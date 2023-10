Slovakia election keeps West on toes amid pro-Russia shift in Europe A report by the New York Times states that there is a notable shift in sentiment across Central Europe, with Slovakia, Hungary, and Serbia all exhibiting pro-Russia stances.

Slowakische Wahlen halten den Westen auf Trab inmitten der pro-russischen Bewegung in Europa

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Die New York Times

2. Oktober 2023

Einem Bericht der New York Times zufolge gibt es in Mitteleuropa einen bemerkenswerten Stimmungsumschwung, wobei die Slowakei, Ungarn und Serbien alle eine pro-russische Haltung einnehmen.

Der jüngste Sieg von Robert Fico bei den slowakischen Parlamentswahlen, der mit einer pro-russischen Haltung in den Wahlkampf gezogen war, spiegelt die schwindende Unterstützung für die Ukraine in den westlichen Ländern wider, während sich der Konflikt hinzieht, berichtete die New York Times am Dienstag.

In der Slowakei, die traditionell mit Russland sympathisiert, hat sich die politische Landschaft deutlich verändert. Zu Ficos Wahlprogramm gehörte es, Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen und dem Westen und Kiew gleichermaßen die Schuld am Krieg zu geben.

Dieses Ergebnis fällt mit der wachsenden Besorgnis sowohl in den USA als auch in der EU über die milliardenschwere Militärhilfe für die Ukraine zusammen, während gleichzeitig die Forderung lauter wird, diese Mittel auf inländische Prioritäten umzulenken.

In Mitteleuropa, einer Region, die einst von einer starken antirussischen Stimmung geprägt war, ist die Wahrnehmung des Krieges nuancierter geworden.

Ficos Sieg unterstreicht diese Sichtweise, die von sozialem Konservatismus, Nationalismus und dem Versprechen großzügiger Wohlfahrtsprogramme genährt wird.

Eine Globsec-Umfrage, die im März in ganz Mittel- und Osteuropa durchgeführt wurde, ergab, dass 51 Prozent der Slowaken glaubten, dass entweder der Westen oder die Ukraine die „Hauptverantwortung“ für den Krieg trügen.

Robert Fico, der über ein Jahrzehnt lang bis 2018 als Premierminister amtierte, nutzte diese Stimmung aus.

Der Bericht stellt fest, dass Fico eine ähnliche Rhetorik wie Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban anwandte, der sich der vorherrschenden westlichen Haltung zur Ukraine widersetzt.

„Fico wurde von Orban inspiriert, hat aber nicht die gleichen tiefen ideologischen Wurzeln und ist eher ein Pragmatiker“, sagte Ludek Sekyra, ein tschechischer Geschäftsmann, der der Sekyra Foundation vorsteht, der NYT. „Er hat es verstanden, das Unbehagen über den enormen Zustrom ukrainischer Flüchtlinge, die Ressentiments der kleinen Länder gegenüber der EU und die russischen Sympathien auszunutzen, die es in der Tschechischen Republik nicht gibt“.

Die Möglichkeit einer Koalition mit einem anderen ehemaligen Ministerpräsidenten, Peter Pellegrini von der sozialdemokratischen Partei Stimme, der fast 15 Prozent der Stimmen erhielt, könnte zu einem größeren Pragmatismus von Robert Fico führen.

Fico, der eine Schlüsselrolle bei der Einführung des Euro in der Slowakei gespielt hat und in der Vergangenheit eine starke pro-europäische Einstellung an den Tag gelegt hat, könnte von dieser Partnerschaft beeinflusst werden.

In Mitteleuropa ist ein bemerkenswerter Stimmungsumschwung zu beobachten: Die Slowakei, Ungarn und Serbien zeigen allesamt erhebliche Sympathien für den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Sogar Polen, ein überzeugter Unterstützer der Ukraine, der während des Konflikts mehr als 1,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen hat, schloss vor kurzem seine Grenze für preisgünstige ukrainische Getreideimporte.

Polen, das von der rechtsnationalistischen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) regiert wird, befindet sich derzeit in einem heißen Wahlkampf gegen die liberale Opposition.

Während der faktische Führer Polens, Jarosław Kaczynski, weiterhin entschieden antirussisch eingestellt ist, stimmen seine nationalistischen und konservativen Werte mit denen von Führern wie Viktor Orban und Robert Fico überein, so die New York Times weiter.

Ein Sieg der PiS könnte die europäische Einheit weiter untergraben, zumal der Konflikt in der Ukraine keine Anzeichen einer Lösung erkennen lässt.

Kaczynski ist gegen die politische, militärische und wirtschaftliche Integration Europas, für die der französische Präsident Emmanuel Macron eintritt.

Es wurde sogar über einen möglichen Austritt Polens aus der EU diskutiert – eine entfernte Möglichkeit, die jedoch die Spannungen unterstreicht, die der Konflikt in der Ukraine hervorgerufen hat.

Selbst in Westeuropa ist die Unterstützung für eine ukrainische Mitgliedschaft in der EU und der NATO nicht einheitlich.

Eine aktuelle Umfrage des German Marshall Fund ergab, dass nur 52 Prozent der Befragten in Frankreich und 49 Prozent in Deutschland eine ukrainische EU-Mitgliedschaft befürworten, während in Deutschland nur 45 Prozent für eine ukrainische NATO-Mitgliedschaft sind.

Diese Entwicklungen verdeutlichen die Spannungen, die sich aus dem Krieg in der Ukraine ergeben, und ihre Auswirkungen auf die europäische Einheit.

In Westeuropa ergab eine kürzlich durchgeführte Umfrage des German Marshall Fund ein unterschiedliches Maß an Unterstützung für die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union (EU) und der NATO.

In Frankreich und Deutschland beispielsweise sprachen sich nur 52 Prozent bzw. 49 Prozent für eine ukrainische EU-Mitgliedschaft aus. In Deutschland sprachen sich nur 45 Prozent für eine ukrainische NATO-Mitgliedschaft aus.

Trotz dieser Unterschiede ergab die Umfrage, dass insgesamt 69 Prozent der Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks finanzielle Hilfe für den Wiederaufbau der Ukraine befürworten.

Mehrere Länder, darunter das Vereinigte Königreich, Spanien, Portugal, Schweden und Litauen, zeigten in verschiedenen Aspekten eine starke Unterstützung für die Ukraine.

Dennoch mehren sich in einigen Kreisen die Stimmen, die den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski zu Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auffordern, was angesichts der mangelnden Kompromissbereitschaft in Kiew eine Herausforderung darstellt.

Die jüngste Wahl in der Slowakei, einem Nachbarland der Ukraine, bei der der siegreiche Kandidat seine Abneigung gegen eine militärische Unterstützung der Ukraine zum Ausdruck brachte, erhöht den Druck auf die ukrainische Führung zusätzlich.

Sie stellt auch die EU vor Herausforderungen, die bereits mit der Sorge über die mögliche Rückkehr von Donald J. Trump ins Weiße Haus zu kämpfen hat und mit internen Spaltungen konfrontiert ist, die durch eine polnische Wahl noch verschärft werden könnten. Übersetzt mit Deepl.com



