Israel bombardiert griechisch-orthodoxe Kirche in Gaza, in der Vertriebene untergebracht sind

Das israelische Militär prüft die Berichte über die Opferzahlen, nachdem die Hamas erklärt hat, bei dem Angriff auf die griechisch-orthodoxe St. Porphyrius-Kirche in Gaza-Stadt sei eine „große Anzahl“ von Menschen getötet und verletzt worden.

Eine Frau weint in der griechisch-orthodoxen Kirche nach einem israelischen Angriff

Am 20. Oktober 2023

Bei einem israelischen Luftangriff wurden nach Angaben des Innenministeriums der belagerten palästinensischen Enklave eine „große Anzahl“ von Vertriebenen, die sich auf einem Kirchengelände in Gaza aufhielten, getötet und verletzt.

Der Angriff habe eine „große Anzahl von Märtyrern und Verletzten“ auf dem Gelände der griechisch-orthodoxen St. Porphyrius-Kirche in Gaza-Stadt hinterlassen, teilte das Ministerium am Donnerstagabend mit.

Das Medienbüro der Hamas-Regierung in Gaza berichtete am Freitag, dass sich unter den Toten 18 christliche Palästinenser befinden.

Zeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP, dass der Luftangriff offenbar auf ein Ziel in der Nähe der aus dem 12. Jahrhundert stammenden Kultstätte gerichtet war, in die sich viele christliche und muslimische Bewohner des Gazastreifens geflüchtet hatten, als der Krieg in der Enklave tobte.

Griechisch-orthodoxe St. Porphyrius-Kirche in Gaza-Stadt,

Die griechisch-orthodoxe St. Porphyrius-Kirche in Gaza-Stadt [Ali Jadallah/Anadolu]

Das israelische Militär teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, seine Kampfjets hätten eine Kommandozentrale getroffen, die am Abschuss von Raketen und Mörsern auf Israel beteiligt war.

„Infolge des IDF-Schlags wurde eine Mauer einer Kirche in der Gegend beschädigt“, hieß es. „Uns sind Berichte über Verletzte bekannt. Der Vorfall wird derzeit untersucht“.

Zeugen berichteten, der Angriff habe die Fassade der Kirche beschädigt und ein benachbartes Gebäude zum Einsturz gebracht; viele Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Die um 1150 erbaute Kirche St. Porphyrius ist die älteste noch genutzte Kirche in Gaza. In einem historischen Viertel von Gaza-Stadt gelegen, bot die Kirche über Generationen hinweg Menschen verschiedener Glaubensrichtungen Zuflucht.

Das griechisch-orthodoxe Patriarchat von Jerusalem verurteilte den Streik auf das Schärfste“.

„Die Angriffe auf Kirchen und ihre Einrichtungen sowie auf die Schutzräume, die sie unschuldigen Bürgern bieten, insbesondere Kindern und Frauen, die durch die israelischen Luftangriffe auf Wohngebiete in den letzten 13 Tagen ihre Häuser verloren haben, stellen ein Kriegsverbrechen dar, das nicht ignoriert werden kann“, so das Patriarchat in einer Erklärung.

Das israelische Militär erklärte den Schaden an der Kirche mit folgenden Worten: „Die Hamas verankert ihre Einrichtungen absichtlich in zivilen Gebieten und benutzt die Bewohner des Gazastreifens als menschliche Schutzschilde.“

Der Gazastreifen wird seit einem Angriff von Hamas-Kämpfern am 7. Oktober, bei dem nach israelischen Angaben mindestens 1.400 Menschen, die meisten von ihnen Zivilisten, getötet wurden, von einem unerbittlichen israelischen Sperrfeuer getroffen.

Nach Angaben des Hamas-Gesundheitsministeriums wurden bei den israelischen Angriffen seither mindestens 3.785 Palästinenser im Gazastreifen getötet, die meisten von ihnen Zivilisten.

Griechisch-orthodoxe St. Porphyrius-Kirche in Gaza-Stadt,

Rettungskräfte tragen eine verletzte Frau nach dem israelischen Luftangriff auf die griechisch-orthodoxe St. Porphyrius-Kirche in Gaza-Stadt [Ali Jadallah/Anadolu].

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen Übersetzt mit Deepl.com

