Ein vom belgischen Außenminister geteiltes Foto zeigt das zerstörte Bürogebäude, in dem die belgische Agentur für Entwicklungszusammenarbeit im Gazastreifen am 1. Februar 2024 untergebracht war.

(Foto: Hadja Lahbib/X.com)

„Dies ist ein direktes Ergebnis der Straffreiheit, die Washington Israel gewährt hat“, sagte ein Analyst.

Israel bombardiert belgisches Hilfsbüro in Gaza, nachdem sich das Land weigerte, die UNRWA-Finanzierung einzustellen

Jake Johnson

2. Februar 2024

Belgische Beamte äußerten sich am Donnerstag empört, nachdem israelische Streitkräfte Berichten zufolge das Bürogebäude der belgischen Agentur für Entwicklungszusammenarbeit im Gazastreifen bombardiert hatten. Der Angriff erfolgte, nachdem Belgien es abgelehnt hatte, sich den USA und mehr als einem Dutzend anderer Länder anzuschließen und die Finanzierung des palästinensischen Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen einzustellen.

„Die Büros von Enabel, der belgischen Entwicklungsagentur in Gaza, wurden bombardiert und zerstört“, schrieb Hadja Lahbib, Belgiens Außenministerin, in den sozialen Medien. „Der Angriff auf zivile Gebäude ist inakzeptabel.“

Lahbib und Caroline Gennez, die belgische Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit und Städtepolitik, posteten Fotos des zerstörten Gebäudes und forderten ein Treffen mit dem israelischen Botschafter in dem Land, um den Angriff zu besprechen, der am Mittwoch stattfand.

Jean Van Wetter, der Geschäftsführer von Enabel, sagte am Donnerstag, dass „wir alle schockiert sind“.

„Als staatliche Agentur, die im Rahmen des humanitären Völkerrechts für das Gemeinwohl arbeitet,“ fügte er hinzu, „können wir dies nicht akzeptieren.“

Es wird davon ausgegangen, dass keiner der Mitarbeiter der Agentur anwesend war, als die israelischen Streitkräfte das Gebäude angriffen, da Belgien die Mitarbeiter von Enabel und ihre Familien vor zwei Wochen aus dem Gebiet abgezogen hat.

Eine Anfang dieser Woche veröffentlichte Analyse von Satellitendaten zeigt, dass mehr als die Hälfte der Gebäude im Gazastreifen durch Israels von den USA unterstützte Bombardierung der palästinensischen Enklave – eine der verheerendsten Bombenkampagnen der modernen Geschichte – beschädigt oder zerstört wurden.

Der Zeitpunkt des Angriffs auf das belgische Bürogebäude erregte Aufsehen. Beobachter wiesen darauf hin, dass Belgien zu den wenigen westlichen Ländern gehört, die ihre Hilfe für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) nicht ausgesetzt haben, nachdem Israel behauptet hatte, dass ein Dutzend Mitarbeiter des Hilfswerks an den Angriffen vom 7. Oktober beteiligt waren.

„Belgien ist eines der westlichen Länder, die sich geweigert haben, die Mittel für das UNRWA zu kürzen. Nun hat Israel das Büro der belgischen Agentur für Entwicklungszusammenarbeit in Gaza bombardiert“, schrieb Trita Parsi, Vizepräsidentin des Quincy Institute for Responsible Statecraft, in den sozialen Medien. „Dies ist eine direkte Folge der Straffreiheit, die Washington Israel gewährt.“

Sechzehn Länder haben ihre finanzielle Unterstützung für das UNRWA eingestellt, was die Fähigkeit der Hilfsorganisation beeinträchtigt, den zunehmend von Hunger und Krankheiten bedrohten Menschen im Gazastreifen humanitäre Hilfe zu leisten. Der Generalkommissar des UNRWA, Philippe Lazzarini, sagte am Donnerstag, dass das Hilfswerk höchstwahrscheinlich gezwungen sein wird, seine Arbeit in Gaza und in der gesamten Region bis Ende des Monats einzustellen, wenn die Finanzierung nicht wiederhergestellt wird.

Das US-Außenministerium gab seine Entscheidung, die Finanzierung des UNRWA auszusetzen, am vergangenen Freitag bekannt, nur wenige Stunden, nachdem der Internationale Gerichtshof die Klage Südafrikas gegen Israel wegen Völkermordes für plausibel erklärt und die israelische Regierung angewiesen hatte, den Fluss humanitärer Hilfe nach Gaza sicherzustellen.

Auf die Frage nach dem Zeitpunkt der US-Entscheidung, die Finanzierung des UNRWA auszusetzen, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, während einer Pressekonferenz am Donnerstag, dass es intern „keine Bedenken“ gebe, dass die Ankündigung als Tadel für die vorläufige Entscheidung des IGH verstanden werden könnte.

Der norwegische Außenminister Espen Barth Eide, dessen Land zu denjenigen gehört, die es abgelehnt haben, die Hilfe für das UNRWA auszusetzen, sagte am Donnerstag, er sei „einigermaßen optimistisch“, dass zumindest einige der Länder, die die Finanzierung eingestellt haben, ihren Kurs in naher Zukunft ändern werden.

Eide sagte Anfang der Woche, er habe „die Frage der Finanzierung mit anderen Gebern erörtert“ und forderte „die anderen Geberländer auf, über die weiterreichenden Folgen einer Kürzung ihrer Mittel für das UNRWA nachzudenken“.

„Das UNWRA ist eine lebenswichtige Stütze für 1,5 Millionen Flüchtlinge in Gaza“, fügte er hinzu. „Jetzt braucht das Hilfswerk mehr denn je internationale Unterstützung.“

