die israelische und die US-amerikanische Regierung versuchen natürlich, das Fehlen einer ausdrücklichen Forderung nach einem Waffenstillstand als Bestätigung von Israels „Recht zum Handeln“ darzustellen. Das ist, gelinde gesagt, falsch und wird Konsequenzen haben. Die Vereinigten Staaten und andere Regierungen, die Israel mit Waffen beliefern, wie Kanada, Deutschland, die Niederlande und das Vereinigte Königreich, könnten sich der Beihilfe zum Völkermord schuldig machen, wenn sie Israel weiterhin mit Bomben, Raketen, Gewehren und anderer militärischer Ausrüstung und Unterstützung versorgen. Da der IGH nun beabsichtigt, über die Klage Südafrikas gegen Israel zu entscheiden, sollten die Regierungen, die die israelische Gewalt anheizen, sehr besorgt sein.

Wie bereits in einem früheren Artikel für CounterPunch erwähnt, verstoßen Waffentransfers an Israel – auch vor der vorläufigen Entscheidung des IGH – gegen das Völkergewohnheitsrecht, einschließlich der Artikelentwürfe der Völkerrechtskommission über die Verantwortlichkeit von Staaten für völkerrechtswidrige Handlungen, sowie gegen das humanitäre Völkerrecht, einschließlich des Gemeinsamen Artikels 1 der vier Genfer Konventionen von 1949. Für Mitgliedsstaaten verstoßen Waffenlieferungen an Israel auch gegen den Vertrag über den Waffenhandel, den Gemeinsamen Standpunkt der Europäischen Union zu Waffenexporten und die Prinzipien der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zur Regelung des Transfers konventioneller Waffen.

Jedes dieser Abkommen bindet die Staaten einzeln und gemeinsam an ein System der kollektiven Verantwortung. Und die Völkermordkonvention, unter der Südafrika Israel vor dem IGH verklagt hat, verbietet nicht nur die Begehung von Völkermord, sondern auch die Mittäterschaft an einem solchen. Auch wenn in diesem speziellen Fall Israel unter Beobachtung steht, haben Rechtsexperten und Akademiker festgestellt, dass die Regierungen, die den Völkermord unterstützen, später vor dem Gerichtshof angeklagt werden könnten.

Die fortgesetzte Lieferung von Waffen an Israel könnte auch dazu führen, dass sich Staaten durch Beihilfe zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an internationalen Unrechtstaten mitschuldig machen. Dies könnte zu einer individuellen strafrechtlichen Verantwortung hoher Beamter dieser Staaten nach dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs führen.

Bei den Waffenkonzernen – den CEOs von Lockheed Martin und Raytheon und all den Unternehmen, die mit Völkermorden, Kriegen und bewaffneter Gewalt weltweit Milliarden verdienen – ist weniger klar, wie diese Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden können. Die UN-Arbeitsgruppe für Wirtschaft und Menschenrechte hat eingeräumt, dass die Rechenschaftspflicht für die Rüstungsindustrie eine Herausforderung darstellt, auch weil es Regierungsbeamte sind, die darüber entscheiden, ob Waffen verkauft oder Lizenzen an einen bestimmten Empfänger vergeben werden. Die Arbeitsgruppe weist jedoch darauf hin, dass in vielen der großen Waffenexportländer die Waffenunternehmen „fast natürlich mit dem nationalen Sicherheitsgefüge ihrer Heimatstaaten verwoben sind … was die Staaten dazu veranlassen kann, Waffenexporte trotz echter Menschenrechtsrisiken, die sie eigentlich verhindern sollten, zu genehmigen.“ Die fehlende Trennung zwischen der Stelle, die die Waffe herstellt, und der Stelle, die den Verkauf genehmigt, ist ein Rezept für Korruption und für den fortgesetzten Export von Gewalt im Namen des Profits oder des „nationalen Interesses“.

Es gibt einen Vertrag speziell für diese Situation

Das heißt aber nicht, dass es keine Möglichkeiten zum Handeln gibt. Es gibt einen Vertrag, der den internationalen Waffenhandel regelt und ein potenzielles Instrument zur Rechenschaftslegung darstellt.

Der 2013 von den Vereinten Nationen verabschiedete Vertrag über den Waffenhandel (Arms Trade Treaty, ATT) verbietet es den Vertragsstaaten ausdrücklich, Völkermord und andere internationale Verbrechen mit Waffen zu unterstützen. Alle Länder, die Waffen an Israel liefern, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, sind diesem Vertrag beigetreten. Die meisten von ihnen haben sich sogar für seine Aushandlung eingesetzt. Auch wenn diese Tatsache jedem Zweifel am Wert des Vertrags aufkommen lassen sollte, sind Wortlaut und Geist des ATT eindeutig darauf ausgerichtet, menschliches Leid zu verhindern, auch wenn einige seiner Mitglieder in ungeheuerlicher Weise dagegen verstoßen. Zumindest bietet der ATT einen klaren rechtlichen Rahmen, um diese Regierungen auf der internationalen juristischen Bühne zur Rechenschaft zu ziehen, was einige von ihnen wohl noch interessiert. Das bedeutet, dass Aktivisten und Anwälte über wichtige Instrumente verfügen, um den stetigen Waffenfluss nach Israel zu beenden.

Nach dem ATT ist es einem Vertragsstaat untersagt, Waffen weiterzugeben, „wenn er zum Zeitpunkt der Genehmigung Kenntnis davon hat, dass die Waffen oder Gegenstände zur Begehung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, schweren Verstößen gegen die Genfer Konventionen von 1949, Angriffen auf zivile Objekte oder Zivilisten, die als solche geschützt sind, oder anderen Kriegsverbrechen, wie sie in internationalen Abkommen, denen er beigetreten ist, definiert sind, verwendet werden würden.“

Niemand kann mehr vernünftigerweise leugnen, dass Israel einen Völkermord begeht. Die Menschen, die unter den Trümmern von Häusern und Krankenhäusern begraben sind, wissen, dass dies Völkermord ist. Die medizinischen Fachkräfte, die ermordet werden, weil sie Leben retten, die Journalisten, die ins Visier genommen werden, weil sie die Wahrheit aufdecken, und die Millionen vertriebener und traumatisierter palästinensischer Zivilisten wissen, dass dies Völkermord ist. Die große Mehrheit der Menschen auf der ganzen Welt weiß, dass es sich um Völkermord handelt.

Aber unabhängig davon, ob der IGH letztendlich entscheidet, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern begeht (oder bis zum Abschluss des Urteils begangen hat), sind Waffentransfers an Israel nach dem ATT immer noch rechtswidrig. Israel hat Tausende von Bomben auf den dicht besiedelten Gazastreifen abgeworfen und dabei vorsätzlich Krankenhäuser, Häuser, Schulen, Flüchtlingslager, sanitäre Einrichtungen und Wasserversorgung sowie Konvois von fliehenden Zivilisten zerstört. Die israelischen Streitkräfte haben medizinisches Personal und Journalisten ins Visier genommen, sie haben das Leben von Millionen von Menschen unerträglich gemacht, und sie schüren weitere regionale Unruhen und Gewalt, die zu einem größeren Konflikt führen können.

All diese Handlungen machen Waffenlieferungen an Israel rechtswidrig. Neben dem Verbot, Völkermord anzuheizen, verpflichtet der ATT seine Vertragsstaaten auch zur Durchführung von Risikobewertungen, um die Wahrscheinlichkeit zu bewerten, dass die gelieferten Waffen zur Untergrabung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit oder zur Begehung von Menschenrechtsverletzungen oder Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht verwendet werden könnten. Der Vertrag schreibt sogar ausdrücklich eine Risikobewertung vor, um festzustellen, ob die Waffen zur Begehung oder Erleichterung schwerer geschlechtsspezifischer Gewalttaten oder schwerer Gewalttaten gegen Frauen und Kinder verwendet werden könnten. Wird ein solches Risiko festgestellt, darf der Vertragsstaat die Ausfuhr der Waffen nicht genehmigen.

Angesichts von mehr als 10.000 Kindern unter den bisher mehr als 25.000 getöteten Zivilisten kann keine Regierung leugnen, dass bei Waffen, die nach Israel geliefert werden, kein „Risiko“ besteht, dass sie für Gewalttaten gegen Kinder eingesetzt werden. Ebenso kann angesichts der Tatsache, dass Tausende von Schwangeren von israelischen Soldaten getötet werden, dass ihnen der Zugang zu medizinischer Versorgung verwehrt wird, dass sie gezwungen sind, unter extrem unsicheren Bedingungen zu gebären, dass die Zahl der Frühgeburten und der Tod von Neugeborenen durch vermeidbare Ursachen eskaliert – bis hin zu dem Ausmaß, dass Südafrika Israel beschuldigte, „Maßnahmen zu ergreifen, um Geburten innerhalb der Gruppe zu verhindern“ -, nicht geleugnet werden, dass Schwangere nicht geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt sind. Auch Männer, die in bewaffneten Konflikten häufig zur Zielscheibe werden, weil man sie für Kämpfer und nicht für Zivilisten hält, sind Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt durch die israelischen Streitkräfte.

Mehr als ein Waffenstillstand

Die Liste der Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht ist lang; Südafrika hat in seiner sehr dunklen Eingabe an den IGH eine gute Arbeit geleistet. Aber die unrechtmäßige Lieferung von Waffen an Israel reicht viel weiter zurück als bis zum 7. Oktober 2023. Über Jahrzehnte hinweg hat die unkontrollierte militärische Unterstützung Israels das jahrzehntelange Siedlerkolonial- und Apartheidregime, das dem palästinensischen Volk aufgezwungen wurde, ermöglicht, erleichtert und aufrechterhalten.

Ein Waffenstillstand zur Beendigung des gegenwärtigen Gemetzels ist zwingend erforderlich. Aber ein Waffenstillstand reicht nicht aus, um den anhaltenden und unerbittlichen Völkermord an den Palästinensern zu verhindern, den Israel seit seiner Gründung betreibt. Nur die Zerschlagung der israelischen Apartheid- und Besatzungsstrukturen kann das Leben der Palästinenser schützen.

In Anbetracht des IGH-Falls hat das Palästinensische Anti-Apartheid-Koordinationskomitee (PAACC), dem die Anti-Apartheid-Abteilung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), das Anti-Apartheid-Komitee des Palästinensischen Nationalrats (PNC), die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS), der Palästinensische Rat der Menschenrechtsorganisationen (PHROC), und das Palästinensische Nichtregierungsorganisationen-Netzwerk (PNGO) haben die Staaten aufgefordert, ein beidseitiges Militärembargo gegen Israel zu verhängen, sich bei den Vereinten Nationen für die Verhängung eines obligatorischen Waffenembargos einzusetzen und andere Strafmaßnahmen zu ergreifen, um den Völkermord an Israel zu verhindern und zu unterdrücken sowie die wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung des Landes zu beenden. Dies entspricht den Forderungen des offenen Briefes, den Al-Haq, der Internationale Dienst für Menschenrechte (ISHR) und die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit (WILPF) im November 2023 verfasst haben und der von Hunderten von Organisationen unterzeichnet wurde.

Auf nationaler Ebene haben sich viele Aktivisten für die Beendigung von Waffentransfers nach und aus Israel eingesetzt und tun dies auch weiterhin. Einige haben Briefkampagnen und Petitionen an Regierungsbeamte organisiert, andere engagieren sich weiterhin für die Blockade von Waffenproduktionsfabriken oder Häfen, über die Waffen nach Israel geliefert werden. Diese Aktionen sind praktisch und sinnvoll und müssen fortgesetzt werden. Ebenso müssen die Bemühungen fortgesetzt werden, Regierungen und Waffenlieferanten vor nationalen und internationalen Gerichten zur Rechenschaft zu ziehen und Wiedergutmachung von denjenigen zu verlangen, die von Tod, Vertreibung und Enteignung durch die Gewehrläufe profitiert haben.

Die vorläufigen Maßnahmen des IGH sind genau das – vorläufig. An und für sich werden sie weder palästinensische Leben retten noch die brutale Besetzung Palästinas beenden. Aber der Druck und die Gemeinschaft, die durch Maßnahmen gegen den Waffenhandel mit Israel aufgebaut werden können, werden entscheidend sein, um die Händler des Todes jetzt und in Zukunft zu stoppen.

Ray Acheson ist Direktor von Reaching Critical Will, dem Abrüstungsprogramm der Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF). Sie bietet Analysen und Lobbyarbeit bei den Vereinten Nationen und anderen internationalen Foren zu Fragen der Abrüstung und Entmilitarisierung. Ray ist außerdem Mitglied des Lenkungsausschusses der International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), die 2017 den Friedensnobelpreis für ihre Arbeit zum Verbot von Atomwaffen erhielt, sowie des Lenkungsausschusses von Stop Killer Robots und des International Network on Explosive Weapons. Sie sind Autoren von Banning the Bomb, Smashing the Patriarchy (Rowman & Littlefield, 2021) und Abolishing State Violence: A World Beyond Bombs, Borders, and Cages (Haymarket Books, 2022).

