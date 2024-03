So They’re Experimenting With Military Robots In Gaza Now One of the most horrifying facts about this dystopia we live in is that large-scale military operations are routinely used as testing grounds for new war machinery, using human bodies as guinea pigs…

In Gaza wird jetzt mit Militärrobotern experimentiert

Caitlin Johnstone

4. März 2024

Eine der erschreckendsten Tatsachen über diese Dystopie, in der wir leben, ist, dass groß angelegte Militäroperationen routinemäßig als Testgelände für neue Kriegsmaschinerie genutzt werden, wobei menschliche Körper als Versuchskaninchen für Experimente in riesigen blutgetränkten Feldlabors verwendet werden – alles zum Nutzen der strategischen Ziele der Manager des Imperiums und der Gewinnmargen des militärisch-industriellen Komplexes.

Haaretz hat einen neuen Artikel mit dem Titel „Gaza wird Israels Testgelände für Militärroboter“ veröffentlicht, in dem berichtet wird, dass „in dem Bemühen, Soldaten und Hunde nicht zu verletzen, die IDF mit dem Einsatz von Robotern und ferngesteuerten Hunden im Gaza-Krieg experimentiert hat.“

(Ja, denn können Sie sich vorstellen, wie schrecklich es wäre, wenn israelische Soldaten und Hunde bei der Durchführung eines Völkermordes zu Schaden kämen?)

Der Autor des Artikels, Sagi Cohen, berichtet, dass drohnengestützte Roboterhunde und ferngesteuerte Bulldozer zwei der neuen apokalyptischen Schrecken sind, die derzeit im Gazastreifen getestet werden, und sagt: „Beamte des Verteidigungsministeriums bestätigen, dass der Einsatz und die Raffinesse von Robotern auf dem Schlachtfeld sprunghaft angestiegen sind. Das ist ein ziemlich beunruhigender Satz.

Diese Nachricht erscheint zur gleichen Zeit wie ein neuer Bericht von Public Citizen, der vor der wahrscheinlichen bevorstehenden Einführung autonomer Waffensysteme warnt, die Menschen mit minimalen Anweisungen von menschlichen Piloten töten werden, und in dem es heißt: „Die größte Sorge im Zusammenhang mit autonomen Waffen besteht darin, dass sie die Menschen, auf die sie abzielen, von Natur aus entmenschlichen und es leichter machen, weitverbreitetes Töten zu tolerieren, auch unter Verletzung der internationalen Menschenrechte.“

Je mehr Roboter in den Streitkräften der Welt normalisiert werden, desto näher kommen wir diesem Punkt, und es werden bereits Schritte in diese Richtung unternommen. Wie Thor Benson von Common Dreams in einem Artikel über den Public Citizen-Bericht feststellt, hat Israel selbststeuernde, tödliche Drohnen gekauft und zeitweise auch eingesetzt.

Bereits im Januar schrieb ich, dass „Gaza ein lebendes Labor für den militärisch-industriellen Komplex ist“ und sagte: „Mit absoluter Sicherheit werden Daten über alle neueren Waffen gesammelt, die in Gaza an menschlichen Körpern getestet werden (genau wie in der Ukraine), um der Kriegsmaschinerie und der Rüstungsindustrie zu nützen.“

Auslöser für diesen Kommentar waren Berichte und Zeugenaussagen aus erster Hand, die wir über den häufigen Einsatz von IDF-„Scharfschützen-Drohnen“ im Gazastreifen seit Oktober gesehen hatten, wobei die israelischen Streitkräfte häufig mit vier mit Gewehren bewaffneten Drohnen auf Palästinenser schossen. Mit Sicherheit werden umfangreiche Aufzeichnungen über die Wirksamkeit dieser neueren Waffen und Taktiken bei der Beendigung von Menschenleben erstellt, die dann dazu dienen werden, diese Waffen an andere Staaten zu vermarkten und ihre Effizienz beim Töten zu verbessern.

Wenn ich sage, dass dies mit Sicherheit geschieht, dann übertreibe ich nicht, um einen Effekt zu erzielen. Der Autor und Journalist Antony Loewenstein gab im Dezember ein langes Interview im Chris Hedges Report über Israels lange und ausführlich dokumentierte Geschichte der Nutzung des Gazastreifens als Testgelände für neue Waffen, Spionagesoftware, Überwachungs- und Sicherheitssysteme, KI, Drohnen und Taktiken, von denen zahlreiche Unternehmen profitiert haben und die Israel in die Lage versetzt haben, zu einem überragend erfolgreichen Akteur in der globalen Waffenindustrie zu werden.

„Israels Drohnen, Überwachungstechnologie einschließlich Spyware, Gesichtserkennungssoftware und biometrischer Erfassungsinfrastruktur, zusammen mit intelligenten Zäunen, experimentellen Bomben und KI-gesteuerten Maschinengewehren werden alle an der gefangenen Bevölkerung im Gazastreifen ausprobiert, oft mit tödlichem Ausgang“, so Hedges in der Einleitung. „Diese Waffen und Technologien werden dann als ‚kampferprobt‘ zertifiziert und in die ganze Welt verkauft.“

Dies geschieht nicht nur in Gaza. Im vergangenen September veröffentlichte das Wall Street Journal einen Artikel mit dem Titel „The War in Ukraine Is Also a Giant Arms Fair“ (Der Krieg in der Ukraine ist auch eine riesige Waffenmesse) und dem Untertitel „Arms makers are getting orders for weapons being put to the test on the battlefield.“ Im Januar letzten Jahres veröffentlichte CNN einen Bericht mit dem Titel „How Ukraine became a testbed for Western weapons and battlefield innovation“ (Wie die Ukraine zu einem Testfeld für westliche Waffen und Schlachtfeldinnovationen wurde), in dem eine Quelle sagte, dass die Ukraine „in jeder Hinsicht ein Waffenlabor ist, weil keine dieser Ausrüstungen jemals in einem Krieg zwischen zwei industriell entwickelten Nationen eingesetzt wurde“.

Das gleiche Phänomen ist natürlich auch in Afrika zu beobachten. Im Jahr 2021 veröffentlichte Mintpress News einen Bericht von Scott Timcke mit dem Titel „West Africa is the Latest Testing Ground for US Military Artificial Intelligence“ über genau diesen Trend. Im Jahr 2020 wurde in Libyen vermutlich zum ersten Mal ein Mensch durch einen vollautomatischen Drohnenangriff getötet – das heißt, ohne dass die Maschine von einem Menschen dazu aufgefordert wurde.

Neulich haben wir darüber gesprochen, dass die große Schwäche des Imperiums darin besteht, dass es auf normale Menschen angewiesen ist, die seine Befehle ausführen und die Zahnräder der Maschine drehen. Wenn man sich die Fakten ansieht und einen Moment darüber nachdenkt, ist es nicht schwer zu erkennen, wie die Manager des Imperiums hoffen, diese Schwäche in Zukunft zu überwinden.

