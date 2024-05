Israel killed our 6-year-old neighbor Layan and her mother are now buried together.

Israel hat unseren 6-jährige Nachbarin getötet

Asil Almanssi

Die elektronische Intifada

17. Mai 2024

Layan wurde getötet, als Israel eine Rakete auf ihr Haus abfeuerte.

Huda lebt seit Jahrzehnten in der Nähe meiner Familie.

Sie ist das einzige Kind ihrer Eltern und war in ihrer Jugend schüchtern.

Im Alter von 25 Jahren heiratete Huda.

In den 1990er Jahren bekam sie ihr erstes Kind und es stellte sich heraus, dass Huda Thalassämie hatte. Die Blutkrankheit wurde an Khaled, ihren Sohn, weitergegeben.

Khaled hatte schwere gesundheitliche Probleme. Das bereitete Huda große Sorgen.

Einige Jahre lang beschloss sie, keine weiteren Kinder zu bekommen. Doch schließlich beschloss sie, es erneut zu versuchen und schwanger zu werden.

Und so brachte sie zwei Töchter und zwei weitere Söhne zur Welt, die alle gesund waren.

Tragischerweise starb Khaled während seiner Jugendzeit. Huda war am Boden zerstört.

Später erfuhr sie Trost, indem sie Großmutter wurde. Alaa, Huda’s Tochter, brachte ein Mädchen namens Layan zur Welt.

Da die Eltern von Layan geschieden waren, lebten sie und ihre Mutter bei Huda. Bevor sie morgens zur Schule ging, flocht Huda Layans Haare.

Alaa und Huda gingen auf ihren Balkon und beobachteten Layan, wenn sie den Bus nahm.

Der aktuelle Krieg Israels gegen Gaza bedeutete, dass Layan nicht mehr zur Schule gehen konnte.

Alle Bewohner des nördlichen Gazastreifens wurden angewiesen, die Stadt zu evakuieren. Doch einige widersetzten sich den Anweisungen.

Dazu gehörten meine Familie und die Familie von Huda. Wir blieben 60 Tage lang im Flüchtlingslager Jabaliya.

Doch als die israelischen Truppen in unser Gebiet einmarschierten, mussten wir es verlassen.

Wir zogen in Richtung Westen und blieben fast einen Monat lang in Unterkünften. Als wir hörten, dass Israel sich aus unserem Viertel zurückgezogen hatte, dachten wir daran, in unsere Heimat zurückzukehren.

Schrecklich

Hudas Familie floh ebenfalls aus Jabaliya, als die Stadt eingenommen wurde. Sie kehrten eine Woche vor uns zurück.

Ihre Heimreise war grauenvoll. Yousef, einer von Hudas Söhnen, wurde auf dem Rückweg getötet.

Das israelische Militär setzte einen Quadcopter ein, um ihn anzugreifen.

Als wir Huda nach der Ermordung von Yousef sahen, war die Verzweiflung in ihrem Gesicht deutlich zu erkennen. Sie fragte laut, warum sie nun zwei ihrer Söhne verloren hatte – erst Khaled, dann Yousef.

Nach unserer Rückkehr war das Leben extrem hart.

Israel führte eine Reihe von Luftangriffen auf Jabaliya durch. Und der Hunger nagte an unseren leeren Mägen.

Alle verfügbaren Lebensmittel wurden zu überhöhten Preisen verkauft.

Trotzdem hielten wir durch. Für eine kurze Zeit war die Gewalt gegen Jabaliya geringer als gegen einige andere Teile des Gazastreifens.

Diese Zeit ging zu Ende.

Am 11. Mai warf Israel Flugblätter über Teilen von Jabaliya ab. Sie teilten uns mit, dass die Gebiete zu Kampfgebieten erklärt worden waren und forderten uns auf, nach Westen zu evakuieren.

Wir wussten, dass Israel versuchte, die Welt zu täuschen, indem es uns suggerierte, es gäbe Orte, an denen wir Schutz finden könnten. Selbst wenn man eine bescheidene Unterkunft finden kann, ist man doch des Lebensnotwendigen beraubt.

Deshalb beschlossen wir, Israels Befehlen nicht zu gehorchen.

Als wir in Jabaliya blieben, begann Israel überall mit dem Beschuss. Die Geräusche der Explosionen wurden immer lauter.

Wir konnten nachts nicht schlafen.

Es fühlte sich an, als ob die Uhr in die ersten Tage des Krieges zurückgedreht worden wäre. Oder noch schlimmer.

Unser Haus lag innerhalb der von Israel ausgewiesenen Kampfzone. Dennoch galt es als Außenbezirk des Lagers Jabaliya.

Deshalb kamen viele Menschen, die im Zentrum des Lagers lebten, zu uns und suchten Schutz.

Am 13. Mai war unser Haus überfüllt. Israel griff uns von allen Seiten an.

Es gab keinen Konsens darüber, was wir tun sollten.

Einige meinten, wir sollten sofort fliehen. Andere argumentierten, dass wir auf jeden Fall in Jabaliya bleiben sollten.

Schließlich beschlossen wir, bis zum Abend zu warten und dann die Lage zu beurteilen.

Gegen 23 Uhr flog eine Rakete über unsere Köpfe hinweg. Es gab eine gewaltige Explosion.

Sie erschütterte unser Haus und riss die Vorhänge herunter. Das Glas in den Fenstern ging aus einem bestimmten Grund nicht zu Bruch: Es war kein Glas mehr in den Fenstern.

Der Rauch der Explosion füllte bald das Haus.

Wir hörten unsere Nachbarn schreien: „Wir brauchen einen Krankenwagen. Unsere Kinder sind verletzt.“

Mein Bruder und einige andere junge Leute eilten zu Hudas Haus. Die Rakete, die über unsere Köpfe hinwegging, hatte ihre Familie getroffen.

Bald hörten wir von dem Martyrium eines Mädchens. Die kleine Layan.

Sie war erst 6 Jahre alt.

Wir waren schockiert von dieser schrecklichen Nachricht. Wir fingen alle an zu weinen.

Zuerst hörten wir, dass Layan die Einzige war, die getötet wurde. Die anderen waren verwundet.

Ein paar Stunden später hörten wir eine weitere schreckliche Nachricht. Alaa – die Mutter von Layan – war an ihren Verletzungen gestorben.

Huda hatte eine Tochter und eine Enkelin verloren.

Der einzige Trost war, dass sie im selben Grab begraben waren. Sie sind für die Ewigkeit zusammen.

Asil Almanssi lebt in Gaza.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …