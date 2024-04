Biden tells Netanyahu US opposes response to Iran’s retaliation: Axios A US official also says the US Defense Secretary asked the Israeli Security Minister to notify Washington before any potential response to Iran’s strikes.

Generalmajor Mohammad Bagheri, der Stabschef der iranischen Streitkräfte: Wir haben den USA eine Botschaft geschickt, die besagt, dass ihre Stützpunkte nicht sicher sein werden, wenn sie bei den nächsten Bewegungen mit „Israel“ kooperieren.

Biden erklärt Netanjahu, dass die USA eine Antwort auf den iranischen Vergeltungsschlag ablehnen: Axios

14. April 2024

Einem US-Beamten zufolge hat der US-Verteidigungsminister den israelischen Sicherheitsminister gebeten, Washington vor einer möglichen Reaktion auf die iranischen Angriffe zu informieren.

Ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses sagte gegenüber Axios, dass US-Präsident Joe Biden dem israelischen Besatzungsminister Benjamin Netanjahu mitgeteilt habe, dass sein Land jede israelische Reaktion auf den iranischen Vergeltungsschlag ablehne.

Das Weiße Haus bestätigte am Sonntag, dass Biden nach dem beispiellosen iranischen Vergeltungsschlag gegen „Israel“ als Reaktion auf den Angriff auf das iranische Konsulat in der syrischen Hauptstadt Damaskus am 1. April telefonisch mit Netanjahu gesprochen hat.

Nach dem Telefonat sagte Biden, die US-Streitkräfte hätten Israel geholfen, „fast alle Drohnen und Raketen abzuschießen“. Er kündigte außerdem an, dass er „meine Kollegen aus der G7 einberufen werde, um eine gemeinsame diplomatische Antwort auf den dreisten Angriff des Iran zu koordinieren“.

Ein amerikanischer Beamter teilte CNN jedoch mit, dass Biden Netanjahu gesagt habe, die Vereinigten Staaten würden sich nicht an offensiven Operationen gegen den Iran beteiligen.

Austin: Washington sucht keinen Konflikt mit dem Iran

Ein anderer Beamter teilte mit, dass US-Verteidigungsminister Lloyd Austin den israelischen Sicherheitsminister Yoav Gallant in einem Telefonat gebeten habe, Washington vor einer möglichen Reaktion auf die iranischen Angriffe zu informieren.

Austin sagte, die Vereinigten Staaten würden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um ihre Streitkräfte im Nahen Osten sowie „Israel“ zu schützen, wobei er jedoch betonte, dass Washington keinen Konflikt mit dem Iran suche.

Er fügte hinzu, dass die US-Streitkräfte „Dutzende von Raketen und Drohnen auf dem Weg nach Israel abgeschossen haben, die aus dem Iran, Irak, Syrien und Jemen abgeschossen wurden“.

Kurz nach dem iranischen Vergeltungsangriff warnte der IRGC die US-Regierung, dass die Unterstützung oder Beteiligung an der Schädigung iranischer Interessen eine entschiedene Antwort der iranischen Streitkräfte zur Folge haben werde.

Sie machten auch die Vereinigten Staaten für die „bösen“ Handlungen des israelischen Besatzungsregimes verantwortlich und versprachen, dass sie die Konsequenzen tragen werden, wenn das „Kindermörderregime“ in der Region nicht zurückgedrängt wird.

In der Erklärung wurde Irans Politik der guten Nachbarschaft mit den Ländern der Region hervorgehoben, aber auch klargestellt, dass jede Bedrohung durch die Vereinigten Staaten und „Israel“, die von einem beliebigen Land ausgeht, mit einer entsprechenden und angemessenen iranischen Antwort auf die Quelle der Bedrohung beantwortet werden würde.

USA besorgt über „Israels“ Reaktion auf den iranischen Angriff: NBC News

NBC News zitierte einen hochrangigen Beamten der Biden-Administration und einen hochrangigen Beamten des Verteidigungsministeriums mit der Aussage, dass hochrangige US-Beamte besorgt seien, dass „Israel“ als Reaktion auf den iranischen Angriff schnell handeln könnte, ohne die möglichen Folgen danach zu bedenken.

Den beiden Beamten zufolge rühren diese Bedenken zum Teil aus der Wahrnehmung der Regierung von „Israels“ Vorgehen in seinem Krieg gegen den Gazastreifen und dem Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus.

Drei informierte Quellen berichteten NBC News, dass Biden privat die Sorge geäußert habe, Netanjahu könnte versuchen, die USA tiefer in einen größeren Konflikt zu verwickeln.

Die in den USA ansässige Nachrichten-Website enthüllte, dass amerikanische Beamte privat ihre Frustration über „Israels“ Angriff auf das iranische Konsulat in Syrien zum Ausdruck gebracht haben. Sie glauben, dass israelische Beamte den Zeitpunkt und die Folgen des Angriffs nicht gründlich bedacht haben, einschließlich seiner möglichen Auswirkungen auf die Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch mit dem palästinensischen Widerstand in Gaza.

„Ich glaube nicht, dass sie eine Strategie hatten“, sagte der hochrangige Beamte der Regierung Biden und wies darauf hin, dass „die Israelis nicht immer die besten strategischen Entscheidungen treffen“.

NBC News zitierte den hochrangigen Verteidigungsbeamten auch mit der Aussage, dass hochrangige Pentagon-Beamte privat Bedenken über den Zeitpunkt des Angriffs in Damaskus geäußert hätten, da er das Potenzial gehabt habe, die Spannungen dramatisch zu verschärfen.

Der Verteidigungsbeamte beschrieb auch die Vorgehensweise der israelischen Besatzungsmacht bei militärischen Operationen als „frenetisch“.

„Es gibt diese Dringlichkeit zu handeln“, bemerkte der Beamte, „und genau das ist in Damaskus passiert“.

