Israel „entführt“ palästinensische Kleinkinder aus Gaza und bringt sie an einen unbekannten Ort

3. januar 2024

Viele vertriebene Familien aus dem nördlichen Gazastreifen oder den Einmarschgebieten von Khan Younis haben nach Angaben von Euro-Med Human Rights Monitor berichtet, dass sie ihre Kinder verloren haben.

Die israelische Armee hat palästinensische Kinder entführt und aus dem Gazastreifen verschleppt, so eine Menschenrechtsorganisation, die Israel aufforderte, die Kinder ihren Eltern zurückzugeben.

Die in Genf ansässige Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor erklärte am Dienstag in einer Erklärung auf ihrer Website, dass sie „die vom israelischen Armeeradio am 1. Januar 2024 veröffentlichten Informationen über die Entführung eines palästinensischen Kleinkindes aus dem Haus seiner Familie in Gaza durch den israelischen Offizier Harel Itach, einen Kommandeur der Givati-Brigade, nach der Tötung ihrer Familienmitglieder sehr ernst nimmt“.

„Nach der Nachricht, dass der israelische Offizier am 22. Dezember 2023 an den Verletzungen starb, die er während der Kämpfe in Gaza erlitten hatte, teilte ein Freund von Itach den Entführungsfall mit und sagte, dass der Aufenthaltsort des kleinen Mädchens unbekannt sei“, heißt es weiter.

Der Fall des palästinensischen Kleinkindes sei kein Einzelfall, heißt es in der Erklärung, die „tiefe Angst und Besorgnis“ zum Ausdruck bringt.

„Zahlreiche Zeugenaussagen, die die Menschenrechtsgruppe erhalten hat, besagen, dass die israelische Armee regelmäßig palästinensische Kinder festhält und verschleppt, ohne ihren Aufenthaltsort bekannt zu geben“, heißt es in dem Bericht.

Schreckliches Verbrechen der Entführung von Kindern

Unter Hinweis auf das „schreckliche Verbrechen der Entführung von Kindern“ und das „jüngste mysteriöse Verschwinden von Hunderten von palästinensischen Gefangenen“ aus dem Gazastreifen betonte die Menschenrechtsgruppe, dass die internationale Gemeinschaft ihrer Verantwortung gerecht werden und Druck auf Israel ausüben müsse, um die sichere Rückkehr aller Opfer zu gewährleisten.

Unter Berufung auf „alarmierende Berichte“ vieler palästinensischer Familien, die den Kontakt zu ihren Kindern verloren haben, stellte sie fest, dass diese Berichte hauptsächlich aus Gebieten stammen, in denen israelische Bodenangriffe stattfinden.

„Mehr als 7.000 Palästinenser – vor allem Frauen und Kinder – werden angeblich vermisst, und das in einem Chaos, das durch die Schwierigkeit, Leichen aus den Trümmern zu bergen, die fast vollständige Unterbrechung der Kommunikation und des Internets im größten Teil des Streifens und die Zwangsumsiedlung der meisten Familien im Gazastreifen verursacht wird“, heißt es weiter.

Während die meisten Vermissten unter den Trümmern von Häusern, die von israelischen Luftangriffen getroffen wurden, vermutet werden, sind einige auf der Straße verschollen oder aus Vierteln verschwunden, in denen die israelische Armee Bodenangriffe durchgeführt hat.

Palästinensische Familien werden auseinandergerissen

Unter Berufung auf die Aussagen von Rushdi al Zhaza, der vor kurzem aus israelischem Gewahrsam entlassen wurde, nachdem er zusammen mit seiner Familie vor einem Monat aus ihrem Haus im Süden von Gaza-Stadt festgenommen worden war, erklärte die Menschenrechtsgruppe, dass das Schicksal seiner Frau und seiner beiden Kinder weiterhin unbekannt sei.

„Al Zhaza erklärte, die israelische Armee habe ihn, seine Frau Hadeel Youssef al Dahdouh und ihre beiden Kinder, den vierjährigen Mohamed und den sechs Monate alten Zein, in ihrem eigenen Haus festgenommen… Wochen später ließen die Soldaten Al Zhaza frei, ohne den Aufenthaltsort oder den Gesundheitszustand seiner Frau und der beiden Kinder zu nennen.“

Unter Berufung auf die Aussage einer anderen Augenzeugin berichtete Euro-Med, dass israelische Soldaten vor einigen Wochen ein 12-jähriges Mädchen mit blondem Haar anhielten, als sie auf dem Weg von Gaza-Stadt in den Süden des Naturschutzgebiets Wadi Gaza durch den Kontrollpunkt Netzarim fuhren.

Die Frau beobachtete, wie die Eltern des Mädchens versuchten, einzugreifen. Die Soldaten teilten ihnen daraufhin mit, dass das Kind unter dem Verdacht, eine israelische Gefangene zu sein, abgeführt werden würde, obwohl es Arabisch sprach und von seinen Eltern begleitet wurde.

„Die Frau musste weitergehen und sagte, sie wisse nicht, was mit dem Kind oder seinen Eltern passiert sei“, heißt es.

Vertriebene Familien berichten über den Verlust ihrer Kinder

Euro-Med sagte auch, dass viele vertriebene Familien aus dem nördlichen Gazastreifen oder den Einmarschgebieten von Khan Younis berichtet haben, dass sie ihre Kinder bei Evakuierungen oder Bombardierungen von Häusern verloren haben.

Sie forderte sofortige Maßnahmen, um die willkürliche Inhaftierung und das gewaltsame Verschwinden von Hunderten von palästinensischen Gefangenen aus dem Gazastreifen zu beenden, und erinnerte daran, dass die Staaten verpflichtet sind, das gewaltsame Verschwindenlassen als Verbrechen zu betrachten, das angesichts seiner extremen Schwere mit angemessenen Strafen geahndet wird.

