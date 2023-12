Israel Apologists Are Psychopaths I refuse to conflate the Jewish religion with the criminal activity of a government and its military, and I think it’s dangerous that people insist that I should. Israel apologists are such…

Israel-Apologeten sind Psychopathen



Von Caitlin Johnstone

12. Dezember 2023

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Ich weigere mich, die jüdische Religion mit den kriminellen Aktivitäten einer Regierung und ihres Militärs in Verbindung zu bringen, und ich halte es für gefährlich, dass Leute darauf bestehen, dass ich das tun sollte.

Israel-Apologeten sind solche Psychopathen. In den letzten Tagen habe ich zwei verschiedene Artikel gesehen, die die Idee angreifen, dass es unschuldige Menschen in Gaza gibt, einen von The Times of Israel mit dem Titel „Innocents in Gaza? Don’t be naive“ und ein weiterer von Town Hall mit dem Titel „There Are No ‚Innocent Palestinians'“.

Ebenso beunruhigend wie der endlose Strom toter Babys und Kinderkörper, die von militärischen Sprengkörpern in Stücke gerissen wurden, ist es, dass ich so viele meiner Mitmenschen lesen muss, die diese Gräuel auf die denkbar soziopathischste Weise verteidigen.

Eine der hirnverbranntesten Antworten, die ich von Israel-Apologeten immer wieder zu hören bekomme, ist: „Sagen Sie der Hamas einfach, sie soll sich ergeben, dann ist dieser ganze Krieg zu Ende.“ Als ob das eine Sache wäre. Als würde die Hamas an jedem meiner Worte hängen und sagen: „Wartet mal, Leute, ein weiterer weißer Westler hat gerade gesagt, dass wir uns ergeben sollten! Lasst uns einpacken, Leute.“

Selbst wenn man die schwachsinnige Vorstellung akzeptiert, dass diese Schrecken zu 100% die Schuld der Hamas sind und zu 0% die Schuld Israels und all dessen, was es seit dem 7. Oktober und vor dem 7. Oktober getan hat, und selbst wenn man das internationale Recht ignoriert, das besagt, dass Palästinenser das Recht haben, sich gegen feindliche Besatzer zu verteidigen, während Israel kein Recht hat, einen Angriff zu starten, um sich gegen Menschen zu „verteidigen“, die es besetzt hält, macht dieses Argument immer noch keinen Sinn. Im Gegensatz zu Israel ist die Hamas politisch nicht in der Lage, auf die Forderungen des Westens einzugehen. Sie hat keinen Grund, auf das zu hören, was wir sagen.

Wenn der Westen politischen Druck auf unsere eigenen Regierungen ausübt, damit sie diesen Albtraum nicht länger unterstützen, hat das durchaus eine Wirkung, und wir sehen immer mehr Anzeichen dafür, dass sowohl Israel als auch seine westlichen Verbündeten angesichts des wachsenden internationalen Drucks der Öffentlichkeit sehr nervös werden. So zu tun, als ob dies auch auf die Hamas zuträfe, die keinerlei Motiv hat, auf westliche Regierungen und deren Wählerschaft Rücksicht zu nehmen, ist einfach nur Realitätsverweigerung, um eine Agenda voranzutreiben.

Und die Israel-Apologeten wissen das. Sie versuchen mit allen möglichen Ablenkungsmanövern und Ablenkungsmanövern, die ihnen einfallen, die Opposition gegen Israels Massengrausamkeiten vom Kurs abzubringen. „Sagt der Hamas, sie soll sich ergeben“ bedeutet einfach „Hört auf, Israels Aktionen zu kritisieren. Schaut dort drüben hin, nicht hierher. Haltet den Mund. Sei still. Geh weg.“

Das Problem sind nicht die Worte und Phrasen, die Menschen verwenden, wenn sie gegen ein völkermörderisches Massaker an Zivilisten protestieren, das Problem ist das völkermörderische Massaker an Zivilisten.

Wenn Kinder zu Tausenden in einem schrecklichen Massaker abgeschlachtet werden und jemand versucht, das Gespräch darauf zu lenken, welche Worte und Ausdrücke man nicht verwenden darf, wenn man gegen dieses Massaker protestiert, ist es richtig, dieser Person zu sagen, sie solle die Klappe halten.

Die Manager des US-Imperiums tun immer so, als ob es eine Einmischung in die Souveränität Israels wäre, wenn man Israel sagt, es solle diese Massengrausamkeit beenden, als ob das eine Einmischung der USA in fremde Angelegenheiten wäre. In Wirklichkeit müssen sich die USA nicht in israelische Angelegenheiten einmischen, um das Blutvergießen zu beenden, sie müssen nur aufhören, sich einzumischen, indem sie das Gemetzel unterstützen. Die Israelis geben ganz offen zu, dass dieses Gemetzel ohne die Waffen und die sonstige Unterstützung der USA nicht möglich wäre; die USA könnten jederzeit einfach aufhören, die israelischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu unterstützen, und Israel wäre gezwungen, damit aufzuhören.

Sie verdrehen die Realität, indem sie Nicht-Interventionismus als Interventionismus und das Ende einer Intervention als Intervention darstellen, genauso wie sie die Rolle von Opfer und Opfermacher, Aggressor und Verteidiger, Völkermordtäter und Völkermordziele usw. vertauschen. Auf diese Weise können sie ihre Hände in Unschuld waschen, indem sie so tun, als würden sie nur Israels Souveränität respektieren, während sie in Wirklichkeit genauso für die Gräueltaten verantwortlich sind wie Israel.

Es ist, als würde man jemanden festhalten und ihm ins Gesicht schlagen und den Zuschauern sagen: „Tut mir leid, ich kann mich nicht in die souveränen Angelegenheiten meiner Faust einmischen.“ Es geht nicht darum, dass die USA anfangen, zwischen Israel und Gaza zu intervenieren, es geht darum, dass es aufhört.

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld auf mein Spendenkonto zu überweisen, wenn Sie das möchten. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Texte kaufen. Alle meine Arbeiten dürfen frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie auf Merchandise-Artikeln; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste von Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

