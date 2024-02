Iraq’s resistance plans hinge on a Gaza truce At first glance, Iraq’s resistance factions appear conflicted over the targeting of US occupation troops. But a deeper look suggests this is a strategic ploy, and that their common overarching objectives remain firm.

Bildnachweis: The Cradle

Auf den ersten Blick scheinen die irakischen Widerstandsgruppen über die Angriffe auf die US-Besatzungstruppen zerstritten zu sein. Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass es sich dabei um einen strategischen Trick handelt und dass ihre gemeinsamen übergreifenden Ziele weiterhin feststehen.

Iraks Widerstandspläne hängen von einem Waffenstillstand im Gazastreifen ab

Von Zaher Mousa

9. FEBRUAR 2024

Der Generalsekretär der irakischen Widerstandsgruppe Kataib Hisbollah, Abu Hussein al-Hamidawi, ist für seine kraftvollen und präzisen Aussagen bekannt. Seine Worte haben Gewicht und enthalten oft verschlüsselte Botschaften, die innerhalb seiner Fraktion und darüber hinaus großen Widerhall finden.

Nach der Ermordung eines wichtigen Führers der Organisation, Wissam Muhammad Saber – auch bekannt als Abu Baqir al-Saadi – durch die USA veröffentlichte Hamidawi eine Botschaft mit einem sorgfältig ausgewählten Koranvers: „Unser Herr, schenke uns Geduld, lass uns standhaft bleiben und hilf uns gegen die Ungläubigen“. Interessanterweise ist der Kontext des Verses eine Beschwörung der Armee des Propheten Saul gegen Goliath und seine Truppen.

Die Verwendung des Verses durch Hamidawi ist wahrscheinlich ein Zeichen für die anhaltende Entschlossenheit der Kataib Hisbollah gegen die amerikanische Militärpräsenz in der Region, obwohl die Hisbollah vor kurzem angekündigt hat, ihre Militäroperationen gegen die US-Besatzungstruppen im Irak und in Syrien auszusetzen. Diese Entscheidung wurde Berichten zufolge auf massiven Druck der irakischen Regierung nach der Operation Tower 22 an der jordanisch-syrischen Grenze getroffen, bei der drei US-Soldaten getötet und mehrere Dutzend weitere verletzt wurden.

Fraktionspolitische Strategien und regionale Konflikte

Wie The Cradle erfuhr, ist die Einstellung der Aktivitäten von Kataib Hisbollah Teil einer umfassenderen Strategie, mit der eine weitere militärische Eskalation in Westasien verhindert werden soll. Einige spekulieren sogar, dass dies den Weg für einen möglichen Waffenstillstand im Gazastreifen ebnen könnte, wo Israel seit vier Monaten einen völkermörderischen Feldzug nach der Widerstandsoperation „Al-Aqsa-Flut“ vom 7. Oktober führt.

In der Zwischenzeit signalisiert der Besuch von Brian Nelson, dem Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanznachrichten des US-Finanzministeriums, in Bagdad nach der Operation Tower 22 eine neue Phase in der innenpolitischen Dynamik des Irak.

Die Sicherheitsmaßnahmen wurden während Nelsons Besuch deutlich verschärft, was den Ernst der Lage widerspiegelt. Wie aus irakischen Parlamentskreisen verlautete, warnte Nelson eindringlich vor Sanktionen gegen die irakische Regierung, insbesondere gegen die Volksmobilisierungseinheiten (PMU), falls Bagdads Bemühungen zur Unterdrückung der Widerstandsaktivitäten scheitern sollten.

Die Auswirkungen solcher Sanktionen gehen über die Widerstandsgruppen hinaus und betreffen verschiedene Sektoren der irakischen Wirtschaft und überwiegend in schiitischem Besitz befindliche Einrichtungen. Sollten sich diese Sanktionen verschärfen und die PMU selbst – einen integralen Bestandteil der irakischen Streitkräfte – betreffen, wären die Auswirkungen weitreichend und würden über eine Million Menschen, einschließlich der Familien von Gefallenen und Verwundeten, betreffen und die bestehenden soziopolitischen Spannungen im Land verschärfen.

Obwohl die Kataib Hisbollah eine der größten und stärksten irakischen Widerstandsgruppen ist, bedeutet ihre Entscheidung, die Operationen einzustellen, nicht, dass die kleineren irakischen Gruppen ihre Militäraktionen einstellen. Der Schritt Hamidawis steht zwar im Einklang mit einer umfassenderen regionalen Strategie, insbesondere mit den Pariser Verhandlungen, die auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen abzielen, doch nicht alle irakischen Gruppierungen haben ihn ausdrücklich befürwortet. Insbesondere die Al-Nujaba-Bewegung von Scheich Akram al-Kaabi hat nicht offen ihre Unterstützung für Hamidawis Entscheidung signalisiert.

Analysten vermuten, dass diese Diskrepanz wahrscheinlich ein bewusstes strategisches Manöver zwischen Kataib Hisbollah und Al-Nujaba ist. Letztere ist in erster Linie in Syrien stark, was die Dringlichkeit einer klaren Ausrichtung auf die irakischen politischen Angelegenheiten etwas abschwächt.

Sudanis Kampf um Stabilität

Der irakische Premierminister Mohammed Shia al-Sudani befindet sich seit dem Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut in einer prekären Lage. Die instabile innenpolitische, wirtschaftliche und politische Lage des Irak steht seit seinem Amtsantritt Ende 2022 ganz oben auf seiner Agenda, und sein Kabinett hat ein ehrgeiziges Programm zur Beseitigung der öffentlichen Missstände durch umfangreiche Infrastrukturprojekte auf den Weg gebracht. Doch der Ausbruch des Krieges im Gazastreifen hat den brüchigen Waffenstillstand zwischen den irakischen Gruppierungen und die US-Präsenz im Irak und in Syrien erschüttert und seine Aufmerksamkeit auf andere Themen gelenkt.

Angesichts des zunehmenden Drucks nahm der irakische Premierminister unter der Schirmherrschaft des Koordinationsrahmens, der sich aus schiitischen politischen Kräften zusammensetzt, Verhandlungen mit Washington auf, um die Rolle der US-Streitkräfte im Irak neu zu definieren, mit dem Ziel, sie und andere ausländische Streitkräfte abzuziehen. Dieser Schritt erfolgte nach intensiven US-Luftangriffen auf Ziele im Irak und in Syrien als Reaktion auf die Operation Tower 22, die die Spannungen zwischen Bagdad und Washington erheblich verschärft hat.

Die Haltung der irakischen Regierung gegenüber den USA wurde noch härter, als die USA Bagdad fälschlicherweise beschuldigten, von den Luftangriffen gewusst zu haben, und dies als Verrat bezeichneten. Trotz des Dementis Bagdads konnte die – wenn auch verspätete – Entschuldigung Washingtons die irakische Wut nicht besänftigen, insbesondere angesichts der jüngsten türkischen, iranischen und US-amerikanischen Angriffe auf irakischem Gebiet.

Dass es Sudani nicht gelungen ist, ein Treffen mit US-Vertretern zu erreichen oder eine Einladung ins Weiße Haus zu erhalten – was in den Jahren nach der Invasion des Irak 2003 noch keinem irakischen Premierminister gelungen war -, zeigt den schlechten Zustand der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Dennoch ist es Sudani gelungen, sowohl die USA als auch die Widerstandsgruppen davon zu überzeugen, den Waffenstillstandsverhandlungen im Gazastreifen in ihrem gegenseitigen militärischen Kalkül Vorrang einzuräumen. Diese diplomatische Initiative zielte darauf ab, den Fokus von den eskalierenden Spannungen im Irak abzulenken und das Narrativ um die irakische Staatlichkeit und Souveränität positiv zu beeinflussen.

Angesichts der explosiven Dynamik in Westasien sind alle Möglichkeiten denkbar, einschließlich des Scheiterns der Waffenstillstandsverhandlungen im Gazastreifen, was zu einer Wiederbelebung der militärischen Nebenfronten in der Region führen könnte. Ein solches Ergebnis würde die USA als gescheiterten Friedensvermittler entlarven, der seinen Verbündeten Israel vor allen anderen Erwägungen bevorzugt.

Darüber hinaus versucht Washington nach wie vor verzweifelt, die Krisen im Irak, in Syrien und im Jemen von denen im besetzten Palästina und im Südlibanon abzugrenzen. Diese Strategie zielt darauf ab, politische Unterstützung für den Druck auf die Widerstandsgruppen – vor allem im Irak – zu gewinnen, wird aber von den Arabern im gesamten Spektrum abgelehnt, da die USA in jüngsten Meinungsumfragen als größte Bedrohung in der Region angesehen werden – sogar innerhalb der verbündeten Staaten.

Folglich sind die irakischen Fraktionen gezwungen, nach alternativen Wegen zu suchen, um Druck auszuüben und die Ergebnisse in Palästina zu beeinflussen. Dies könnte die Erkundung neuer Arenen und die Anwendung neuartiger Methoden bedeuten, wie Quellen innerhalb des irakischen Widerstands nahelegen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …