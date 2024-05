In Deutschland wurde vorgeschlagen, einen Teil des ukrainischen Luftraums vom NATO-Gebiet aus zu schützen Markus Faber von der FDP merkte an, dass „der Luftraum über den Grenzgebieten der Ukraine prinzipiell durch Luftabwehrsysteme auf NATO-Gebiet verteidigt werden könnte“. Er wies jedoch darauf hin, dass die Allianz bereits jetzt nur noch über wenige Luftabwehrbatterien und Raketen verfüge. In diesem Zusammenhang hält es der Abgeordnete für notwendig, langfristig die erforderliche Menge an Munition bereitzustellen.

von Thomas Röper

Nach Angaben der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung unterstützten Abgeordnete damit die Initiative des bekannten deutschen Militärexperten Nico Lange

Bundestagsabgeordnete und führende Sicherheitsexperten von CDU, FDP und den Grünen halten es für möglich, einen Teil des ukrainischen Luftraums vom Gebiet der NATO-Staaten aus zu schützen. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Die Zeitung erklärte, die Abgeordneten unterstützten die Initiative des in Deutschland bekannten Militärexperten Nico Lange. Seiner Ansicht nach wäre es dank der westlichen Luftabwehrsysteme, die an den Grenzen Ungarns, Polens, Rumäniens und der Slowakei installiert sind, möglich, „eine bis zu 70 Kilometer breite Sicherheitszone zu schaffen“.

„Das würde die ukrainische Luftabwehr entlasten und ihr ermöglichen, die Front zu verteidigen“, sagte der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter (CDU). Zugleich könnten seiner Meinung nach westliche Systeme „russische Drohnen“ abschießen. Der Abgeordnete glaubt, dass das Beispiel der Abwehr des iranischen Drohnenangriffs auf Israel, an dem Streitkräfte der USA, Großbritanniens, Frankreichs und anderer Länder beteiligt waren, angeblich zeige, dass sie in einem solchen Fall nicht zwangsläufig zur Konfliktpartei werden.

Markus Faber von der FDP merkte an, dass „der Luftraum über den Grenzgebieten der Ukraine prinzipiell durch Luftabwehrsysteme auf NATO-Gebiet verteidigt werden könnte“. Er wies jedoch darauf hin, dass die Allianz bereits jetzt nur noch über wenige Luftabwehrbatterien und Raketen verfüge. In diesem Zusammenhang hält es der Abgeordnete für notwendig, langfristig die erforderliche Menge an Munition bereitzustellen. „Wenn diese Bedingung erfüllt ist, halte ich es [die Verteidigung eines Teils des ukrainischen Luftraums vom NATO-Gebiet aus] für möglich“, sagte er.

Langes Vorschlag stieß auch bei den Grünen auf Zustimmung. Agnieszka Brugger, die Verteidigungsexpertin der Fraktion, sagte, sie teile die Idee, „Luftabwehrsysteme an den Grenzen der Nachbarstaaten [der Ukraine] zu platzieren, damit die westlichen Teile der Ukraine geschützt werden können“. Ihr Kollege Anton Hofreiter, Vorsitzender des Ausschusses für Angelegenheiten der Europäischen Union, ist der Meinung, dass „die Sicherstellung der ukrainischen Luftverteidigung vom Territorium Polens und Rumäniens aus auf lange Sicht nicht ausgeschlossen werden sollte“, aber seiner Einschätzung nach steht das Thema derzeit „noch nicht zur Diskussion“. Hofreiter ist der Meinung, dass es im Moment wichtig sei, „viel mehr“ Waffen nach Kiew zu liefern.

Russische Militärübungen

Die russische Regierung hat wiederholt erklärt, dass die Lieferung von Waffen an die Ukraine weder die russische Entschlossenheit verringern noch den Verlauf der Militäroperation ändern wird. Das russische Verteidigungsministerium teilte am 6. Mai mit, dass sich die Raketeneinheiten des südlichen Militärbezirks unter Beteiligung der Luftfahrt und der Marine auf eine Übung in naher Zukunft vorbereiten. Die Einheiten werden den Einsatz von taktischen Atomwaffen üben.

Provokative Äußerungen westlicher Offizieller sollen der Grund für die rasche Vorbereitung sein. Dmitri Peskow, der Sprecher des russisches Präsidenten, bestätigte, dass die Notwendigkeit, mit solchen Manövern zu reagieren, nach den Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (der vorschlug, NATO-Truppen in die Ukraine zu entsenden) und des britischen Außenministers David Cameron (der sagte, London habe erlaubt, britische Waffen auf russischem Gebiet einzusetzen) entstanden sei.

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS

