150 Days of Genocide in Gaza – Death Toll Crosses 30,500 as Israel Carries Out New Massacres As the Israeli aggression against Gaza enters its 150th day, Israeli forces continue to commit massacres against Palestinians.

Israel hat seine Bombardierung des Gazastreifens aus der Luft, zu Lande und zu Wasser fortgesetzt. (Foto: via Eye on Palestine)

150 Tage Völkermord in Gaza – 30.500 Tote durch neue Massaker Israels

4. März 2024

Am 150. Tag der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen verüben die israelischen Besatzungstruppen weiterhin Massaker an der palästinensischen Zivilbevölkerung.

Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, dass israelische Kampfflugzeuge vier Häuser im Viertel Al-Zaytoun südöstlich von Gaza-Stadt bombardierten und dabei mehrere Bürger töteten und verletzten.

Darüber hinaus feuerte die israelische Artillerie Granaten auf Häuser in den Stadtvierteln Al-Sabra und Al-Rimal Al-Janobi in Gaza-Stadt ab, was zu Opfern unter der Zivilbevölkerung, darunter Kinder und Frauen, führte.

Die Artillerie der Besatzer bombardierte auch zwei Häuser in der Stadt Beit Lahia im Norden des Gazastreifens und verletzte dabei eine Reihe von Bürgern mit unterschiedlichen Verletzungen.

Die Verletzten wurden in das Kamal-Adwan-Krankenhaus in Jabaliya gebracht.

Israelische Flugzeuge bombardierten ein Haus im Lager Nuseirat und ein weiteres in der Stadt Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen, wobei zwei Zivilisten getötet und weitere verletzt wurden. Die Verletzten wurden in das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in der Stadt gebracht.

Mehrere Bürger wurden verletzt, als die Kampfflugzeuge der Besatzung ein Haus im Flüchtlingslager Bureij im zentralen Gazastreifen angriffen.

Israelische Kampfflugzeuge griffen auch ein Haus der Familie Radwan im Flüchtlingslager Jabaliya im Norden des Gazastreifens an.

Der Angriff erfolgte zeitgleich mit dem Abschuss mehrerer Granaten durch die Artillerie der Besatzer auf die Häuser der Bewohner des Lagers, wobei es mehrere Verletzte unter den Zivilisten gab.

Im Süden des Gazastreifens wurden 12 Palästinenser, darunter auch Kinder, getötet, als israelische Kampfflugzeuge zwei Häuser der Familie Madi nördlich von Rafah und der Familie al-Gharib im Zentrum der Stadt angriffen.

Seit dem 7. Oktober führt Israel einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt ist.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 30.410 Palästinenser getötet und 71.700 verwundet.

Darüber hinaus werden noch mindestens 7.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei den meisten Toten und Verletzten um Frauen und Kinder.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – in einer Situation, die sich zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 entwickelt hat.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

