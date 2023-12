https://www.middleeastmonitor.com/20231230-the-future-looks-bleak-if-israels-war-on-hamas-continues-unabated/



Ein palästinensisches Kind wird nach israelischen Angriffen auf das Haus der Familie al-Wawawi in Gaza-Stadt, Gaza, am 30. Dezember 2023 von einem Bewohner lebend aus den Trümmern gezogen. (Ali Jadallah – Anadolu Agency)

Die Zukunft sieht düster aus, wenn Israels Krieg gegen die Hamas unvermindert weitergeht

von Jennifer Jones

30. Dezember 2023

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat erklärt: „Der Krieg fordert einen sehr hohen Preis, aber wir haben keine andere Wahl, als weiter zu kämpfen.“

Diese bedauernswerte Aussage unterstreicht Netanjahus Entschlossenheit, ein möglichst großes Blutbad anzurichten, und seinen Unwillen, sich auf Diplomatie einzulassen.

Vor allem hat dieser Krieg der Zivilbevölkerung in Gaza den höchsten Preis abverlangt. Die Zahl der Todesopfer, vor allem Frauen und Kinder, hat die 20.000-Marke überschritten. Nach Angaben von Middle East Monitor gibt es in Gaza mehr als 23.000 Waisen. Diese erstaunlichen Zahlen kratzen nur an der Oberfläche des menschlichen Leids. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (UNWFP) hat vor einer drohenden Hungersnot gewarnt, da der Gazastreifen von Hunger heimgesucht wird.

Es gibt Berichte über Massaker an Zivilisten, die auf Feldern zusammengetrieben wurden, sowie über gezielte Schüsse auf Frauen und Kinder, die in UN-Schulen Schutz suchten. Die ungerechten Ziele dieses Krieges gehen eindeutig über die Beseitigung der Hamas hinaus.

Die Prämisse, dass die Kämpfe fortgesetzt werden müssen, um Israels Sicherheit zu gewährleisten, ist trügerisch und kontraintuitiv. Heute wird die Saat für künftige Generationen gelegt, die wahrscheinlich auf Rache sinnen werden. Netanjahu opfert das Leben junger, sehr beeinflussbarer israelischer Soldaten und Geiseln, deren Notlage bestenfalls zweitrangig geworden ist, sowie die Aussichten auf eine friedliche Koexistenz zwischen Israelis und Palästinensern.

Es ist bedauerlich, dass nicht einmal der UN-Sicherheitsrat in der Lage war, einen Waffenstillstand zu fordern. Diejenigen, die direkt für das Blutbad verantwortlich sind, und diejenigen, die die Aufrufe zur Waffenruhe unterdrückt haben, werden nicht vergessen werden. Künftige Wahlergebnisse werden die durch diesen Krieg geprägten Meinungen widerspiegeln. Für diejenigen, die auf der falschen Seite der Geschichte stehen, tickt die Uhr. Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi bekräftigte Netanjahus Haltung, dass Israels Krieg gegen die Hamas noch „viele Monate“ andauern werde.

Es ist unvorstellbar, wie Gaza in drei Monaten aussehen wird, wenn die israelische Aggression unbeirrt fortgesetzt wird. Die Zahl der Toten durch Luft- und Bodenangriffe, Krankheiten und Hunger würde 50.000 übersteigen. Der Gazastreifen müsste von Grund auf wieder aufgebaut werden, und es ist äußerst zweifelhaft, dass Israel die Kosten dafür tragen würde. Der Wiederaufbau würde Jahre dauern, zumal die Einfuhr von Baumaterialien in den Gazastreifen blockiert ist und die Finanzierung in die Hände der Europäischen Union fallen würde. Die Hilfsorganisationen würden bis zum nächsten Aufflammen immer nur Notlösungen anbieten, während die UNO Israel beschwichtigt, während die israelische Regierung sich zu Unrecht kritisiert fühlt.

Mindestens 40 Prozent der Bevölkerung in Gaza sind Kinder unter 18 Jahren. Bereits vor dem 7. Oktober war die Arbeitslosigkeit aufgrund der durch die Belagerung auferlegten Beschränkungen extrem hoch. Die Entmündigung war allgegenwärtig. Wie können sich die Kinder in Gaza physisch und psychisch erholen und wieder Hoffnung schöpfen?

Israel behauptet, es müsse die Tunnel abbauen und die Munition der Hamas zerstören. In der Zwischenzeit verteilt die israelische Regierung Waffen an ihre eigene Zivilbevölkerung wie Lutscher an Kinder. Es sei darauf hingewiesen, dass die Tunnel für die belagerten Bewohner des Gazastreifens in den friedlichen Phasen zwischen den Feindseligkeiten eine Lebensader darstellten. Sie ermöglichten einen Durchgang für Bauarbeiten und Waren, die sonst nicht nach Gaza gelangen könnten.

Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) müssten an jede Tür im Gazastreifen klopfen, um alle Hamas-Mitglieder ausfindig zu machen. Es ist eine unüberwindbare Aufgabe, die politische Überzeugung und Ideologie von mehr als zwei Millionen Menschen auf einen Blick zu erkennen. Die IDF verwechselten auf tragische Weise die Identität von drei ihrer eigenen Geiseln mit Hamas-Kämpfern, was zu ihrem vorzeitigen Tod führte. Außerdem ist die Hamas nicht auf den Gazastreifen beschränkt – wird Israel versuchen, alle Hamas-Führer im Ausland zu ermorden? Dieser Krieg hat bereits auf den Libanon, Syrien und Jemen übergegriffen und internationale Akteure ans Rote Meer gelockt. Er hat weltweit Empörung ausgelöst. Wie lange wird man Israel noch eindeutig unterstützen, um einen umfassenderen regionalen Konflikt oder gar einen Dritten Weltkrieg zu verhindern?

Netanjahu und sein Kabinett sind von Rachegelüsten getrieben; es ist, als würde man untröstlichen Kleinkindern bei ihren Wutausbrüchen zusehen, aber in diesem Fall sind die Folgen unumkehrbar und weitreichend. Keine Stimme der Vernunft ist in der Lage, Israel zu bändigen, wenn es seinen tödlichen Amoklauf entfesselt. Die einheimischen Palästinenser werden in die Wüste gedrängt. Israel versucht, den Menschen im Gazastreifen den Boden unter den Füßen wegzureißen oder sie unter der Erde zu begraben.

Als US-Präsident Joe Biden Netanjahu davor warnte, die gleichen Fehler zu begehen wie die USA im Irak vor dem Einmarsch in den Gazastreifen, gab es eine Gelegenheit, dies zu beherzigen. Diese Warnung stieß auf taube Ohren, und Biden gab klein bei und lieferte unendlich viele Waffen. Der Krieg wütet weiter, und ein Ende ist nicht abzusehen. 2024 und die Zukunft sehen düster aus.

