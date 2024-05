‚Israel Does Not Need Pretexts‘ – Hamas Slams PA Abbas‘ Criticism of October 7 Hamas said it regretted remarks by Mahmoud Abbas in which he accused the group of having given Israel „pretexts“ to wage war on Gaza.

Israel braucht keine Vorwände“ – Hamas kritisiert PA Abbas‘ Kritik am 7. Oktober

17. Mai 2024

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

„Seit 1948 hat der zionistische Feind nie auf einen Vorwand gewartet, um Verbrechen gegen unser Volk zu begehen“, erklärte die Hamas in einer Erklärung.

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas bedauerte am Donnerstag die Äußerungen des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, in denen er die Gruppe beschuldigte, Israel „Vorwände“ für den Krieg gegen den Gazastreifen geliefert zu haben, wie AFP berichtete.

„Wir bedauern die Äußerungen des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde… auf dem arabischen Gipfel in Manama“, so die Hamas in einer Erklärung.

In der Erklärung sagte die Hamas, dass Israel, das seit 1948 wehrlose Palästinenser tötet, terrorisiert und foltert, keine Vorwände braucht, um weitere Verbrechen gegen sie zu begehen.

„Seit 1948 hat der zionistische Feind nie auf einen Vorwand gewartet, um Verbrechen gegen unser Volk zu begehen“, hieß es in der Erklärung.

Die Bewegung fügte hinzu, dass die Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober die wichtigste Episode im Kampf des palästinensischen Volkes gegen die israelische Besatzung darstelle, die seine Rechte und Heiligkeiten verletze und alle Palästinenser, einschließlich der Gefangenen, misshandle.

In der Erklärung bekräftigte die Hamas ihren Willen zur Vollendung der nationalen Einheit und erklärte, ihre Führung habe in allen Phasen die erforderliche Flexibilität gezeigt, um die innere Front zu stärken und die nationalen Reihen zu vereinen, auch bei den jüngsten Treffen in Moskau und Peking.

Was hat Abbas gesagt?

Abbas sagte am Donnerstag, die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas habe Israel mit ihrer Militäroperation am 7. Oktober „einen Vorwand“ für den Krieg gegen den Gazastreifen geliefert, berichteten arabische Medien.

„Die Militäroperation, die von der Hamas durch eine einseitige Entscheidung an diesem Tag, dem 7. Oktober, durchgeführt wurde, lieferte Israel weitere Vorwände und Rechtfertigungen, um den Gazastreifen anzugreifen“, sagte Abbas auf einem Gipfel der Arabischen Liga in Bahrain.

In seiner Rede auf dem 33. Gipfeltreffen der Arabischen Liga sagte Abbas, die palästinensische Regierung habe nicht die finanzielle Unterstützung erhalten, die sie von internationalen und regionalen Partnern erwartet habe.

„Es ist nun von entscheidender Bedeutung, das arabische Sicherheitsnetz zu aktivieren, um die Widerstandsfähigkeit unseres Volkes zu stärken und die Regierung in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben zu erfüllen“, sagte Abbas laut Al-Arabiya.

Unterstützung für Abbas gesunken

Eine Umfrage des Palästinensischen Zentrums für Politik- und Umfrageforschung vom Dezember letzten Jahres ergab, dass sich die Unterstützung für die Hamas im besetzten Westjordanland im Vergleich zu den drei Monaten zuvor mehr als verdreifacht hat.

Im Gazastreifen hat die Unterstützung für die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas trotz des Krieges und der schwierigen Bedingungen, unter denen die Bevölkerung in der belagerten Enklave leidet, ebenfalls zugenommen.

Darüber hinaus „sinkt die Unterstützung für Präsident Mahmoud Abbas und seine Fatah-Partei erheblich“, so die Umfrage.

„Das Gleiche gilt für das Vertrauen in die Palästinensische Autonomiebehörde als Ganzes, da die Forderung nach ihrer Auflösung auf fast 60 % gestiegen ist, der höchste Prozentsatz, der jemals in PSR-Umfragen verzeichnet wurde.

Die schockierendste Zahl betrifft jedoch den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas. „Die Forderung nach Abbas‘ Rücktritt steigt auf rund 90 Prozent, im Westjordanland sogar noch höher“, heißt es in der Umfrage.

Auf die Frage nach der von der Hamas am 7. Oktober im Süden Israels durchgeführten Militäroperation antwortete die überwältigende Mehrheit – 81% zu 89% im Westjordanland und 69% im Gazastreifen -, dass es sich dabei um eine „Reaktion auf die Angriffe von Siedlern auf die Al-Aqsa-Moschee und auf palästinensische Bürger sowie auf die Freilassung von Gefangenen aus israelischen Gefängnissen“ handelte.

Eine große Mehrheit – 72% zu 82% im Westjordanland und 57% im Gazastreifen – unterstützte auch die Entscheidung der Hamas, Israel anzugreifen.

Auf die Frage, ob sie glauben, dass die Hamas am 7. Oktober Gräueltaten begangen hat, antwortete die überwältigende Mehrheit mit Nein.

Völkermord im Gazastreifen

Seit dem 7. Oktober führt Israel einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt ist.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 35.303 Palästinenser getötet und 79.261 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 7.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Palästinensische und internationale Organisationen geben an, dass die Mehrzahl der Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, der viele Palästinenser, vor allem Kinder, zum Opfer gefallen sind.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – dies ist der größte Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Übersetzt mit deepl.com



