Hunderte von pro-palästinensischen Demonstranten gehen auf die Straße und versammeln sich vor dem israelischen Konsulat, um gegen die israelischen Angriffe auf Gaza und Rafah zu protestieren, in San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten, am 18. Mai 2024. (Tayfun Coşkun – Anadolu Agency)

Israels KI-gesteuerter Völkermord an den Palästinensern

von Sarmad Ishfaq

3. Juni 2024

Wir erleben den Völkermord an den Palästinensern auf der Grundlage von Algorithmen und maschinellem Lernen, ein System der Apartheid im israelisch besetzten Westjordanland und im Gazastreifen, das durch künstliche Intelligenz verstärkt wird, sowie Überwachungs- und Gesichtserkennungssysteme, die so leistungsfähig sind, dass Orwells 1984-Regime vor Neid erblassen würde. Das heutige, von Israel besetzte Palästina stellt für die Palästinenser ein dystopisches und totalitäres Science-Fiction-Drehbuch dar. Außerdem schüren die Zionisten diesen Alptraum.

Seit Beginn seines aktuellen Krieges gegen die Palästinenser im Gazastreifen hat das zionistische Regime, geblendet von der Rache für den 7. Oktober, KI auf die wahlloseste und barbarischste Weise eingesetzt, um Zehntausende unschuldiger palästinensischer Zivilisten zu töten. Ein solches heimtückisches KI-Werkzeug, das die Schlagzeilen beherrscht, ist The Gospel. Seit Oktober letzten Jahres setzt Israel dieses KI-System ein, um die Erstellung von Hamas-Zielen zu beschleunigen. Genauer gesagt markiert The Gospel Strukturen und Gebäude, von denen aus die IDF behaupten, dass Hamas-„Kämpfer“ dort operieren. Diese schnell erstellte Zielliste, Israels mangelnde Bereitschaft, sich an das humanitäre Völkerrecht zu halten, sowie die Unterstützung der USA, die die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu ermutigt, haben zu einem modernen Völkermord geführt.

The Gospel wird von Israels Elite-Cyber- und Signalnachrichtendienst 8200 eingesetzt, um „Kommunikation, Bildmaterial und Informationen aus dem Internet und mobilen Netzwerken zu analysieren, um zu verstehen, wo sich Menschen aufhalten“, erklärte ein ehemaliger Offizier der Einheit 8200. Laut Israels ehemaligem Generalstabschef Aviv Kochavi war das System sogar bei der Offensive 2021 aktiv: „…bei der Operation Guardian of the Walls [2021] hat diese Maschine ab dem Moment, in dem sie aktiviert wurde, jeden Tag 100 neue Ziele erzeugt… in der Vergangenheit [in Gaza] haben wir 50 Ziele pro Jahr erzeugt. Und hier produzierte die Maschine 100 Ziele an einem Tag.“

Die apathische Haltung Israels gegenüber der Zivilbevölkerung ist offensichtlich, denn es hat grünes Licht für die Tötung vieler Unschuldiger gegeben, um seine von der KI generierten Ziele zu treffen, seien es Krankenhäuser, Schulen, Wohnhäuser oder andere zivile Infrastruktur. So bombardierte die israelische Luftwaffe am 10. Oktober letzten Jahres ein Wohnhaus und tötete 40 Menschen, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Israel hat auch Blindgänger eingesetzt, die anstelle von gelenkter Munition mehr Kollateralschäden verursachen, um Ziele auf niedriger Ebene der Hamas-Führung anzugreifen. „Der Schwerpunkt liegt auf dem Schaden und nicht auf der Genauigkeit“, sagte ein Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte. Dies ist der Hauptgrund, warum die Zahl der getöteten Zivilisten so hoch ist, ebenso wie die Zahl der Verwundeten. Einer Studie zufolge ist die Gesamtzahl von 110.000 palästinensischen Opfern (die meisten von ihnen Zivilisten) fast sechsmal so hoch wie die Zahl der palästinensischen Opfer in den fünf vorangegangenen Militäroffensiven zusammen, die sich auf 18.992 beläuft.

Während die Welt auf das Urteil des IGH wartet, geht Israels Völkermord weiter – [Cartoon / Mohammad Sabaaneh]

Zwei weitere AI-Programme, die in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt haben, sind Lavender und Where’s Daddy? Lavender unterscheidet sich von The Gospel dadurch, dass ersteres Menschen als Ziele markiert (und eine Tötungsliste erstellt), während letzteres Gebäude und Strukturen markiert, die angeblich von Kämpfern genutzt werden. Israelische Quellen behaupten, dass Lavender in den ersten Wochen des Krieges übermäßig eingesetzt wurde und eine Liste von 37.000 Palästinensern erstellte, die als „mutmaßliche Militante“ durch Luftangriffe getötet werden sollten. Wie bereits erwähnt, zeigt sich Israels Gleichgültigkeit gegenüber den Palästinensern in der Massentötung von Zivilisten, um auch nur ein einziges Hamas-Mitglied zu eliminieren. Nach Angaben des israelischen Militärs hatte die IDF ursprünglich beschlossen, dass für jedes junge Hamas-Mitglied 15 bis 20 Zivilisten getötet werden könnten.

Diese Brutalität ist beispiellos.

Wenn es sich bei dem Hamas-Mitglied um einen ranghohen Befehlshaber handelte, genehmigten die IDF bei mehreren Gelegenheiten die Tötung von über 100 Zivilisten, um ihr Ziel zu erreichen. So sagte ein israelischer Offizier, dass die IDF am 2. Dezember bei der Ermordung von Wissam Farhat, dem Kommandeur des Shuja’iya-Bataillons des militärischen Flügels der Hamas, wussten, dass sie über 100 Zivilisten töten würden, und die Tötung dennoch durchführten.

Als ob dies nicht schon umstritten genug wäre, wurde Lavender auch noch ohne nennenswerte Kontrollen und Gegenkontrollen eingesetzt. In vielen Fällen wurde lediglich überprüft, ob es sich bei der betreffenden Person nicht um eine Frau handelte. Darüber hinaus vertraute man den von Lavender erstellten Tötungslisten blindlings.

Dieselben Quellen erklären jedoch, dass Lavender Fehler macht; anscheinend hat es eine Fehlerquote von 10 %. Dies bedeutet, dass manchmal unschuldige Personen und/oder Personen mit lockeren Verbindungen zur Hamas markiert wurden, was jedoch von Israel absichtlich übersehen wurde.

Darüber hinaus wurde Lavender auch so programmiert, dass es bei der Erstellung von Zielen pauschal vorgeht. Ein israelischer Offizier zeigte sich beispielsweise beunruhigt darüber, wie vage ein Hamas-Aktivist definiert wurde und dass Lavender auch auf Daten von Zivilschutzmitarbeitern trainiert wurde. Daher wurden solche vagen Verbindungen zur Hamas von Israel ausgenutzt, und Tausende wurden infolgedessen getötet. Die Zahlen der Vereinten Nationen bestätigen diese verheerende Politik, denn im ersten Monat des Krieges gehörte mehr als die Hälfte der 6.120 getöteten Menschen zu 1.340 Familien, von denen viele vollständig ausgelöscht wurden.

Die Füllung des Verbrechens: Israels Angriff auf Rafah

Where’s Daddy? ist ein KI-System, das Zielpersonen aufspürt, damit die IDF sie ermorden können. Diese KI stellt zusammen mit The Gospel, Lavender und anderen einen Paradigmenwechsel im israelischen Programm für gezielte Tötungen dar. Im Fall von Where’s Daddy? warteten die IDF gezielt darauf, dass die Zielperson ihr Haus betrat, und ordneten dann einen Luftangriff an, bei dem nicht nur die Zielperson, sondern auch ihre gesamte Familie und andere Unschuldige getötet wurden. Wie ein israelischer Geheimdienstoffizier behauptete: „Wir waren nicht daran interessiert, [Hamas]-Aktivisten nur dann zu töten, wenn sie sich in einem militärischen Gebäude aufhielten oder an einer militärischen Aktivität beteiligt waren. Im Gegenteil, die IDF bombardierten sie ohne zu zögern in Wohnhäusern, als erste Option. Es ist viel einfacher, das Haus einer Familie zu bombardieren. Das System ist so aufgebaut, dass es in solchen Situationen nach ihnen sucht“. Noch schrecklicher war, dass die Zielperson manchmal nicht einmal zu Hause war, als der Luftangriff durchgeführt wurde, weil zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Where’s Daddy? einen Alarm auslöste, und dem Zeitpunkt der Bombardierung eine Zeitspanne lag. Die Familie der Zielperson wurde getötet, nicht aber die Zielperson selbst. Man geht davon aus, dass Zehntausende unschuldiger Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, auf diese Weise getötet wurden.

Israelische KI-Software durchdringt auch das besetzte Westjordanland, wo sie Teil des palästinensischen Alltags ist.

In Hebron und Ostjerusalem setzt Israel ein fortschrittliches Gesichtserkennungssystem mit der Bezeichnung Red Wolf ein. Red Wolf wird eingesetzt, um die Bewegungen der Palästinenser an den zahlreichen festen und „fliegenden“ Sicherheitskontrollpunkten zu überwachen. Jedes Mal, wenn Palästinenser einen Kontrollpunkt passieren, werden ihre Gesichter ohne ihre Zustimmung oder ihr Wissen gescannt und mit anderen biometrischen Daten der Palästinenser abgeglichen. Wenn eine Person von Red Wolf aufgrund einer früheren Verhaftung, ihres Aktivismus oder ihrer Proteste identifiziert wird, entscheidet das System automatisch, ob diese Person passieren darf oder nicht.

Wenn eine Person nicht in der Datenbank des Systems enthalten ist, werden ihre biometrische Identität und ihr Gesicht ohne ihre Zustimmung gespeichert, und ihr wird die Durchreise verweigert. Dies bedeutet auch, dass Israel eine umfassende Liste von Palästinensern in seiner Datenbank hat, die es regelmäßig nutzt, um nicht nur gegen so genannte Militante, sondern auch gegen friedliche Demonstranten und andere unschuldige Palästinenser vorzugehen. Einem israelischen Offizier zufolge hat die Technologie „Zivilisten fälschlicherweise als Militante gekennzeichnet“. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass Red Wolf mit zwei anderen vom Militär betriebenen Datenbanken verbunden ist – der Blue Wolf App und Wolf Pack. IDF-Soldaten können sogar ihre Mobiltelefone benutzen, um Palästinenser zu scannen und auf alle privaten Informationen über sie zuzugreifen. Laut Amnesty International „hat sein [Red Wolfs] weit verbreiteter Einsatz alarmierende Auswirkungen auf die Bewegungsfreiheit zahlloser Palästinenser…“

Seit Jahren nutzt Israel die besetzten palästinensischen Gebiete als Testgebiet für seine KI-Produkte und Spionageprogramme. Tatsächlich verkauft das Land „Spionagesoftware an den Meistbietenden oder an autoritäre Regime, mit denen die israelische Regierung ihre Beziehungen verbessern wollte“, auf der Grundlage, dass sie „im Feld getestet“ wurden. Israels eigener Einsatz dieser Technologie ist die beste Werbung für seine Produkte. Der Leiter des berüchtigten israelischen Geheimdienstes Shin Bet, Ronen Bar, hat erklärt, dass er KI zur Terrorismusprävention einsetzt und dass Israel und andere Länder eine „globale Cyber-Eisenkuppel“ bilden. Dabei geht es vor allem um die Verletzung der Rechte der Palästinenser durch das Ausspionieren ihrer sozialen Medien sowie um unrechtmäßige Verhaftungen, Folter und die Tötung unschuldiger Menschen durch Israel. „Die israelischen Behörden brauchen keine KI, um wehrlose palästinensische Zivilisten zu töten“, sagte ein Kommentator. „Sie brauchen AI jedoch, um ihre ungerechtfertigten Aktionen zu rechtfertigen, um die Tötung von Zivilisten als ‚notwendig‘ oder ‚Kollateralschaden‘ darzustellen und um sich der Rechenschaftspflicht zu entziehen.“

Israel hat mit Google und Amazon einen umstrittenen Vertrag im Wert von 1,2 Milliarden Dollar mit dem Namen Project Nimbus geschlossen, der 2021 angekündigt wurde. Ziel des Projekts ist es, Cloud-Computing und KI-Dienste für das israelische Militär und die Regierung bereitzustellen. Dies wird eine weitere Überwachung und das illegale Sammeln von palästinensischen Daten ermöglichen. Die Mitarbeiter von Google und Amazon selbst widersprachen und schrieben einen Artikel an den Guardian, in dem sie ihre Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck brachten. „Unsere Arbeitgeber haben einen Vertrag unterzeichnet… um gefährliche Technologie an das israelische Militär und die Regierung zu verkaufen. Dieser Vertrag wurde in derselben Woche unterzeichnet, in der das israelische Militär Palästinenser im Gazastreifen angriff und dabei fast 250 Menschen tötete, darunter mehr als 60 Kinder. Die Technologie … wird die systematische Diskriminierung und Vertreibung durch das israelische Militär und die Regierung für die Palästinenser noch … tödlicher machen.“ Berichten zufolge enthält der Vertrag eine Klausel, die es Google und Amazon verbietet, aus dem Vertrag auszusteigen, so dass die Duldung der Unternehmen unumstößlich ist. Nach Angaben von Jane Chung, Sprecherin von No Tech For Apartheid, wurden über 50 Google-Mitarbeiter aufgrund ihrer Proteste gegen das Projekt Nimbus ohne ein ordentliches Verfahren entlassen.

Die Palästinenser sind vielleicht das mutigste Volk der Welt.

Ob im Lauf einer Waffe, in einem Bombengehäuse oder im Code eines KI-Systems, die israelische Unterdrückung wird sie niemals davon abhalten, für ihre legitimen Rechte einzutreten. Ihre Notlage hat die Welt auf das Wesen des israelischen Regimes und seiner brutalen Besatzung aufmerksam gemacht, und im Westen und im globalen Süden sind Proteste und Boykotte ausgebrochen. Über ihre Propaganda-Medienkanäle versuchen die USA und Israel, die Milliarden von Palästina-Unterstützern zu beschwichtigen, obwohl der Völkermord weitergeht. Israel hofft, dass sein machiavellistisches System das palästinensische Volk demoralisieren und zu einem unterwürfigen Volk machen wird – einem Volk, dessen Schreie zum Schweigen gebracht werden -, aber wie immer unterschätzt es seinen unermüdlichen Geist, der auf wundersame Weise mit jeder Widrigkeit stärker wird.

