IMPEACHMENT: ‚Cognitive Warfare‘ on Capitol Hill We must keep our wits about us while the Oversight Committee considers evidence on whether to impeach President Joe Biden, as the cognitive warfare warriors attempt to subvert reality, says Patrick Lawrence. By Patrick Lawrence Special to Consortium News After a single day’s introductory he

US-Präsident Joe Biden bei seiner Rede zur Lage der Nation 2023. (Exekutivbüro des Präsidenten der Vereinigten Staaten)



Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, während der Oversight-Ausschuss prüft, ob Präsident Joe Biden angeklagt werden soll, da die kognitive Kriegsführung versucht, die Realität zu untergraben, sagt Patrick Lawrence.

IMPEACHMENT: Kognitive Kriegsführung“ auf dem Capitol Hill

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

1. Oktober 2023

Nach einem einzigen Tag einleitender Anhörungen im US-Repräsentantenhaus ist bereits klar, dass die Untersuchung der möglicherweise kriminellen Verstrickung von Präsident Joe Biden in die Auslandsgeschäfte seiner Familie viel mehr sein wird als ein formales, verfassungsmäßig vorgeschriebenes Gerichtsverfahren.

Im weitesten Sinne wird dies wahrscheinlich ein Test für das Verhältnis der angeschlagenen Republik zur Realität sein.

Wenn die kommenden Anhörungen mit der Feststellung enden, dass der 46. Präsident sich eines Amtsenthebungsverfahrens schuldig gemacht hat, wie es jetzt wahrscheinlich erscheint, werden die Amerikaner mit einem heimtückischen, vielseitigen Versuch konfrontiert, ihre öffentlichen Institutionen und den nationalen Diskurs im Namen einer liberalen autoritären Ideologie zu untergraben.

Vor knapp drei Jahren veröffentlichte die NATO den endgültigen Entwurf einer umfangreichen Studie mit dem Titel Cognitive Warfare. In diesem 45-seitigen Dokument, über das in verschiedenen unabhängigen Publikationen, nicht aber in den Mainstream-Medien berichtet wurde, wird beschrieben, was die Autoren als „den Kampf um das menschliche Gehirn“ bezeichneten.

Das Gehirn, so heißt es in der Studie,

„ist nicht in der Lage zu unterscheiden, ob eine Information richtig oder falsch ist; wird dazu verleitet, Aussagen oder Botschaften, die es bereits gehört hat, für wahr zu halten, obwohl diese falsch sein könnten; akzeptiert Aussagen als wahr, wenn sie durch Beweise untermauert sind, ohne auf die Echtheit dieser Beweise zu achten.“

Und dann machte sie diese Beobachtung:

„Auf politischer und strategischer Ebene wäre es falsch, die Auswirkungen von Emotionen zu unterschätzen …. Emotionen – Hoffnung, Angst, Demütigung – formen die Welt und die internationalen Beziehungen mit dem Echo-Kammer-Effekt der sozialen Medien.“

Zusammen mit anderen habe ich dieses teuflische Dokument so gelesen, dass es sich vor allem auf geopolitische Rivalitäten, strategischen Wettbewerb, Großmachtmanöver und alle Arten von Psyops und verdeckten Operationen bezieht. Inzwischen ist klar geworden, dass die kognitive Kriegsführung an vielen Fronten geführt wird, sowohl im Inland als auch im Ausland.

Bösartige Kampagne

Es ist in der Tat ein bösartiges Merkmal unserer Zeit. Zu diesen Fronten gehören auch die amerikanischen Gesetzgebungs- und Gerichtsverfahren. Die Anhörungen zur Frage, ob Joe Biden angeklagt werden soll, lassen sich am besten als ein solches kognitives Schlachtfeld verstehen.

Wenn alle Beweise geprüft und alle Zeugen gehört worden sind, wird der Überwachungsausschuss eine formale Entscheidung darüber treffen, ob das gesamte Repräsentantenhaus über die Anklageartikel abstimmen wird. Und bei dieser Abstimmung wird entschieden, ob die Artikel an den Senat weitergeleitet werden sollen.

Parallel zu diesem sichtbaren, juristischen Prozess werden wir Zeuge einer bösartigen Kampagne, die von der demokratischen Elite des Landes und den ihr dienenden Medien geführt wird, um die öffentliche Wahrnehmung so zu manipulieren, dass Joe Biden ungeachtet aller Beweise und unter allen Umständen als unschuldig an allen gegen ihn erhobenen Anschuldigungen gilt.

Kann die unaufhörliche Wiederholung von Lügen und falschen Darstellungen im amerikanischen Bewusstsein über vollkommen erkennbare Realitäten triumphieren? Diese Frage habe ich in meinem ersten Bericht über die Anhörungen im Repräsentantenhaus gestellt. Damals betrachtete ich dieses Verfahren nicht als eine Front in dem umfassenderen Krieg, den die Macht um unsere Köpfe führt. Ich hatte auch nicht bedacht, dass die Antwort auf meine Frage durchaus „ja“ lauten könnte.

Diejenigen von uns, die die Anhörungen des Repräsentantenhauses verfolgen, sollten diese Dinge im Hinterkopf behalten, sich gut rüsten, um die Vorgänge zu verstehen, und den Bemühungen der kognitiven Krieger widerstehen, unser Denken und unsere Urteile zu untergraben. Dies wird uns einiges abverlangen.

Eines davon ist das Gedächtnis. Auch wenn die kognitiven Krieger uns auffordern, zu vergessen, müssen wir uns an verschiedene Ereignisse in der Vergangenheit erinnern, die mit dem zu tun haben, was Oversight als Beweise gegen Biden und die anderen acht Familienmitglieder – ja, acht – vorbringt, die in die angeblichen Bestechungs- und Einflussnahmepläne verwickelt sind, um die es hier geht.

Wir müssen ein feines Gespür für die Geschichte behalten. Wir müssen in der Lage sein, das Verfahren in den Kontext einer unbestreitbaren schriftlichen Aufzeichnung zu stellen, die mindestens neun Jahre zurückreicht, als Hunter Biden in den Vorstand von Burisma Holdings, dem umstrittenen ukrainischen Gasunternehmen, berufen wurde und Joe Biden als Vizepräsident begann, direkt in die politischen, wirtschaftlichen und geschäftlichen Angelegenheiten der Ukraine einzugreifen.

Umfangreicher Katalog von Beweisen

Hunter Biden mit seinem Vater und seiner Stiefmutter bei der Amtseinführung seines Vaters als Präsident, 20. Januar 2021. (DOD, Carlos M. Vazquez II)

Die kognitiven Krieger in der Presse und unter den Demokraten, die die Agenda bestimmen, drängen uns bei jeder Gelegenheit, davon auszugehen, dass es keine schriftliche Aufzeichnung der Ereignisse gibt – keine gültige Geschichte.

Jamie Raskin, der ranghöchste Demokrat im Oversight Committee, versuchte dies in seiner Eröffnungsrede am Donnerstag. Es gebe keine Beweise gegen Biden und seinen Sohn, behauptete er, keine Geschichte, die man berücksichtigen könne – und das, nachdem seine republikanischen Kollegen einen umfangreichen Katalog von Beweisen vorgelegt hatten, die auf die Schuld des Präsidenten hinwiesen.

Und schließlich ist da noch die nicht ganz einfache Frage der Aufmerksamkeit. Es ist nun schon seit vielen Jahrzehnten offensichtlich, dass diejenigen, die täglich Fehlinformationen und Desinformationen in Angelegenheiten von großer politischer Tragweite verbreiten, von der schlafwandlerischen Unaufmerksamkeit und Amnesie der meisten Amerikaner abhängig sind. An diesem Punkt erhält die Aufmerksamkeit einen positiven politischen Wert.

Ich erwähne diese Dinge nicht, um unseren Augenblick zu dramatisieren, sondern um seinen Ernst zu verdeutlichen. Es wird eine bewusste Anstrengung erfordern, um der kognitiven Kriegsführung im Verlauf dieser Anhörungen entgegenzuwirken. Ein einziger Verhandlungstag ist Warnung genug für das, was noch kommen wird.

Zur Unterstützung der Berichterstattung über das Amtsenthebungsverfahren CN

Gibt es eine parteipolitische Dimension in diesem Verfahren? Daran gibt es keinen Zweifel. Aber Republikaner und Demokraten stehen an sehr unterschiedlichen Stellen, wenn es um die Aufsicht geht. Die Republikaner, die die Anhörungen leiten, arbeiten, unabhängig von ihren politischen Ambitionen, mit harten Beweisen. Die Demokraten scheinen dem nichts anderes entgegenzusetzen zu haben als eine innerparteiliche Version der von mir beschworenen kognitiven Kriegsführung.

Ob es nun gefällt oder nicht, die Republikaner haben das Gesetz zu ihren Gunsten, um es anders auszudrücken. Den Demokraten bleibt nur die Möglichkeit der Täuschung und der Medienmanipulation. Letztere stellen für die Amerikaner die größere Gefahr dar.

Vor vier Jahren, im September 2019, zeichnete die Abschrift eines durchgesickerten Telefongesprächs zwischen Präsident Trump und Volodymyr Zelensky auf, wie Trump den ukrainischen Präsidenten bat, bei der Untersuchung der Machenschaften von Joe und Hunter Biden im Zusammenhang mit Burisma zu helfen, wo Hunter lukrativ im Vorstand gesessen hatte.

Burisma-Geschichte auf den Kopf gestellt

Viktor Shokin im YouTube-Stream des ukrainischen Fernseh- und Radiosenders STRC „UTR – TV channel“ – PULSE NEWS, (Wikipedia/Creative Commons Attribution)

Zu diesem Zeitpunkt war bekannt geworden, dass Biden père, „the Big Guy“, sich dafür eingesetzt hatte, dass der ukrainische Chefankläger im Rahmen seiner Ermittlungen zur Korruption in Burisma entlassen wurde. Die Leser werden sich erinnern, dass Biden gedroht hatte, 1 Milliarde Dollar an Hilfsgeldern zurückzuhalten, wenn das Kiewer Regime Viktor Shokin nicht entlassen würde. Als Shokin entlassen wurde, rühmte sich Biden in einer Rede vor dem Council on Foreign Relations damit.

„Es gibt viel Gerede über Bidens Sohn, dass Biden die Strafverfolgung gestoppt hat, und viele Leute wollen das herausfinden, also wäre alles, was Sie mit dem Generalstaatsanwalt [William Barr zu diesem Zeitpunkt] tun können, großartig“, sagte Trump am Telefon zu Zelensky. „Biden hat damit geprahlt, dass er die Strafverfolgung gestoppt hat, also wenn Sie das überprüfen können … Das klingt für mich schrecklich.“

Trump wurde wegen dieser Intervention angeklagt (und später freigesprochen). Die Demokratische Partei, einschließlich Biden selbst, die Mainstream-Medien, Teile des „Deep State“ und Spitzenbeamte des Außenministeriums begannen daraufhin eine genau kalibrierte, hochgradig koordinierte Kampagne, um die Burisma-Geschichte wie eine Sanduhr auf den Kopf zu stellen: Plötzlich hatte Biden interveniert, um Shokin entlassen zu lassen, weil es Shokin war, der korrupt war. (Memos des Außenministeriums, die letztes Jahr veröffentlicht wurden und von Just the News herausgegeben wurden, loben Shokin für seine Arbeit gegen Korruption).

Diese Geschichte ist unter den eben genannten Elementen immer noch vorherrschend. Die Presse wiederholt sie ohne erkennbares Zögern, wann immer das Thema auftaucht. Das Postskriptum wird selten, wenn überhaupt, erwähnt: Schokins Nachfolger als Chefankläger, Jurij Luzenko, stellte Anträge, den Fall Burisma aufzunehmen – und ließ ihn dann fallen, sobald die Klieg-Lichter ausgeschaltet wurden.

Und nun ermittelt der Überwachungsausschuss des Repräsentantenhauses gegen Joseph R. Biden Jr. auf der Grundlage der Anschuldigungen, für deren Berücksichtigung Trump verurteilt wurde. Dies ist die Geschichte, die wir im Gedächtnis behalten müssen. Dies sind die Fakten, an die wir uns erinnern müssen.

Der Bericht über die tatsächlichen Ereignisse rund um Burma, die Bidens und Viktor Shokin wird jetzt als Verschwörungstheorie abgetan. Das ist das Werk der kognitiven Kämpfer. Demgegenüber steht ein sehr beachtlicher Bestand an Beweisen – E-Mail-Protokolle, Textnachrichten, Zeugenaussagen (einschließlich sich gegenseitig bestätigender Berichte aus mehreren Quellen), Bankunterlagen -, die dem Oversight Committee nun vorliegen.

Die Geschichte ist hier eindeutig – wie auch in zahlreichen anderen Fällen der offensichtlichen Korruption der Familie Biden. Die Aufzeichnungen sind eindeutig. Die Beweise scheinen vorhanden zu sein. Wird sich die Geschichte gegen die zutiefst zynischen Bemühungen durchsetzen, die öffentliche Wahrnehmung so zu manipulieren, dass die Realität untergraben wird? Das ist die Frage. Die Wachsamkeit gegenüber der kognitiven Kriegsführung wird viel dazu beitragen, die Antwort zu bestimmen.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows. Zu seinen weiteren Büchern gehören Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence

An meine Leser: Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, befinden sich in einer schwierigen und zugleich vielversprechenden Phase. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien eine immer größere Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus auf Dauer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Dies wird jetzt dringend notwendig. Wenn Sie bereits Unterstützer sind, herzlichen Dank. Wenn Sie es nicht sind, unterstützen Sie bitte meine Beiträge für Consortium News und das Engagement für unabhängigen Journalismus, das ich mit dieser grundlegenden Publikation teile, indem Sie The Floutist abonnieren oder über mein Patreon-Konto.



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …