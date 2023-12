Israel’s onslaught drags U.S. Jewish life into the abyss The Jewish establishment has been consigned to the support of genocide, and it has accepted that role eagerly. The effect on Judaism of this moral collapse is unfathomable.

Tony Blinken auf CNN, 10. Dezember 2023. Foto von CNN.

Das jüdische Establishment ist zur Unterstützung des Völkermords verurteilt worden, und es hat diese Rolle eifrig angenommen. Die Auswirkungen dieses moralischen Zusammenbruchs auf das Judentum sind unabsehbar.

Israels Angriff reißt das jüdische Leben in den USA in den Abgrund

Von Philip Weiss

10. Dezember 2023

Es war eine weitere schreckliche Woche in Gaza, wie unsere Reporter zu dokumentieren versuchten. Sie sah die Ermordung des großen Dichters Refaat Alareer und seiner Familie durch die israelische Armee. Die israelische Armee hat Dutzende von palästinensischen Männern auf den Straßen der zerbombten Stadt entkleidet und gedemütigt – darunter, wie wir berichteten, auch Ladenbesitzer und Journalisten – in Szenen, die an Abu Ghraib und die Nazi-Besetzung Osteuropas erinnern.

Die USA widersetzten sich der Welt und legten ihr Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats ein, in der ein Waffenstillstand gefordert wurde – und die USA versorgten Israel mit Panzergranaten.

„Es besteht die reale Gefahr, dass wir tatsächlich unsere Heimat verlieren, möglicherweise für immer, und nach Ägypten gezwungen werden“, schreibt Tareq Hajjaj.

Und hier in Amerika wurde dem jüdischen Establishment die Rolle der Unterstützung des Völkermords zugedacht, und es hat diese Rolle in all seinen Äußerungen und Aktivitäten eifrig angenommen. Die Auswirkungen dieses moralischen Zusammenbruchs auf das Judentum sind unabsehbar. Junge Juden werden die Religion retten, aber die Tragödie wird mein Volk mit Sicherheit noch jahrzehntelang begleiten und großes Leid in Israel, Palästina und auch in den USA verursachen.

Ich spreche von der Einmütigkeit des offiziellen jüdischen Lebens. Tony Blinken – der Außenminister wurde, indem er sich darauf berief, dass sein Vater den Holocaust überlebt hat – ist heute nur noch ein Hüllenmensch. Schauen Sie sich ihn auf CNN an. Er hat sich immer wieder für israelische Massaker eingesetzt und gleichzeitig gesagt, dass er Israel aufgefordert hat, es besser zu machen – bitte schön. Diese Auftritte an den Pforten der Hölle werden ihn verfolgen, genau wie Colin Powell, der vor der UNO gelogen hat, um die Zerstörung des Irak zu ermöglichen.

Genauso wie die J Street, die erbärmliche politische Kalibrierungen herausgibt, um Biden beizustehen, während Familien massakriert werden.

Wenn wir nicht bald Beweise dafür sehen, dass die israelische Regierung tatsächlich ihre Kriegsführung und ihre Einstellung zu Nachkriegsregelungen sinnvoll ändert, dann wird J Street nicht mehr in der Lage sein, unsere organisatorische Unterstützung für die laufende Militärkampagne zu leisten.

Dann ist da noch der Fall der Universitätspräsidenten. Wie Sie sicherlich wissen, ist Liz Magill gestern als Präsidentin der Universität von Pennsylvania zurückgetreten, nachdem sie und Claudine Gay, die Präsidentin von Harvard, einer Flut von Kritik ausgesetzt waren, weil sie bei einer Kongressanhörung am vergangenen Dienstag plump geantwortet hatten, als ein New Yorker Republikaner von ihnen verlangte, die Aufrufe zum Völkermord an jüdischen Studenten zu verurteilen.

Die angeblichen Aufrufe zum Völkermord sind Aufrufe der Palästinenser und ihrer Verbündeten zur Intifada. Intifada bedeutet „Abschütteln“. Es ist ein Befreiungsschrei, der so alt ist wie die Verfolgung der Menschen. Und um das klarzustellen, wer jetzt tatsächlich abgeschlachtet wird: Mehr als 17.000 Palästinenser im Gazastreifen nach der letzten Zählung, und über eine Million hungern.

Aber wer kümmert sich schon um die Palästinenser? Magill und Gay haben sich nie für das Recht der Palästinenser auf freie Meinungsäußerung eingesetzt. Als die Kritik aufkam, entschuldigten sie sich für ihre Aussagen. „Es tut mir leid“, sagte Gay gegenüber der Harvard College Zeitung. „Wenn Worte Not und Schmerz verstärken, weiß ich nicht, wie man etwas anderes als Bedauern empfinden kann.“ Magill postete ein aschfahles Video auf X.

Das Entschuldigungsvideo der ehemaligen Penn-Präsidentin Liz Magill, das am 6. Dezember 2023, drei Tage vor ihrem Rücktritt, veröffentlicht wurde. Screenshot.

Das war noch nicht genug. Drei Tage später trat Magill zurück, ebenso wie der Vorsitzende des Penn-Kuratoriums, Scott Bok. Und Harvard-Präsidentin Gay sieht sich nun dem Druck ausgesetzt, zurückzutreten, auch in einer Erklärung der Hillel der Universität, dass sie das jüdische Leben in Harvard nicht schützen kann.

Hier geht es um die Zerstörung des amerikanisch-jüdischen Lebens, denn erstens ist dies ein Triumph der Zensur von Kritikern Israels (an Universitäten, die einst aufstrebenden Juden wie mir eine große Chance boten), und zweitens wurden die Rücktritte an der Penn durch Drohungen von Spendern begünstigt – selbst die New York Times und der Harvard Crimson geben dies zu.

Dies ist ein nackter Ausdruck der Macht der Israel-Lobby, die zionistische Orthodoxie im offiziellen Leben durchzusetzen.

Man beachte, dass Bok im Penn-Vorstand umgehend durch die stellvertretende Vorsitzende Julie Platt ersetzt wurde, die laut Times „den Vorsitz im Vorstand der Jewish Federations of North America“ innehat, die unermüdlich Geld für Israel sammelt.

Der Beirat der Wirtschaftshochschule der Penn hatte Magill zum Rücktritt aufgefordert. Zu dieser Gruppe gehört auch der Milliardär und NFL-Besitzer Josh Harris, ein großer Unterstützer Israels. Und David Blitzer, der zusammen mit Harris und anderen Eigentümern der Philadelphia 76ers ist und Israel unterstützt. Und Jeff Blau, ein Immobilienmagnat und Israel-Unterstützer.

Kein Wunder, dass der jüdische Gouverneur von Pennsylvania den Campus besuchte und sagte, Magill habe bei einer Prüfung der Führungsqualitäten versagt.

Die Verleumdung palästinensischer Unterstützer in Penn und Harvard erinnert uns daran, dass die Columbia Universität im letzten Monat Students for Justice in Palestine und Jewish Voice for Peace auf Druck von Spendern suspendiert hat. (Ein „jüdischer Milliardär und Philanthrop“, Harvey Swieca, war wegen der Israel-Proteste an der Columbia Business School aus dem Aufsichtsgremium zurückgetreten und sagte, sie machten Juden auf dem Campus „unsicher“.)

Dass der Zionismus seine finanziellen Muskeln spielen lässt, wird auch in Berichten über die Kunstmesse Basel in Miami an diesem Wochenende deutlich, wo „jüdische Sammler“ Werke von Künstlern meiden, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen. Sogar NBC News weist auf dieses Bekenntnis zum Rassismus unter den Berechtigten hin.

Übrigens hat MSNBC, dessen Firmenchef ein großer Unterstützer Israels ist, diese Woche die Sendung von Mehdi Hasan abgesetzt, sicherlich weil er Amerika und Israels Krieg gegen Gaza kritisiert hat. Während die Nation einen Artikel eines Zionisten veröffentlichte, der erklärte, dass Juden eine lange Verbindung zum Land haben (eine schwachsinnige Grundlage für ein Land, geschweige denn einen Krieg, die der große Chomsky von vornherein ablehnt). Daniel Levys Respekt für den palästinensischen Widerstand in der Nation war jedoch ein Gegenmittel. Selbst Bernie Sanders hat uns enttäuscht – und die AIPAC begeistert.

So grausam düster dieses Jahr für Palästina ist, so sehr durchdringt diese Dunkelheit das jüdische Leben. Die zionistische Ideologie, die das jüdische Leben seit mindestens 1967 beherrscht, fordert Unterstützung für den Völkermord, und die großen jüdischen Organisationen kommen ihr gerne nach. Ich kann all die großartigen jungen Juden nur grüßen, die daran arbeiten, diese Kräfte abzuschütteln. Im Geiste der Intifada.

Übersetzt mit Deepl.com

