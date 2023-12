Israel committing „horrific crimes“ against starving civilians in Gaza Military metes out frustrations against defenseless people after suffering major blows from the Palestinian resistance.



Palästinenser retten Menschen, die bei einem tödlichen israelischen Luftangriff in Khan Younis, im südlichen Gazastreifen, am 7. Dezember verletzt wurden. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Israel begeht „grausame Verbrechen“ gegen hungernde Zivilisten in Gaza

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Verantwortlichkeit

11. Dezember 2023

Das israelische Militär begeht „schreckliche Verbrechen“ gegen Zivilisten im Gazastreifen, so eine Menschenrechtsgruppe am Sonntag.

Der Euro-Mediterranean Human Rights Monitor forderte eine „dringende internationale Untersuchung“ der Hinrichtungen, Folterungen und Vergewaltigungsdrohungen gegen Palästinenser durch israelische Bodentruppen im Gazastreifen.

Palästinenser, die in ihren Häusern verhaftet und später wieder freigelassen wurden, berichteten der in Genf ansässigen Gruppe, dass sie nackt ausgezogen und mit „Maschinengewehren, Elektrokabeln und kaltem Wasser“ angegriffen wurden.

Ein 16-jähriger Junge erzählte dem Euro-Med Monitor, dass israelische Streitkräfte das Haus seiner Familie in Shujaiya in der Nähe von Gaza-Stadt stürmten, nachdem sie eine Woche lang ohne Nahrung und Wasser belagert worden waren.

„Er sagte, dass die israelischen Streitkräfte in den letzten Tagen jeden in seiner Nachbarschaft getötet haben, der versucht hat, sein Haus zu verlassen, einschließlich seines Bruders“, so die Menschenrechtsgruppe.

Die Familie des Jungen wurde nackt und in Handschellen abgeholt, bevor sie gewaltsam angegriffen und geschlagen wurde“, so Euro-Med Monitor weiter. Der Teenager „weiß immer noch nicht, was mit seiner Mutter und seinen Schwestern passiert ist, die von der israelischen Armee gefangen genommen und entführt wurden“.

Euro-Med Monitor sagt, dass es Zeugenaussagen von Menschen gesammelt hat, die Zeuge von Hinrichtungen unbewaffneter Zivilisten durch israelische Truppen in Gaza-Stadt wurden.

Eine schwangere Frau, die in einem Krankenhaus in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens Zuflucht suchte, erzählte der Gruppe, dass ein israelischer Soldat seine Waffe auf ihren Kopf richtete und drohte, sie zu töten, obwohl sie ihm gesagt hatte, sie sei im fünften Monat schwanger.

„Der Soldat befahl ihr, sich auszuziehen und drohte, sie zu vergewaltigen“, so Euro-Med Monitor weiter.

Hohe Verluste des israelischen Militärs

Mehr als 18.000 Palästinenser im Gazastreifen sind seit dem 7. Oktober bei israelischen Angriffen getötet worden, 300 davon allein in den letzten 24 Stunden, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Ashraf al-Qedra, am Sonntag. Die meisten der Getöteten sind Frauen und Kinder.

Das israelische Militär erleidet derweil erhebliche Verluste durch den palästinensischen Widerstand.

Dazu gehören ein gescheiterter Versuch, einen israelischen Gefangenen zu befreien, der Berichten zufolge zum Tod des Mannes führte, wobei der bewaffnete Flügel der Hamas ein Video veröffentlichte, auf dem seine Leiche zu sehen ist, und die schwere Verletzung von zwei Soldaten.

Abu Obeida, der Sprecher der Qassam-Brigaden, des bewaffneten Flügels der Hamas, sagte in einem am Sonntag veröffentlichten Video, dass die Kämpfer der Gruppe in den zehn Tagen nach dem Ende des vorübergehenden Waffenstillstands 180 israelische Militärfahrzeuge vollständig zerstört oder beschädigt hätten.

Er sagte, dass das Gerede der israelischen Führung, den Widerstand auszulöschen, für den heimischen Konsum und zur Befriedigung der „blutrünstigen Rechten“ bestimmt sei.

„Der Feind erhält immer noch Schläge von uns und unserem Widerstand“, sagte Abu Obeida, „und was kommt, ist größer“.

Der Sprecher des Widerstands sagte, dass die israelische Bodenoffensive nur Zerstörung und wahlloses Töten gebracht habe, und fügte hinzu, dass keiner der verbleibenden Gefangenen im Gazastreifen freigelassen werde, es sei denn zu den Bedingungen von Qassam.

Das israelische Militär, das auf den erbitterten Widerstand der palästinensischen Kämpfer stößt, lässt seine Wut an der Zivilbevölkerung aus. Die überwiegende Mehrheit der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens wurde aus ihren Häusern vertrieben, und viele hungern, da die vollständige Belagerung nun in den dritten Monat geht.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, sagte am Sonntag während des jährlichen Doha-Forums in Katar, dass im Gazastreifen die Gefahr eines Zusammenbruchs des humanitären Systems“ bestehe.

Am Samstag erklärte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, dass „die Fähigkeit der UN, eingehende Hilfe zu empfangen, erheblich beeinträchtigt wurde“.

Dies sei auf „einen Mangel an Lastwagen im Gazastreifen, Stromausfälle in der Telekommunikation“ und die Unfähigkeit der Mitarbeiter zurückzuführen, den Grenzübergang Rafah „aufgrund der Intensität der Feindseligkeiten“ sicher zu erreichen, so das OCHA.

Die begrenzte Verteilung von Hilfsgütern findet fast ausschließlich in Rafah, im südlichen Gazastreifen, statt.

„Die Verteilung von Hilfsgütern im übrigen Gazastreifen wurde in den letzten Tagen aufgrund der Intensität der Feindseligkeiten und der Bewegungseinschränkungen weitgehend eingestellt“, so OCHA weiter.

Der UN-Generalsekretär sagte, dass sich die Situation schnell zu einer Katastrophe mit möglicherweise irreversiblen Folgen für die Palästinenser als Ganzes und für den Frieden und die Sicherheit in der Region ausweitet“.

Er warnte vor einem Zusammenbruch der „öffentlichen Ordnung“ und der Ausbreitung von „epidemischen Krankheiten und einem zunehmenden Druck zur Massenflucht nach Ägypten“.

Druck an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten

Die „Ausdünnung der Bevölkerung des Gazastreifens“ und die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Ägypten – die offensichtlichen strategischen Ziele des israelischen Kriegskabinetts – zeigen sich in der Praxis.

Am Samstag warnte Philippe Lazzarini, der Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNRWA), dass „die Entwicklungen, die wir beobachten, darauf hindeuten, dass versucht wird, Palästinenser nach Ägypten zu bringen, unabhängig davon, ob sie dort bleiben oder woanders angesiedelt werden“.

Er fügte hinzu, dass „die Dezimierung des nördlichen Gazastreifens und die Vertreibung von Millionen von Gazanern in den Süden die erste Phase eines solchen Szenarios ist, und sie ist bereits abgeschlossen“.

„Die nächste Phase ist im Gange – die Menschen werden aus dem Stadtzentrum von Khan Younis vertrieben und näher an die ägyptische Grenze gebracht“, sagte Lazzarini.

Carl Skau, stellvertretender Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms, sagte am Freitag nach einem Besuch in Gaza, dass die größte humanitäre Hilfsorganisation der Vereinten Nationen nicht in der Lage sei, ihren Auftrag zu erfüllen.

„Mit nur einem Bruchteil der benötigten Lebensmittel, einem fatalen Mangel an Treibstoff, Unterbrechungen der Kommunikationssysteme und keiner Sicherheit für unsere Mitarbeiter oder die Menschen, denen wir bei der Lebensmittelverteilung helfen, können wir unsere Arbeit nicht machen“, sagte Skau.

Er fügte hinzu, dass eine Umfrage, die während eines einwöchigen vorübergehenden Waffenstillstands durchgeführt wurde, der vor 10 Jahren zusammenbrach, gezeigt hat, dass die Menschen im Gazastreifen einfach nicht essen“.

Er fügte hinzu, dass „neun von zehn Familien in einigen Gebieten einen ganzen Tag und eine ganze Nacht ohne jegliche Nahrung verbrachten“.

„Auf die Frage, wie oft dies geschah, sagten sie uns, dass sie im vergangenen Monat bis zu 10 Tage lang nichts gegessen hatten.“

Inszenierter Sieg

In ihrer Verzweiflung, der Öffentlichkeit einen Sieg verkaufen zu können, haben die israelischen Propagandaorgane versucht, Videos und Fotos von inhaftierten Zivilisten als aufgegebene Hamas-Kämpfer auszugeben.

Diese Videos und Bilder, die entkleidete Gefangene zeigen, wurden schnell diskreditiert und haben sich zu einer PR-Blamage für das Militär entwickelt.

Zu den Palästinensern, die das israelische Militär zum Spektakel machte, gehören Kinder, ein Menschenrechtsforscher, ein Journalist und der Besitzer einer Aluminiumwerkstatt.

Einige der Verhafteten wurden inzwischen wieder freigelassen. Andere sind verschwunden, darunter Diaa Kahlout, ein Korrespondent der Zeitung The New Arab, der im nördlichen Gazastreifen geblieben war, weil eines seiner Kinder teilweise gelähmt ist und er weiterhin aus dem Gebiet berichten wollte.

Im Oktober warf Israel Flugblätter über dem nördlichen Gazastreifen ab, in denen es die mehr als eine Million Einwohner aufforderte, in den Süden zu evakuieren, und gleichzeitig die Sicherheit derjenigen bedrohte, die dort blieben.

Ein hochrangiger UN-Beamter sagte damals, dass „die Zivilbevölkerung geschützt werden und das Nötigste zum Überleben haben muss, egal wo sie sich befindet und ob sie sich entscheidet zu gehen oder zu bleiben“.

Brian Finucane, Analyst bei der International Crisis Group und ehemaliger Rechtsberater des US-Außenministeriums, erklärte gegenüber der New York Times, dass „die Annahme, dass Männer im militärischen Alter Kämpfer sind, beunruhigend ist“.

Israels Evakuierungsbefehl erlaube es nicht, „Menschen, die ihn missachtet haben, mutmaßlich zusammenzutreiben oder zu verhaften“, sagte er. Finucane fügte hinzu, dass das Völkerrecht „Verletzungen der persönlichen Würde sowie erniedrigende und entwürdigende Behandlung verbietet“.

Nach Angaben von Euro-Med Monitor haben israelische Streitkräfte Männer mit vorgehaltener Waffe in zwei UNRWA-Schulen, die als Unterkünfte für Vertriebene in Beit Lahiya im nördlichen Gazastreifen genutzt werden, festgenommen.

„Euro-Med Monitor hat Vorfälle dokumentiert, in denen die israelische Armee auf Vertriebene in der Nähe der beiden genannten Schulen schoss und sie direkt tötete“, erklärte die in Genf ansässige Gruppe am Donnerstag.

Die israelische Armee habe „auf jeden geschossen, der versuchte, die Schule zu verlassen, obwohl er weiße Fahnen hisste“.

Unterdessen kursierten in den letzten Tagen in den sozialen Medien Videos, die israelische Soldaten dabei zeigen, wie sie Lebensmittel- und Wasservorräte in Gaza in Brand setzen und einen Laden verwüsten:

Israelische Besatzungssoldaten hassen palästinensische Kinder so sehr, dass sie sie nicht nur mit Bomben und Granaten zu Tode schießen, sondern auch noch fröhlich ihr Spielzeug zerstören. Welches System züchtet solche Krankheiten? pic.twitter.com/NxQ9D3L3VL

– Hanan Ashrawi (@DrHananAshrawi) December 9, 2023

USA garantieren weitere Massaker

Die USA haben die Fortsetzung der israelischen Massaker und anderer Gräueltaten garantiert, indem sie am Freitag ihr Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats einlegten, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wurde.

In seiner Rede vor dem UN-Sicherheitsrat bezeichnete der US-Diplomat Robert Wood die Militäroperation der Hamas vom 7. Oktober als „den schlimmsten Angriff auf unser Volk seit mehreren Jahrzehnten“.

Er sagte auch, dass die Hamas weiterhin „für den Gazastreifen verantwortlich“ sei, womit er implizit anerkannte, dass Israel sein erklärtes Ziel, die Gruppe auszurotten, auch nach zwei Monaten unerbittlicher Bombardierung, die weite Teile des Gebiets zerstört hat, nicht erreicht hat.

In der Zwischenzeit hat das Außenministerium den Kongress umgangen, um den Verkauf von etwa 14.000 Panzergranaten an Israel zu beschleunigen.

Das Pentagon teilte mit, dass das Außenministerium eine Dringlichkeitserklärung im Rahmen des Waffenexportkontrollgesetzes (Arms Export Control Act) für die hochexplosiven 120-mm-Panzergranaten im Wert von rund 106 Mio. USD verwendet hat. Antony Blinken begründete diese Maßnahme damit, dass die sofortige Lieferung der Waffen an Israel im nationalen Sicherheitsinteresse der USA liege.

Israel hatte im Oktober eine Gruppe von Journalisten im Südlibanon mit 120-mm-Panzergeschossen angegriffen und dabei den Reuters-Journalisten Issam Abdallah getötet, die AFP-Fotografin Christina Assi schwer verwundet und mehrere andere verletzt.

Die Granaten sind Teil eines größeren Waffenverkaufs, um dessen Genehmigung die Regierung Biden den Kongress gebeten hat, darunter 45.000 Granaten für Merkava-Panzer, wie sie von Israel in Gaza eingesetzt werden.

Die Sprecher der Biden-Administration sind wegen des beispiellosen Abschlachtens von Zivilisten in Gaza in die Defensive geraten.

„Es ist nicht die Strategie der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, unschuldige Menschen zu töten“, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, letzte Woche:

„Es passiert, das gebe ich zu“, sagte Kirby. „Aber es ist nicht so, dass die Israelis jeden Morgen herumsitzen und sagen: ‚Hey, wie viele Zivilisten können wir heute noch töten? Lasst uns eine Schule, ein Krankenhaus oder ein Wohngebäude bombardieren und zivile Opfer verursachen“.

Hilfe als Feigenblatt für Völkermord

Die Regierung Biden benutzt die humanitäre Hilfe weiterhin als Feigenblatt für den Völkermord, den sie Israel im Gazastreifen unterstützt.

Jeremy Konyndyk, der Präsident der in Washington ansässigen Wohltätigkeitsorganisation Refugees International, der sowohl in der Biden- als auch in der Obama-Regierung leitende Funktionen innehatte, sagte, dass „Gaza an der Schwelle zu einer großen Welle sekundärer Sterblichkeit steht.“

Konyndyk fügte hinzu, dass Bidens anhaltender Widerstand gegen einen Waffenstillstand und seine Weigerung, dem israelischen Militär sinnvolle Beschränkungen aufzuerlegen, praktisch bedeuten, dass er dieses Ergebnis akzeptiert“.

Er sagte, dass die US-Regierung „immer noch eine ‚Sowohl-als-auch‘-Politik versucht, indem sie den Krieg voll unterstützt und bei der Hilfe nur marginale Gewinne erzielt“.

„Die Realität ist ein Nullsummenspiel zwischen der Fortsetzung des Krieges und der Verhinderung einer viel größeren humanitären Katastrophe“, fügte Konyndyk hinzu.

Diese „Sowohl-als-auch“-Politik wird von Samantha Power, der Direktorin von USAID, die ihre Karriere auf der Prämisse aufgebaut hat, dass die USA die Pflicht haben, Gräueltaten zu verhindern, und John Kirby, dem Sprecher des Weißen Hauses, verkörpert.

Beide Vertreter der Biden-Administration betonen das Rinnsal an humanitärer Hilfe, das in den Gazastreifen fließt, um die Zerstörung zu vertuschen, die Israel mit Waffen aus den USA und bedingungsloser Unterstützung aus Washington angerichtet hat.

„Nennen Sie mir eine weitere Nation, die so viel tut wie die Vereinigten Staaten, um den Schmerz und das Leiden der Menschen in Gaza zu lindern“, sagte Kirby während einer Pressekonferenz letzte Woche.

„Nennen Sie mir eine andere Nation, die mehr tut, um ihre israelischen Partner, unsere israelischen Partner, zu drängen, bei der Durchführung ihrer militärischen Operationen so vorsichtig und überlegt wie möglich vorzugehen“, fügte Kirby hinzu.

Diese angeblichen Bemühungen um den Schutz der Zivilbevölkerung haben zu einer noch nie dagewesenen Zahl von Toten geführt, wie aus einem Bericht der israelischen Tageszeitung Haaretz hervorgeht.

In der Studie von Haaretz wird festgestellt, dass Israel sowohl den Grundsatz der Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilisten als auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aufgegeben hat, der Angriffe auf militärische Ziele verbietet, die zufällige Schäden an Zivilisten verursachen würden.

In der Zwischenzeit wird die humanitäre Hilfe in Gaza zu einer Waffe.

Lazzarini, der Leiter des UNRWA, dem größten Geber humanitärer Hilfe in Gaza, sagte, dass humanitäre Hilfe, anstatt das Leiden der Zivilbevölkerung zu lindern, als „strategische Dimension der Außenpolitik und des diplomatischen Wettbewerbs – ein Instrument der Macht und des Krieges“ behandelt werde.

Euro-Med Monitor berichtete am Freitag, dass ein zerebral gelähmtes Kind in einer UNRWA-Schule im südlichen Gazastreifen „an Unterernährung und einem Mangel an Sauerstoff, der für seinen Zustand notwendig war“, gestorben sei.

Die Gruppe erklärte, dass es nicht hinnehmbar sei, dass internationale Organisationen „Sicherheitsvorwände nutzen, um Zivilisten im Gazastreifen sich selbst zu überlassen und sie verhungern zu lassen.“

„Das Welternährungsprogramm, die UNRWA und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz müssen die direkte Verantwortung für die Eskalation des Hungerkrieges im Gazastreifen übernehmen“, fügte Euro-Med Monitor hinzu.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …