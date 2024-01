Iraq blames US-led coalition for deadly drone strike in Baghdad Senior commander of Iran-aligned Popular Mobilisation Forces group is among those killed.

Irakische Sicherheitskräfte auf Patrouille nach einem Drohnenangriff auf das Hauptquartier einer vom Iran unterstützten paramilitärischen Gruppe in Bagdad, 4. Januar 2024 [Ahmed Saad/Reuters]

Irak macht US-geführte Koalition für tödlichen Drohnenangriff in Bagdad verantwortlich

4 Jan 2024

Unter den Getöteten ist ein hochrangiger Kommandeur der vom Iran unterstützten Volksmobilisierungskräfte.

4 Jan 2024

Die irakische Regierung hat die von den Vereinigten Staaten geführten internationalen Koalitionstruppen beschuldigt, einen Drohnenangriff auf eine mit dem Iran verbündete paramilitärische Gruppe in der Hauptstadt Bagdad durchgeführt zu haben, bei dem mehrere Menschen getötet und verletzt wurden.

Der Angriff am Donnerstag galt den Popular Mobilisation Forces (PMF), auch bekannt als Hashd al-Shaabi. Hajj Mushtaq Talib al-Saidi (Abu Taqwa), ein hochrangiger PMF-Kommandeur, war unter den Getöteten.

Die Gesamtzahl der Opfer war nicht sofort klar, aber die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass vier PMF-Mitglieder getötet und sechs verwundet wurden.

„Die irakischen Streitkräfte machen die Streitkräfte der internationalen Koalition für diesen Angriff verantwortlich“, erklärte das Büro von Premierminister Mohammed Shia al-Sudani in einer Erklärung und bezeichnete ihn als „gefährliche Eskalation und Aggression“.

Auch das irakische Außenministerium verurteilte den Angriff und bezeichnete ihn als „Aggression“ gegen eine irakische Sicherheitseinrichtung. „Der Irak behält sich das Recht vor, eine entschlossene Haltung einzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die jeden abschrecken, der versucht, seinem Land und seinen Sicherheitskräften zu schaden“, hieß es in einer Erklärung.

Der irakische Fernsehsender Al-Nujaba TV, der als der PMF nahestehend gilt, veröffentlichte Bildmaterial, das die Auswirkungen des Angriffs auf das Hauptquartier der Gruppe zeigt.

Der Angriff erfolgte inmitten erhöhter regionaler Spannungen seit dem Ausbruch des Krieges zwischen dem US-Verbündeten Israel und der Hamas, ausgelöst durch den Angriff der bewaffneten Palästinensergruppe am 7. Oktober im Süden Israels.

Die US-Behörden, deren Streitkräfte im Irak und im benachbarten Syrien seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas immer wieder angegriffen werden, gaben keinen unmittelbaren Kommentar ab.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Associated Press, deren Journalisten der Zugang zu dem Gebiet verwehrt wurde, waren die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Ort des Anschlags, die Palästina-Straße in Bagdad, sehr hoch.

Seit dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas hat eine Gruppe von bewaffneten Organisationen, die vom Iran unterstützt werden und sich selbst Islamischer Widerstand im Irak nennen, mehr als 100 Angriffe auf Stützpunkte der US-Truppen im Irak und in Syrien verübt.

Die Gruppe erklärte, die Angriffe seien eine Vergeltung für Washingtons Unterstützung Israels im Krieg gegen die Hamas, in dem mehr als 22.000 Menschen im Gazastreifen getötet wurden, und zielten darauf ab, die US-Truppen aus dem Irak zu vertreiben.

Im vergangenen Monat führten die USA Vergeltungsangriffe im Irak durch, nachdem ein Drohnenangriff von mit dem Iran verbündeten Kämpfern drei Verletzte gefordert hatte, darunter ein US-Soldat in kritischem Zustand.

Der Angriff erfolgte zwei Tage nach der Tötung von Saleh al-Arouri, einem stellvertretenden Führer der mit dem Iran verbündeten Hamas, bei einem Drohnenangriff in Beirut, was eine weitere Eskalation und Destabilisierung in der Region befürchten lässt.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

