Iran hatte das Recht, einen Gegenangriff auf Israel zur Selbstverteidigung zu führen

Von Ben Norton

14. April 2024

Am 1. April griff Israel erstmals die iranische Botschaft in Syrien in einem kriegerischen Akt an. Teheran hatte gemäß Artikel 51 der UN-Charta das Recht, in Selbstverteidigung zu reagieren, was es am 13. April auch tat.

Am 13. April startete der Iran einen historischen Angriff und beschoss Israel mit Hunderten von Drohnen und Raketen.

Teheran berief sich auf Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen, der es ihm erlaubte, als Reaktion auf die Bombardierung der iranischen Botschaft in Syrien durch Israel am 1. April in Selbstverteidigung zu handeln.

Die Regierungen der USA, Kanadas und Europas verurteilten lautstark den iranischen Angriff vom 13. April und stellten Teheran als Aggressor dar. Westliche Beamte erwähnten jedoch nicht, dass der Iran in Selbstverteidigung handelte.

Vor dem iranischen Gegenangriff veröffentlichte die führende britische Denkfabrik Chatham House einen Artikel, in dem sie einräumte, dass der „israelische Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus am 1. April eine beispiellose Eskalation Israels gegen den Iran in Syrien darstellt“.

Tel Aviv tötete hochrangige iranische Militäroffiziere, darunter Brigadegeneral Mohammad Reza Zahedi.

Chatham House erklärte, der Angriff vom 1. April sei „das bisher deutlichste Signal für Israels Entschlossenheit, die Einsatzregeln des Konflikts zu ändern“, indem „die iranische Führung direkt ausgeschaltet wird“.

Israels Bombardierung der iranischen diplomatischen Einrichtungen in Syrien verstößt gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen, wonach Botschaften und Konsulate souveränes Hoheitsgebiet der Länder sind, zu denen sie gehören.

Die USA, Großbritannien und Frankreich schützten Israel vor rechtlichen Konsequenzen für seine Kriegshandlung gegen den Iran, indem sie am 4. April im UN-Sicherheitsrat eine Resolution blockierten, die den Angriff auf die Teheraner Botschaft verurteilt hätte.

Indem sie den UN-Sicherheitsrat daran hinderten, Maßnahmen zu ergreifen, machten die westlichen Regierungen einen iranischen Gegenangriff unausweichlich.

Schon vor dem 13. April wussten westliche Beamte, dass der Iran einen Gegenschlag vorbereitete.

US-Präsident Joe Biden drohte dem Iran am 12. April und forderte Teheran auf, Israel nicht anzugreifen.

Während der iranischen Angriffe am 13. April waren die Streitkräfte der USA und des Vereinigten Königreichs direkt an der Unterstützung Israels beteiligt und halfen, iranische Drohnen abzuschießen. Auch das jordanische Militär schloss sich der Unterstützung Israels an.

Während des Gegenangriffs berief sich die ständige Vertretung des Iran bei den Vereinten Nationen auf Artikel 51 der UN-Charta, „nachdem der Sicherheitsrat 13 Tage lang untätig war und geschwiegen und die Aggressionen des israelischen Regimes nicht verurteilt hat“.

Teheran prangerte an: „Die überstürzte Verurteilung der Ausübung des legitimen Rechts durch den Iran durch einige Länder deutet auf eine Umkehrung der Rollen hin und setzt das Opfer mit dem Verbrecher gleich“.

In ihren Erklärungen, in denen sie den iranischen Gegenangriff vom 13. April „aufs Schärfste verurteilten“, ließen US-Präsident Joe Biden, der britische Premierminister Rishi Sunak, der kanadische Premierminister Justin Trudeau und UN-Generalsekretär António Guterres unerwähnt, dass Teheran in Selbstverteidigung handelte und das Recht hatte, auf Israels Kriegshandlung zu reagieren.

Unerwähnt blieb auch die Tatsache, dass Israel wiederholt den Libanon tief in seinem Hoheitsgebiet bombardiert hat, dass ein hochrangiger UN-Experte Israel offiziell des Völkermords im Gazastreifen beschuldigt hat und dass Israel in eklatanter Weise gegen ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in Den Haag verstoßen hat, das Tel Aviv aufforderte, das Töten von Palästinensern einzustellen und die Völkermordkonvention zu beachten.

