Invasionen können Widerstandsgeist in Jabaliya nicht brechen

Von Tamara Nassar

3. Juni 2024

Palästinenser kehren nach dem Rückzug der israelischen Armee aus dem Gebiet Jabaliya im nördlichen Gazastreifen am 31. Mai in ihre Häuser zurück. Khaled Daoud APA-Bilder

Israel erklärte Ende Dezember 2023, etwa zwei Monate nach seiner Bodeninvasion in der Küstenenklave, die nahezu vollständige „operative Kontrolle“ im nördlichen Gazastreifen.

Zu den Bemühungen, den Norden einzunehmen, gehörte auch ein Einmarsch in das Flüchtlingslager Jabaliya. Es war die erste von zwei Invasionen dieser Art, wobei die zweite erst Ende Mai endete.

In der vergangenen Woche zogen sich die israelischen Streitkräfte aus Jabaliya, einer Stadt im nördlichen Gazastreifen, nach einer 20-tägigen Operation zurück, bei der das Gebiet und das Flüchtlingslager, das größte der acht Lager im Gazastreifen, kaum wiederzuerkennen waren.

Die israelische Armee hatte die Bewohner von Jabaliya Anfang Mai aufgefordert, das Gebiet zu evakuieren.

Israel behauptete, die Evakuierung sei erforderlich, um Kämpfer der Qassam-Brigaden – des bewaffneten Flügels der Hamas – zu treffen. Die Kämpfer versuchten angeblich, sich Monate nach der ersten Invasion wieder in dem Gebiet zu versammeln.

Die jüngste Bodeninvasion wurde mit Luftangriffen kombiniert. Israel führte innerhalb von weniger als drei Wochen 200 Luftangriffe in dem Gebiet durch.

„Das Lager Jabaliya gibt es nicht mehr, es gibt keine Schulen und Krankenhäuser, das Ausmaß der Zerstörung ist so groß, dass niemand es sich vorstellen kann, und die Zerstörung ist nicht zu zählen“, sagte die Palästinenserin Asma al-Masri gegenüber Al Jazeera. Sie war in das Lager zurückgekehrt, um Vorräte für ihre Familie in Beit Hanoun, einem anderen nördlichen Gebiet, zu holen.

Der nördliche Gazastreifen war das erste Ziel der israelischen Bodeninvasion und wurde zum Epizentrum einer von Israel und den USA verursachten Hungersnot, die die Menschen dazu zwang, sich mit Tierfutter und Wildpflanzen zu versorgen.

Der Leiter des Welternährungsprogramms hat eine „ausgewachsene Hungersnot“ im nördlichen Gazastreifen ausgerufen.

Das Flüchtlingslager Jabaliya wurde bereits seit den Anfängen des israelischen Völkermords im Gazastreifen durch israelische Bombardierungen verwüstet, als die israelische Luftwaffe mehrere massive Angriffe auf den Markt des Lagers, der als eines der belebtesten Gebiete im Gazastreifen gilt, sowie auf einen Wohnblock flog und Hunderte von Menschen tötete.

Die Verwüstung, die der zweite Einmarsch der israelischen Armee in das Gebiet anrichtete, vervielfachte sich. Als die Palästinenser zurückzukehren begannen, schilderten Augenzeugen Szenen der Zerstörung: Schutthaufen von zerstörten Gebäuden säumten die Straßen, und in den Trümmern wurden verwesende Leichen entdeckt.

Satellitenbilder aus der Zeit zwischen dem 17. April und dem 24. Mai zeigen, dass die Zerstörung von Wohngebäuden und Vegetation in dem Gebiet stark zugenommen hat.

Anas al-Sharif, Korrespondent von Al Jazeera in Jabaliya, beschreibt in einem Fernsehbericht die Verwüstung des zentralen Marktes im Flüchtlingslager durch Israel und beschreibt die Verbrennung und völlige Zerstörung der Geschäfte.

„Dieser Markt war die Lebensader der Bürger“, sagt er und beklagt, dass es keine funktionierenden Geschäfte mehr gibt.

Widerstand

Bereits im Januar erklärte das israelische Militär: „Wir haben die Zerschlagung der militärischen Strukturen der Hamas im nördlichen Gazastreifen abgeschlossen.

„Die Ausschaltung der Kommandeure erschwerte den Terroristen den organisierten Kampf und führte dazu, dass sich viele von ihnen ergaben“, fügte das Militär hinzu.

Die Art und Weise, wie die palästinensischen Widerstandskämpfer den israelischen Angreifern gegenübertraten, lässt jedoch nicht auf eine Kapitulation schließen.

Trotz der von der israelischen Armee angerichteten Verwüstungen fügte der palästinensische Widerstand den israelischen Soldaten und Militärfahrzeugen Verluste zu.

Die Qassam-Brigaden veröffentlichten Videos, die zeigen, wie ihre Kämpfer eine Reihe von Taktiken anwenden, um dem Eindringen des israelischen Militärs zu begegnen, indem sie dessen gepanzerte Fahrzeuge und Soldaten mit Scharfschützenangriffen, Tunnelhinterhalten, Mörsergranaten und Angriffen auf gepanzerte Fahrzeuge ins Visier nehmen. Panzerabwehrraketen des Typs Yassin 105 – ein in Gaza hergestellter sowjetischer Klon – wurden von den Kämpfern häufig gegen Fahrzeuge der israelischen Armee eingesetzt.

Als die Angreifer im Lager eintrafen, griffen die Qassam-Brigaden israelische Truppentransporter mit Munition an, die von einem unbemannten Hubschrauber geliefert wurde.

In einem von den Qassam-Brigaden veröffentlichten Video ist ein Flugzeug zu sehen, das sich direkt über einem israelischen Truppentransporter positioniert und eine Luke an der linken Vorderseite zeigt, in der die Qassam-Munition deponiert ist.

„Adnan al-Ghoul begann das Waffenprogramm mit Handgranaten, denn das war das Einfachste, was man jedem Kämpfer in die Hand geben konnte“, sagte Jon Elmer, Redakteur von The Electronic Intifada, am Tag 222 des Livestreams. Al-Ghoul war der Gründer der Qassam-Waffenindustrie und wurde 2004 ermordet.

„Wenn man seine eigenen Handgranaten herstellt und sie seinen Kämpfern gibt, ist es manchmal einfacher, sie zu haben als Gewehre, und so waren Handgranaten der Anfang der Waffenindustrie von Qassam“, fügte Elmer hinzu.

Die dichte urbane Landschaft von Jabaliya und dem dortigen Flüchtlingslager spiegelt sich in den Operationen der Qassam-Kämpfer wider, wie aus den von ihrem Medienteam veröffentlichten Videos hervorgeht. Diese Videos zeigen Kämpfer, die durch Gassen und Gebäude manövrieren und sich in Position bringen, um Panzer aus nächster Nähe zu beschießen.

Selbst als die israelische Armee in Dschabalija vor Ort war, gelang es dem palästinensischen Widerstand, Raketen in Richtung Israel abzuschießen.

„Das sind Raketen, die von Jabaliya aus abgefeuert werden, wo eine ganze israelische Armeedivision operiert“, so Elmer.

„Die Panzer sind überall dort und sie sehen die Raketen über ihren Köpfen fliegen. Und es ist eine psychologische Operation.“

Einer der auffälligsten Berichte der Qassam-Brigaden über die Schlacht in Jabaliya war die Ankündigung ihres Sprechers Abu Obeida über eine Operation, bei der Soldaten getötet, verwundet und gefangen genommen wurden.

Abu Obeida sagte, dass Qassam-Kämpfer die eindringende Einheit in einen der Tunnel im Flüchtlingslager Jabaliya gelockt hätten.

„Dann griffen die Kämpfer die Verstärkungstruppe, die zum Ort des Geschehens eilte, mit Sprengsätzen an und trafen sie direkt“, sagte Abu Obeida.

„Dann zogen sich die Kämpfer zurück, nachdem sie den Tunnel gesprengt hatten, der bei dieser Operation benutzt wurde“, fügte er hinzu.

Qassam-Kämpfer hatten offenbar auch die militärische Ausrüstung der Einheit beschlagnahmt.

Die Qassam-Brigaden haben ein weiteres Video veröffentlicht, auf dem das Bild eines gefangenen Soldaten zu sehen ist. Es wird spekuliert, ob es sich bei der Einheit um eine Söldnereinheit handelt, die von den israelischen Behörden nicht als im Gazastreifen operierend bezeichnet wurde.

„Dies ist das erste Mal seit dem 7. Oktober, dass ein Soldat gefangen genommen wurde“, sagte Elmer im Livestream des Tages 236.

„Israel hat diesen ganzen Krieg geführt, um zu vermeiden, dass seine Soldaten gefangen genommen werden. Deshalb steigen sie erst im allerletzten Moment aus ihren Panzern aus. Deshalb sieht man auch nie abgesessene Soldaten, die neben Panzern laufen und das Gebiet abdecken.“

Während der Schlacht in Jabaliya wurden von der israelischen Armee Aufnahmen veröffentlicht, die drei palästinensische Kämpfer zeigen, die auf einem Dach in Jabaliya stehen und auf die herannahenden israelischen Streitkräfte schießen.

Irgendwann in dem Video wird einer der Kämpfer getroffen und fällt zu Boden, woraufhin sein Kamerad seine Waffe wieder aufnimmt und weiterschießt. Palästinensische Mitarbeiter des Zivilschutzes haben Berichten zufolge die Leichen der drei Kämpfer nach dem Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gebiet vom Dach geholt.

Aufnahmen von Al Jazeera zeigen die Überreste von Fahrzeugen der israelischen Besatzung, die vom Widerstand zerstört wurden:

Jabaliya hat einen langjährigen Ruf als Zentrum des palästinensischen Widerstands, der auf die erste Intifada zurückgeht, die 1987 in dem Lager begann und sich auf den Rest des historischen Palästinas ausweitete. Die Stadt und ihr Lager sind seitdem eine Hochburg des bewaffneten Widerstands geblieben.

Unverwüstlichkeit

Jetzt kehren die Palästinenser inmitten der Trümmer ihrer zerstörten Häuser in das Lager zurück, aus dem sie vor einigen Wochen evakuiert worden waren.

Sie errichten inmitten der Trümmer behelfsmäßige Zelte und zeigen ihre Widerstandsfähigkeit, indem sie sich um streunende Katzen kümmern und so ihre Entschlossenheit demonstrieren, ihre Gemeinschaft trotz der Verwüstung wiederzubeleben.

Das Filmmaterial von Al Jazeera zeigt Palästinenser, die in ihre Häuser zurückkehren und sich bemühen, diese ungeachtet des Ausmaßes der durch die israelische Invasion verursachten Schäden zu reinigen und zu reparieren:

Ein palästinensischer Mann, der die Zerstörung begutachtet, zeigt sich im Gespräch mit Al Jazeera entschlossen.

„Wir stehen hier fest“, sagte er dem Sender vor dem Hintergrund der Zerstörung, „und wir werden nicht weichen. Wir werden dieses Land nicht verlassen.“

Die israelische Armee wird von der Unerschütterlichkeit Jabaliyas verfolgt.

Die Widerstandsfähigkeit zeigt sich in der starken Kultur des bewaffneten Kampfes in dem Lager.

Sie zeigt sich auch darin, wie die Gemeinschaft in das Lager zurückkehrt, es wieder aufbaut und das Leben trotz der wiederholten Zerstörungen durch das israelische Militär wieder aufnimmt.

