Für die Angriffe wurden B1-Bomber aus den USA eingeflogen, was eine weitere Botschaft an Teheran sein könnte, da der Iran wiederholt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht hat, dass Washington seine regionalen Militärbasen für Angriffe nutzt [Datei: US Air Force via AP].

Irak meldet 16 Tote, darunter Zivilisten, bei „neuer US-Aggression

Als Reaktion darauf haben mit dem Iran verbündete Gruppen nach eigenen Angaben US-Stützpunkte in Syrien sowie im Westen und Norden des Irak angegriffen.

3 Feb 2024

Mindestens 16 Menschen sind bei US-Angriffen im Irak getötet worden, so die Regierung, die die „neue Aggression gegen“ ihre Souveränität verurteilte.

Bei den Bombenangriffen, die sowohl auf zivile als auch auf Sicherheitsbereiche abzielten, seien auch Zivilisten getötet und 25 Menschen verletzt worden, sagte ein Regierungssprecher am Samstag.

Die Vereinigten Staaten haben vor weiteren Vergeltungsschlägen gewarnt, nachdem sie über Nacht Ziele im Irak und in Syrien angegriffen haben, die mit dem Iran in Verbindung stehen. Damit reagierten sie auf einen Angriff, bei dem amerikanische Soldaten in Jordanien inmitten des israelischen Krieges gegen Gaza getötet wurden.

„Dieser aggressive Schlag wird die Sicherheit im Irak und in der Region an den Rand des Abgrunds bringen“, erklärte die irakische Regierung und wies die Behauptungen Washingtons, die Luftangriffe mit Bagdad zu koordinieren, als „falsch“ und „zur Irreführung der internationalen öffentlichen Meinung“ zurück.

Die Präsenz der US-geführten Militärkoalition in der Region sei „zu einem Grund für die Bedrohung der Sicherheit und Stabilität im Irak und zu einer Rechtfertigung für die Verwicklung des Irak in regionale und internationale Konflikte geworden“, hieß es in der Erklärung des Büros von Ministerpräsident Mohammed Shia al-Sudani.

Das syrische Verteidigungsministerium beklagte die „Aggression der amerikanischen Besatzungstruppen“, die versuchten, „die Fähigkeit der Syrischen Arabischen Armee und ihrer Verbündeten im Kampf gegen den Terrorismus zu schwächen“, und fügte hinzu, dass es sich bei den angegriffenen Gebieten um dieselben handele, in denen das Militär gegen Reste der bewaffneten Gruppe ISIL (ISIS) kämpfe.

Syrische Staatsmedien berichteten von mehreren Opfern nach den Angriffen in der Wüstenregion des Landes und in den Grenzgebieten zum Irak. Die im Vereinigten Königreich ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, bei den Angriffen in Syrien seien mindestens 18 mit dem Iran verbündete Kämpfer getötet worden, was jedoch nicht unabhängig überprüft werden konnte.

Die Angriffe fanden nicht auf iranischem Gebiet statt. Das iranische Außenministerium bezeichnete sie am Samstag als „eine weitere abenteuerliche Aktion und einen weiteren strategischen Fehler der US-Regierung, der nichts anderes zur Folge haben wird, als die Instabilität in der Region zu verstärken“.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte vor Journalisten, das Ziel der „vielschichtigen“ Angriffe sei es, Angriffe von mit dem Iran verbündeten Gruppen zu stoppen, und nicht, einen Krieg mit dem Iran zu beginnen.

Das iranische Ministerium erklärte, die Spannungen in der Region seien „auf die Besetzung durch das israelische Regime und seine Militäroperationen im Gazastreifen sowie den Völkermord an den Palästinensern mit uneingeschränkter Unterstützung der USA zurückzuführen“, und fügte hinzu, dass die Stabilität nur dann wiederhergestellt werden könne, wenn „die eigentliche Ursache der Krise“ beseitigt werde.

Präsident Joe Biden sagte, die Angriffe „werden zu Zeiten und an Orten unserer Wahl fortgesetzt“, während sich sein Chefdiplomat Antony Blinken ab Sonntag auf seine fünfte Regionalreise seit dem 7. Oktober vorbereitet und Israel, das besetzte Westjordanland, Saudi-Arabien, Ägypten und Katar besucht.

Das US Central Command (CENTCOM) erklärte, es habe Bomber aus den USA eingesetzt und mehr als 125 Präzisionsmunition verwendet, um mehr als 85 Ziele zu treffen, darunter Kommando- und Kontrollzentren, Geheimdienstzentralen, Waffenlager und Einrichtungen für die Versorgungskette des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und der von Teheran unterstützten bewaffneten Gruppen.

Irakische Sicherheitsquellen teilten Al Jazeera mit, dass sechs Luftangriffe eine Reihe von Orten im Land getroffen hätten.

Vermutlich keine Iraner getötet

Obwohl Washington erklärte, dass alle anvisierten Ziele vom Kommando Quds Force der IRGC unterstützt wurden, wird davon ausgegangen, dass kein iranisches Personal getötet worden ist.

Nachdem drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff auf den Stützpunkt Tower 22 nahe der syrisch-jordanischen Grenze getötet worden waren, dauerte es fast eine Woche, bis die USA zum Gegenschlag ausholten, und sie gaben vor den nächtlichen Angriffen immer wieder Informationen an die Medien weiter.

Zu dem Angriff auf den US-Stützpunkt hatte sich die als Islamischer Widerstand im Irak bekannte Kräftekoalition bekannt, die die US-Truppen als „Besatzungstruppen“ betrachtet und ein Ende des tödlichen Krieges Israels gegen den Gazastreifen fordert.

Der Iran, den Washington verdächtigt, die Waffen zu liefern, mit denen die amerikanischen Soldaten im Tower 22 getroffen wurden, aber nicht, den Angriff befohlen zu haben, hat behauptet, dass die Mitglieder der „Achse des Widerstands“, die er in der Region unterstützt, unabhängig handeln.

Mahmoud Abdelwahed von Al Jazeera berichtete am Samstag aus Bagdad, dass der irakische Widerstand, zu dem auch mit dem Iran verbündete Gruppen gehören, Angriffe mit Raketen auf den Militärstützpunkt al-Tanf in Syrien, in dem US-Personal stationiert ist, sowie auf den Stützpunkt Ain al-Assad im Westirak verübt hat.

Der Islamische Widerstand im Irak, der in dieser Woche die Einstellung feindlicher Operationen gegen die US-Truppen angekündigt hatte, erklärte, er habe am Samstag mit einer nicht näher bezeichneten Zahl von Drohnen „den amerikanischen Besatzungsstützpunkt Harir in Erbil“ im Nordirak angegriffen.

In einer Erklärung hieß es, der Angriff sei Teil des Widerstands gegen die „amerikanischen Besatzungstruppen“ im Irak und in der gesamten Region sowie gegen Israels Krieg gegen Gaza.

Drei von der Nachrichtenagentur Reuters zitierte Sicherheitsquellen erklärten jedoch, es sei kein Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt der US-Streitkräfte festgestellt worden.

Biden und US-Soldat in Militäruniform tauschen Armeegruß aus

Präsident Biden salutiert vor einem US-Soldaten bei seiner Ankunft in Dover, Delaware, am 2. Februar 2024. Er traf die Familien der drei getöteten Soldaten, als ihre sterblichen Überreste in die USA zurückgebracht wurden [Joshua Roberts/Reuters].

Gaza als „Schlüssel“ zur Beendigung der Eskalation

Die Maßnahmen der Regierung Biden lösten unzufriedene Reaktionen von US-Politikern aus, die stärkere und schnellere Angriffe forderten, einschließlich direkter Schläge auf iranischem Boden, obwohl sie befürchteten, dass ein solcher Schritt zu einem totalen Krieg führen würde.

Mike Johnson, der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses, warf dem Präsidenten vor, Teheran nach den Angriffen „zu beschwichtigen“, und sagte: „Um den Frieden zu fördern, muss Amerika Stärke zeigen.“

Aber dieselben US-Politiker weigern sich, den Gaza-Krieg zu erwähnen, der mehr als 27.000 Palästinenser, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, getötet hat, und der ein wichtiges Glied in der Kette von mehr als 150 Angriffen ist, die seit Oktober letzten Jahres auf US-Basen im Irak und in Syrien gerichtet waren.

„Ich bin nicht überrascht, dass die Vereinigten Staaten Vergeltung üben“, sagte HA Hellyer, Militäranalyst beim britischen Think Tank Royal United Services Institute, gegenüber Al Jazeera und fügte hinzu, wenn die USA deeskalieren und nicht in einen Krieg mit dem Iran ziehen wollten, sei Gaza der Schlüssel dazu.

Washington hat es versäumt, einen wirklichen Druck auszuüben, um einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu erreichen, was meiner Meinung nach die Spannungen in der Region wirklich verringern und den Treibstoff für diese Art von Eskalation beseitigen würde, die wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen und darüber hinaus anhalten wird“, fügte er hinzu.

