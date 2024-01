I could have been one of those who broke through the siege on October 7 Nothing can hide the determination and courage of those young people who returned to their land on October 7. I could have been one of them had I been much younger and still living in the concentration camp called Gaza.

Palästinenser übernehmen die Kontrolle über einen israelischen Panzer, nachdem sie den Grenzzaun zu Israel von Khan Yunis im südlichen Gazastreifen aus überquert haben, am 7. Oktober 2023. (Foto: Stringer/ APA Images)

Ich hätte einer derjenigen sein können, die die Belagerung am 7. Oktober durchbrachen

Nichts kann die Entschlossenheit und den Mut jener jungen Menschen verbergen, die am 7. Oktober in ihr Land zurückkehrten. Ich hätte einer von ihnen sein können, wenn ich viel jünger gewesen wäre und noch in dem Konzentrationslager namens Gaza gelebt hätte.

Ich hätte einer derjenigen sein können, die am 7. Oktober die Belagerung durchbrochen haben.

Von Salman Abu Sitta

4. Januar 2024

Ja, ich hätte einer von denen sein können, die den Zaun durchbrochen haben, wenn ich viel jünger gewesen wäre und noch in dem Konzentrationslager namens Gaza-Streifen gelebt hätte.

Meine Geschichte ist die gleiche wie die aller anderen. Am 14. Mai 1948 wurde meine Familie auf unserem Land „Ma’in Abu Sitta“ von einer Haganah-Truppe mit 24 gepanzerten Fahrzeugen angegriffen. Die Truppe zerstörte und verbrannte alles. Die Soldaten zerstörten die Schule, die mein Vater 1920 gebaut hatte; sie stahlen den Motor und die Ausrüstung der Getreidemühle und der Brunnenpumpe; sie töteten jeden, der in Sicht war.

An diesem Tag, als Ben-Gurion seinen Staat verkündete, wurde ich zum Flüchtling. Wir wurden in das Gefängnislager im Gazastreifen getrieben, 4 Kilometer von meinem Haus entfernt.

Ich war nicht allein. Palästinenser, die in 247 Städten und Dörfern im Süden Palästinas lebten, wurden durch Dutzende von Massakern in diese Enklave getrieben, wie in Bureir, Abu Shusha, Ed Dawayima und vielen anderen. Der winzige Gazastreifen, der nur 1,3 % von Palästina ausmacht, wurde zur vorübergehenden Heimat für 2,3 Millionen palästinensische Flüchtlinge. Die israelischen Angriffe auf sie, zu Lande, zu Wasser und in der Luft, und die vollständige Belagerung haben 75 Jahre lang nicht aufgehört.

Ich bin in Ägypten zur Schule gegangen, aber meine Cousins und Cousinen haben nie gezögert, den Stacheldraht, die so genannte Waffenstillstandslinie, zu überqueren und zu versuchen, nach Hause zurückzukehren, so wie es am 7. Oktober geschah. Sie überquerten den Stacheldraht und griffen die Besatzer unseres Landes an. Sie holten einen älteren Verwandten zurück, der noch übrig geblieben war, sie tränkten das verbliebene Vieh und versuchten generell, Ma’in Abu Sitta, unser Land, wieder zum Leben zu erwecken.

Ich kann meinen Cousin Hassan Madi mit seinem lächelnden Gesicht und seinem freundlichen Auftreten nie vergessen. Er kam immer zurück und erzählte uns, was mit unseren Hainen geschehen war und was die Siedler mit unserem Ort angestellt hatten. Er war ein sehr tapferer Fida’i. Er schlich sich immer in das Lager der Siedler und hörte ihnen beim Reden zu. Er wurde durch eine Mine getötet, die auf seinem Weg vergraben war.

Fünfzehn weitere junge Menschen aus meiner Familie wurden in den Jahren nach 1948 getötet. In der Zeit von 1948 bis 1956 wurden schätzungsweise 5.000 Palästinenser bei dem Versuch getötet, in ihre Heimat zurückzukehren.

Die Siedler errichteten auf meinem Land Fertighäuser, die sich zu Kibbuzim entwickelten. Ihre Namen sind heute in den Medien präsent. Nirim wurde auf dem Land meines Vaters gebaut. Ich wurde ein paar Meter vom Kibbuzgelände entfernt geboren. Der Kibbuz Ein Hashlosha, ein paar Kilometer nördlich, wurde auf dem Land gebaut, das meinem Vater und seinen Cousins gehörte, einem riesigen Weizen- und Gerstenfeld. Nir Oz wurde auf dem Land des Onkels meines Vaters, Haj Mahmoud, gebaut. Sein Sohn Hamed, ein Bauingenieur, widmete sein Leben der Befreiung Palästinas und war 1964 maßgeblich an der Gründung der PLO beteiligt, deren Exekutivkomitee er über 40 Jahre lang angehörte. Der vierte Kibbuz auf unserem Land wurde Magen genannt. Dies ist der Ort von Sheikh Nuran, einem verehrten Ort, an dem Frauen den Segen für ihre Neugeborenen suchten. Dies war die alte Stätte des Heiligen Hilarion, einer Schlüsselfigur im christlichen Palästina. Im byzantinischen Palästina des vierten Jahrhunderts war dies der Ort, an dem er sich zur Anbetung zurückzog.

Wenn Sie heute die Namen dieser Kibbuzim hören, müssen Sie sich daran erinnern, auf wessen Land sie errichtet wurden. Sie müssen sich daran erinnern, dass die Besitzer dieses Landes niemals ihr Recht auf Rückkehr in ihre Heimat aufgegeben haben.

Karte 1: Herkunft von Flüchtlingen im GazastreifenKarte 1: Herkunft von Flüchtlingen im Gazastreifen

Dies gilt für über zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen. Wenn Sie von den Geiseln sprechen, denken Sie daran, dass sie seit über 27.000 Tagen die wahren Geiseln sind. Sie kamen aus 247 Städten und Dörfern in Süd- und Zentralpalästina. Siehe Karte 1 für die Herkunft der Gaza-Flüchtlinge. Sie sind in Lagern mit einer Dichte von 8.000 Personen/km2 zusammengepfercht.

Sie wurden nicht nur 1948 vertrieben und zu Flüchtlingen gemacht, sondern in den Jahren 1953, 1956, 1967, 1971 und 1987 und seit 2006 bis heute mit großer Regelmäßigkeit in den Lagern im Exil angegriffen. In einer in der Kolonialgeschichte noch nie dagewesenen Wendung wurde ihre ethnische Säuberung 2023 zu einem Völkermord von beispiellosem Ausmaß hochgestuft. Das Ausmaß der Grausamkeit, die Zahl der getöteten Frauen und Kinder, die riesigen Zerstörungsflächen und die Zahl der in weniger als drei Monaten auf einen so winzigen Ort abgeworfenen Bomben übertreffen alles, was in zwei Weltkriegen bekannt wurde.

Der Gazastreifen ist durch das am 24. Februar 1949 zwischen Ägypten und Israel unterzeichnete Waffenstillstandsabkommen gebunden. Siehe Karte 2 mit der Waffenstillstandslinie des Gazastreifens unten. In Artikel 2 des Abkommens heißt es, dass die Waffenstillstandslinie den Kriegsparteien weder Rechte verleiht noch verweigert. Es handelt sich lediglich um die Linie, an der die Kriegsparteien an diesem Tag aufgehört haben.

Karte 2: Waffenstillstandslinien im Gazastreifen

Israel hat keine Grenzen, weder nach seinem eigenen Eingeständnis noch nach irgendeinem Artikel des Völkerrechts. Im Jahr 1948 besetzte Israel 20 500 km2 (80 % von Palästina), von denen nur 6 % durch das Einverständnis des britischen Mandats erlangt wurden. Der Rest wurde allein durch militärische Gewalt erlangt.

Ein Jahr nach dem offiziellen Waffenstillstandsabkommen im Februar 1950 beklagte sich Israel darüber, dass viele Flüchtlinge die Grenze überschritten hatten, und schlug Ägypten vor, zur Vermeidung von Zusammenstößen eine vorläufige Grenze, den so genannten Modus Vivendi, festzulegen, sofern das ursprüngliche Abkommen in Kraft bleibe. Dadurch wurde die Fläche des Gazastreifens von 555 km2 auf die heutigen 365 km2 reduziert. Wie Karte 2 zeigt, wurde diese vorläufige Linie inoffiziell zur regulären Linie, die auf Karten verzeichnet ist und von Israel beibehalten wird.

Diese Tatsache hat etwas Makaberes an sich. Viele der angegriffenen Kibbuzim, Nirim, Nir Oz und Ein Hashlosha, die auf meinem und dem Land anderer gebaut wurden, liegen eigentlich im Gazastreifen selbst, wie Karte 2 deutlich zeigt.

Israel hat unermüdlich versucht, mehr und mehr vom Gazastreifen als „Pufferzone“ abzutrennen. Kein internationales Gremium hat jemals Israels fortgesetzte Verkleinerung des winzigen Gazastreifens angefochten.

Unterdessen geht der Krieg gegen die jungen Menschen, die die Grenze überschritten haben, um nach Hause zurückzukehren, weiter. Sie haben mit fallenden Bomben in Gaza und einer unerbittlichen Verleumdungskampagne im Ausland zu kämpfen.

Die falschen Informationen und hässlichen Verleumdungen, die ihnen zugeschrieben werden, wie die Enthauptung von Babys und die Vergewaltigung von Frauen, haben sich als völlig falsch erwiesen, aber die Wirkung hält an. Jeder, der sie in Gaza kennt, weiß, dass sie einen strengen Moralkodex haben.

Nichts kann die Entschlossenheit und den Mut dieser jungen Menschen verbergen. Sie haben 90 Tage lang ausgeharrt, länger als in jedem anderen Krieg Israels mit seinen Nachbarn.

Wenn sich der Staub gelegt hat, wird die Geschichte zeigen, wer sein Heimatland heldenhaft verteidigt hat und wer auf der anderen Seite so viele abscheuliche Verbrechen begangen hat. Dieses Gedenken wird die Geschichte beider Völker prägen.

Salman Abu Sitta ist Gründer und Präsident der Palestine Land Society, London, die sich der Dokumentation von Land und Leuten in Palästina widmet. Er ist Autor von sechs Büchern über Palästina, darunter das Kompendium „Atlas of Palestine 1917- 1966“, englische und arabische Ausgaben, der „Atlas of the Return Journey“ und über 300 Abhandlungen und Artikel über die palästinensischen Flüchtlinge, das Recht auf Rückkehr, die Geschichte der Nakba und die Menschenrechte. Ihm werden umfangreiche Dokumentationen und Kartierungen des Landes und der Menschen in Palästina zugeschrieben, die er in 40 Jahren erstellt hat. In seinen vielbeachteten Memoiren „Mapping my Return“ beschreibt er sein Leben in Palästina und seinen langen Kampf als Flüchtling um die Rückkehr in seine Heimat.



Übersetzt mit Deepl.com

