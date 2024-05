Biden and Congress are destroying International Law for Israel The current American threats to sanction the ICC could spell the death of International Law. Whatever little hope people had for a just international system will disappear.



Screenshot der Rede von Biden auf einer Veranstaltung des Weißen Hauses zur Verurteilung des ICC-Antrags am 20. Mai. (Foto: Screenshot von AP Youtube Channel)

Die aktuellen amerikanischen Drohungen, den Internationalen Strafgerichtshof zu sanktionieren, könnten den Tod des internationalen Rechts bedeuten. Was auch immer die Menschen an Hoffnung auf ein gerechtes internationales System hatten, wird verschwinden.



Biden und der Kongress zerstören das internationale Recht für Israel

Von Mitchell Plitnick

23. Mai 2024

„Wir lehnen den Antrag des Internationalen Strafgerichtshofs auf Erlass von Haftbefehlen gegen israelische Politiker ab“, sagte US-Präsident Joe Biden am Montag auf einer Veranstaltung zum Monat des jüdisch-amerikanischen Erbes im Weißen Haus.

Biden kritisierte, dass der Antrag auf Haftbefehle eine „falsche Gleichsetzung“ zwischen Israel und der Hamas darstelle. Mit dieser Äußerung bezog Biden eindeutig Stellung gegen die Rechtsstaatlichkeit, nach der jede Partei, unabhängig von ihrem Status, gleich behandelt werden muss.

Er stellte auch noch einmal klar, dass die Vereinigten Staaten die Rechenschaftspflicht für sich selbst und ihre Verbündeten ablehnen, für ihre Feinde aber strenge Maßstäbe anlegen. Vor etwas mehr als einem Jahr sagte Biden, dass ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin „gerechtfertigt“ sei, da dieser „eindeutig Kriegsverbrechen begangen“ habe.

Diese Heuchelei ist für die Amerikaner ganz normal. Doch Biden befindet sich nun in einem Dilemma. Er und andere hochrangige Beamte seiner Regierung haben angedeutet, dass sie auf das Ersuchen des IStGH-Anklägers mit mehr als nur Worten reagieren werden. Einige Mitglieder des Kongresses fordern im Grunde einen totalen Krieg gegen den Gerichtshof. Aber Biden wird wahrscheinlich zögern, so weit zu gehen.

Republikaner nehmen den IStGH ins Visier

Seit einigen Wochen war klar, dass der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) ein Verfahren gegen israelische Führer vorbereitet, und am Montag beantragte der Chefankläger des Gerichtshofs, Karim Khan, Haftbefehle gegen drei Hamas-Führer und zwei Israelis. Bei den Israelis handelt es sich um den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den Verteidigungsminister Yoav Gallant.

Wie vorauszusehen war, verfielen sowohl die israelische als auch die amerikanische Führung in Hysterie. Wie üblich bezeichnete Netanjahu die Forderung nach den Haftbefehlen sofort als „den neuen Antisemitismus“. Er behauptete auch, dass der Ankläger „um seinen Status besorgt sein sollte“, eine kaum verhüllte Gewaltandrohung, und dass Khan „den IStGH in eine Paria-Institution verwandelt“ und „Benzin in das Feuer des Antisemitismus gießt, das sich in der ganzen Welt ausbreitet“.

Diese Art von Reaktion spiegelt eine tiefe Besorgnis über die Anschuldigungen wider, die möglicherweise gegen ihn erhoben werden – und es sollte nicht übersehen werden, dass seine Erklärung kein Dementi dieser Anschuldigungen enthielt. Netanjahu ging das gesamte abgedroschene Propaganda-Drehbuch durch, wobei er jedoch nur die Legitimität von Khans Antrag hervorhob. Doch das war noch lange nicht der Anfang des Krieges gegen den Gerichtshof.

Letzte Woche, noch bevor die Haftbefehle beantragt worden waren, drohte eine Gruppe von zwölf republikanischen Senatoren Khan in einem Brief direkt damit, keine Anklage gegen Netanjahu zu erheben. Der Brief wurde von einigen der prominentesten Republikaner im Senat unterzeichnet, darunter Minderheitenführer Mitch McConnell, Marco Rubio, Tom Cotton, Ted Cruz und Tim Scott.

In dem Schreiben werden Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof und Khan selbst angedroht: „Nehmt Israel ins Visier, dann nehmen wir euch ins Visier“. Dies ist eine Sprache, die eher für die Mafia als für Regierungsbeamte charakteristisch sein dürfte, auch wenn es immer schwieriger wird, den Unterschied zu erkennen. Er schloss mit den Worten: „Sie sind gewarnt worden.“

Khan erzählte der CNN-Sprecherin Christiane Amanpour auch, dass ein „hochrangiger gewählter Beamter“ ihm gesagt habe: „Dieser Gerichtshof (der IStGH) ist für Afrika und für Schurken wie Putin gebaut.“ Es liegt nahe, dass eine derart unverblümte und rassistische Schikane von einem amerikanischen Staatsoberhaupt stammt.

Man könnte glauben, dass es sich hier nur um die übliche Show der Republikaner handelt, aber das ist dieses Mal nicht der Fall. In seiner Aussage bei einer Anhörung des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats sagte Bidens Außenminister Antony Blinken dem republikanischen Senator Lindsey Graham, dass er die Gelegenheit begrüße, mit ihm an einem Beitrag zu arbeiten, den Graham als „parteiübergreifende Anstrengung zur Sanktionierung des Internationalen Strafgerichtshofs bezeichnete, nicht nur wegen der Empörung gegen Israel, sondern um in Zukunft unsere eigenen Interessen zu schützen“.

Fairerweise muss man sagen, dass Blinken der Regierung in seinen Kommentaren viel Spielraum ließ. Später sagte er, er wolle mit dem Kongress an einer „angemessenen Antwort“ auf die „falsche Entscheidung“ des ICC arbeiten. Er verteidigte auch ausdrücklich die Entscheidung in den ersten Tagen der Biden-Administration, Sanktionen aufzuheben, die von Donald Trump gegen die damalige Chefanklägerin des IStGH, Fatou Bensouda, verhängt worden waren, die eine Untersuchung gegen Israel und Palästina wegen Handlungen seit 2014 sowie gegen die Vereinigten Staaten wegen möglicher Kriegsverbrechen in Afghanistan eingeleitet hatte.

Blinken lässt diesen Spielraum, weil er weiß, dass der republikanische Versuch, den IStGH einzuschüchtern, wie Trumps Versuch im Jahr 2020, selbst ein Verbrechen ist – wie immer, wenn ein Versuch unternommen wird, einen Justizbeamten in irgendeiner Gerichtsbarkeit einzuschüchtern. Die Einschüchterungsversuche im Mafia-Stil sind für Biden zu offenkundig und bergen die Gefahr, viele der engsten Verbündeten der USA zu verprellen. Aber es ist klar, dass Biden und Blinken durchaus beabsichtigen, einen kreativeren Weg zu finden, um den IStGH zu drängen, Khans Antrag auf Haftbefehle abzulehnen oder, falls dies nicht gelingt, diese zurückzuziehen.

Unterschiedliche amerikanische Ansichten über den IStGH

Für die Republikaner ist die Schlägerei geeignet, weil sie bei der Verfolgung amerikanischer Ziele nicht mit internationalen Institutionen jeglicher Art zusammenarbeiten wollen, geschweige denn in ihnen. Das gilt selbst dann, wenn die Partnerschaft für die Vereinigten Staaten vorteilhaft ist. Die Demokraten, und insbesondere Biden, sehen das anders.

Biden, dessen außenpolitisches Denken auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges entwickelt wurde und sich nie dem Wandel der Zeit angepasst hat, hat ein stärkeres Bedürfnis, internationale Institutionen wie den Internationalen Strafgerichtshof zu erhalten. In der traditionelleren Weltsicht, bevor die Republikanische Partei zu dem wurde, was sie heute ist, gab es einen parteiübergreifenden Konsens, der die Existenz und das Funktionieren des IStGH unterstützte, während die USA und ihre Verbündeten nicht in den Zuständigkeitsbereich des Gerichtshofs fielen. Das ist es, was der anonyme Führer damit meinte, dass der IStGH nur für Afrika zuständig sei.

Die Idee ist, den Gerichtshof und ähnliche Institutionen für amerikanische Zwecke zu nutzen und gleichzeitig seine Autorität gegenüber den USA und ihren Verbündeten zu leugnen. So liebten die Biden-Administration und die meisten in der außenpolitischen Blase in Washington den Gerichtshof, als er vor zwei Jahren den Haftbefehl gegen Wladimir Putin ausstellte.

In der Tat blieb diese Liebe konstant. Erst vor wenigen Wochen, Mitte März, hat der Kongress die Finanzierung des IStGH in den Gesetzentwurf über staatliche und auswärtige Operationen (SFOPS) aufgenommen. Senator Chris Coons, ein Demokrat und einer von Bidens engsten Verbündeten im Kongress, sagte: „Ich freue mich, dass der Internationale Strafgerichtshof (in der SFOPS-Gesetzesvorlage) Mittel für die weitere Verfolgung von Anklagen gegen hochrangige russische Beamte, einschließlich Präsident Wladimir Putin, wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine erhält.“

Für Biden und Blinken stellt sich also die Frage, wie man den Internationalen Strafgerichtshof blockieren kann, wenn es um Israel geht, ihm aber Macht verleiht, wenn es um Russland geht. Die Finanzierung selbst ist eine Möglichkeit, wie das geschehen könnte. Eine andere besteht darin, gegen die Ausstellung von Haftbefehlen gegen Netanjahu und Gallant vor dem Gerichtshof selbst zu argumentieren. Sowohl Israel als auch die USA könnten dies tun, obwohl sie keine Vertragsparteien des IStGH sind. Sie könnten ihre Argumente auch öffentlich vortragen, in der Hoffnung, das Richtergremium zu beeinflussen, das wahrscheinlich in den kommenden Wochen entscheiden wird, ob die Haftbefehle ausgestellt werden oder nicht.

Zerstörung des Völkerrechts

Wie in dem Fall vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH), in dem Israel des Völkermords beschuldigt wird, wird das Ergebnis des IGH-Prozesses keine Auswirkungen auf die Situation in Gaza haben. Aber dieses Drama könnte tiefgreifende Auswirkungen auf die noch junge Struktur der internationalen Justiz haben.

Das gesamte System des internationalen Rechts sowie die wesentlichen Bausteine eines geordneten internationalen Systems sind seit Jahrzehnten unerbittlichen Angriffen ausgesetzt. Die Vereinigten Staaten und Israel sind die beiden prominentesten Anführer dieses Angriffs, der fast unmittelbar nach dem Ende der Nürnberger Prozesse begann, die die moderne Form dieser Strukturen inspiriert und begründet haben.

Israel kann sich der internationalen Justiz natürlich genauso wenig entziehen wie krassere autoritäre Regime oder andere Segregations- oder Apartheidstaaten. Sein Status als Ethnokratie kann einem unparteiischen und ausgewogenen internationalen System nicht standhalten. Die brutale Behandlung der Palästinenser in den letzten 76 Jahren und die massive Gewalt, die sie seit dem 7. Oktober gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen entfesselt haben, halten einer juristischen Prüfung natürlich nicht stand.

Es war daher völlig vorhersehbar, dass die USA und Israel ihre Wut über die Anträge auf Erlass von Haftbefehlen durch den IStGH zum Ausdruck bringen würden. Das ist auch der Grund, warum die Haftbefehle und die nachfolgenden Verfahren unbedingt ungehindert und ordnungsgemäß ablaufen müssen.

Das internationale System, insbesondere das Rechtssystem, ist erschreckend schwach. Es bedarf noch vieler Beiträge, damit es zu einer Kraft der Gerechtigkeit in der Welt werden kann. Doch dieser Beitrag kann nicht erfolgreich sein, wenn die Menschen kein Vertrauen in das System haben.

Das tun nur wenige, und es gibt wenig Grund, warum sie das tun sollten. Khan mag sich daran gestört haben, dass der Gerichtshof für Afrika und Putin gebaut wurde, aber so hat er in der Realität bisher funktioniert. Dies ist der Moment, in dem sich das ändern kann.

Wenn sich Netanjahu und Gallant vor dem IStGH verantworten müssen, könnte ein Teil des dringend benötigten Vertrauens wiederhergestellt werden, auch wenn es noch ein weiter Weg ist.

Aber wenn nicht, wenn der Gerichtshof durch amerikanische Drohungen und Sanktionen eingeschüchtert wird, wie es in der Vergangenheit den Anschein hatte, könnte das bedeuten, dass die letzten Reste der Hoffnung, die die Menschen auf ein internationales Rechtssystem setzen, verschwinden könnten. Es besteht die reale Gefahr, dass, wenn der IStGH als ohnmächtig oder unwillig angesehen wird, den von seinem eigenen Ankläger begonnenen Prozess zu Ende zu führen, das gesamte internationale System ohne Hoffnung auf Legitimität dasteht.

Ob mit subtileren Mitteln, wie es Biden bevorzugt, oder mit dem von den Republikanern bevorzugten offenen und unverhohlenen Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit, das Endergebnis wird das gleiche sein. Dies ist ein Moment der Wahrheit für den Internationalen Strafgerichtshof und für das Völkerrecht im Allgemeinen. Die Welt hat Gaza bereits im Stich gelassen, so wie sie Palästina ein Jahrhundert lang im Stich gelassen hat. Wenn es im Nachhinein wenigstens ein bisschen Gerechtigkeit gibt, dann könnte es wenigstens etwas geben, auf dem man eine bessere Welt aufbauen kann.



Übersetzt mit deepl.com



