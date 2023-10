https://www.middleeastmonitor.com/20231027-iran-fm-israel-is-an-occupying-state-palestinian-people-have-right-to-resist-it/

Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian hält eine Pressekonferenz in Teheran, Iran, am 23. Oktober 2023 [Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency]

Iran FM: Israel ist ein Besatzungsstaat, das palästinensische Volk hat das Recht, ihm zu widerstehen

27. Oktober 2023

Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian erklärte gestern vor den Vereinten Nationen, dass die Welt seit drei Wochen Zeuge von Kriegsverbrechen und Völkermord durch die israelische Besatzung im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland ist.

In seiner Rede vor der Generalversammlung in New York fügte Abdollahian hinzu, dass die Vereinigten Staaten und die europäischen Länder die Tötung von 7.000 Zivilisten im Gazastreifen durch die israelische Tötungsmaschinerie mit ansehen und unterstützen. Er warnte, dass der Iran die Ausweitung des Krieges in der Region nicht begrüße, aber wenn der Gaza-Krieg weitergehe, werde der Iran nicht in der Lage sein, das Feuer zu stoppen.

Er betonte weiter, dass Israel ein Staat der Besatzung und Aggression sei und das palästinensische Volk das Recht habe, sich dagegen zu wehren und einen eigenen Staat zu gründen. Eine umfassende Lösung der palästinensischen Frage könne nur erreicht werden, wenn dem palästinensischen Volk das Recht auf die Gründung eines eigenen Staates zugestanden werde, fügte er hinzu. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …