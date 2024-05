ICJ orders Israel to halt Rafah offensive and open crossings to aid Judges stop short of calling on Israel to end the war on Gaza after South Africa issued a new plea to the court

Der Internationale Gerichtshof verhandelt am 24. Mai 2024 in Den Haag über den Antrag Südafrikas auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen (Nick Gammon/AFP)

Die Richter fordern Israel nicht auf, den Krieg gegen den Gazastreifen zu beenden, nachdem Südafrika einen neuen Appell an das Gericht gerichtet hat

IGH ordnet Stopp der israelischen Rafah-Offensive und Öffnung der Grenzübergänge für Hilfsgüter an

Von MEE-Mitarbeitern

24. Mai 2024

Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat auf Antrag Südafrikas entschieden, dass Israel seine Offensive in Rafah im Gazastreifen einstellen muss.

Der Gerichtshof hatte im Januar entschieden, dass Israel alles tun muss, um Völkermord im Gazastreifen zu verhindern, hatte aber keinen Waffenstillstand angeordnet.

Südafrika argumentierte jedoch, dass der jüngste israelische Bodenangriff in Rafah, dem monatelange Bombardierungen vorausgegangen waren, die Lage vor Ort verändert habe und das Gericht dazu zwingen sollte, neue Dringlichkeitsanordnungen zu erlassen.

Der Präsident des IGH, Nawaf Salam, bezeichnete die humanitäre Lage im Gazastreifen als „katastrophal“ und sagte, dass frühere Maßnahmen unzureichend gewesen seien.

„Israel muss unverzüglich seine Militäroffensive und alle anderen Maßnahmen im Gouvernement Rafah einstellen, die der palästinensischen Gruppe im Gazastreifen Lebensbedingungen auferlegen, die ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeiführen könnten“, sagte er bei der Verlesung des Urteils vor dem Gericht.

Er fügte hinzu, dass Israel den Grenzübergang Rafah wieder öffnen und „den ungehinderten Zugang von Untersuchungskommissionen oder Untersuchungsorganen, die von den Vereinten Nationen mit der Untersuchung von Völkermordvorwürfen beauftragt sind, gewährleisten“ müsse.

In seiner vierten Eingabe an den IGH in der vergangenen Woche hatte Südafrika im Rahmen seines laufenden Verfahrens, in dem Israel des Völkermordes im Gazastreifen beschuldigt wird, neue Dringlichkeitsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem israelischen Einmarsch in Rafah gefordert, darunter die Einstellung aller militärischen Operationen in der Enklave.

Diese Maßnahmen kamen zu den neun vorläufigen Maßnahmen hinzu, die Südafrika in seiner ersten Eingabe an das Gericht im Januar beantragt hatte, in der es Israel unter anderem aufforderte, die Militäroperationen im Gazastreifen einzustellen.

Das Gericht erließ diese wichtige Anordnung nicht, sondern forderte Israel auf, sicherzustellen, dass seine Truppen keine völkermörderischen Handlungen gegen die Palästinenser im Gazastreifen begehen, mehr humanitäre Hilfe zuzulassen und alle Beweise für Verstöße zu sichern.

Israels Einmarsch in Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens, in der Hunderttausende von Palästinensern Zuflucht gesucht haben, wurde von vielen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft, einschließlich Israels Verbündeten, heftig abgelehnt.

Doch trotz des öffentlichen Widerstands der USA hat das israelische Militär Anfang des Monats einen Bodenangriff auf die Stadt gestartet und den Grenzübergang zu Ägypten beschlagnahmt, über den Hilfsgüter in die Stadt gebracht werden – zu einem Zeitpunkt, als Vermittler in Kairo versuchten, einen Beitrag zu einem Waffenstillstand auszuarbeiten.

Lokale Medien berichteten, dass israelische Flugzeuge kurz nach der Entscheidung des IGH das Salah al-Din-Tor, das zum Grenzübergang Rafah führt, und das überfüllte Shabura-Lager im Herzen der Stadt bombardierten.

Israelische Politiker reagierten wütend auf das Urteil und drohten den Palästinensern mit Vergeltungsmaßnahmen.

„Auf die Anordnung des antisemitischen Gerichts in Den Haag sollte es nur eine Antwort geben – die Besetzung von Rafah, die Erhöhung des militärischen Drucks und die Niederlage der Hamas, bis der Krieg vollständig gewonnen ist“, sagte der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, gegenüber israelischen Medien.

Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich erklärte, dass Israel nicht bereit sei, seinen Krieg gegen den Gazastreifen einzustellen, da dies gleichbedeutend damit wäre, dass es „sich selbst für nicht mehr existent erklärt“.

„Wir kämpfen weiter für uns selbst und für die gesamte freie Welt. Die Geschichte wird darüber urteilen, wer heute an der Seite der Nazis von Hamas und ISIS stand“, sagte er in einem Beitrag auf X.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …