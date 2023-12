Israel Says It’s Anti-Semitic To Invoke The Genocide Convention Over Gaza False accusations of anti-semitism are all Israel and its defenders have left. It’s the only tool left in their toolbox.

Israel behauptet, die Berufung auf die Völkermordkonvention wegen Gaza sei antisemitisch

Von Caitlin Johnstone

30. Dezember 2023

Falsche Anschuldigungen des Antisemitismus sind alles, was Israel und seine Verteidiger noch haben. Es ist das einzige Werkzeug, das sie noch in ihrem Werkzeugkasten haben.

Südafrika hat sich auf die Völkermordkonvention berufen und beim Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen formell eine Klage eingereicht, in der Israel wegen seiner Massengräueltaten im Gazastreifen des Völkermordes beschuldigt wird. Israel reagierte sofort, indem es Südafrika der „Blutverleumdung“ beschuldigte (tiefer Seufzer).

Blutverleumdung, für diejenigen, die es nicht wissen, bezieht sich auf die Art und Weise, wie mittelalterliche Europäer Juden fälschlicherweise beschuldigten, Christen in Blutopfern zu ermorden, um ihre Verfolgung zu rechtfertigen. Das heißt, Israel hat auf die Anschuldigungen Südafrikas reagiert, indem es Südafrika des Antisemitismus bezichtigte.

Falsche Anschuldigungen des Antisemitismus sind alles, was Israel und seine Verteidiger noch haben. Es ist das einzige Werkzeug, das sie noch in ihrem Werkzeugkasten haben. Wenn man die Ausreden „Aber die Hamas!“ und „Aber der 7. Oktober!“ für Israels vorsätzliches Abschlachten von Zivilisten durch Luftangriffe und Belagerungskrieg ausgeschöpft hat, bleibt nur noch die falsche Anschuldigung des Judenhasses.

Und das ist so krank, weil es einen gesunden Impuls in denjenigen von uns ausnutzt, die sich gegen Rassismus und Völkermord aussprechen, und dies tut, um rassistische Akte des Völkermords zu verteidigen. Sie veranlasst Menschen, denen die Menschenrechte am Herzen liegen, einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen: „Moment mal, bin ich schuldig, dieselben hasserfüllten Vorurteile zu verkörpern, die zum Holocaust geführt haben?“ und bringt uns zum Schweigen, selbst wenn Israel seinen eigenen Holocaust an den Palästinensern ausübt.

Sie nutzt eine edle, gesunde Neigung aus, die wir in gutem Glauben in uns selbst kultivieren, um den schrecklichen völkermörderischen Albtraum in Gaza in ganz schlechtem Glauben zu unterstützen. Sie nutzt unsere gute Natur aus, um eine zutiefst böse Sache zu fördern. Das ist verabscheuungswürdig. Es ist verwerflich.

Israel-Apologeten sprechen immer so, als ob alle Kritiker Israels ständig von den Juden besessen wären, obwohl nichts dergleichen geschieht. Das ist ein Hirngespinst. Der einzige Grund, warum Leute wie ich überhaupt das Jüdische erwähnen, ist, dass 90 Prozent der Argumente der Verteidiger Israels auf dem Geschwätz über Juden und Antisemitismus beruhen, und diese Argumente müssen angesprochen werden.

Würden die Verteidiger Israels nicht ständig von Juden und Antisemitismus schwafeln, käme ich nie auf die Idee, über diese Dinge im Zusammenhang mit den Geschehnissen in Gaza nachzudenken, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es der großen Mehrheit der Menschen auf meiner Seite in dieser Frage genauso geht. Wenn man Massengrausamkeiten von unvorstellbarem Schrecken sieht, die sich in Echtzeit in einer ununterbrochenen Flut von Video- und Fotobeweisen entfalten, ist das allerletzte, woran man denkt, welchen religiösen Glauben die Täter haben. Daran denken normale Menschen nicht.

Ich habe mein ganzes Leben lang eine positive Einstellung zu Juden und zur jüdischen Kultur gehabt, weil so viele Menschen, die ich bewundert habe und von denen ich beeinflusst wurde, Juden waren, aber abgesehen davon habe ich mir darüber nicht wirklich viele Gedanken gemacht. Die Vorstellung, dass die Opposition gegen die Kriminalität der israelischen Regierung von einem wahnsinnigen Hass auf jüdische Menschen angetrieben wird, ist eine völlige Erfindung. Die Menschen in unserer Gesellschaft empfinden einfach nicht so über Juden. Echten Antisemitismus gibt es zwar, aber er ist eine kleine Randgruppe. Normale Menschen wollen nur, dass das massenhafte Abschlachten von Kindern und die ethnische Säuberung aufhören.

Wenn ich sehen würde, wie jemand ein Kind ermordet, könnte ich vieles sagen und tun, aber das Allerletzte, was mir einfallen würde, wäre, mich zu fragen, welcher Religion er angehört. Das ist das dümmste und unsinnigste Narrativ in der heutigen Mainstream-Politik und den Medien.

Und das ist der Grund, warum es immer weniger Menschen glauben. Der Junge kann nur so oft fälschlicherweise Wolf schreien, bis die Dorfbewohner aufhören, ihn zu verteidigen. Hoffentlich hat diese Desensibilisierung, die Israel und seine Apologeten herbeigeführt haben, in Zukunft keine schlimmen Folgen. Es ist nur eine weitere hässliche Sache, die sie in die Welt gesetzt haben, und der Rest von uns muss sich dessen bewusst werden.

_______________

